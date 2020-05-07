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Новости Коронавирус и карантин
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Трамп о коронавирусе: США пережили атаку мощнее, чем на Перл-Харбор и Всемирный торговый центр

Трамп о коронавирусе: США пережили атаку мощнее, чем на Перл-Харбор и Всемирный торговый центр

Президент США Дональд Трамп заявил, что кризисная ситуация в связи с распространением коронавируса оказалась для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября.

Об этом сообщает BBC, передает Цензор.НЕТ.

"Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем Всемирный торговый центр", - сказал Трамп в среду, говоря о ситуации с COVID-19.

"И этого не должно было случиться. Могло быть пресечено там, где появилось. Могло быть остановлено в Китае. Это должно было быть остановлено в месте появления. И это не было сделано", - добавил американский лидер.

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Напомним, США остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусом, а также летальным исходам. За время пандемии в США зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения, свыше 73 тыс. человек скончались.

карантин (16729) США (27331) Трамп Дональд (5849) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
И это все по рыжей тупости.Этот комик то же как бульбомет беларусский ,все смеялся и не верил.Вот и результат!
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07.05.2020 10:18 Ответить
+4
И со всем этим "справился" - "величайший мыслитель - гигант мысли, генералиссимус, величайший деятель эпохи, да чего уж там, мировой истории низвергатель вирусов, китайцев , и иранцев, друг великого Кима и Пу, строитель великой мексиканской стены и прочее и прочее" Дональд Фредович ( Федорович) Трамп. ( он же надутый индюк, павлин, нарцисс, клоун и хвост дохлой белки) Хочешь себя возвеличить, возвеличь могущество твоего врага или проблему.
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07.05.2020 10:31 Ответить
+4
Зємля плоская?
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07.05.2020 10:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
не захворівших, а заражених, далеко не всі заражені мають хоч якісь симптоми
ох уже ці журналісти, і з "мухи" сенсацію зліплять
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07.05.2020 10:15 Ответить
И это все по рыжей тупости.Этот комик то же как бульбомет беларусский ,все смеялся и не верил.Вот и результат!
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07.05.2020 10:18 Ответить
Жать ему руку ,или не жать ,, вот в чём вопрос . ?!! Сестра ,,что мне делать ? А если он заразный . !? .
Трамп про коронавірус: США пережили атаку потужнішу за Перл-Харбор і Всесвітній торговий центр - Цензор.НЕТ 8282 .
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07.05.2020 10:21 Ответить
да, мощнее. погибших больше.
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07.05.2020 10:27 Ответить
И со всем этим "справился" - "величайший мыслитель - гигант мысли, генералиссимус, величайший деятель эпохи, да чего уж там, мировой истории низвергатель вирусов, китайцев , и иранцев, друг великого Кима и Пу, строитель великой мексиканской стены и прочее и прочее" Дональд Фредович ( Федорович) Трамп. ( он же надутый индюк, павлин, нарцисс, клоун и хвост дохлой белки) Хочешь себя возвеличить, возвеличь могущество твоего врага или проблему.
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07.05.2020 10:31 Ответить
По данным альтернвтмвных исследлвателей,атака на ВТЦ дело рук спецслужб США(мирового правительстыа).Да и Перл-Харбор под вопросом.Вроде тоже провокация спецслужб,шоб втянуть США в войну з Яптнией.
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07.05.2020 10:31 Ответить
Зємля плоская?
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07.05.2020 10:33 Ответить
Провокация в Перл Харбор?
Это как?
Как у вас в ватных головах это помещается?)))
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07.05.2020 10:36 Ответить
назови альтернативных исследователей... тувинско-мордвинские ученые из оренбургского университета Воронежа??? Лапоть, это же ЦН, это ж не физкультура, тут думать не надо...
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07.05.2020 10:47 Ответить
Ну,вот американские а.исследовапели приводят доказательства и фото американских астронавтов з взорвавшегося "Челенджера"-все живы и здоровы,кроме одного.Работают в разных штатах и даже некоторые под своей фамилеей(ютб)
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07.05.2020 11:37 Ответить
Коля, ну праада, это унизительно... почему б тебе не поехать на соседнее вологодское болото и не рассказать об этом местным глухарям за тарелкой супа из ягеля? Ну вот нахера здесь ездить по ушам просвещенной публике? Я знаю, что херои-панфиловцы, не все конечно, но 26 штук после тяжелых боев под мацквабадом, кто-то стал полицаем, кто-то пошел жить в тюрьму, ну и т.д. а американские астронавты все на счету... кстати, их всего-то было семеро (7 up, sad sarcasm)... и уж точно их история после трагедии хорошо известна всему миру, кроме лаптей кацапских с витыми рогами...
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07.05.2020 12:16 Ответить
та це всі знають
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07.05.2020 10:47 Ответить
Николай,не бреши
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07.05.2020 11:21 Ответить
Не ты ли в этом виноват рыжик?
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07.05.2020 10:36 Ответить
А может это была БУНКЕРНАЯ КРЫСА?
а выпустил заразу ВЕКТОР...
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07.05.2020 10:39 Ответить
Судячи з того, що найбільше вдарило по західних демократіях...
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07.05.2020 10:41 Ответить
Да вирус все таки природный. И китайцы его прошляпили
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08.05.2020 20:09 Ответить
Це, мало зупиитися на "Векторі"
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07.05.2020 11:22 Ответить
Трампушка,после такого про-ба тебя не переизберут
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07.05.2020 11:23 Ответить
Шота я его не пойму,то он с помощью вспышек света побеждать вирус хотел,а теперь хуже террористов и войны! Чистый поц,короче !
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07.05.2020 11:25 Ответить
Еще не пережили.....
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07.05.2020 11:40 Ответить
Ще б пак. На сьогодні у США від цієї пандемії загинуло за кілька місяців людей у півтора рази більше, ніж за всі роки війни у В'єтнамі. Дуже здивуюся якщо американці не згадають це Трампу на наступних президентських виборах. Американці розберуться у своїх проблемах і нам розкажуть як не повторювати помилки.
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07.05.2020 12:43 Ответить
Кто то предложил...Не помню кто,протестировать москалей,заразившихся атипичной пневмонией с 2016 по 2019.Тобто переболевших на пневмонию на Мордоре,до вспышки в Ухане.Бо есть предположение,що в крови переболевших москалей,можно найти остаточные следы коронавируса.Бо на тот момент,москали никого не тестировали и замалчивали вспышки эпидемий у себя
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07.05.2020 13:09 Ответить
 
 