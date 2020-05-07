Трамп о коронавирусе: США пережили атаку мощнее, чем на Перл-Харбор и Всемирный торговый центр

Президент США Дональд Трамп заявил, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр", - сказал Трамп в среду, говоря о ситуации с COVID-19.

"И этого не должно было случиться. Могло быть пресечено там, где появилось. Могло быть остановлено в Китае. Это должно было быть остановлено в месте появления. И это не было сделано", - добавил американский лидер.

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Напомним, США остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусом, а также летальным исходам. За время пандемии в США зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения, свыше 73 тыс. человек скончались.