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Новости Коронавирус и карантин
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На утро 7 мая зафиксировано 507 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 13 691, летальных - 340, выздоровели 2 396 человек, - Минздрав

На утро 7 мая зафиксировано 507 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 13 691, летальных - 340, выздоровели 2 396 человек, - Минздрав

В Украине за сутки зафиксировали 507 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 507 человек. Из них 28 детей и 109 медработников. Были госпитализированы 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев", - отметил он.

В то же время, 299 пациентов выздоровели.

"За все время пандемии заболели 13 691 человек. Из них 933 ребенка, а также 2660 медработников. Всего выздоровели 2396 человек. А летальных случаев 340", - добавил Степанов.

Также читайте: Кабмин сегодня обнародует постановление о смягчении карантина, - Степанов

По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 485 случаев;
Волынская область - 393 случая;
Днепропетровская область - 624 случая;
Донецкая область - 89 случаев;
Житомирская область - 468 случаев;
Закарпатская область - 600 случаев;
Запорожская область - 300 случаев;
Ивано-Франковская область - 1055 случаев;
Кировоградская область - 403 случая;
г. Киев - 1675 случаев;
Киевская область - 916 случаев;
Львовская область - 595 случаев;
Луганская область - 42 случая;
Николаевская область - 171 случай;
Одесская область - 568 случаев;
Полтавская область - 236 случаев;
Ривненская область - 817 случаев;
Сумская область - 131 случай;
Тернопольская область - 951 случай;
Харьковская область - 448 случаев;
Херсонская область - 146 случаев;
Хмельницкая область - 138 случаев;
Черновицкая область - 2048 случаев;
Черкасская область - 324 случая;
Черниговская область - 68 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая 2020 в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35904 сообщения о подозрении на COVID-19.

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На утро 7 мая зафиксировано 507 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 13 691, летальных - 340, выздоровели 2 396 человек, - Минздрав 01
На утро 7 мая зафиксировано 507 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 13 691, летальных - 340, выздоровели 2 396 человек, - Минздрав 02

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4906) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+21
Ну так радуйся, что благодаря карантину у нас всего 340 умерших , а не 2500 в сутки как в США, которые долго не хотели вводить карантин. Думали, что их медицина справится
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07.05.2020 09:34 Ответить
+12
Тем временем:
ПЕКИН, 6 мая - ПРАЙМ. Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) обнаружила крупное месторождение природного газа в юго-западной провинции Сычуань, говорится в сообщении правительства городского округа Суйнин.
"Важное открытие. Потенциальные запасы природного газа в этом поселке округа Суйнин могут превышать один триллион кубических метров", - говорится в сообщении.
Указывается, что обнаруженное в понедельник богатое месторождение газа находится в центральной части Сычуаньской впадины, являющейся основным газодобывающим районом в Китае. Добычу здесь осуществляет дочка CNPC - PetroChina Southwest Oil and Gasfield Company.
Вместе с тем власти города сообщили, что в тот же день объем добычи газа из скважины "Пэнтань-1" глубиной 6376 метров, расположенной в поселке Тяньбао уезда Даин городского округа Суйнин, достиг 1,22 миллиона кубических метров. Это стало важным достижением компании в области геологоразведочных работ.
Общий объем запасов природного газа в месторождениях, где компания имеет право вести разведку и разработку, достигает 30 триллионов кубических метров. Компания отвечает за поставку газа более тысячи крупных и средних промышленных предприятий, свыше 20 миллионам домохозяйств и порядка 10 тысячам объектов жилищно-коммунального хозяйства на юго-западе Китая.
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07.05.2020 09:28 Ответить
+9
Вакцина не может убивать вирус, вакцина (чаще всего состоящая из ослабленного варианта вируса) вкалывается ДО возможной вспышки заболевания, чтобы вызвать иммунитет, возможность которого, кстати, для коронавируса до сих пор не подтверждена
это либо "лекарство", либо не пойми что
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07.05.2020 09:55 Ответить
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Подтверждена . Иммунитет есть. Это такие как ты сомневаются в наличии антител. А вот сомнение в правильности повторных тестов есть. Особенно китайских. Если бы не было иммунитета, то Китай бы не смог снять карантин .
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07.05.2020 10:34 Ответить
есть ссылка на сайт ВОЗ, где они подтверждают наличие иммунитета?
я то в курсе про множество серологических исследований, которые говорят о том, что зараженных короной на самом деле в несколько десятков раз больше, чем показывает оф. статистика
потому и реальная летальность от вируса значительно меньше, чем получается по расчету из показателей оф. статистики
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07.05.2020 11:17 Ответить
Ну может не 13% как в Италии , а чуть меньше.
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07.05.2020 11:18 Ответить
МОЗ Италии совершенно не скрывает, что точная причина смертей этих 28000 людей неизвестна
в Италии заведены сотни судебных исков против правительства, премьер-министру Конте грозит импичмент, родные умерших требуют расследования реальных причин смертей
так что рано считать что-то по фальшивой статистике
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07.05.2020 11:24 Ответить
На ранок 7 травня зафіксовано 507 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 691, летальних - 340, одужали 2 396 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4870
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07.05.2020 09:49 Ответить
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-tanzania/tanzania-suspends-laboratory-head-after-president-questions-coronavirus-tests-idUSKBN22G295

