У США нет полной уверенности, что коронавирус происходит из лаборатории в г. Ухань, - Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео признал, что вопрос о происхождении пандемии коронавируса SARS-CoV-2 остается невыясненным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает DW.
В связи с обвинениями Вашингтона в том, что этот вирус просочился из исследовательской лаборатории в китайском Ухане, Помпео в среду, 6 мая, заявил: "Полной уверенности в том, что это началось в лаборатории или где-то еще, у нас нет".
В то же время глава американской дипломатии сообщил о наличии "значительного количества" данных, свидетельствующих о том, что начальным пунктом вспышки пандемии была именно лаборатория в г. Ухань. Помпео сказал, что он не видит противоречия в этих двух позициях, добавив, что "все мы пытаемся найти правильные ответы". При этом он обвинил журналистов в стремлении отыскать противоречия в заявлениях Белого дома.
Помпео еще в конце минувшей недели заявил в интервью американскому телеканалу ABC, что имеются серьезные основания полагать, что кризис начался именно в уханьской лаборатории. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности. Президент США Дональд Трамп также многократно заявлял о наличии у него доказательств утечки вируса из лаборатории в г. Ухань. В то же время глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли 5 мая вновь дал ясно понять, что вопрос о происхождении вируса остается невыясненным.
Китай решительно отверг обвинения Помпео по поводу утечки вируса из уханьской лаборатории. У Помпео нет никаких доказательств, подчеркнул представитель МИД КНР.
"Я полагаю, этот вопрос должны исследовать медицинские эксперты, а не политики, которые лгут ради собственной выгоды и внутриполитических целей", - сказал он.
Между тем постпред КНР в ООН Чэнь Ху отверг предложение о международном расследовании происхождения коронавируса, сказав, что сначала нужно окончательно победить этот вирус.
Майк Помпео 6 мая вновь резко раскритиковал Китай за отсутствие прозрачности в вопросе о коронавирусе, из-за которой, по словам госсекретаря США, погибли сотни тысяч людей. Китай мог бы избавить мир и от обвала экономики, однако вместе этого Пекин решил утаивать информацию о вспышке коронавируса в Ухане, сказал Помпео.
"Они по-прежнему отказываются делиться информацией, в которой мы нуждаемся. Теперь всем странам понятно, какие риски им угрожают, если они захотят иметь дело с коммунистической партией в Китае", - подытожил госсекретарь США.
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але є тут один дивний момент... китайці і в себе спалах вчасно не придушили, хоча згодом вдалися до надзвичайно радикальних заходів... відтак їм треба зараз добряче копати й щось таки накопати...
Понимаю! Злоба к убогому Каддафи по сравнению с тем, что вы заслужили, это как вошь по сравнению со слоном...
Отвечать придётся. У спрятаться вам негде: всему миру нагадили. Мотив? Нюрнберг-2 разберётся. Если повезёт, конечно, если нет - растерзают на том месте, где найдут.
но! две проблемы никуда не делись.
Адже всі знають про публікації ЗМІ в 2015 році стосовно цього вірусу.
"Филогенетические оценки подтверждают, что пандемия COVID-19 началась между 6 октября и 11 декабря 2019 года, что соответствует времени попадания агента в организм человека", - говорится в резюме.
Ученые обнаружили 198 мутаций вируса, повторяющиеся мутации могут указывать на продолжающуюся адаптацию SARS-CoV-2 к его новому носителю - человеку, говорится в публикации. При этом разнообразие штаммов SARS-CoV-2 фиксируется по всему миру, без выраженных региональных особенностей.
Исследование также доказывает природное происхождение коронавируса, но не дает 100-процентной гарантии, что первоначальным носителем былиподковоносые летучие мыши.
Как сказал один из авторов публикации Франсуа Баллу телеканалу https://edition.cnn.com/2020/05/05/health/genetics-coronavirus-spread-study/index.html CNN , анализ исключает любой сценарий, предполагающий, что SARS-CoV-2 мог быть в популяции задолго до того, как он был идентифицирован. Переход от животного к человеку произошел в 2019 году, следовательно, надежд на то, что вирус уже заразил значительную часть населения Земли и привел к появлению устойчивого иммунитета, нет. Инфицировано не более 10% людей, сказал Баллу.
Вместе с тем, наличие огромного числа мутаций не делает вирус более опасным, считает генетик.
Обнаружены доказательства быстрого распространения коронавируса по всем континентам за несколько недель или даже месяцев до того, как власти сообщали о вспышке COVID-19; это говорит о том, что "попытки найти "нулевого пациента" бессмысленны, их чересчур много", заявил Баллу.
Как бы так...С чего бы это?