На утро 7 мая зафиксировано 507 новых случаев COVID-19 в Украине: всего - 13 691, летальных - 340, выздоровели 2 396 человек, - Минздрав

В Украине за сутки зафиксировали 507 новых случаев инфицирования вирусом COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 507 человек. Из них 28 детей и 109 медработников. Были госпитализированы 313 человек. Зафиксировано 13 летальных случаев", - отметил он.

В то же время, 299 пациентов выздоровели.

"За все время пандемии заболели 13 691 человек. Из них 933 ребенка, а также 2660 медработников. Всего выздоровели 2396 человек. А летальных случаев 340", - добавил Степанов.

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По данным Минздрава, сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:



Винницкая область - 485 случаев;

Волынская область - 393 случая;

Днепропетровская область - 624 случая;

Донецкая область - 89 случаев;

Житомирская область - 468 случаев;

Закарпатская область - 600 случаев;

Запорожская область - 300 случаев;

Ивано-Франковская область - 1055 случаев;

Кировоградская область - 403 случая;

г. Киев - 1675 случаев;

Киевская область - 916 случаев;

Львовская область - 595 случаев;

Луганская область - 42 случая;

Николаевская область - 171 случай;

Одесская область - 568 случаев;

Полтавская область - 236 случаев;

Ривненская область - 817 случаев;

Сумская область - 131 случай;

Тернопольская область - 951 случай;

Харьковская область - 448 случаев;

Херсонская область - 146 случаев;

Хмельницкая область - 138 случаев;

Черновицкая область - 2048 случаев;

Черкасская область - 324 случая;

Черниговская область - 68 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 7 мая 2020 в Центр поступило 1182 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 35904 сообщения о подозрении на COVID-19.

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