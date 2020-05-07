За сутки на Львовщине выявили 42 новых случая COVID-19, всего в области 595 заболевших, - горсовет. ИНФОГРАФИКА

Во Львове и Львовской области 514 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом сообщила Галина Сличная, заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавируса.

Так, по состоянию на 8 утра во Львове и Львовской области подтверждены 595 случаев инфицирования коронавирусом, из них 17 - летальные.

"Всего за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2642 человека, госпитализированы - 437, на амбулаторном лечении - 2235 человек, выписаны - 303 человека. Сейчас в больнице находятся 134 человека, из них в реанимации - 5 человек, на аппаратах ИВЛ - 2 человека. В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 595 человек, 17 человек умерли. 128 пациентов выздоровели", - сказано в сообщении.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 232 ПЦР-теста, из которых 42 - положительные.

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Также известно, что 17-й пациент с диагнозом коронавируса скончался 4 мая в госпитале в Винниках. Результаты анализов получены вчера. Это житель Николаевского района.

Как отмечается, 61-летний пациент умер в госпитале в Винниках 4 мая. Известно, что он болел дома, а когда стало плохо, обратился в областную больницу. Врачи обнаружили двустороннюю пневмонию и направили в Винниковский госпиталь. Мужчину госпитализировали, и через час он умер.

"Львовский городской совет выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине на утро 6 мая зафиксировано 487 новых случаев COVID-19: всего - 13 184, летальных - 327, выздоровели 2 097 человек.