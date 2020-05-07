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Новости Коронавирус и карантин
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92 человека протестированы на иммунитет к коронавирусу: у двоих обнаружили высокий титр антител, при этом они не были больны COVID-19, - Минздрав

92 человека протестированы на иммунитет к коронавирусу: у двоих обнаружили высокий титр антител, при этом они не были больны COVID-19, - Минздрав

Украина имеет оборудование, которое позволяет делать миллион ИФА-тестов в сутки.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, когда Украина может начать масштабную ИФА-диагностику (иммуноферментный анализ, на выявление антител к коронавирусу), он ответил: "Мы движемся в этом направлении, уже сделаны отечественные тест-системы для тестирования. Например, в Сумской и в Черкасской областях уже 92 человека протестированы, у двоих обнаружили высокий титр антител, при этом они не были больны коронавирусной болезнью. Мы планируем расширять тестирование, чтобы в дальнейшем понять, как серологические исследования могут использоваться для сдерживания эпидемии. Сейчас они могут показывать нам чувствительность системы эпиднадзора к выявлению больных коронавирусом. Можно ретроспективно брать какой-то населенный пункт или учреждение здравоохранения, протестировать всех медицинских работников, посмотреть, у кого есть антитела, и сравнить, сколько было обнаружено больных. Затем можно прогнозировать, что нам следует делать, чтобы предотвратить заболеваемости среди медицинских работников. Если в ИФА добавить антиген, сейчас только антитела, тогда можно использовать это для диагностики. Это круто, поскольку наша система здравоохранения имеет оборудование, которое позволяет нам делать миллион тестов в сутки".

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Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) Ляшко Виктор (1366) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Оборудование позволяет делать лям тестов в сутки, сделано 92 теста... Да что вы мать вашу там курите???
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07.05.2020 08:33 Ответить
+7
скрыть свою бездарность, тупость и некомпетентность.
они прекрасно знают, что они - дилетанты, которые гарантированно провалят все, за что ни возьмутся.
в 2019 г. им ДИКО ПОВЕЗЛО (они сняли сливки с антигосударственной агит-компании, которая велась за российские деньги с 2005 г.).
но они понимают, что разводить лоха не получится вечно - потому надо по-быстряку рубануть бабло и - в Израиль.
но лоха нужно дурить столь долго, сколько удастся: каждый день при власти - это бабки, бабки и бабки.
Потому для них важно каждый день пускать пыль в глаза ("будет рост на 40 %!", "диджитализация!", "100 новых детских садиков!", "Большая Стройка!", "победили коронавирус!").

Заметь - ничем другим они не занимаются.
Все летит в песту, заводы останавливаются, народ последний хер без соли доедает в неоплачиваемых отпусках - а бабачка кажынный день пиляет ролики про "пэрэмогы" (а то и по 2 ролика).
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07.05.2020 09:00 Ответить
+5
Одна надежда, что оно само закончится - не тянут наши рвачи на супергероев, как в цивилизованных странах. Зечиновники то вообще капец...
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07.05.2020 08:35 Ответить
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Оборудование позволяет делать лям тестов в сутки, сделано 92 теста... Да что вы мать вашу там курите???
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07.05.2020 08:33 Ответить
Тестируемые плохо идут на приманку.
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07.05.2020 08:35 Ответить
Має можливість, але не має бажання. Патамушта тоді відкриється дійсна картина заражень, а зелені це не потрібно.
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07.05.2020 08:36 Ответить
Можешь раскрыть - в чем именно состоит "интерес" зеленых ? (только не пиши "сорвать выборы", объявить дефолт", "это выгодно Коломойскому")
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07.05.2020 08:46 Ответить
скрыть свою бездарность, тупость и некомпетентность.
они прекрасно знают, что они - дилетанты, которые гарантированно провалят все, за что ни возьмутся.
в 2019 г. им ДИКО ПОВЕЗЛО (они сняли сливки с антигосударственной агит-компании, которая велась за российские деньги с 2005 г.).
но они понимают, что разводить лоха не получится вечно - потому надо по-быстряку рубануть бабло и - в Израиль.
но лоха нужно дурить столь долго, сколько удастся: каждый день при власти - это бабки, бабки и бабки.
Потому для них важно каждый день пускать пыль в глаза ("будет рост на 40 %!", "диджитализация!", "100 новых детских садиков!", "Большая Стройка!", "победили коронавирус!").

