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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине с COVID-19 госпитализированы 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 178 пациентов, - ЦОЗ

В Украине с COVID-19 госпитализированы 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 178 пациентов, - ЦОЗ

В Украине на амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Болезнь подтверждено у 933 детей и 2660 медиков. На амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. В подключению к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2396 пациентов уже выздоровели, из них 563 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВСУ за сутки подтверждены два новых случая COVID-19, всего болеет 29 военнослужащих, - Командование Медсил

Всего в Украине исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.

Как сообщалось, на утро 7 мая в Украине подтверждены 13691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки.

В Украине с COVID-19 госпитализированы 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 178 пациентов, - ЦОЗ 01

карантин (16729) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
178 пацієнтів на ШВЛ - це потенційно 178 трупів
на жаль, Степанов не припиняє заробляти на закупівлі апаратів, що зовсім не підходять для лікування ковіду, за завищеними цінами
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07.05.2020 09:52 Ответить
+2
2660 хворих медика! І це тільки офіційні дані, які заниженні! Що робить Степанов на своїй посаді?
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07.05.2020 09:43 Ответить
+2
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/ https://sovet.kidstaff.com.ua/gotourl.php?url=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2Fus-health-coronavirus-tanzania%2Ftanzania-suspends-laboratory-head-after-president-questions-coronavirus-tests-idUSKBN22G295&ref=sovet.kidstaff.com.ua%2Fquestion-2617058 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavi...
коронавірус знайшли у кози и в папайї (фрукт), тестуйте далі фуфлотестами
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07.05.2020 09:50 Ответить
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2660 хворих медика! І це тільки офіційні дані, які заниженні! Що робить Степанов на своїй посаді?
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07.05.2020 09:43 Ответить
не хворих, а заражених, як кажуть в Одесі, звідки Степанов, це "дві великі різниці"
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07.05.2020 09:49 Ответить
Украине на амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника. Источник: https://censor.net.ua/n3193936
2193 медика на лікуванні! Не дуже велика різниця, якщо інфікований!
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07.05.2020 09:58 Ответить
які є симптоми? як показує статистика, лише у кількох відсотків від усіх заражених взагалі є якісь симптоми
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07.05.2020 09:59 Ответить
Не знаю про статистику, але вчора помер від короновірусу 43 річний знайомий. Це було досить швидко! Один родич (30 років) важко перехворів запаленням легенів у лікарні, а потім з ускладненнями лежав другий раз у лікарні... Так, що нічого легкого не бачу.
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07.05.2020 10:06 Ответить
як діагностували саме ковід? нема жодного методу діагностування, який би 100-відсотково відрізняв би ковід від інших ГРЗ (наприклад, від позалікарняної пневмонії)
лише фуфлотести, які знаходять вірус у фруктах та в кіз
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07.05.2020 10:07 Ответить
У 43 річного дійсно діагностували ковід. Як це робили я не знаю.
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07.05.2020 10:09 Ответить
Це велике питання
Бо мені жалівся не один лікар з Києва, що їх лякають звільненнями, якщо не намалюють необхідну статистику по захворюваністю ковідом
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07.05.2020 10:13 Ответить
Лікарів лякали звільненням ще до 1 квітня, тобто об'яви про епідемію. Так з лікарні Швидкої допомоги повинні були звільнити 178 медика. Всього планувалося звільнити по Україні близько 50 тис медиків! А щодо залякування зараз, то я теж чув подібне, але це закінчується звільненням медиків за власним бажанням. Тому я і пишу, що Степанов знищує українську медицину!
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07.05.2020 10:17 Ответить