коронавірус знайдено в папайї та у кози, далі тестуйте фуфлотестами
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07.05.2020 09:58 Ответить
Значимость тестов на наличие коронАвируса , эти тесты по информативности равны тестам на беременность у мужиков. "Тесты прилетели! Мы делаем тесты! Спешите воспользоваться!" У мыслящего человека всегда должен возникнуть вопрос - а зачем, а для чего? Нашел вирус и принял лекарство? Во первых таких лекарств нет, а во вторых при находке внутри себя к примеру вируса герпеса незачем пачками пить ацикловир, так можно и в крематорий себя запихнуть раньше времени. Какая же практическая значимость этих тестов? А никакая вообще. Причем вне зависимости от того показывают ли они 100процентно верный результат или просто это аналог тычка пальцем в небо. Совершенно такая же история с масками-респираторами и "санитайзерами". Единственный аргумент зачем это вообще надо заключается в вопле - "А посмотри на китайцев!" Хорошо что китайцы не ходили на четвереньках и с градусником в ж...., а то наш родной Кабмин непременно бы указал на обязательное для всех использование китайского опыта.
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07.05.2020 10:16 Ответить
вірно! тести - це видимість діяльності, фікція
є симптоми - лікуєшся відповідно
нема симптомів - живеш звичайним життям
карантин, який діє на усіх, у тому числі здорових, - це ноу-хау від політиків (а не від лікарів чи вчених)
хто від кого ізольований при такому карантині? якщо усі у ньому сидять! порушується саме визначення та зміст карантинних мір
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07.05.2020 10:21 Ответить
Вот для этого и нужны тесты - для адаптивного карантина, по областям, который хотят ввести с 12 мая.
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07.05.2020 11:20 Ответить
нужны тесты, которые не будут находить вирус во фруктах и у коз
когда такие произведут, проверят их клинически, когда они получат сертификат качества, в котором указана их точность, тогда поговорим
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07.05.2020 11:22 Ответить
Ну так победили же.
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07.05.2020 10:56 Ответить
тошнит читать! Три кацапских пропагандона подогревают друг друга. Шоб вы провалились!
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07.05.2020 10:13 Ответить
Ковидобесие наступает ! Вирус везде! Вирус навсегда! Все плотнее натянули намордники поглубже!
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07.05.2020 10:14 Ответить
Вирус навсегда - это правильно. Пандемия прекратится, когда переболеет 70% населения. Или привьётся.
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07.05.2020 10:20 Ответить
Билл Гейтс в своем блоге пишет, что необходимо создать и вколоть людям 14 МИЛЛИАРДОВ прививок от коронавируса. Ссылка на его блог:
https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine
Еще ни одна болезнь, настоящая или виртуальная, не позволяла развернуться его деятельности и деятельности зависящих от него компаний и организаций (в том числе ВОЗ, которую он финансирует) в таких масштабах.
Просто маниакальная жажда у этого человека, не являющегося ни врачом, ни ученым в области медицины, вакцинировать каждого землянина (за исключением горстки избранных, в том числе и самого себя, и своей семьи), и что забавно за его же деньги. При том, что в масштабах планеты и в сравнении с другими болезнями коронавирус уж точно не заслуживает звания 'чумы 21 века': в соответствии с официальной статистикой заражено всего 0,1% населения Земли. Именно заражено, а болеет еще намного меньше - меньше 5% от всех зараженных. А умерло еще меньше - 0,003%. Но уколоть по его мнению надо каждого на планете и минимум 2 раза.
Выводы сделать каждый сможет для себя сам. Или не сможет...
P.S. Только никому не говорите! Это мировой заговор и конспирология!
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07.05.2020 10:22 Ответить
Все 14 млрд можно большинству этого форума вколоть,еще и не хватит. Половина уже рукава закатала.
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07.05.2020 11:15 Ответить
Вывод: как только появится вакцина от короновируса, пойду и сделаю прививку. Даже за деньги( в разумных пределах)
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07.05.2020 11:22 Ответить
и замечательно, планету давно надо почистить

