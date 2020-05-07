Пункт пропуска "Рава-Русская" и Скадовский морской порт возобновят работу, - Кабмин
Правительство 6 мая приняло решение восстановить работу пунктов пропуска для автомобильного сообщения "Рава-Русская" и для морского сообщения "Скадовский морской торговый порт", которые были закрыты в связи с пандемией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Еще вчера вместе с вице-премьер-министром Алексеем Резниковым мы находились с общей рабочей поездкой в Херсонской области, в ходе которой, в том числе, посетили Скадовский морской порт. Сегодня уже есть решение - и это решение единогласно. Пункты пропуска через границу для морского сообщения в Скадовском порту и для автомобильного сообщения "Рава-Русская" возобновляют свою работу", - прокомментировал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
На сегодня Скадовский морской торговый порт является единственным, который не работает для перевалки международных грузов в морском сообщении. Его восстановление крайне важно для увеличения грузопотока и обеспечения существующего спроса, отмечается в сообщении. "Технологические особенности перегрузки и оформления грузов в морских портах Украины не предусматривают тесного контакта между людьми, поэтому целесообразно восстановить эту работу", - подчеркнул Владислав Криклий.
Восстановление работы пункта пропуска "Рава-Русская" позволит значительно уменьшить загруженность ныне работающих КПП "Ягодин" и "Краковец" для автомобильного сообщения с Республикой Польша. Кроме того, это будет способствовать минимизации большого скопления грузового транспорта на границе, что важно в условиях распространения COVID-19, а также обеспечит стабильное осуществление международной торговли как с Польшей, так и с ЕС в целом.
Напомним, в марте ВОЗ признала распространение коронавируса COVID-19 глобальной мировой эпидемией - пандемией, ее эпицентр переместился из Китая в Европу.
11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Они продлены до 25 мая, однако с 11-го числа начнется ослабление.
Также было принято решение с 7 апреля закрыть 115 пунктов пропуска, а еще в 28 - временно прекратить пешеходное сообщение.
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Ну оскільки майже вся Нацрада складається з 1+1, то це мабуть буде сейозна розмова на підвищених тонах.
Мер Одеси Геннадій Труханов стверджує, що немає сенсу далі продовжувати карантин в Одесі, тому місцева влада скасовує його і починає підготовку до нового туристичного сезону.
"Ми зараз проводили комісію, порахували всі цифри, і фактично я можу вам сказати, що карантин в Одесі закінчений", - заявив він в інтерв'ю виданню Страна.
За словами Труханова, карантин вже послабили, проте обмеження, що залишилися, одесити не будуть виконувати, оскільки їх ігнорували навіть в жорсткий карантин. Він вважає, що місцевих жителів вже неможливо утримати.
"Голова цього штабу Андрій Ставніцер заявив про те, що штаб закрито у зв'язку з тим, що у нас вже не буде сплеску захворюваності. Вважайте це оголошенням про те, що карантин закінчений. Ну, як це? Якщо головний санітарний лікар теж каже, що у нас вже не буде сплеску... Люди і так не особливо напружувалися в Одесі, а тепер вони на цей карантин взагалі дивляться зі сміхом. Я розумію всю безвихідь цієї ситуації. Сьогодні вони дали нам самостійність, а тепер, якщо раптом щось трапиться, відповідати будемо ми. Так не треба було тоді давати вказівки - закривати ринки, відкривати ринки... Люди вже глузують над нами", - розповів Труханов.
Нагадаємо, в Одесі в курортному районі Аркадія в неділю, 3 травня, були відкриті кафе, ресторани і магазини, незважаючи на те, що карантин в Україні ще не скасували.