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Новости Коронавирус и карантин
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Пункт пропуска "Рава-Русская" и Скадовский морской порт возобновят работу, - Кабмин

Пункт пропуска

Правительство 6 мая приняло решение восстановить работу пунктов пропуска для автомобильного сообщения "Рава-Русская" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт", которые были закрыты в связи с пандемией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Еще вчера вместе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым мы находились с общей рабочей поездкой в ​​Херсонской области, в ходе которой, в том числе, посетили Скадовский морской порт. Сегодня уже есть решение - и это решение единогласно. Пункты пропуска через границу для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения "Рава-Русская" возобновляют свою работу", - прокомментировал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

На сегодня Скадовский морской торговый порт является единственным, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении. Его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса, отмечается в сообщении. "Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу", - подчеркнул Владислав Криклий.

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Восстановление работы пункта пропуска "Рава-Русская" позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП "Ягодин" и "Краковец" для автомобильного сообщения с Республикой Польша. Кроме того, это будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом.

Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.

Также было принято решение с 7 апреля закрыть 115 пунктов пропуска, а еще в 28 - временно прекратить пешеходное сообщение.

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Автор: 

Кабмин (14043) карантин (16729) Польша (8541) порт (741) пункт пропуска (676) Скадовск (50) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Нет , никогда не было и никогда не будет "Рава-Русская" ! Только Рава-Руська! Большой привет безграмотному редактору - ватнику .Руська - так пишется и на русском . Я читатель Цензора с 2013 года и с того времени или даже раньше редактор никак не угомонится...
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07.05.2020 02:49 Ответить
+1
Сьогодні Національна рада на своєму засіданні повинна призначити перевірку телеканалу 1+1 - через поширення в «Секретних матеріалах» від 27 квітня фейка про «секретні біологічні лабораторії США в Україні». Держдеп США вже заявив, що 1+1 поширив фейк російської пропаганди.

Ну оскільки майже вся Нацрада складається з 1+1, то це мабуть буде сейозна розмова на підвищених тонах.
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07.05.2020 02:50 Ответить
+1
Труханов достроково скасовує в Одесі карантин / УНІАН

Мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що немає сенсу далі продовжувати карантин в Одесі, тому місцева влада скасовує його і починає підготовку до нового туристичного сезону.

"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - заявив він в інтерв'ю виданню Страна.

За словами Труханова, карантин вже послабили, проте обмеження, що залишилися, одесити не будуть виконувати, оскільки їх ігнорували навіть в жорсткий карантин. Він вважає, що місцевих жителів вже неможливо утримати.

"Голова цього штабу Андрій Ставніцер заявив про те, що штаб закрито у зв'язку з тим, що у нас вже не буде сплеску захворюваності. Вважайте це оголошенням про те, що карантин закінчений. Ну, як це? Якщо головний санітарний лікар теж каже, що у нас вже не буде сплеску... Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді давати вказівки - закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - розповів Труханов.

Нагадаємо, в Одесі в курортному районі Аркадія в неділю, 3 травня, були відкриті кафе, ресторани і магазини, незважаючи на те, що карантин в Україні ще не скасували.
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07.05.2020 04:34 Ответить
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Нет , никогда не было и никогда не будет "Рава-Русская" ! Только Рава-Руська! Большой привет безграмотному редактору - ватнику .Руська - так пишется и на русском . Я читатель Цензора с 2013 года и с того времени или даже раньше редактор никак не угомонится...
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07.05.2020 02:49 Ответить
Назвати "Рава-Українська" і не буде цієї словесної еквілібристики. А за одно і русинів вже нарешті українцями назвати. А там, може, й до білорусів справа дійде. Бо латинське слово rus, це по суті кривий вульгаризований переклад слова країна...і нема чого навколо цього слова влаштовувати пляскі Святова Вітта.
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07.05.2020 06:13 Ответить
Сьогодні Національна рада на своєму засіданні повинна призначити перевірку телеканалу 1+1 - через поширення в «Секретних матеріалах» від 27 квітня фейка про «секретні біологічні лабораторії США в Україні». Держдеп США вже заявив, що 1+1 поширив фейк російської пропаганди.

Ну оскільки майже вся Нацрада складається з 1+1, то це мабуть буде сейозна розмова на підвищених тонах.
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07.05.2020 02:50 Ответить
Исполнительный директор ВОЗ недавно назвал Швецию https://www.nau.ch/news/schweiz/coronavirus-who-nennt-schweden-ein-vorbild-65701044 «образцом для https://www.nau.ch/news/schweiz/coronavirus-who-nennt-schweden-ein-vorbild-65701044 подражания» для работы с Covid19. Швеция успешно осуществила свою политику в области здравоохранения и «в партнерстве с населением».
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07.05.2020 02:56 Ответить
Тоді відновлюйте транспорт у містах хоча би частково, бо інакше послаблення мають вигляд знущання над тими, хто працює!
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07.05.2020 03:50 Ответить
Труханов достроково скасовує в Одесі карантин / УНІАН

Мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що немає сенсу далі продовжувати карантин в Одесі, тому місцева влада скасовує його і починає підготовку до нового туристичного сезону.

"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - заявив він в інтерв'ю виданню Страна.

За словами Труханова, карантин вже послабили, проте обмеження, що залишилися, одесити не будуть виконувати, оскільки їх ігнорували навіть в жорсткий карантин. Він вважає, що місцевих жителів вже неможливо утримати.

"Голова цього штабу Андрій Ставніцер заявив про те, що штаб закрито у зв'язку з тим, що у нас вже не буде сплеску захворюваності. Вважайте це оголошенням про те, що карантин закінчений. Ну, як це? Якщо головний санітарний лікар теж каже, що у нас вже не буде сплеску... Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді давати вказівки - закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - розповів Труханов.

Нагадаємо, в Одесі в курортному районі Аркадія в неділю, 3 травня, були відкриті кафе, ресторани і магазини, незважаючи на те, що карантин в Україні ще не скасували.
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07.05.2020 04:34 Ответить
https://glavred.info/ua/ukraine/karantin-v-odesi-skasuvali-truhanov-znimaye-obmezhennya-v-rozpal-epidemiji-novini-ukrajini-10170599.html
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07.05.2020 04:36 Ответить
Пункт пропуска "Рава-Русская" и Скадовский морской порт возобновят работу, - Кабмин - Цензор.НЕТ 435
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07.05.2020 06:26 Ответить
Яка русськая? Ви довбойоби?
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07.05.2020 10:43 Ответить
 
 