Діагностують (роблять лабораторний ПЦР тест) лише важким хворим і тим, у кого експрес-тест позитивний. Іще ПЦР доступний для тих, хто знаходився у близькому контакті з паціентом, у якого офіційно підтверджений ковід. На своїй шкірі знаю, що "пневмонія - це не достатній привід для проведення ПЦР тесту", щоб там Кличко не розказував із ящика. От і лікуємо пневмонію і жодних тобі обмежень на відвідування магазинів - лише твоя власна відповідальність і свідомість. Отже, вірити цій їхній "статстиці" я би точно не стала.
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07.05.2020 10:22 Ответить
Родичу у кінці лютого, початку березня при важкій хворобі запалення легенів у лікарні не робили ніяких тестів, хоча довго не могли вилікувати. Ускладнення після цього були дуже важкими, тому попав він ще раз у іншу лікарню, а потім тікав з неї, бо привезли короновірусних 🙄 Тому далеко не всім діагностують.
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07.05.2020 10:26 Ответить
Специфічність ПЦР тестів вище за 99%. Кримяналісти ідентичнисть ДНК з місця злочинів визначають за цією технологією. І тести на батьківство також. Якби було так, як кажете Ви, адвокати з криміналістів давно мотлох зробили б.
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07.05.2020 10:55 Ответить
Дайте, будь ласка, посилання на сертифікат якості з української лабораторії, що підтверджує саме таку точність ПЦЛ-тестів.
Такої точності не може бути у принципі, що виходить з самої суті методу ПЦЛ. Наприклад, усі коронавіруси співпадають за своєю РНК на 99%.
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07.05.2020 11:13 Ответить
Вам не приходила в голову думка, що такі сертифікати треба питати в лабораторії?
На майбунє врахуйте
"Генетические различия на уровне ДНК между людьми составляют в среднем 1 нуклеотид из 1000 (то есть 0.1%), между человеком и шимпанзе - 1 нуклеотид из 100 (т.е. 1%)."
https://antropogenez.ru/article/75/
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07.05.2020 11:40 Ответить
саме тому у ПЛР-тестів не може бути точність 99%
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07.05.2020 11:54 Ответить
Ви вважаєте, що ПЛР тест може визначити в групі осіб, хто є прямим нащадком конкретної людини, а людини від шимпанзе не відрізнить? Ви людина рідкісного розуму ...
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07.05.2020 12:04 Ответить
я кажу, що саме ЦІ тести невідомо на що позитивно реагують, і яка в них точність, яка їх якість тощо
Ви ж мене відправили у лабораторію, коли я Вам поставив незручне питання про те, чи є в них сертифікат якості, отримання якого займає зазвичай від кількох місяців до року
очевидно, що ПЛР-тести ретельно не перевірялися, тобто лікарі сліпо довірилися розробнику
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07.05.2020 12:34 Ответить
Звідки "очевидно, що ПЛР-тести ретельно не перевірялися"? Зразки культури вірусу ковід-19 можна легко замовити в АТСС, або в національних референс-лабораторіях, тести - ось вони, завдання на рівні інститутської лабораторної роботи.
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07.05.2020 12:52 Ответить
поцікавтесь, скільки займає часу розробка ПЛР-тестів
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07.05.2020 12:57 Ответить
Поцікавтеся, чи потрібно при перевірці ефективності ПЛР тесту заново його розробляти.
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07.05.2020 13:33 Ответить
ти дурний? ПЛР - це лише метод тестування, а саме тест на конкретний вірус треба розробляти кожного разу з початку
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07.05.2020 13:36 Ответить
Ти сам дурний. ПЛР - це метод розмноження ДНК. А ПЛР-тест - тест, де це використовують.
Для перевірки ефективності придбаних тестів на ковід-19, достатньо, як я писав вище -
Зразки культури вірусу ковід-19 можна легко замовити в АТСС, або в національних референс-лабораторіях, тести - ось вони, завдання на рівні інститутської лабораторної роботи.
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07.05.2020 14:34 Ответить
ні. ти не розбираєшся у тому, як розробляються тести ПЛР
мій друг працює у лабораторії, тому цю тему я знаю досконало

та й взагалі, який сенс з тобою сперечатися, якщо ця коронавірусна бульбашка скоро лопне: в США вже справа Гейтса та Фаучі набула величезного розголосу
скоро полетять голови організаторів цієї фейкової епідемії, що була оголошена виключно в інтересах фарм. компаній

