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Новости Коронавирус и карантин
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У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео

У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео признал, что вопрос о происхождении пандемии коронавируса SARS-CoV-2 остается невыясненным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.

В связи с обвинениями Вашингтона в том, что этот вирус просочился из исследовательской лаборатории в китайском Ухане, Помпео в среду, 6 мая, заявил: "Полной уверенности в том, что это началось в лаборатории или где-то еще, у нас нет".

В то же время глава американской дипломатии сообщил о наличии "значительного количества" данных, свидетельствующих о том, что начальным пунктом вспышки пандемии была именно лаборатория в г. Ухань. Помпео сказал, что он не видит противоречия в этих двух позициях, добавив, что "все мы пытаемся найти правильные ответы". При этом он обвинил журналистов в стремлении отыскать противоречия в заявлениях Белого дома.

Помпео еще в конце минувшей недели заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что имеются серьезные основания полагать, что кризис начался именно в уханьской лаборатории. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности. Президент США Дональд Трамп также многократно заявлял о наличии у него доказательств утечки вируса из лаборатории в г. Ухань. В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли 5 мая вновь дал ясно понять, что вопрос о происхождении вируса остается невыясненным.

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Китай решительно отверг обвинения Помпео по поводу утечки вируса из уханьской лаборатории. У Помпео нет никаких доказательств, подчеркнул представитель МИД КНР.

"Я полагаю, этот вопрос должны исследовать медицинские эксперты, а не политики, которые лгут ради собственной выгоды и внутриполитических целей", - сказал он.

Между тем постпред КНР в ООН Чэнь Ху отверг предложение о международном расследовании происхождения коронавируса, сказав, что сначала нужно окончательно победить этот вирус.

Майк Помпео 6 мая вновь резко раскритиковал Китай за отсутствие прозрачности в вопросе о коронавирусе, из-за которой, по словам госсекретаря США, погибли сотни тысяч людей. Китай мог бы избавить мир и от обвала экономики, однако вместе этого Пекин решил утаивать информацию о вспышке коронавируса в Ухане, сказал Помпео.

"Они по-прежнему отказываются делиться информацией, в которой мы нуждаемся. Теперь всем странам понятно, какие риски им угрожают, если они захотят иметь дело с коммунистической партией в Китае", - подытожил госсекретарь США.

карантин (16729) Китай (3067) США (27331) Помпео Майк (342) Ухань (48) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Китайцы не виноваты . Это их кацапы заразили . Фашик Донецкий скинул стопудовый точняк - "Разработчик штамма вируса [того самого, да] - это вирусологический научный центр вектор минобороны рф, который расположен в Новосибирском регионе, а точне в н.п Кольцово, Бердск."
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07.05.2020 07:19 Ответить
+6
И правильно делает Помпео, что сомневается. Учитывая поистине не имеющую аналогов в мире сволочность северного соседа Китая - путинской России, вирус наверняка оттуда и пошел. Может случайно, а может, совсем не удивился бы, и специально был подброшен россиянами в Ухань. Тем более про загадочную нетипичную пневмонию в России начали упоминать задолго до Ухани.
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07.05.2020 08:09 Ответить
+4
У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео - Цензор.НЕТ 5509
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07.05.2020 07:12 Ответить
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У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео - Цензор.НЕТ 5509
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07.05.2020 07:12 Ответить
смеяться на слове лопата
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07.05.2020 07:26 Ответить
Ага. Мышка 1.5 к км пролетела? На рынке не торговали летучими мышами кст.
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07.05.2020 07:14 Ответить
кажан взагалі х іншої провінції
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07.05.2020 07:50 Ответить
Китайцы не виноваты . Это их кацапы заразили . Фашик Донецкий скинул стопудовый точняк - "Разработчик штамма вируса [того самого, да] - это вирусологический научный центр вектор минобороны рф, который расположен в Новосибирском регионе, а точне в н.п Кольцово, Бердск."
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07.05.2020 07:19 Ответить
Что значит не виноваты, допустим утечка была не у них, но это не снимает с них ответственности в утаивании и искажении информации а в суды уже подают иски именно по этому поводу.
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07.05.2020 07:28 Ответить
Кацап, отвали. У тебя проблемы с юмором и сатирой...
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07.05.2020 07:32 Ответить
Хлебало завали лапоть саратовский.
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07.05.2020 07:37 Ответить
Менталітет комуняцький, от тому їх ніде і не шанують, бо мають схильність до перекручування фактів
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07.05.2020 07:38 Ответить
Вирус 100% вылез в раше . Посмотрите у них в этой лаборатории произошел взрыв и пожар 16 или 17 сентября. А уже к концу сентября началась эптдемия пневмонии. А дальше , с 14 28(точно не помню) в ухане были соревнования военных и раша была там... вчера вылезла инфа во франции, что ее спортсмены-военные после уханя заболели... так тут прямо идет заражение короной от московитских "спортсменов"...
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07.05.2020 08:43 Ответить
Тут главное что? Вброс сделан, пусть теперь попробуют китайцы оправдаться.
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07.05.2020 07:25 Ответить
в современном уголовном праве действует презумпция невиновности. доказывать должен прокурор, что нечто было, а не адвокат, что нечто не было.
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07.05.2020 07:31 Ответить
Презумпция невиновности не используется в современной политике. Увы.
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07.05.2020 07:40 Ответить
ну почему же. люди с мозгами ещё не вымерли окончательно... она как закон природы или как число "пи"...
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07.05.2020 07:44 Ответить
от саме з такими словами і звернеться Доні до конгресу, коли вимагатиме санкцій... втім, йому воно і нах не треба, головне поховати Джо
але є тут один дивний момент... китайці і в себе спалах вчасно не придушили, хоча згодом вдалися до надзвичайно радикальних заходів... відтак їм треба зараз добряче копати й щось таки накопати...
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07.05.2020 08:44 Ответить
Очередная попытка отвлечь удар от отцов-дурантинщиков... А какая, собссно, разница, откуда этот вирусочек выполз? Не хотите отвечать за издевательства над сотнями миллионов людей? Да нет, пожалуй над парочкой миллиардов...

