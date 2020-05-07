Планируем увеличить ПЦР-тестирование на COVID-19 до 25 тыс. в сутки за счет картриджей, на которых диагностируют туберкулез, - главный санврач Ляшко

На данный момент Украина может производить 10 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус в сутки.

Об этом в интервью "Сегодня" заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас способность ПЦР системы – 10 тыс. в сутки, а планируем расширить до 20-25 тысяч за счет внедрения картриджей, на которых диагностируют туберкулез", - рассказал замминистра здравоохранения.

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