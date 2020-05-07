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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, один украинский воин был ранен, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, один украинский воин был ранен, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстрелял позиции украинских сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Удерживая оборону, наши военнослужащие в течение прошедших суток действовали решительно и дали вражеским подразделениям достойный отпор. Почувствовав на себе решительность действий наших воинов, оккупационные войска прекратили свою активность", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подавляющее большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Ночью противник из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстрелял наших военнослужащих возле Авдеевки, а вечером применил здесь подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

По защитникам Павлополя противник дважды вел огонь с применением автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Окраины населенного пункта Пески российские оккупанты обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Неподалеку Тарамчука и Каменки противник вел огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - сообщили в штабе.

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Как подчеркнули в пресс-центре ОС, украинские военнослужащие своевременно реагировали на все вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

Вместе с тем, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", российские наемники из станковых противотанковых гранатометов вели огонь по украинских воинов недалеко от населенного пункта Попасная.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что "подразделения Объединенных сил на вражеские попытки обострить ситуацию вдоль линии соприкосновения и в дальнейшем будут оперативно и жестко реагировать из имеющихся огневых средств. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется украинскими военнослужащими".

По данным разведки, 6 мая украинские военнослужащие уничтожили двух российских оккупантов и еще троих ранили.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сообщили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, один украинский воин был ранен, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб 01
Враг за сутки 8 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, один украинский воин был ранен, ликвидированы двое наемников РФ, - штаб 02

ликвидация (3765) обстрел (28218) ранение (3405) Донбасс (26958) ВСУ (6736) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+14
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! дохлий москаль-гарний москаль!!
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07.05.2020 08:13 Ответить
+12
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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07.05.2020 09:00 Ответить
+8
Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 7548
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07.05.2020 09:14 Ответить
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Слава Героям! Порошенко спасибо, Зеленський молодець, вчора привітав Піхоту!
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07.05.2020 07:40 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! дохлий москаль-гарний москаль!!
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07.05.2020 08:13 Ответить
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
показать весь комментарий
07.05.2020 09:00 Ответить
Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 7548
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07.05.2020 09:14 Ответить
Дуже приємно читати про (ликвидированы двое наемников РФ)...
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07.05.2020 09:42 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.Ворог за добу 8 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох найманців РФ, - штаб - Цензор.НЕТ 9009
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07.05.2020 09:57 Ответить
Скорейшего и полного выздоровления раненому Брату!!!
Земля стекловатой рашистам!
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07.05.2020 14:46 Ответить
 
 