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Новости Коронавирус и карантин
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Необходимо начать тотальное тестирование на COVID-19, иначе карантин будет губительным для экономики, - Порошенко

Необходимо начать тотальное тестирование на COVID-19, иначе карантин будет губительным для экономики, - Порошенко

Верховная Рада законодательно должна обеспечить массовое тестирование на коронавирус, иначе карантин будет не только неэффективными, но и губительными для экономики, малого и среднего бизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Он призвал поддержать на внеочередном заседании Верховной Рады законопроект 3380.

"Я говорил сегодня с Виктором Ляшко (главный санврач Украины. - Ред.), потому что вы знаете, сейчас очень критическая ситуация с тестами на коронавирус. ... Законопроект, который нами был внесен в повестку дня внеочередного заседания - о совершенствовании системы тестирования. Прошу, чтобы мы его рассмотрели и приняли в первом чтении и в целом. Я уже дал поручение, мы связались для того, чтобы определить, в каких именно областях требуется установка автоматических лабораторий. Найдены две автоматические лаборатории, не требующие высокой квалификации лаборантов", - рассказал Порошенко.

По словам лидера "Европейской солидарности", пока предлагается, чтобы это были Черновицкая, или Тернопольская, или Ивано-Франковская области.

"Мы готовы полностью отдать это на усмотрение главного санитарного врача или министерства здравоохранения. Я также призываю, чтобы совместными усилиями мы выполнили рекомендацию ВОЗ. Есть только три доказанных рекомендации по преодолению коронавируса. Первая - это тесты. Вторая - это тесты. И третья - это тесты", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что нужно перейти на полное тестирование и сегодня изолировать людей, которые заболели. А также спокойно восстанавливать экономику и нормальную жизнь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд рассмотрит дело о вкладах Суркисов в "Приватбанке" 15 июня

Автор: 

