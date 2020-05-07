92 человека протестированы на иммунитет к коронавирусу: у двоих обнаружили высокий титр антител, при этом они не были больны COVID-19, - Минздрав

Украина имеет оборудование, которое позволяет делать миллион ИФА-тестов в сутки.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, когда Украина может начать масштабную ИФА-диагностику (иммуноферментный анализ, на выявление антител к коронавирусу), он ответил: "Мы движемся в этом направлении, уже сделаны отечественные тест-системы для тестирования. Например, в Сумской и в Черкасской областях уже 92 человека протестированы, у двоих обнаружили высокий титр антител, при этом они не были больны коронавирусной болезнью. Мы планируем расширять тестирование, чтобы в дальнейшем понять, как серологические исследования могут использоваться для сдерживания эпидемии. Сейчас они могут показывать нам чувствительность системы эпиднадзора к выявлению больных коронавирусом. Можно ретроспективно брать какой-то населенный пункт или учреждение здравоохранения, протестировать всех медицинских работников, посмотреть, у кого есть антитела, и сравнить, сколько было обнаружено больных. Затем можно прогнозировать, что нам следует делать, чтобы предотвратить заболеваемости среди медицинских работников. Если в ИФА добавить антиген, сейчас только антитела, тогда можно использовать это для диагностики. Это круто, поскольку наша система здравоохранения имеет оборудование, которое позволяет нам делать миллион тестов в сутки".

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Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.