тому можеш свої недолугі теорії доводити самому собі наодинці
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07.05.2020 14:38 Ответить
Ну, а я сам довгий час працював в лабораторії. Що далі?
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07.05.2020 14:50 Ответить
тоді б ти знав, скільки часу займає розробка ПЛР-тестів на "новий" вірус
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07.05.2020 14:53 Ответить
Ви писали "очевидно, що ПЛР-тести ретельно не перевірялися, тобто лікарі сліпо довірилися розробнику". Тобто про ПЕРЕВІРКУ придбанних тестів на ефективність. При чому тут розробка?
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07.05.2020 15:02 Ответить
клінічна перевірка тестів є частиною їх розробки
Ви ж працювали в лабораторії? а такі питання недолугі ставите...
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07.05.2020 15:25 Ответить
В клініках перевіряють на ефективність та побічні ефекти лікарські засоби. Після перевірки їх на токсичність. З тієї причини, що у різних людей різні ферментативні системи, різна уислотність шлункового соку і тп.
А зразки вірусів одного штаму, які взяті у різних людей або у однієї людини, ще й розмножені в ампліфікаторі - то близнюки-браття. Так що в масштабних клінічних випробуваннях там потреби нема. Інша справа - законодавство. Тут я вже не володію інформацією. Можете в Держлікслужбі поцікавитися.
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07.05.2020 15:36 Ответить
цікавився, необхідні етапи перевірки тестів пропущено, і не тільки в нашій країні
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07.05.2020 15:40 Ответить
Необхідні для юристів. То не страшно.
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07.05.2020 15:41 Ответить
https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/ https://sovet.kidstaff.com.ua/gotourl.php?url=https%3A%2F%2Fwww.reuters.com%2Farticle%2Fus-health-coronavirus-tanzania%2Ftanzania-suspends-laboratory-head-after-president-questions-coronavirus-tests-idUSKBN22G295&ref=sovet.kidstaff.com.ua%2Fquestion-2617058 https://www.reuters.com/article/us-health-coronavi...
коронавірус знайшли у кози и в папайї (фрукт), тестуйте далі фуфлотестами
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07.05.2020 09:50 Ответить
Так, важко танзанійцям з генетичними технологіями ... Може всьому людству після такої невдачі заборонити ПЛР-тести по всьому світу? Чи вони там просто руки помити забули?
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07.05.2020 12:08 Ответить
я кажу, що саме ЦІ тести невідомо на що позитивно реагують, і яка в них точність, яка їх якість тощо
Ви ж мене відправили у лабораторію, коли я Вам поставив незручне питання про те, чи є в них сертифікат якості, отримання якого займає зазвичай від кількох місяців до року
очевидно, що ПЛР-тести ретельно не перевірялися, тобто лікарі сліпо довірилися розробнику
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07.05.2020 12:34 Ответить
То, по-Вашому, в Південній Кореї замість швидкого впровадження тестів і локалізації епідемії, треба було танзанійських "генетиків" запросити для ретельних випробувань від кількох місяців до року?
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07.05.2020 12:42 Ответить
по-моєму, якби в Півд. Кореї не було масового тестування, нічого б не змінилося, від кількості тестів лише залежить кінцева кількість заражених: чим більше тестів, тим більше випадків, і тим МЕНШЕ реальний показник летальності
тести взагалі не несуть ні якої користі
є симптоми - лікуєшся відповідно до симтоматики
нема симптомів - живеш звичайним життям