карантин (16729) Порошенко Петр (19628) тестирование (496) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
Необхідно почати тотальне тестування на COVID-19, інакше карантин буде згубним для економіки, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6864. .
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07.05.2020 10:27 Ответить
+15
Тест делается не для тебя а для государства - кого изолировать а кто может гулять
Это эффективнее чем изолировать в карантине всех
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07.05.2020 10:21 Ответить
+12
А кто Вам мешает , тестируйте 😀😀😀
Необходимо начать тотальное тестирование на COVID-19, иначе карантин будет губительным для экономики, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3590
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07.05.2020 10:22 Ответить
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Скажите мне в какой европейской стране делают массовое тестирование? Может в Ватикане только. Это сколько нужно бабла и технических мощностей что бы такое провернуть.
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07.05.2020 10:34 Ответить
Зачем это вообще делать ? с какой целью?
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07.05.2020 10:36 Ответить
В Германии, читай, гугл в помощь
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07.05.2020 10:42 Ответить
Тестов в Германии всем не делают. Мне и гугл не нужет, знаю т.к живу там.
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07.05.2020 10:49 Ответить
проблема в большом колличестве наріда, с абсолютным бардаком в бошках, совецкого типа. и тотальной недисциплинированности, подогреваемой руцкими пропагандонами. в вернувшихся из за кородонов, таких вообще абсолютное большинство. если бы соблюдали карантин, хотя бы более менее строго, всё уже могло вернуться на стартовые круги, по европейскому типу. а так, носили их черти по церквям та гостям, слушая трёп пропагандонов о равенстве вируса насморку. ну и получили теперь планы ***** в действии, - стабильный прирост новых на протяжении долгих месяцев. с чем этих долбней, без своей головы можно и поздравить. совок на постсовецких пространствах неистребим.
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07.05.2020 10:35 Ответить
Оце в зєбілів пердаки рве від Порошенка.
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07.05.2020 10:36 Ответить
Вчені з Лос-Аламоської національної лабораторії США (LANL) заявили, що коронавірус продовжує мутувати, що істотно ускладнює створення вакцини від нього. Про це йдеться в доповіді, оприлюдненій на порталі препринтів BioRxiv, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України .
За словами дослідників, новий штам почав поширюватися по Європі на початку лютого, незабаром дістався до США і став глобальною домінуючою формою вірусу. Його мутації здатні потенційно обмежувати ефективність розроблюваних вакцин.
Провідний автор роботи, біоінформатик Бетт Корбер заявив, що інформація про нові мутації COVID-19 є важкою новиною - дослідники виявили 14 мутацій. Вони стосуються змін у S-протеїні, який являє собою складну багатокомпонентну молекулу, що дозволяє коронавірусу проникати в клітини господаря.
Як відомо, спочатку йшлося про два різні типи нового коронавірусу. До більш агресивного належали приблизно 70% проаналізованих зразків, тоді як 30% виявилися пов'язані з менш агресивним типом.
Китайські вчені заявляли, що найбільш агресивний і смертельний штам поширювався на ранніх стадіях спалаху в Ухані.
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07.05.2020 10:37 Ответить
Самым эффективным является масочный режим и дистанция.Остальное -мёртвому припарки.Общество должно понять и выполнять.Сброд без правильно одетых намордников -бить нещадно!Нельзя терпеть хамство сброда.А открывать можно всё.Тесты оставить для больниц и епидокружения заболевших.Априори простуда должна рассматриваться,как заражение.
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07.05.2020 10:39 Ответить
С какой целью носить намордники? В чем профит и где? Вот вы можете объяснить? Я два месяца пытаюсь найти человека, который расскажет о пользе намордника.
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07.05.2020 10:41 Ответить
Что от таких как ты, намеренных провакаторов и кремлевских уродов, держаться подальше и не дышать одним воздухов с тобой
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07.05.2020 10:43 Ответить
Ответа короче нет. И не будет. Потому что намордник это никакой не защитный барьер а просто СИМВОЛ покорности быдла. Я никогда его не надевал и не надену и меня радует, что уже огромное количество людей не носят этот символ рабства показыва, что украинцы свободные люди а не быдло руское.
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07.05.2020 10:46 Ответить
быдло -это дедовики, приведшие к власти зеленую шмарклю.
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07.05.2020 12:40 Ответить
Пишите ещё! Кстати, вижу в вас несомненную феминистку до мозга костей. Пандемия это хорошо! Раньше бабы были разные, а теперь, в противогазах и костюмах химзащиты, все на одно лицо́ и попу.Феменизм победил!
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07.05.2020 12:46 Ответить
Тролль, а у тебя кацапляндии таки все бабы все в противогазах в костюмах химзащиты? ну вот, а говоришь руцкие ученые утверждают, что вирус неопасен.
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07.05.2020 12:55 Ответить
вот лично для тебя следует носить намордник -профит будет для всех. психи и шизофреник опасны .может ты кого покусать вздумаешь.
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07.05.2020 12:38 Ответить
Почему врач в операционной одевает маску?Почему врачи при общении с туберкулёзником маску не снимают.Объясните мне.Для чего вообще придумали маски?
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07.05.2020 18:12 Ответить
Це неймовірно - коронавірус повсюди!
https://www.youtube.com/watch?v=O8blMDXxHrw
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07.05.2020 10:40 Ответить
Фракція "Слуга народу" продемонструвала найвищий рівень зневаги до медиків, коли блокувала законопроєкт щодо обов'язкового страхування медиків, авторами якого є фракція "Європейська Солідарність", заявила народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина в ефірі "Прямого".
"Це дуже прикро, що спроби захистити медиків, які сьогодні є в найгіршій ситуації серед медиків, напевно, не тільки Європи, а й цілого світу… Ми, на жаль, маємо близько 20% заражених медиків серед усієї кількості інфікованих, в той час як у цивілізованих країнах, зокрема, це є в районі 1%. Тобто в 20 разів більше медиків у нас не тільки захворіли, але й ми маємо вже, здається, 18 осіб-медиків, які померли від коронавірусу. Тобто ми маємо захистити. Бо сьогодні так, як бійці на передовій, вони є на передовій боротьби за наше здоров'я і за наше життя", - сказала Федина.
За її словами, законопроєкт щодо обов'язкового страхування медиків "Європейська Солідарність" просила розглянути на позачерговому засіданні вже понад два тижні.
"І я би сказала, що це найвищий рівень безвідповідальності з боку монобільшості, але і зневага до медиків. Те, що два тижні ми просили винести цей законопроєкт на будь-яке з позачергових засідань, було повне блокування. Ми просили підписні листи. І у нас уже була третя така ситуація, що ми просимо підписні листи, а їх просто не видають, хоча їх мають видавати на вимогу депутатів. І зараз, виявляється, все, що ми пробуємо зробити, те, що вдалося зараз скликати позачергове засідання Верховної Ради без "слуг народу", по суті, бо навіть якщо відняти їхніх п'ять депутатів, які підписалися, то все одно ми би мали 152 підписи, - я думаю, що це найбільше, що їх і зачепило. Як це так ми посміли без них щось робити? Як це так Петру Порошенку за його ініціативою вдалося зібрати підписи для позачергового засідання? Вони ж думали, що вони все контролюють, і без них жодне рішення не може прийматися", - зазначила нардеп.
"Насправді, коли йдеться про добробут держави, коли йдеться про виживання, про безпеку, про ліки, то слава богу, що всі опозиційні сили - від "Європейської солідарності" і завершуючи депутатськими групами - всі консолідувалися і підписали ці підписні листи. Для мене також є ще дуже важливий момент, що зараз вони намагаються терміново на коліні вродити свій якийсь альтернативний, аби тільки не від "Європейської солідарності", аби тільки не від Порошенка. Насправді ми про це говорили ще в березні місяці. Насправді про це вже заявляв також і президент, що це треба робити. Чому вони раніше цього не робили - я не можу зрозуміти", - сказала Федина.
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07.05.2020 10:41 Ответить
В рашке делается 150 тыс тестов в день и что, сильно это им помогает? Допустим Украина закупил в 10 раз больше лабораторий, быстро обучит персонал и начнет делать не 5 тыс а 50 тыс в день, для 40 млн население это все равно ерунда и проблему не решил.
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07.05.2020 10:43 Ответить
Президент Танзании Джон Магуфули сказал, что люди, которые дали положительный результат на вирус, могут не болеть, и поставил под сомнение достоверность лабораторного оборудования и технических специалистов.

