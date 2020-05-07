РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9172 посетителя онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
1 865 14

Украина в ОБСЕ: Российские оккупанты вдвое преуменьшают статистику по коронавирусу в Крыму и ОРДЛО

Украина в ОБСЕ: Российские оккупанты вдвое преуменьшают статистику по коронавирусу в Крыму и ОРДЛО

Российская оккупационная власть как минимум в 2-2,5 раза уменьшает статистические данные относительно распространения коронавируса как на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО), так и во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время онлайн-заседания Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества в среду, 6 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правозащитные организации сообщают о низком уровне общей медицинской помощи и низком охвате населения диагностикой выявления коронавируса в Крыму и на Донбассе. Российские оккупационные администрации скрывают данные о ситуации относительно распространения заболевания и искусственно занижают (по данным спецслужб — как минимум в 2-2,5 раза) "официальные" статистические данные о выявленных случаях COVID-19", - заявил он.

Украинский дипломат отметил, что лишь за неделю 17-24 марта в луганской больнице №7 умерли девять пациентов с диагнозом "пневмония".

"Согласно нашей информации, все они имели симптомы, характерные для COVID-19, но врачам было запрещено указывать эти факты в медицинских заключениях", - заявил Лоссовский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты сделали из Крыма информационное гетто, - МИД Украины

В то же время, добавил он, международные организации и другие независимые источники не имеют возможности проверить информацию российских оккупационных администраций относительно распространения коронавирусного заболевания в Крыму и на Донбассе.

Представитель Украины указал на то, что российские оккупационные администрации долгое время отрицали информацию о летальных случаях в результате COVID-19 (до 22 апреля - на ОРДЛО, и до недавнего времени - во временно оккупированных Крыму и Севастополе). По его словам, официальная статистика оккупантов утверждает, что по состоянию на 5 мая в Крыму зафиксировано 219 случаев COVID-19, в том числе 3 летальных случая, обнаружены 162 случая на оккупированных территориях Луганской области (1 человек умер), еще 133 - на оккупированной Донетчине (трое инфицированных умерли).

"На временно оккупированных территориях также наблюдается нехватка медперсонала (а уровень распространения заболевания среди медиков является высоким), медицинских веществ, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и тестов, что делает практически невозможным понимание реальной ситуации", - подчеркнул заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ.

По его словам, одним из основных источников распространения коронавируса остаются люди, которые едут в/из Москвы, регулярные рейсы и автомобильные перевозки, которые до сих пор происходят с территории РФ к Крыму. Также в апреле сообщалось об организованных автобусных поездках из оккупированных Донецка и Луганска на российскую территорию для получения паспортов РФ. Кроме того, присутствие российских войск, размещенных на оккупированных территориях по принципу ротации, является дополнительным фактором распространения COVID-19.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала карантина наемники РФ более 40 раз не пропустили наблюдателей ОБСЕ в ОРДЛО, - Госпогранслужба

"В условиях распространения острого респираторного заболевания COVID-19 РФ не предпринимает достаточных мер, как государство-оккупант в соответствии с нормами международного гуманитарного права, для обеспечения защиты жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Украины", - подчеркнул украинский дипломат на заседании Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества.

Автор: 

карантин (16729) Крым (26435) ОБСЕ (4889) россия (96442) Донбасс (26958) Лоссовский Игорь (22) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
Коронавируса в России нет! Маски носят лохи! Я насстаиваю на этом!
показать весь комментарий
07.05.2020 10:02 Ответить
+2
короновирус помогает крысманам увидеть камни с неба, но так как помогает отсутствие воды- никто не поможет... похоже, что по Крыму -начал интенсивно бегать пушной зверёк!
показать весь комментарий
07.05.2020 11:50 Ответить
+1
чем больше их перемрёт со страху (на вирусочек надежды мало), тем меньше придётся депортировать...
показать весь комментарий
07.05.2020 09:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина в ОБСЕ: Российские оккупанты вдвое преуменьшают статистику по коронавирусу в Крыму и ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6027
показать весь комментарий
07.05.2020 09:51 Ответить
чем больше их перемрёт со страху (на вирусочек надежды мало), тем меньше придётся депортировать...
показать весь комментарий
07.05.2020 09:54 Ответить
Депортировать или уничтожить?
показать весь комментарий
07.05.2020 10:34 Ответить
Пффф.Україна в ОБСЄ: Російські окупанти вдвічі применшують статистику щодо коронавірусу в Криму та ОРДЛО - Цензор.НЕТ 3694
показать весь комментарий
07.05.2020 09:57 Ответить
Можно подумать они особо ответственно подходят к этому вопросу, учитывая что расейка отродясь людей не считала.
показать весь комментарий
07.05.2020 10:02 Ответить
Коронавируса в России нет! Маски носят лохи! Я насстаиваю на этом!
показать весь комментарий
07.05.2020 10:02 Ответить
І не просто лохи,а лошари!
показать весь комментарий
07.05.2020 10:16 Ответить
"Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете". И.Тургенев.
показать весь комментарий
07.05.2020 10:14 Ответить
""В условиях распространения острого респираторного заболевания COVID-19 РФ не предпринимает достаточных мер, как государство-оккупант в соответствии с нормами международного гуманитарного права, для обеспечения защиты жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Украины" - вот с этого надо было начинать!
показать весь комментарий
07.05.2020 10:39 Ответить
Что-то Украина приуменьшила о приуменьшении.
показать весь комментарий
07.05.2020 11:08 Ответить
короновирус помогает крысманам увидеть камни с неба, но так как помогает отсутствие воды- никто не поможет... похоже, что по Крыму -начал интенсивно бегать пушной зверёк!
показать весь комментарий
07.05.2020 11:50 Ответить
Вату жалеете? Приуменьшают пускай,если больше то только лучше,вата есть вата,руская или бывшая наша ,,какаяразница,,
показать весь комментарий
07.05.2020 12:08 Ответить
Не одавайте маски і не мийте руки, це все ворожа пропаганда. У православного росіянина не може бути коронавіруса. Вони під захистом путіна. Ніяких карантинів!
показать весь комментарий
07.05.2020 14:09 Ответить
"Про мене, Семене...". Та хай там хоч усі повиздихають...Коли треба було протестувать, вони мовчали, а багато хто і кликав війну у свій дім.... А зараз чого у мене повинна "голова боліть"? Менше роботи буде ВСУ, НГУ, СБУ та поліції, коли Кацапщина "видихнеться" і покине їх напризволяще... Хто виживе, то половина почне тікать "на Ростов" (правда, ще невідомо, чи їх туди пустять - вже кілька років на дорогах, що ведуть через кордон, створені блок-пости і опорні пункти, розвернуті фронтом в бік української території... І щось мені здається, вони - не проти українських військ). А з рештою, якось, справимся...
показать весь комментарий
07.05.2020 16:19 Ответить
 
 