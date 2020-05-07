В ВСУ за сутки подтверждены два новых случая COVID-19, всего болеют 29 военнослужащих, - Командование Медсил
За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины подтверждено два новых случая COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
По состоянию на 07:00 7 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 болеет 29 человек. Также за период пандемии выздоровели 52 человека и зафиксировано 2 летальных случая.
На изоляции (в том числе самоизоляция) - 223 человека. Количество личного состава у которого заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 63 человека.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Военнослужащий (Одесская область) и работник ВС Украины (Винницкая область) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют.
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