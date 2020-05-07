Если "Эпицентр" работает, а малый бизнес нет, то это вопрос к мэру: местные власти должны контролировать соблюдение карантина, - главный санврач Ляшко

Заявления мэров о смягчении карантина - это манипуляции и попытка поднять свой политический рейтинг.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, смогут ли области самостоятельно определять, как выходить из карантина, снимать отдельные ограничения, замминистра здравоохранения ответил: "Мое мнение: все эти заявления мэров – это манипуляции и попытка поднять свой политический рейтинг. О смягчении карантина с 11-го числа премьер-министр заявил довольно давно. После этого мы начали говорить об определенных сферах. Сейчас идет игра на том, чтобы выйти на три-четыре дня раньше, чем вся страна. Это попытка собрать политические дивиденды, потому что якобы мэр прислушался к своим предпринимателям и вышел из карантина раньше и это не повлияло на эпидситуацию. Карантин четко устанавливает ограничения и власть не может делать смягчения, она может сделать только условия жестче. Если городские власти делают смягчения – они ​​четко нарушает нормы закона "О защите населения от инфекционных болезней". Относительно экономических убытков из-за карантина и что было бы, если бы у нас не было карантина – то я цифру смогу вскоре озвучить. Пока мы ведем расчеты".

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Комментируя работу "Эпицентра", Ляшко отметил: "Давайте внимательно прочитаем все, что прописано в постановлении о карантине. В конце постановления сказано: ответственность за соблюдение требований карантина несут органы местного самоуправления. Если мэр говорит, что "Эпицентр" работает, а малый бизнес не работает, то это вопрос к мэру. Закон "О защите населения от инфекционных болезней" и постановление Кабинета Министров Украины уполномочил органы местного самоуправления контролировать соблюдение условий карантин. Вы не найдете ни одного нормативно-правового акта, который позволяет работать определенным центрам или магазинам в условиях карантина. Посмотрите, сколько административных протоколов составила Национальная полиция и сколько административных протоколов за нарушение теми же маркетами составили органы местного самоуправления".

Ранее замглавы ОП Тимошенко объяснил, почему в карантин работает только "Эпицентр": "Это решение самих компаний, работать или нет".

Напомним, в Украину утром 23 апреля прибыл крупнейший в мире транспортный самолет АН-225 "Мрия" с медицинским грузом из Китая. Самолет привез рекордное количество груза: 12 млн масок, 260 тыс. очков и более 100 тыс. защитных костюмов. Самолет встречал президент Владимир Зеленский.

29 апреля журналистка Валерия Егошина заявила, что этим рейсом доставили в Украину груз не для больниц и аптек, как заявил Зеленский, а для продажи в сети "Эпицентр".

Как сообщалось, власти Черкасс в связи с многочисленными обращениями бизнесменов с 1 мая смягчают карантин для части предпринимателей города. В городе разрешат работать непродовольственным магазинам, ремонтным мастерским, парикмахерским, рынкам и летним площадкам ресторанов.

Решение местных властей Бондаренко объяснил восстановлением социальной справедливости путем разгрузки больших магазинов.

Министр здравоохранения Степанов заявил, что решение горсовета Черкасс может привести к катастрофе.

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Министр внутренних дел Аваков призвал Бондаренко "прекратить рисковать жизнью и здоровью людей ради политических игр" и пообещал, что реакция будет жесткой.

Нацполиция начала уголовное производство из-за ослабления карантина в Черкассах. Членам исполкома горсовета вручили повестки к следователю.

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Мэр Анатолий Бондаренко записал видеообращение, в котором заявил, что не боится полиции.

Президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам передал мэру Черкасс "пламенный привет" от себя лично, МВД и СБУ, и предупредил его о "соответствующих юридических последствиях".

Позже Бондаренко опубликовал угрозы, полученные якобы от первого заместителя главы Офиса Президента Сергея Трофимова. В ОП завили, что мэр Черкасс стал жертвой пранка.