Число жертв коронавируса в мире превысило 263,8 тыс. человек, инфицированы более 3,7 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 7 мая в мире зарегистрировали 3 755 379 (3 663 824 вчера) случаев инфицирования COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 263 831 (257 277 вчера) смертей от коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 73 431, заболевших - 1 228 603.

Испания сообщает о 220 325 случаях COVID-19, 25 857 человек умерли.

В Италии зафиксировано 214 457 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, из них - 29 684 летальные.

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Наибольшее количество летальных случаев зарегистрировали в США, Великобритании, Италии, Испании и Франции.

В Великобритании умерли 30 150 человека, во Франции - 25 812, в Германии - 7 275, в Иране - 6 340, в Турции - 3 584, в Бельгии - 8 339, в Нидерландах - 5 221, Канаде - 4 366.

В РФ число зараженных достигло 165 929 человек, из которых 1 537 умер, в Беларуси - 19 255, умерли - 112; в Польше - 14 740, умерли - 733; в Молдове - 4 476, умерли - 143; в Венгрии - 3 111, умерли - 373; в Румынии - 14 107, умерли - 864; в Словакии - 1 429, умерли - 25.

Напомним, в Украине на утро 6 мая зафиксировано 487 новых случаев COVID-19: всего - 13 184, летальных - 327, выздоровели 2 097 человек.