- Папайя и коза "положительный результат теста" -
Он сказал, что тайно проверял животных, фрукты и автомобильное масло в лаборатории.
По словам Магуфули, папайя, перепел и коза дали положительный результат, и он подозревает «грязную игру» в лаборатории.
«Это означает, что есть вероятность технических ошибок или проблем с этими импортированными реагентами. Возможно, техников также вводят в заблуждение».
https://www.msn.com/en-us/news/world/tanzanias-magufuli-sees-sabotage-in-virus-numbers/ar-BB13xgh4?fbclid=IwAR1mbjmyhiAsknW0xjkokw7MAvhwzFLGlVLxtZJTmcRWmL8QY_h8pRJ7crA
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07.05.2020 10:44 Ответить
Если болен, сразу в гроб, сохранить здоровье чтоб.
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07.05.2020 11:01 Ответить
Цього козла вигнали з городу, а він й досі ходить там порпатися, як у в себе вдома. Пєтя! Ти вже ніхто і звати тебе ніяк ! Іди собі нишком і не піарся на біді !
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07.05.2020 11:04 Ответить
Пэтро врятував липецьку фабрику - врятуе i Украiну вiд коронавiруса.
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07.05.2020 11:36 Ответить
Найшвидше масове тестування це, статистика смертності місяць до місяця. Дайте мені смертність від пневмоній та запалень легень за п'ять років по місяцях і за півгодини я вам скажу чи має сенс закупляти додаткові тести.
Проблема в тому що, ві дискусії проходять без усвідомлення наскільки реально небезпечний данний вірус. Багато чому доводиться вірити на слово не завжди достовірним людям. Поки зрозуміло що, смертність від туберкульозу в Україні перевищує в рази смертність з діагнозом ковід.
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07.05.2020 11:41 Ответить
Петя видно решил подзаработать на общем тестировании так же, как в свое время Юля это сделала, заставив всех пройти прививки не понятного Тамифлю. Зачем масштабно тестировать то, что вообще ещё не изучено, не известны ни природа, ни точный способ распространения, ни тем более лечение? Сегодня тест показал отсутствие болезни, а через час или через сутки человек может эту заразу поймать. И для чего тогда тест? Зачем сегодня такая преждевременная забота о людях? Если есть лишние бабки , то Петя пусть субсидирует исследование этого вируса, а не втягивает народ в лишние заботы и материальные затраты.
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07.05.2020 11:48 Ответить
Может этого специалиста-вирусоролога назначить министром здравохранения ? Такой талант не при должности .
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07.05.2020 14:18 Ответить
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