Понимаю! Злоба к убогому Каддафи по сравнению с тем, что вы заслужили, это как вошь по сравнению со слоном...
Отвечать придётся. У спрятаться вам негде: всему миру нагадили. Мотив? Нюрнберг-2 разберётся. Если повезёт, конечно, если нет - растерзают на том месте, где найдут.
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07.05.2020 07:29 Ответить
Что значит "какая разница"? Когда будет установлена истина, страна-источник, а скорее всего это будет рашка, заплатит всему миру за все потери, которые понесли их экономики вследствии пандемии!
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07.05.2020 13:00 Ответить
никогда это не будет установлено юридически. рашка хоть раз в истории кому-то платила компенсации?
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07.05.2020 13:03 Ответить
сначала заплатит компенсации родственникам пассажиров малазийского боинга, который сбили солдатня рф, потом, точно так же, заплатит и за потери от пандемии, которую сами же и устроили по собственной тупорылости
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07.05.2020 14:29 Ответить
не ну никто не запрещает мечтать и надеяться на хорошее.
но! две проблемы никуда не делись.
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07.05.2020 15:50 Ответить
Ну звичайно-звичайно................
Адже всі знають про публікації ЗМІ в 2015 році стосовно цього вірусу.
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07.05.2020 07:30 Ответить
Щодо успіхів лабораторії в Ухані щодо вивчення коронавірусів? А як же ж! Пам'ятаємо!
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07.05.2020 07:52 Ответить
Изучение образцов коронавируса SARS-CoV-2 у 7600 пациентов показывает, что он циркулировал в человеческой популяции с осени прошлого года и очень быстро распространился после первого заражения. Об этом говорится в исследовании британских и французских ученых, которое https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567134820301829 опубликовано 5 мая на сайте ScienceDirect.
"Филогенетические оценки подтверждают, что пандемия COVID-19 началась между 6 октября и 11 декабря 2019 года, что соответствует времени попадания агента в организм человека", - говорится в резюме.
Ученые обнаружили 198 мутаций вируса, повторяющиеся мутации могут указывать на продолжающуюся адаптацию SARS-CoV-2 к его новому носителю - человеку, говорится в публикации. При этом разнообразие штаммов SARS-CoV-2 фиксируется по всему миру, без выраженных региональных особенностей.
Исследование также доказывает природное происхождение коронавируса, но не дает 100-процентной гарантии, что первоначальным носителем былиподковоносые летучие мыши.
Как сказал один из авторов публикации Франсуа Баллу телеканалу https://edition.cnn.com/2020/05/05/health/genetics-coronavirus-spread-study/index.html CNN , анализ исключает любой сценарий, предполагающий, что SARS-CoV-2 мог быть в популяции задолго до того, как он был идентифицирован. Переход от животного к человеку произошел в 2019 году, следовательно, надежд на то, что вирус уже заразил значительную часть населения Земли и привел к появлению устойчивого иммунитета, нет. Инфицировано не более 10% людей, сказал Баллу.
Вместе с тем, наличие огромного числа мутаций не делает вирус более опасным, считает генетик.
Обнаружены доказательства быстрого распространения коронавируса по всем континентам за несколько недель или даже месяцев до того, как власти сообщали о вспышке COVID-19; это говорит о том, что "попытки найти "нулевого пациента" бессмысленны, их чересчур много", заявил Баллу.
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07.05.2020 07:32 Ответить
Коротше, "Вектор" винен і до гадалки не ходи.
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07.05.2020 10:38 Ответить
Перша публікація про вірус.У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео - Цензор.НЕТ 2946
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07.05.2020 07:34 Ответить
У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео - Цензор.НЕТ 4351
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07.05.2020 08:08 Ответить
И правильно делает Помпео, что сомневается. Учитывая поистине не имеющую аналогов в мире сволочность северного соседа Китая - путинской России, вирус наверняка оттуда и пошел. Может случайно, а может, совсем не удивился бы, и специально был подброшен россиянами в Ухань. Тем более про загадочную нетипичную пневмонию в России начали упоминать задолго до Ухани.
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07.05.2020 08:09 Ответить
"вєктар" вишел із тумана?
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07.05.2020 08:21 Ответить
Объясните это нашим сектантам которые верят что китай создал вирус, бгг...
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07.05.2020 08:26 Ответить
Между тем постпред КНР в ООН Чэнь Ху отверг предложение о международном расследовании происхождения коронавируса, сказав, что сначала нужно окончательно победить этот вирус Источник: https://censor.net/n3193908

Как бы так...С чего бы это?
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07.05.2020 09:06 Ответить
Странно только что в США не рассматривают похождение вируса из кремлевских лабораторий. Что более всего вероятно, судя из событий последних лет где Рашка продемонстрировала миру все виды бактериологического и химического оружия в реальных условиях. Или по крайней мере боятся вслух ето предположение высказать.
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07.05.2020 10:07 Ответить
Який там Ухань, коли вибух стався на "Векторі"
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07.05.2020 10:36 Ответить
 
 