так було завжди з усіма ГРВІ, коронавірус нічим від них не відрізняється (тільки не треба зараз наводити байки, міфи та легенди з зомбоящику та жовтої преси про можливі ускладення на мозок, серце тощо)
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07.05.2020 12:46 Ответить
Півд. Корея постійно нарощувала кількість щоденних тестувань, а за їх результатами захворюваність спочатку зростала, потім знизилася. Якби правдою було те, що Ви кажете, то зниження захворюванності не відбувалося б. В цьому випадку відсоток "захворівших" зростав би пропорційно кількості тестів.
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07.05.2020 12:55 Ответить
Ви маєте чітку статистику, що наприкінці епідемії у них в певний день було протестовано ту ж саму кількість людей, що напередодні, при цьому частка тестів з + результатом значно зменшилась?
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07.05.2020 12:59 Ответить
Не маю часу шукати таку статистику. Ось те що можна знайти
https://www.ft.com/content/de3114a2-8b97-4d95-a55c-0a9d72dfa1ea Пять корейских биотехнологических групп получили одобрение правительства на внутреннюю продажу наборов, которые обнаруживают текущую инфекцию Covid-19, известную как тесты ПЦР. По данным администрации президента, они уже производят достаточно наборов для тестирования около 135 000 человек в день. В общей сложности в Южной Корее есть 22 компании, выпускающие коммерческие тестовые наборы Covid-19, число которых превысили только США и Китай, согласно некоммерческой группе Foundation for Innovative New Diagnostics (Find), которая отслеживает разработку продукта.
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07.05.2020 13:37 Ответить
це ніяк не доводить, що кількість позитивних результатів тестів не пропорційна кількості протестованих
в будь-яких умовах і на будь-яких територіях (країнах, містах, гуртожитках, суднах тощо) ця частка дорівнює 10-20%
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07.05.2020 13:39 Ответить
Это только ошибка самих тестов. К этому нужно еще добавить инструментальные и методические ошибки, а также роль человеческого фактора при всех манипуляциях. Видимо именно поэтому, часть исследователей говорит даже о возможной ошибке до 50%.
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07.05.2020 13:52 Ответить
Ну, давайте глянемо. 135 тис тестів в день при 10% позитивних дадуть 13,5 тис позитивних. А В Кореї за весь час епідемії захворіло 10810 людей. Висновок - Ви пишете неправду. І пишете вкрай нерозумно.
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07.05.2020 14:02 Ответить
кількість тестів не дорівнює кількості протестованих
давай ще раз
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07.05.2020 14:13 Ответить
Ось з посилання Вашого однодумця Александро, що він навів нижче
"На данный момент в Южной Корее проведено около 350 000 таких тестов. В день сдать анализы на коронавирус могут около 15 000 человек - не в последнюю очередь благодаря наличию более 40 пунктов, позволяющих это сделать, не выходя из автомобиля. Такие пункты уже появляются и в других странах."
10% від 350 000 це 35 тисяч.
Так що Ваше "в будь-яких умовах і на будь-яких територіях (країнах, містах, гуртожитках, суднах тощо) ця частка дорівнює 10-20%" все одно брехня.
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07.05.2020 14:29 Ответить
Опять это только Ваши домыслы, а не доказательства. Нигде не приведено данных об оценке достоверности тестов в ЮК. Даются только данные о количестве тестов и инфицированных. "На данный момент из 50 млн жителей страны инфицированы около 9200 человек. Ежедневно здесь выявляют менее 100 новых случаев инфицирования." Из этого не следует, что не было ложноположительных/ложноотрицательных тестов.
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07.05.2020 15:19 Ответить
В количестве 10-20% о которых писал https://censor.net/user/174338 точно не было. И уж тем более 50%, о которых осторожно намекали Вы. обычно при ПЦР тестах менее 1% ошибок и связаны они с человеческим фактором (загрязнение или неправильное хранение проб).
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07.05.2020 15:25 Ответить
Вф считаете, что то, что в ЮК обнаружено 10810 случаев инфицирования, а не 35 тысяч, моим домыслом?
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07.05.2020 15:39 Ответить
Я говорю о Ваших выводах из данных, а не о самих данных.
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07.05.2020 15:54 Ответить
Вывод такой: утверждение что "в будь-яких умовах і на будь-яких територіях (країнах, містах, гуртожитках, суднах тощо) ця частка дорівнює 10-20%" - вранье, не выдерживающее элементарной проверки.
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07.05.2020 16:00 Ответить
