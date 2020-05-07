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Новости Коронавирус и карантин
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Если "Эпицентр" работает, а малый бизнес нет, то это вопрос к мэру: местные власти должны контролировать соблюдение карантина, - главный санврач Ляшко

Если

Заявления мэров о смягчении карантина - это манипуляции и попытка поднять свой политический рейтинг.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, смогут ли области самостоятельно определять, как выходить из карантина, снимать отдельные ограничения, замминистра здравоохранения ответил: "Мое мнение: все эти заявления мэров – это манипуляции и попытка поднять свой политический рейтинг. О смягчении карантина с 11-го числа премьер-министр заявил довольно давно. После этого мы начали говорить об определенных сферах. Сейчас идет игра на том, чтобы выйти на три-четыре дня раньше, чем вся страна. Это попытка собрать политические дивиденды, потому что якобы мэр прислушался к своим предпринимателям и вышел из карантина раньше и это не повлияло на эпидситуацию. Карантин четко устанавливает ограничения и власть не может делать смягчения, она может сделать только условия жестче. Если городские власти делают смягчения – они ​​четко нарушает нормы закона "О защите населения от инфекционных болезней". Относительно экономических убытков из-за карантина и что было бы, если бы у нас не было карантина – то я цифру смогу вскоре озвучить. Пока мы ведем расчеты".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет"

Комментируя работу "Эпицентра", Ляшко отметил: "Давайте внимательно прочитаем все, что прописано в постановлении о карантине. В конце постановления сказано: ответственность за соблюдение требований карантина несут органы местного самоуправления. Если мэр говорит, что "Эпицентр" работает, а малый бизнес не работает, то это вопрос к мэру. Закон "О защите населения от инфекционных болезней" и постановление Кабинета Министров Украины уполномочил органы местного самоуправления контролировать соблюдение условий карантин. Вы не найдете ни одного нормативно-правового акта, который позволяет работать определенным центрам или магазинам в условиях карантина. Посмотрите, сколько административных протоколов составила Национальная полиция и сколько административных протоколов за нарушение теми же маркетами составили органы местного самоуправления".

Ранее замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет".

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Самолет встречал президент Владимир Зеленский.

29 апреля журналистка Валерия Егошина заявила, что этим рейсом доставили в Украину груз не для больниц и аптек, как заявил Зеленский, а для продажи в сети "Эпицентр".

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

Также на Цензор.НЕТ: Черкасские предприниматели протестовали под стенами управления полиции. ФОТО

Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

Смотрите также: Мэр Черкасс Бондаренко об открытии дела за смягчение карантина: Прошло то время, когда украинцы боялись правоохранителей. ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) мэр (1652) Эпицентр (36) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+34
Чесслово , детский садик.
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07.05.2020 08:12 Ответить
+27
Какой он грамотный. Может мер и протокол за несоблюдение карантина составит?
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07.05.2020 08:13 Ответить
+24
Епіцентр працює тому, що Герега домовилася з владою Зе, а не з мерами. Тому нехай Ляшко не переводить стрілки!
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07.05.2020 08:19 Ответить
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Брехло..
Зачем тогда Зеленский так торжественно поехал сам встречать самолёт Мрию с масками для Эпицентра?
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07.05.2020 09:02 Ответить
бо то маски для українців а не для Епіцентру
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07.05.2020 09:11 Ответить
Якщо "Епіцентр" працює, а малий бізнес ні, то це питання до мера: місцева влада має контролювати дотримання карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2632
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07.05.2020 09:18 Ответить
я часто просто не можу опуститися до рівня свиноботів, щоб зрозуміти їх точку зору
Герега пропонує Кличку допомогу і це дуже погано і ганебно і цьому винен Зеленський??????
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07.05.2020 09:31 Ответить
Зепилы - это гавноеды в квадрате. Предложение купить за, типа, недорого - это для них безвозмездная помощь.
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07.05.2020 09:42 Ответить
Зепил, я тут покакал, могу продать за недорого, будет чем тебе бестолковку наполнить)))
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07.05.2020 09:44 Ответить
мне счас кирпичи не надо
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07.05.2020 09:58 Ответить
я вот не могу понять, откуда у нас столько тупого населения, откуда этих 73%, которые даже текст кроме заголовка не в состоянии прочитать...

Герега, как истинный барыга, предлагает Кличку купить оптом маски преследуя при этом чисто барыжный интерес наварится..

Ещё раз для тупых 73%, Герега маски продаёт, а не дарит !
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07.05.2020 15:44 Ответить
Вітя, а Олег не є твоїм братом? Ви обоє таку куйню несете, що здається - ви однояйцеві.
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07.05.2020 09:08 Ответить
А теперь в том, что "Эпицентр" и "Велюр" продолжают работать оказывается виноваты мэры?! Обалдеть как прикольно! Пример того как ЗЕ-клоуны перекладывают вину с больной головы на здоровую.
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07.05.2020 09:09 Ответить
ляшко не в курсі.. що унас поки що унітарна держава...
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07.05.2020 09:22 Ответить
У зеленой банды мародеров новая фишка - все валить на местную власть. Отобрали у местных бюджетов все деньги, а теперь все на них сваливают!
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07.05.2020 09:25 Ответить
ПСИХ І ТУБЛІКАРНІ було перекинто на місцеві бюжети у часи доктора Смерть Супрун і уряду Гройсмана-порошенко
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07.05.2020 09:30 Ответить
В МОЗ уже вернулись все старые знакомые, которые снова садятся на закупки лекарств у своих фирм, естественно по завышенным ценам, это то, что уничтожила доктор ЖИЗНЬ Супрун, местные главврачи снова на коне, они теперь снова будут пилить местное бабло, это то, что ломала доктор ЖИЗНЬ Супрун, на госзакупках доктор ЖИЗНЬ Супрун сэкономила колоссальные деньги, которые зеленая банда мародеров уже просрала. Ты или докторишка с купленным дипломом, который снова хочет назад к бюджетному корыту, или тупорылый совковый дегенерат, который хочет, чтобы система здравоохранения так и осталась на уровне каменного века!
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07.05.2020 09:38 Ответить
У маніпуляторів завжди винен хтось. ПАпереднікІ, мери, Зінка. Не вони.
Все просто. Це- "свинарчуки "Зеленського.
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07.05.2020 09:28 Ответить
Тю...
У Домбабве Епіцентр працює аж гай шумить.
Гереги його переєстрували як Галактика.
Багато товару з кодом 482