но если даже в прививках будет что-то полезное или хотя бы просто морская вода, то вся эта афера оказывается просто бизнесом группы людей (Гейтс, ВОЗ, фарм-компании), как это уже было неоднократно: в 2003 с атипической пневмонией, в 2009/10 со свиным гриппом

в США, слава Богу, массовые протесты обратили внимание на эту деятельность, с большой вероятностью в скором времени полетят головы: Фаучи и прочих мошенников
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07.05.2020 11:27 Ответить
КАК КУЁТСЯ ГАВНО

Гавночерпальтщик Андрейка пмшет "Билл Гейтс в своем блоге пишет, что необходимо создать и вколоть людям 14 МИЛЛИАРДОВ прививок от коронавируса. "

Билл Гейтс пишет: "Чтобы остановить пандемию, нам нужно сделать вакцину доступной почти каждому человеку на планете. Мы никогда не доставляли что-либо в каждый уголок мира. И, как я упоминал ранее, вакцины особенно трудно производить и хранить." Реальность такова, что не каждый сможет получить вакцину одновременно. Потребуются месяцы - или даже годы - для создания 7 миллиардов доз (или, возможно, 14 миллиардов, если это многодозовая вакцина), и мы должны начать распространять их, как только будет готова первая партия."
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07.05.2020 11:53 Ответить
сильно поменялась суть? тебе лично от этого легче? тебе это объясняет, почему человек далекий от медицины, рассказывает всем что-либо о вакцинах?
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07.05.2020 11:56 Ответить
Я тоже далёк от медицины, но делюсь прочитанной мной вменяемой по моему мнению информацией о проблеме. В чём крамола? Он говорит о 100% вакцинации, мне попадалось - достаточно 70%...
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07.05.2020 12:05 Ответить
в том, что подобная афера уже проворачивалась в мире минимум дважды
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07.05.2020 12:31 Ответить
Ты болен? Математику придумали рептилоиды?
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07.05.2020 13:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=s8qJMbNwheA

в США уже всерьез говорят о тех, кто затеял эту фейковую эпидемию и с какой целью
так что попробуй лучше переобуться, пока не поздно, чтобы через неделю-другую не выглядеть полным олухом
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07.05.2020 13:15 Ответить
Ты - идиот. Закономерности распространения эпидемии не зависит от названия болячки.
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07.05.2020 19:29 Ответить
это ты - одноклеточный недалекий раб телевизора
если часть случаев внебольничной певмонии назвать коронавирусом, раздуть вокруг вируса шумиху в СМИ путем постоянного нагнетания и фейковых гробов в новостях, то на выходе получается "эпидемия"
ВОЗ не впервые фальсифицирует эпидемию, за счет чего фарм. комании имеют миллиардные прибыли на вакцинах
но впервые политики еще догадались, что под видом карантина можно ввести режим онлайн-концлагеря с ограничением элементарных конституционных прав
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07.05.2020 19:36 Ответить
Ты - идиот. Законы распространения эпидемии, как и закон всемирного тяготения, существуют независимо от интенсивности (мощности) твоего визга, о одноклеточный недалекий раб телевизора.
Слава тайному мировому правительству!
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08.05.2020 08:37 Ответить
в игнор, даун
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08.05.2020 10:19 Ответить
Ты игнорируешь законы природы?
Сегодня такой солнечный день, распахни окно и выйди в него!
И Земля будет чище...
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08.05.2020 11:53 Ответить
Ну? Я об этом только здесь два месяца говорю. Да навсегда, да смертность нигде ни во одной Стране Мире не привысила обычную. Нахрена карантин, намордники, спирт на перчатки?
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07.05.2020 10:22 Ответить
ну поговори ещё года 2. Может кто и услышит
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07.05.2020 10:32 Ответить
Превысило обычную сильно. До 60% доходит.
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07.05.2020 11:10 Ответить
Венедиктов опубликовал статистику по смертности в Москве за три последние года за период март-апрель:

