Пункт пропуска "Рава-Русская" и Скадовский морской порт возобновят работу, - Кабмин

Правительство 6 мая приняло решение восстановить работу пунктов пропуска для автомобильного сообщения "Рава-Русская" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт", которые были закрыты в связи с пандемией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Еще вчера вместе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым мы находились с общей рабочей поездкой в ​​Херсонской области, в ходе которой, в том числе, посетили Скадовский морской порт. Сегодня уже есть решение - и это решение единогласно. Пункты пропуска через границу для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения "Рава-Русская" возобновляют свою работу", - прокомментировал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

На сегодня Скадовский морской торговый порт является единственным, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении. Его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса, отмечается в сообщении. "Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу", - подчеркнул Владислав Криклий.

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Восстановление работы пункта пропуска "Рава-Русская" позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП "Ягодин" и "Краковец" для автомобильного сообщения с Республикой Польша. Кроме того, это будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом.

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

Также было принято решение с 7 апреля закрыть 115 пунктов пропуска, а еще в 28 - временно прекратить пешеходное сообщение.

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