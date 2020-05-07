Украина в ОБСЕ: Российские оккупанты вдвое преуменьшают статистику по коронавирусу в Крыму и ОРДЛО

Российская оккупационная власть как минимум в 2-2,5 раза уменьшает статистические данные относительно распространения коронавируса как на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей (ОРДЛО), так и во временно оккупированном Крыму.

Об этом заявил заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский во время онлайн-заседания Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества в среду, 6 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Правозащитные организации сообщают о низком уровне общей медицинской помощи и низком охвате населения диагностикой выявления коронавируса в Крыму и на Донбассе. Российские оккупационные администрации скрывают данные о ситуации относительно распространения заболевания и искусственно занижают (по данным спецслужб — как минимум в 2-2,5 раза) "официальные" статистические данные о выявленных случаях COVID-19", - заявил он.

Украинский дипломат отметил, что лишь за неделю 17-24 марта в луганской больнице №7 умерли девять пациентов с диагнозом "пневмония".

"Согласно нашей информации, все они имели симптомы, характерные для COVID-19, но врачам было запрещено указывать эти факты в медицинских заключениях", - заявил Лоссовский.

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В то же время, добавил он, международные организации и другие независимые источники не имеют возможности проверить информацию российских оккупационных администраций относительно распространения коронавирусного заболевания в Крыму и на Донбассе.

Представитель Украины указал на то, что российские оккупационные администрации долгое время отрицали информацию о летальных случаях в результате COVID-19 (до 22 апреля - на ОРДЛО, и до недавнего времени - во временно оккупированных Крыму и Севастополе). По его словам, официальная статистика оккупантов утверждает, что по состоянию на 5 мая в Крыму зафиксировано 219 случаев COVID-19, в том числе 3 летальных случая, обнаружены 162 случая на оккупированных территориях Луганской области (1 человек умер), еще 133 - на оккупированной Донетчине (трое инфицированных умерли).

"На временно оккупированных территориях также наблюдается нехватка медперсонала (а уровень распространения заболевания среди медиков является высоким), медицинских веществ, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и тестов, что делает практически невозможным понимание реальной ситуации", - подчеркнул заместитель главы украинской миссии при ОБСЕ.

По его словам, одним из основных источников распространения коронавируса остаются люди, которые едут в/из Москвы, регулярные рейсы и автомобильные перевозки, которые до сих пор происходят с территории РФ к Крыму. Также в апреле сообщалось об организованных автобусных поездках из оккупированных Донецка и Луганска на российскую территорию для получения паспортов РФ. Кроме того, присутствие российских войск, размещенных на оккупированных территориях по принципу ротации, является дополнительным фактором распространения COVID-19.

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"В условиях распространения острого респираторного заболевания COVID-19 РФ не предпринимает достаточных мер, как государство-оккупант в соответствии с нормами международного гуманитарного права, для обеспечения защиты жизни и здоровья населения временно оккупированных территорий Украины", - подчеркнул украинский дипломат на заседании Форума ОБСЕ по безопасности сотрудничества.