2018 год - 22 613 человек
2019 год - 20 065 человек
2020 год - 22 244 человека

Сильно превысила?
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07.05.2020 11:13 Ответить
Стоп. Так еще 2020 год не закончился. А уже смертность за первые несколько месяцев сравнялась с годовыми показателями прошлых годов? Ого!
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07.05.2020 11:25 Ответить
Ты что? Дурак? Это цифры за март-апрель разных годов. И тут хочешь обмануть?
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07.05.2020 11:30 Ответить
Да кто их там в Москве считает? Бабы еще нарожают.
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07.05.2020 11:33 Ответить
Еще один Свидетель Ковида. Цифры? Научные знания? Фигня то все, Ковид Славься.....
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07.05.2020 11:41 Ответить
То може вирушиш до Нью-Йорка - у лікарні попрацювати? Чи жим-жим?
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07.05.2020 11:16 Ответить
Эх.... с радостью бы . А что сейчас там делать? Только разве что тик-ток танцы снимать, пациентов то нет, госпиталя пустые....
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07.05.2020 11:18 Ответить
Кто тебе это сказал? Морги там переполнены. И братские могилы уже используют для погибших от короновируса.
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07.05.2020 11:27 Ответить
Ковидианские хроники....
https://www.youtube.com/watch?v=2Wypoa4uACY&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=33&t=0s&fbclid=IwAR3Pk6mdqHf3kagzXKkbXn1BW5txmEbwNVy-gI2oZtEJQ2y4cgROU-laEvU https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch?v=e9kQCV97fp8&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=60&t=0s&fbclid=IwAR2Qn-yUknuuN4D8ET1LP-1LpJC8i7Q-Dp725xqUzmOQzByeFKdLDkfeNXQ https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch?v=rsXxSqPUOuo&list=PLuzeie6prIo7MOuRnjs2n1U1uWX8TsdHx&index=13&t=0s&fbclid=IwAR36EbXA7tYjZYBQ04FpkEQAjIBXIm9y3ehwuZLWUr7QH9YAhTnWc_cBywE https://www.youtube.com/watch…
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07.05.2020 11:28 Ответить
Боится...
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07.05.2020 11:38 Ответить
ты из какого недоСМИ будешь? пугалка чисто как у журнашлюх продажных
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07.05.2020 11:58 Ответить
А що ж так ріденько??? ("А как дьісал, как дьісал...")
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07.05.2020 12:10 Ответить
шавка аваковская, брысь в игнор
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07.05.2020 12:30 Ответить
Злив зараховано, ********.
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07.05.2020 12:33 Ответить
що то за хвороба, що всюди пуйло і крємль ввижається?
щось не бачу твоєї відповіді на тему великого шухеру в США
ще кілька тижнів і ця коронавірусна фейкова бульбашка лопне
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07.05.2020 12:36 Ответить
Ти, коли вже злився - обтікай мовчки, *************.
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07.05.2020 14:49 Ответить
одне матюкливе пустослів'я, а що від тебе ще чекати, бидло звичайне одноклітинне?
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07.05.2020 14:52 Ответить
Злив зараховано.
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07.05.2020 14:56 Ответить
самокритично з твого боку, дебільне створіння з обмеженим словниковим запасом

