1 898 13
Планируем увеличить ПЦР-тестирование на COVID-19 до 25 тыс. в сутки за счет картриджей, на которых диагностируют туберкулез, - главный санврач Ляшко
На данный момент Украина может производить 10 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки.
Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас способность ПЦР системы – 10 тыс. в сутки, а планируем расширить до 20-25 тысяч за счет внедрения картриджей, на которых диагностируют туберкулез", - рассказал замминистра здравоохранения.
Топ комментарии
+3 нетоварищ
показать весь комментарий07.05.2020 08:59 Ответить Ссылка
+3 Петровный
показать весь комментарий07.05.2020 09:08 Ответить Ссылка
+2 Степан Иванов #323211
показать весь комментарий07.05.2020 08:53 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Может и корни этого коронавируса тоже искать в этом направлении