На утро 7 мая зафиксировано 507 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 13 691, летальных - 340, выздоровели 2 396 человек, - Минздрав
В Украине за сутки зафиксировали 507 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19.
Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 507 человек. Из них 28 детей и 109 медработников. Были госпитализированы 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев", - отметил он.
В то же время, 299 пациентов выздоровели.
"За все время пандемии заболели 13 691 человек. Из них 933 ребенка, а также 2660 медработников. Всего выздоровели 2396 человек. А летальных случаев 340", - добавил Степанов.
По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 485 случаев;
Волынская область - 393 случая;
Днепропетровская область - 624 случая;
Донецкая область - 89 случаев;
Житомирская область - 468 случаев;
Закарпатская область - 600 случаев;
Запорожская область - 300 случаев;
Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
Кировоградская область - 403 случая;
г. Киев - 1675 случаев;
Киевская область - 916 случаев;
Львовская область - 595 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 171 случай;
Одесская область - 568 случаев;
Полтавская область - 236 случаев;
Ривненская область - 817 случаев;
Сумская область - 131 случай;
Тернопольская область - 951 случай;
Харьковская область - 448 случаев;
Херсонская область - 146 случаев;
Хмельницкая область - 138 случаев;
Черновицкая область - 2048 случаев;
Черкасская область - 324 случая;
Черниговская область - 68 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая 2020 в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35904 сообщения о подозрении на COVID-19.
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я то в курсе про множество серологических исследований, которые говорят о том, что зараженных короной на самом деле в несколько десятков раз больше, чем показывает оф. статистика
потому и реальная летальность от вируса значительно меньше, чем получается по расчету из показателей оф. статистики
в Италии заведены сотни судебных исков против правительства, премьер-министру Конте грозит импичмент, родные умерших требуют расследования реальных причин смертей
так что рано считать что-то по фальшивой статистике
коронавірус знайдено в папайї та у кози, далі тестуйте фуфлотестами
є симптоми - лікуєшся відповідно
нема симптомів - живеш звичайним життям
карантин, який діє на усіх, у тому числі здорових, - це ноу-хау від політиків (а не від лікарів чи вчених)
хто від кого ізольований при такому карантині? якщо усі у ньому сидять! порушується саме визначення та зміст карантинних мір
когда такие произведут, проверят их клинически, когда они получат сертификат качества, в котором указана их точность, тогда поговорим
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine
Еще ни одна болезнь, настоящая или виртуальная, не позволяла развернуться его деятельности и деятельности зависящих от него компаний и организаций (в том числе ВОЗ, которую он финансирует) в таких масштабах.
Просто маниакальная жажда у этого человека, не являющегося ни врачом, ни ученым в области медицины, вакцинировать каждого землянина (за исключением горстки избранных, в том числе и самого себя, и своей семьи), и что забавно за его же деньги. При том, что в масштабах планеты и в сравнении с другими болезнями коронавирус уж точно не заслуживает звания 'чумы 21 века': в соответствии с официальной статистикой заражено всего 0,1% населения Земли. Именно заражено, а болеет еще намного меньше - меньше 5% от всех зараженных. А умерло еще меньше - 0,003%. Но уколоть по его мнению надо каждого на планете и минимум 2 раза.
Выводы сделать каждый сможет для себя сам. Или не сможет...
P.S. Только никому не говорите! Это мировой заговор и конспирология!
но если даже в прививках будет что-то полезное или хотя бы просто морская вода, то вся эта афера оказывается просто бизнесом группы людей (Гейтс, ВОЗ, фарм-компании), как это уже было неоднократно: в 2003 с атипической пневмонией, в 2009/10 со свиным гриппом
в США, слава Богу, массовые протесты обратили внимание на эту деятельность, с большой вероятностью в скором времени полетят головы: Фаучи и прочих мошенников
Гавночерпальтщик Андрейка пмшет "Билл Гейтс в своем блоге пишет, что необходимо создать и вколоть людям 14 МИЛЛИАРДОВ прививок от коронавируса. "
Билл Гейтс пишет: "Чтобы остановить пандемию, нам нужно сделать вакцину доступной почти каждому человеку на планете. Мы никогда не доставляли что-либо в каждый уголок мира. И, как я упоминал ранее, вакцины особенно трудно производить и хранить." Реальность такова, что не каждый сможет получить вакцину одновременно. Потребуются месяцы - или даже годы - для создания 7 миллиардов доз (или, возможно, 14 миллиардов, если это многодозовая вакцина), и мы должны начать распространять их, как только будет готова первая партия."
в США уже всерьез говорят о тех, кто затеял эту фейковую эпидемию и с какой целью
так что попробуй лучше переобуться, пока не поздно, чтобы через неделю-другую не выглядеть полным олухом
если часть случаев внебольничной певмонии назвать коронавирусом, раздуть вокруг вируса шумиху в СМИ путем постоянного нагнетания и фейковых гробов в новостях, то на выходе получается "эпидемия"
ВОЗ не впервые фальсифицирует эпидемию, за счет чего фарм. комании имеют миллиардные прибыли на вакцинах
но впервые политики еще догадались, что под видом карантина можно ввести режим онлайн-концлагеря с ограничением элементарных конституционных прав
Слава тайному мировому правительству!