далі ігнор
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07.05.2020 15:26 Ответить
Обтікай.
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07.05.2020 16:41 Ответить
Тішить те, що кожного дня поступово зростає кількість одужавших. За вчора вже - 299
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07.05.2020 10:26 Ответить
07.04 - 1462, 45 умерли, 28 - выздоровели, новых 143
08.04 - 1668, 52 умерли, 35 - выздоровели, новых 206
09.04 - 1892, 57 умерли, 45 - выздоровели, новых 224
10.04 - 2203, 69 умерли, 61 - выздоровел, новых 311
11.04 - 2511, 73 умерли, 79 - выздоровели, новых 308
12.04 - 2777, 83 умерли, 89 - выздоровели, новых 266
13.04 - 3102, 93 умерли, 97 - выздоровели, новых 325
14.04 - 3372, 98 умерли, 119 - выздоровели, новых 270
15.04 - 3764, 108 умерли, 143 - выздоровели, новых 392
16.04 - 4161, 116 умерли, 186 - выздоровели, новых 397
17.04 - 4662, 125 умерли, 246 - выздоровели, новых 501
18.04 - 5106, 133 умерли, 275 - выздоровели, новых 444
19.04 - 5449, 141 умерли, 347 - выздоровели, новых 343
20.04 - 5710, 151 умерли, 359 - выздоровели, новых 261
21.04 - 6125, 161 умерли, 367 - выздоровели, новых 415
22.04 - 6592, 174 умерли, 424 - выздоровели, новых 467
23.04 - 7170, 187 умерли, 504 - выздоровели, новых 578
24.04 - 7647, 193 умерли, 601 - выздоровел, новых 477
25.04 - 8125, 201 умерли, 782 - выздоровели, новых 478
26.04 - 8617, 209 умерли, 840 - выздоровели, новых 492
27.04 - 9009, 220 умерли, 864 - выздоровели, новых 392
28.04 - 9410, 239 умерли, 992 - выздоровели, новых 401
29.04 - 9866, 250 умерли, 1103 - выздоровели, новых 456
30.04 - 10406, 261 умерли, 1238 - выздоровели, новых 540
01.05 - 10861, 272 умерли, 1413 - выздоровели, новых 455
02.05 - 11411, 279 умерли, 1498 - выздоровели, новых 550
03.05 - 11913, 288 умерли, 1547 - выздоровели, новых 502
04.05 - 12331, 303 умерли, 1619 - выздоровели, новых 418
05.05 - 12697, 316 умерли, 1875 - выздоровели, новых 366
06.05 - 13184, 327 умерли, 2097 - выздоровели, новых 487
07.05 - 13691, 340 умерли, 2396 - выздоровели, новых 507
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07.05.2020 10:28 Ответить
и? МЫ ВСЕ УМРЕМ?
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07.05.2020 10:44 Ответить
Так это при наличии жесткого карантина. И при отсутствии людей на массовых праздниках. Все равно 400- 500 заболевших в день. Может даже больше. А что же было бы при массовых гуляньях?
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07.05.2020 11:00 Ответить
І "жодного спалаху" ані після Вербної (порівнюєм 12.04 і після 17.04), ані після Великодня (порівнюєм 19.04 і після 24.04). Так само буде і після першотравневих шашликів і після "пабєда бєсних". "Божа роса"...
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07.05.2020 11:24 Ответить
Так это в Украине при жестком карантине. А вот в РФ после Пасхи - рекорды. Уже на 7- е место в мире выскочили. Так это только официальная статистика. Как говорится "почуствуйте разницу"
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07.05.2020 11:36 Ответить
Отож. Та декому дуже хочеться, що в Україні було гірше...
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07.05.2020 12:11 Ответить
Вы это умышленно так представили, чтобы в глаза бросалось: "выздоровели, новых"? Манипуляция для оптимизма?
В этой таблице данные о новых заболевших записаны как новые рядом с выздоровевшими. В таблице не хватает столбика "новые выздоровевшие" (НВ). А столбик "новые" надо записать "новые заболевшие" (НЗ).
Когда будет рядом 2 столбика, их легко сравнить и увидеть, что ежедневно количество НЗ ежедневно превышает количество НВ человек на 200, то есть, улучшений нет, хотя и быстрого роста тоже нет.
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07.05.2020 11:30 Ответить
Це до МОЗ. Бо це вони саме так статистику подають.
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07.05.2020 12:13 Ответить
вони не статистику подають, а хрін зна що.
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07.05.2020 12:49 Ответить
До того ж, це не є статистична таблиця, а просто зібрання звітів за день. Інформація подана таким чиномаби вразити лоха. Наприклад: в графі "умерли" вказано не реальна кількість померлих за день, а їх кількість з початку реєстрації. Тому складаеться враження страшної наростаючої смертності кожного дня і розгулу епідемії. Сотні померлих щоденно. Реально це фейк.
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07.05.2020 12:44 Ответить