А прокуратуру не цікавить чому там в мережах продовольчих магазинів багато товару марок Біола, Чумак, Торчін, Хортиця та інших?
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07.05.2020 09:30 Ответить
Луценко це точно ніколи не цікавило
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07.05.2020 09:32 Ответить
Петя выдохся, теперь тебе Луценко в портки срет
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07.05.2020 09:47 Ответить
Венікдиктову це дуже цікавить?
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07.05.2020 09:49 Ответить
Без дозволу Зе працювати великий бізнес
не будуть-лапша зебілам
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07.05.2020 09:32 Ответить
Тобто тепер те що ЕПІЦЕНТР працював-відповідальність мера Черкас?Веселі кварталівці заразили всю верхівку влади.
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07.05.2020 09:42 Ответить
Ляяяшко, ты дурак?
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07.05.2020 10:06 Ответить
Норми закону порушуєте лише ви,зелені макаки.Ви не визначили епідпоріг для даної хвороби,коли ми його подолали,чому це стало епідемією,на якій підставі введено загальнодержавний карантин?...Хоча ви,кретини, чомусь вирішили що зможете обманути закон і залучивши до своєї шайки очільників правоохоронних органів уникнути відповідальності за скоєне,тому свої злочини ви замаскували під ,деякі обмеження' і вже назначаєте винних та крайніх з місцевої влади.Це все тільки дуже короткочасне відтермування вашого законного вироку.Ну підеш ти а тюрьму не через місяць а через рік,що легше стане?
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07.05.2020 10:22 Ответить
"Якщо "Епіцентр" працює, а малий бізнес ні, то це питання до мера: місцева влада має контролювати дотримання карантину, - головний санлікар Ляшко"-льовко це ляжко перекинуло стріли на місцеву владу! Але ґереґа йому понюхати "доріженьку"коксу не дасть все одно.
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07.05.2020 10:27 Ответить
Помещения Эпицентра огромны и соответственно оборудованы - в них есть возможность ПРЕДОСТАВИТЬ посетителю максимум квадратных метров/ кубических метров "ПЕРСОНАЛЬНОГО пространства - обеспечить соблюдения дистанции между людьми, регулировать количество покупателей, одновременно находящихся под крышей. Возможно, нам не следует автоматически занимать сторону тех, кто против/не терпит Эпицентр.



Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2).

Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.

Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда. Короновирус действительно смертельная эпидемия и человечество, возможно, методом проб и ошибок составляет, - нащупывает, - тот наиболее эффективный алгоритм, - Протокол, - действий, который приведет до той золотой середины: снижение уровня заболеваемости и смертей, - с одной стороны, и минимизации всяческих потерь экономических, социальных, и прочих в обще гуманитарном контексте, - с другой.
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07.05.2020 10:28 Ответить
Помещения Эпицентра огромны и соответственно оборудованы - в них есть возможность ПРЕДОСТАВИТЬ посетителю максимум квадратных метров/ кубических метров "ПЕРСОНАЛЬНОГО пространства - обеспечить соблюдения дистанции между людьми, регулировать количество покупателей, одновременно находящихся под крышей. Возможно, нам не следует автоматически занимать сторону тех, кто против/не терпит Эпицентр.



Одно из главных предохранительных мер от распространения коронавируса - соблюдение разумной дистанции между людьми (1). Опасность на транспорте от СКОПЛЕНИЯ пассажиров, упакованных как шпроты в консервной банке (2).

Простой способ избежать (2) при пользовании транспортом - равномерно распределить потоки пассажиров во времени, изменив график начала работы предприятий и учреждений в диапазоне 7:00 до 9:00 - 10:00 утра.

Ведь многие из нас так и делают, когда пытаются избежать быть шпротом, упакованным в консервной банке салона тролейбуса/автобуса или вагона метро/пригородного электропоезда. Короновирус действительно смертельная эпидемия и человечество, возможно, методом проб и ошибок составляет, - нащупывает, - тот наиболее эффективный алгоритм, - Протокол, - действий, который приведет до той золотой середины: снижение уровня заболеваемости и смертей, - с одной стороны, и минимизации всяческих потерь экономических, социальных, и прочих в обще гуманитарном контексте, - с другой.
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07.05.2020 10:40 Ответить
бррехун,прихвостень......
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07.05.2020 11:23 Ответить
Якщо "Епіцентр" працює, а малий бізнес ні, то це питання до мера: місцева влада має контролювати дотримання карантину, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 6331
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07.05.2020 11:36 Ответить
Чому питання до мерів, відразу до президента.
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07.05.2020 11:45 Ответить
ляшко спрыгнул , и успел в полете переобутся
ну и министры у зеленых - один краше другого
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07.05.2020 12:40 Ответить
Щоб ти все життя зе лікував.
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07.05.2020 12:53 Ответить
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