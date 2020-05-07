92 человека протестированы на иммунитет к коронавирусу: у двоих обнаружили высокий титр антител, при этом они не были больны COVID-19, - Минздрав
Украина имеет оборудование, которое позволяет делать миллион ИФА-тестов в сутки.
Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, когда Украина может начать масштабную ИФА-диагностику (иммуноферментный анализ, на выявление антител к коронавирусу), он ответил: "Мы движемся в этом направлении, уже сделаны отечественные тест-системы для тестирования. Например, в Сумской и в Черкасской областях уже 92 человека протестированы, у двоих обнаружили высокий титр антител, при этом они не были больны коронавирусной болезнью. Мы планируем расширять тестирование, чтобы в дальнейшем понять, как серологические исследования могут использоваться для сдерживания эпидемии. Сейчас они могут показывать нам чувствительность системы эпиднадзора к выявлению больных коронавирусом. Можно ретроспективно брать какой-то населенный пункт или учреждение здравоохранения, протестировать всех медицинских работников, посмотреть, у кого есть антитела, и сравнить, сколько было обнаружено больных. Затем можно прогнозировать, что нам следует делать, чтобы предотвратить заболеваемости среди медицинских работников. Если в ИФА добавить антиген, сейчас только антитела, тогда можно использовать это для диагностики. Это круто, поскольку наша система здравоохранения имеет оборудование, которое позволяет нам делать миллион тестов в сутки".
Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.
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они прекрасно знают, что они - дилетанты, которые гарантированно провалят все, за что ни возьмутся.
в 2019 г. им ДИКО ПОВЕЗЛО (они сняли сливки с антигосударственной агит-компании, которая велась за российские деньги с 2005 г.).
но они понимают, что разводить лоха не получится вечно - потому надо по-быстряку рубануть бабло и - в Израиль.
но лоха нужно дурить столь долго, сколько удастся: каждый день при власти - это бабки, бабки и бабки.
Потому для них важно каждый день пускать пыль в глаза ("будет рост на 40 %!", "диджитализация!", "100 новых детских садиков!", "Большая Стройка!", "победили коронавирус!").
Заметь - ничем другим они не занимаются.
Все летит в песту, заводы останавливаются, народ последний хер без соли доедает в неоплачиваемых отпусках - а бабачка кажынный день пиляет ролики про "пэрэмогы" (а то и по 2 ролика).
Ещё раз - Исследования.
...
Если антитела на болезнь имеются, то значит человек переболел этой болезнью либо это антитела на другую болезнь!
Может правильнее не говорить, что этот человек не болел короновирусом, а то, что у него НЕ ДИАГНОСТИРОВАЛИ КОРОНОВИРУС, что с учетом того как у нас проводили тестирование выглядит более правдоподобно
1. Его не тестировали вообще:
а) по причине низкого охвата протестированного населения в целом(не важно были симптомы или нет)
б) по причине низкой квалификации врачей которые могли тупо не заметить симптомов, или побоялись портить статистику (типа раз тебе не плохо и кровью не блюешь поставлю тебе ОРЗ)
2. Его тестировали но получили отрицательный результат - по причине низкого качества самих тестов!!!
Так что тестирование очень даже при чем!!!
Это вы у минздрава спросите, откуда им известно, что он не болел!!!
На основании чего, минздрав заявляет, что он не болел короновирусом? На основании анального зондирования?!