Це або свідома маніпуляція МОЗом данними, або некомпетентність. Бо будь який технар скаже, що не можна порівнювати між собою абсолютні і відносні величині. Робити таке - це дитячий садок від політиків-гуманітаріїв.
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07.05.2020 13:13 Ответить
Це, е дитячий садок і не має відношення до компетентності, а навпаки- свідома маніпуляція суспільною думкою.
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07.05.2020 13:23 Ответить
Низька смертність від ковід в Україні зумовлена відсутністю "цільової аудиторії" вірусу- людей віком 80+. Середня трвалість життя в Україні 64,1 рік тому, громадяни не встигають дожити до смерті від ковід-19.
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07.05.2020 11:18 Ответить
Ляшко пора собираться в Черниговскую область поправлять статистику.
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07.05.2020 11:22 Ответить
Ну что за дураки....
Если в больницах 10 тысяч мест, когда умрёт больше - когда в один месяц заболеет 100 тысяч или когда 10 месяцев по 10 тысяч?
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07.05.2020 11:57 Ответить
Є теорія що, помре приблизно однакова кількість. Серед населення 80% взагалі ніяк не відреагують, 20 відсотків буде потребувати лікування з них тільки невелика частина потребуватиме реанімаційних дій та ШВЛ.
А ось скільки помре від того що, протягом двох місяців не проводилося ніяких дій стосовно інших хвороб ми можемо тільки здогадуватися.
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07.05.2020 12:32 Ответить
Ты думать умеешь? При чём бессимптомные и лёгкие к койкам в больницах? Речь идёт о тяжёлых, нуждающихся в госпитализации.
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07.05.2020 13:05 Ответить
Що Білорусія, що Швеція не мають 30 тисяч хворих на місяць, яким потрібна госпіталізація. Хто тут не вміє дмати ще птання.
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07.05.2020 13:14 Ответить
При чём тут шВЕЦИЯ? Речь идёт о соотношении мест для тяжёлых и числа тяжёлых.
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07.05.2020 19:27 Ответить
До речі, в Швеції кількість захворювань вже пішла на спад і по смертності вони на сьомому місці за кількістю померлих.
Як я вже писав, смертність в Україні буде нижчою за рахунк того що, українці зі своїми 64,1 роками тривалості життя, не доживають до віку основних жертв ковід у Європі.
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07.05.2020 13:21 Ответить
Уже все насто.....ло и 👑 вирус и все что с ним связано.
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07.05.2020 16:12 Ответить
На ранок 7 травня зафіксовано 507 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 691, летальних - 340, одужали 2 396 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2843
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07.05.2020 18:23 Ответить
Може не відноситись до ситуаціїї з коронавірусом. Дагестанський поет Расул Гамзатов:
" Мы все умрем, людей бессмертных нет,
И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след -
Дом иль тропинку, дерево иль слово..."
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07.05.2020 18:49 Ответить
В России за день больше заболевших коронавирусом нежели в Украине за всё время.
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07.05.2020 21:01 Ответить
Новосто нашего городка:
В парках, которые подчиняются непосредственно властям штата (Parks of Victoria), по-прежнему закрыты туалеты. Я не возражаю: раз коронавирус гулять так гулять гадить так гадить под кустами. Поскольку я не гажу под кустами, то мы взяли нашу собачку под мышку, развернулись - да и уехали в другой парк.
Полагаю, что на оборот наркотиков, которые сбывают в нэшинал парках рэйнджеры (не для себя, понятно, а по заданию от руководства парков на самом высоком уровне, если я что то понимаю), закрытие сортиров не скажется. Забавный был случай, когда пару лет, чисто случайно, мы стали свидетелем того, как рэйнджер сбывал наркотики в парке к северу от Мельбурна. Система простая, как два пальца: имеется небольшая кучка мусора, клиент кладет денежку в пустую банку из-под пива там или кока-колы в той кучке и уходит.
Приходит - и забирает из банки наркотики, заботливо положенные рэйнджером, котрый ту кучку мусора опекает.
А туалеты в этом бизнесе лишние, и потому они никому, кроме пользователей, конечно, не нужны.
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08.05.2020 07:41 Ответить
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