Это аналогично средней температуре по больнице.
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07.05.2020 16:41 Ответить
Рад, что Вы согласились.
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07.05.2020 16:49 Ответить
Наиболее точный результат ПЦР-тестирование показывает только на 3-8 день заболевания. Кроме этого, анализы нужно правильно взять, правильно транспортировать, правильно подготовить пробы и провести исследование. В случае нарушения в одном из этих звеньев есть возможность получить ложный положительный или ложный отрицательный результат.
Понимая это медики и делают, для повышения достоверности, не один тест, а несколько.
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07.05.2020 15:51 Ответить
ПЦР тест показівает заражение спустя несколько часов после заражения, а от теста через 3-8 дней после заболевания толку нет.
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07.05.2020 15:54 Ответить
Я написал только о достоверности тестов и от чего это зависит. Первый тест не достаточно достоверен. Есть много сообщений, когда заражен/не заражен определялось только после третьей пробы.
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07.05.2020 16:07 Ответить
Есть еще больше сообщений, где заражен/не заражен определялось после первой пробы.
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07.05.2020 16:10 Ответить
Опять речь идет о достоверности первого теста. Никто этого экспериментально еще не доказал. Верят производителям тестов.
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07.05.2020 16:40 Ответить
Ну да. Всего лишь обнаружили с помощью тестов 3 млн зараженных.
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07.05.2020 16:42 Ответить
Южной Корее удалось сдержать распространение вируса без введения запрета на выход из дома и жестких ограничений на передвижение людей. Вот в чем залог их успеха.
https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82-%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8/a-52926502
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07.05.2020 13:59 Ответить
178 пацієнтів на ШВЛ - це потенційно 178 трупів
на жаль, Степанов не припиняє заробляти на закупівлі апаратів, що зовсім не підходять для лікування ковіду, за завищеними цінами
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07.05.2020 09:52 Ответить
Бо Степанов жодного дня не працював медиком!
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07.05.2020 09:59 Ответить
і можна зрозуміти, чому швидко зняли Ємця
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07.05.2020 10:00 Ответить
Ємець справжній лікар, тому брався працювати так, як треба. Він би не кидав на амбразуру медиків без засобів захисту!
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07.05.2020 10:07 Ответить
эмець - справжнiй мудак. хотiв пропхати своi прокладки в держ закупiвлi лiкiв
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07.05.2020 10:13 Ответить
Це ще півділа, але інфікування медиків є злочином! Коли брався за роботу та змушував медиків йти без засобів захисту лікувати ковід він робив злочин!
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07.05.2020 10:20 Ответить
інфікування людей на планеті вже давно сталося, у Франції та В. Британії підтверджено випадки ковід, що відбулися ще до Нового Року
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07.05.2020 12:48 Ответить
Ви брешете. 178 пацієнтів на ШВЛ це приблизно 160 потенцйіно летальних випадків. І кожен сподівається, що в 10% одужавших попаде саме він. А от відмова від ШВЛ - це точно 178 трупів.
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07.05.2020 10:50 Ответить
Це Ви брешете. Крім ШВЛ є ще інші способи оксигенації, що не травмують легені та не забивать альвеоли мокротою: ЕКМО або просто киснева маска (якщо хворий притомний), після відімкнення від яких у хворого залишається можливість дихати самостійно.
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07.05.2020 11:11 Ответить
Яким чином існування інших методів відміняє факт Вашої брехні?
https://www.rbc.ua/rus/styler/shans-vyzhit-1-10-uchenye-shokirovali-otkrytiem-1587729941.html Коронавирус COVID-19 может быстро переходить из среднего состояния в тяжелое, вызывая серьезные поражения легких пациента. Некоторых заболевших приходится подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но шансы выжить после таких крайних мер очень малы. К такому выводу пришли ученые из США, пишет издание Bloomberg. В масштабном исследовании изучались данные более 2600 пациентов. Выяснилось, что уровень смертности пациентов, подключенных к ИВЛ, крайне высокий - 88%. То есть, по грубым подсчетам, выживает только 1 из 10 таких тяжелых больных.

