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Новости Коронавирус и карантин
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Планируем увеличить ПЦР-тестирование на COVID-19 до 25 тыс. в сутки за счет картриджей, на которых диагностируют туберкулез, - главный санврач Ляшко

Планируем увеличить ПЦР-тестирование на COVID-19 до 25 тыс. в сутки за счет картриджей, на которых диагностируют туберкулез, - главный санврач Ляшко

На данный момент Украина может производить 10 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас способность ПЦР системы – 10 тыс. в сутки, а планируем расширить до 20-25 тысяч за счет внедрения картриджей, на которых диагностируют туберкулез", - рассказал замминистра здравоохранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 92 человека протестированы на иммунитет к коронавирусу: у двоих обнаружили высокий титр антител, при этом они не были больны COVID-19, - Минздрав

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) Ляшко Виктор (1366) тест (285) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Осла, козла и папайю протестируйте. Результаты вас удивят.
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07.05.2020 08:59 Ответить
+3
Тогда давайте протестируйте the племя молодое! Но, тестируйте на предмет возможного, подчеркиваю ВОЗМОЖНОГО!, наличия разума в их макитрах! Уверен, отрицательные результаты вас очень удивят! И вот это наше ВСЁ?
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07.05.2020 09:08 Ответить
+2
*****, вы крутые!
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07.05.2020 08:53 Ответить
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*****, вы крутые!
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07.05.2020 08:53 Ответить
Да. Два месяца раскачки начали давать результат.
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07.05.2020 09:19 Ответить
По видимому просто Минздрав за два месяца задолбался ни черта не делать.
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07.05.2020 09:27 Ответить
Слышала информацию , что устойчивость к коронавирусу из-за ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫХ ПРИВИВОК , т к с союзе их делали всем
Может и корни этого коронавируса тоже искать в этом направлении
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07.05.2020 08:54 Ответить
Ага расеянам расскажите
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07.05.2020 09:04 Ответить
PS Корреляция между бакцинированными БЦЖ и смертностью от короновируса, может быть связана не с самим фактом вакцинирования БЦЖ, а с уровнем развития медицины (чем он выше тем обычно выше уровень вакцинирования). Отдельно тут можно выделить США - у них особый случай, там страховая медицина в самой жесткой форме, а по факту медицинская мафия (у них из за этого даже от гриппа смертность выше чем в других странах)
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07.05.2020 09:13 Ответить
А почему не бруцелёз ?
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07.05.2020 08:56 Ответить
Осла, козла и папайю протестируйте. Результаты вас удивят.
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07.05.2020 08:59 Ответить
Легко, в Париже в воде же нашли.
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07.05.2020 09:13 Ответить
Тогда давайте протестируйте the племя молодое! Но, тестируйте на предмет возможного, подчеркиваю ВОЗМОЖНОГО!, наличия разума в их макитрах! Уверен, отрицательные результаты вас очень удивят! И вот это наше ВСЁ?
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07.05.2020 09:08 Ответить
Два місяці бадьорих реляцій , торжественних зустрійчей літаків, теплоходів і дирижаблів з Китаю, засідання ВР про додаткове виділення коштів з Китаю - і.... пристосуємо якісь картріджі для тестів на туберкульох для тесування коронавірусу. А чого? Прикольненько так. Кінчайте цю естрадно-циркову ху-ню, починайте належне тестування..
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07.05.2020 09:43 Ответить
"коштів з бюджету" - правильно, з Китаю - описка.
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07.05.2020 09:45 Ответить
И никого не интересует, что санэпидслужба была уничтожена полностью, что инфекционные больницы тоже ждала подобная участь. Что вирусологов в стране почти не осталось. И почему это произошло, и какие последствия имело и имеет на сегодняшний день. И кто проводил подобную реорганизацию и почему. И кто должен за это все ответить. Конечно же, все это мелочи, не заслуживающие ни малейшего внимания. Для виновных, как и всегда, лучшая защита - нападение, а для тех, кто помельче рангом, главное - в очередной раз поупражняться в "остроумии".
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07.05.2020 10:31 Ответить
 
 