Заметь - ничем другим они не занимаются.
Все летит в песту, заводы останавливаются, народ последний хер без соли доедает в неоплачиваемых отпусках - а бабачка кажынный день пиляет ролики про "пэрэмогы" (а то и по 2 ролика).
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07.05.2020 09:00 Ответить
Якщо ти цього не можеш сам зрозуміти, то не дано.
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07.05.2020 09:06 Ответить
А я думаю что какими тупыми не были бы "зелёные" даже им эскалация эпидемии ужесточение карантина ни к чему, потому ещё месяц карантина и их рейтингу конец. И ещё я думаю что не "зелёные" (хотя мне они пофигу) довели нашу медицину до ручки, и тем более не они упразднили пять лет назад санэпидемслужбу)
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07.05.2020 09:49 Ответить
На Ваш взгляд, не нужно было ликвидировать СЭС?
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09.05.2020 20:57 Ответить
Смотря что такое СЭС. Как медицинскую службу с лабораторями и врачами-эпидемиологами - не нужно. Как систему, кормящуюся за счёт тероризирования и рэкета предприятий торговли, питания и т.п. - нужно.
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09.05.2020 21:24 Ответить
Думаю, любая властная структура создается в Украине прежде всего с коррупционной целью. Хотя иногда выполняют полезную функцию.
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09.05.2020 23:29 Ответить
Это ещё исследования тестов.
Ещё раз - Исследования.
...
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07.05.2020 09:47 Ответить
ну тестировали. Неполных 6 секунд....
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07.05.2020 10:29 Ответить
Это нечто необычное в мировой практике? Сомневаюсь что Украина впереди планеты всей.
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07.05.2020 08:34 Ответить
цивилизованньіе страньі имеют сильно много правил и вьідрессированньій табун жителей, которьіе привьікли следовать только инструкции. а значит там ничего никто случайно не придумает, все будут ждать, пока им врот спецьі положат. вот в дойчляндии только сейчас народ допер, что дешевле и єффективнее денатурированньій спирт (полки с продуктом пустеют), чем усякая дорогая хрень в аптеках для дезинфекции.
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07.05.2020 11:12 Ответить
Одна надежда, что оно само закончится - не тянут наши рвачи на супергероев, как в цивилизованных странах. Зечиновники то вообще капец...
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07.05.2020 08:35 Ответить
Коронавирус FOREVER
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07.05.2020 08:39 Ответить
Ну были больны и не обращались к врачам, это наверное разные понятия... Сами же рассказывали что большинство переболеет и даже не заметит.
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07.05.2020 08:39 Ответить
Было дело. Полтора месяца назад начали ломить кости, начался озноб ,першение в горле, поднялась температура, стали ощущаться легкие при каждом вдохе. Потом, часа через два отпустило. Горло моментально отпустило после смазывания Бефунгином. ( До сих пор его ношу с собой). Темература и боль в горле прошли после приема противовирусного, уже к вечеру.. Но я помню, как болел пневмонией лет десять назад, ощущения в легких те самые.
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07.05.2020 08:58 Ответить
Что за бред?!
Если антитела на болезнь имеются, то значит человек переболел этой болезнью либо это антитела на другую болезнь!
Может правильнее не говорить, что этот человек не болел короновирусом, а то, что у него НЕ ДИАГНОСТИРОВАЛИ КОРОНОВИРУС, что с учетом того как у нас проводили тестирование выглядит более правдоподобно
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07.05.2020 09:01 Ответить
При чем тут тестирование? Они могли переболеть гораздо раньше, шо вероятней.
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07.05.2020 09:08 Ответить
Теперь бред несете уже вы! Они утверждают что этот человек НЕ БОЛЕЛ вообще (ни раньше ни позже)! А тестирование тут при том, что если у него есть антитела, то он БОЛЕЛ! А раз так, то его просто не выявили:
1. Его не тестировали вообще:
а) по причине низкого охвата протестированного населения в целом(не важно были симптомы или нет)
б) по причине низкой квалификации врачей которые могли тупо не заметить симптомов, или побоялись портить статистику (типа раз тебе не плохо и кровью не блюешь поставлю тебе ОРЗ)
2. Его тестировали но получили отрицательный результат - по причине низкого качества самих тестов!!!
Так что тестирование очень даже при чем!!!
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07.05.2020 09:21 Ответить
Откуда известно, шо он не болел, скажем, в январе-феврале, а, может, даже в декабре? Потому шо записи в карточке нет?
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07.05.2020 09:23 Ответить
Чукча не читатель?
Это вы у минздрава спросите, откуда им известно, что он не болел!!!
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07.05.2020 09:27 Ответить
Про тесты для диагностики ковида здесь пишешь ты, а не минздрав.
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07.05.2020 09:34 Ответить
Вы вообще с логикой дружите?
На основании чего, минздрав заявляет, что он не болел короновирусом? На основании анального зондирования?!
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07.05.2020 09:40 Ответить
НЕ ДИАГНОСТИРОВАЛИ КОРОНОВИРУС, что с учетом того как у нас проводили тестирование выглядит более правдоподобно - твои слова. Спрашиваю, где были тесты 3 месяца назад, к примеру, когда они могли переболеть?
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07.05.2020 09:44 Ответить
говорят, что половина тестов показывает положительный результат даже если яблоко протестировать
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07.05.2020 09:08 Ответить
Якщо є антитіла, значить імунна система зіштовхувалась з вірусом раніше.
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07.05.2020 09:13 Ответить
Но и заражали остальных, без чихов и соплей...
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07.05.2020 09:48 Ответить
 
 