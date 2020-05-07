В Украине с COVID-19 госпитализированы 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. К аппаратам ИВЛ подключены 178 пациентов, - ЦОЗ

В Украине на амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ в Facebook.

Болезнь подтверждено у 933 детей и 2660 медиков. На амбулаторном лечении находятся 9498 пациентов, из них 763 ребенка и 2193 медработника. Всего нуждались в госпитализации 4193 человека, из них 170 детей и 467 медиков. В подключению к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 178 человек, в том числе один ребенок и 15 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 340 человек, из них 19 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 2396 пациентов уже выздоровели, из них 563 медработника, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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Всего в Украине исследовано 151 569 образцов методом ПЦР.

Как сообщалось, на утро 7 мая в Украине подтверждены 13691 случай COVID-19, из них 507 за последние сутки.