Сегодня такой солнечный день, распахни окно и выйди в него!
И Земля будет чище...
2018 год - 22 613 человек
2019 год - 20 065 человек
2020 год - 22 244 человека
Сильно превысила?
https://www.youtube.com/watch?v=2Wypoa4uACY&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=33&t=0s&fbclid=IwAR3Pk6mdqHf3kagzXKkbXn1BW5txmEbwNVy-gI2oZtEJQ2y4cgROU-laEvU https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch?v=e9kQCV97fp8&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=60&t=0s&fbclid=IwAR2Qn-yUknuuN4D8ET1LP-1LpJC8i7Q-Dp725xqUzmOQzByeFKdLDkfeNXQ https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch?v=rsXxSqPUOuo&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=13&t=0s&fbclid=IwAR36EbXA7tYjZYBQ04FpkEQAjIBXIm9y3ehwuZLWUr7QH9YAhTnWc_cBywE https://www.youtube.com/watch…
щось не бачу твоєї відповіді на тему великого шухеру в США
ще кілька тижнів і ця коронавірусна фейкова бульбашка лопне
далі ігнор
08.04 - 1668, 52 умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.04 - 2203, 69 умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 умерли, 89 - выздоровели, новых 266
13.04 - 3102, 93 умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 умерли, 359 - выздоровели, новых 261
21.04 - 6125, 161 умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 умерли, 601 - выздоровел, новых 477
25.04 - 8125, 201 умерли, 782 - выздоровели, новых 478
26.04 - 8617, 209 умерли, 840 - выздоровели, новых 492
27.04 - 9009, 220 умерли, 864 - выздоровели, новых 392
28.04 - 9410, 239 умерли, 992 - выздоровели, новых 401
29.04 - 9866, 250 умерли, 1103 - выздоровели, новых 456
30.04 - 10406, 261 умерли, 1238 - выздоровели, новых 540
01.05 - 10861, 272 умерли, 1413 - выздоровели, новых 455
02.05 - 11411, 279 умерли, 1498 - выздоровели, новых 550
03.05 - 11913, 288 умерли, 1547 - выздоровели, новых 502
04.05 - 12331, 303 умерли, 1619 - выздоровели, новых 418
05.05 - 12697, 316 умерли, 1875 - выздоровели, новых 366
06.05 - 13184, 327 умерли, 2097 - выздоровели, новых 487
07.05 - 13691, 340 умерли, 2396 - выздоровели, новых 507
В этой таблице данные о новых заболевших записаны как новые рядом с выздоровевшими. В таблице не хватает столбика "новые выздоровевшие" (НВ). А столбик "новые" надо записать "новые заболевшие" (НЗ).
Когда будет рядом 2 столбика, их легко сравнить и увидеть, что ежедневно количество НЗ ежедневно превышает количество НВ человек на 200, то есть, улучшений нет, хотя и быстрого роста тоже нет.
Если в больницах 10 тысяч мест, когда умрёт больше - когда в один месяц заболеет 100 тысяч или когда 10 месяцев по 10 тысяч?
А ось скільки помре від того що, протягом двох місяців не проводилося ніяких дій стосовно інших хвороб ми можемо тільки здогадуватися.
Як я вже писав, смертність в Україні буде нижчою за рахунк того що, українці зі своїми 64,1 роками тривалості життя, не доживають до віку основних жертв ковід у Європі.
" Мы все умрем, людей бессмертных нет,
И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след -
Дом иль тропинку, дерево иль слово..."
В парках, которые подчиняются непосредственно властям штата (Parks of Victoria), по-прежнему закрыты туалеты. Я не возражаю: раз коронавирус
гулять так гулятьгадить так гадить под кустами. Поскольку я не гажу под кустами, то мы взяли нашу собачку под мышку, развернулись - да и уехали в другой парк.
Полагаю, что на оборот наркотиков, которые сбывают в нэшинал парках рэйнджеры (не для себя, понятно, а по заданию от руководства парков на самом высоком уровне, если я что то понимаю), закрытие сортиров не скажется. Забавный был случай, когда пару лет, чисто случайно, мы стали свидетелем того, как рэйнджер сбывал наркотики в парке к северу от Мельбурна. Система простая, как два пальца: имеется небольшая кучка мусора, клиент кладет денежку в пустую банку из-под пива там или кока-колы в той кучке и уходит.
Приходит - и забирает из банки наркотики, заботливо положенные рэйнджером, котрый ту кучку мусора опекает.
А туалеты в этом бизнесе лишние, и потому они никому, кроме пользователей, конечно, не нужны.