І якщо з 178 двох підключити на ЕКМО, а 176 будуть чекати, то летальність буде ще вища.
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07.05.2020 12:13 Ответить
замість непотрібних ШВЛ, можно було б закуповувати ЕКМО, хіба ні?!
про неефективність ШВЛ для пацієнтів з ковід в світі вже відомо ДВА МІСЯЦІ
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07.05.2020 12:29 Ответить
Для принятия такого решения в МОЗ нужен грамотный и опытный руководитель и хорошая команда профессиональных советников-практиков. Судя по происходящему, этого пока не просматривается. Там сейчас все решения принимаются по принципу "все бегут и я бегу".
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07.05.2020 13:43 Ответить
1. Який відсоток врятованних важких хворих з важкою легеневою недостатністю, спричиненою ковід-19, рятують ЕКМО?

https://interfax.com.ua/news/general/652825.html «К сожалению, мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО»

2. Скільки кваліфікованих медиків потібно на супроводження одного пацієнта, підключеного до ЕКМО?

3. Скільки таких бригад ми встигнемо пдготувати до кінця епідемії?
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07.05.2020 14:24 Ответить
якщо б підготовка почалася в березні, коли вся інформація була доступна, і всі гроші йшли на цю підготовку, а не в кишені Степанова та його поплічників, кількість таких бригад була б цілком достатньою
тим більше інфекційні лікарні першої хвилі заповнені хворими усього на 20% (з інтерв'ю Степанова)
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07.05.2020 14:35 Ответить
інфекційні лікарні першої хвилі заповнені хворими усього на 20% завдяки карантину.

Про те, що у Зєлі нема нормальних професіоналів, я писав вже давно. Вони навіть карантинні обмеження через сраку зробили.
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07.05.2020 14:57 Ответить
Полностью поддерживаю. Заполняемоость еще раз, как и во многих других странах, доказывает - опасность вируса не больше, чем от свиного гриппа и искусственно гипертрофируется через СМИ.
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07.05.2020 15:24 Ответить
ні, бо ніякого карантину в Україні не було
карантин - це ізоляція хворих від здорових, а коли обмежені всі (на папері), це не ізоляція і не карантин
але карантину не було і в реальності, бо: з початку березня в Україну завезено 2 мільйони туристів/заробітчан, і дай Боже, половина з них виконала правило обсервації строком 2 тижні; більша частина населення, не дивлячись на антиконституційні заборони, жила своїм життям, працювала та гуляла, ходила в паки та церкви
якби справді існувала загроза епідемії, ми б мали зараз не 300 померлих за два місяці, а набагато більше

вірус вже давно розійшовся по усій планеті: вже встановлено, що у Франції та В. Британії були випадки захворювання "ковідом" ще до Нового року

з іншого боку немає жодного наукового дослідження, яке б доводило, що "сарс-ков-2" є збудником хоч якоїсь хвороби у відповідності до чотирьох постулатів Коха
не має й жодного наукового дослідження, яке б доводило, що коронавірус хоч за якимось показником небезпечніший за звичайний сезонний грип
натомість існує низка наукових досліджень від учених всього світу, професорів вірусології та епідеміології, що доводять відстуність епідемії та неадекватність мір, що введені політиками в більшості країн
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07.05.2020 15:35 Ответить
Будьте послідовним.
1. карантин це ізоляція тих, хто підозрюється в зараженні від здорових.
2. Якщо Ви самі пишете, що "вірус вже давно розійшовся по усій планеті: вже встановлено, що у Франції та В. Британії були випадки захворювання "ковідом" ще до Нового року", то під підозрою у зараженні всі. От всіх і обмежили в контактах.
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07.05.2020 15:52 Ответить
1. У нас реализован не карантин, а его вульгарная и безграмотная профанация, что Вы и подтвердили.
2. Не ограничили, а бездоказательно и незаконно подвергли здоровое население лишению гражданских прав.
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07.05.2020 16:19 Ответить
В Нимечинни в одной больнице всех врачей протестировали и у 35 процнтов нашли что они переболели совид 19 не зная об этом,некоторые мецяцы назад. Вопрос? У нас что охота на ведьм идет.Ага попался иди в клетку на самоизолцию, или может возметесь людей от других болезней лечить а не за безвредным вирусом гонятся. У кого патология и старость те и так умрут от ковид19 или другого вируса какая им разница. Мракобессие какое то только формы разные. Зато люди одни и те же во все времена и об этом нам не надо забывать. Шаманство и зых духов сейчас зовут ковид 19
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07.05.2020 10:08 Ответить
Є посилання на це дослідження?
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07.05.2020 10:52 Ответить
Ковидобесие навсегда! Ура! Вирус везде! Вирус у каждого!
https://www.youtube.com/watch?v=O8blMDXxHrw
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07.05.2020 10:12 Ответить
 
 