Необходимо начать тотальное тестирование на COVID-19, иначе карантин будет губительным для экономики, - Порошенко
Верховная Рада законодательно должна обеспечить массовое тестирование на коронавирус, иначе карантин будет не только неэффективными, но и губительными для экономики, малого и среднего бизнеса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.
Он призвал поддержать на внеочередном заседании Верховной Рады законопроект 3380.
"Я говорил сегодня с Виктором Ляшко (главный санврач Украины. - Ред.), потому что вы знаете, сейчас очень критическая ситуация с тестами на коронавирус. ... Законопроект, который нами был внесен в повестку дня внеочередного заседания - о совершенствовании системы тестирования. Прошу, чтобы мы его рассмотрели и приняли в первом чтении и в целом. Я уже дал поручение, мы связались для того, чтобы определить, в каких именно областях требуется установка автоматических лабораторий. Найдены две автоматические лаборатории, не требующие высокой квалификации лаборантов", - рассказал Порошенко.
По словам лидера "Европейской солидарности", пока предлагается, чтобы это были Черновицкая, или Тернопольская, или Ивано-Франковская области.
"Мы готовы полностью отдать это на усмотрение главного санитарного врача или министерства здравоохранения. Я также призываю, чтобы совместными усилиями мы выполнили рекомендацию ВОЗ. Есть только три доказанных рекомендации по преодолению коронавируса. Первая - это тесты. Вторая - это тесты. И третья - это тесты", - подчеркнул Порошенко.
Порошенко отметил, что нужно перейти на полное тестирование и сегодня изолировать людей, которые заболели. А также спокойно восстанавливать экономику и нормальную жизнь.
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За словами дослідників, новий штам почав поширюватися по Європі на початку лютого, незабаром дістався до США і став глобальною домінуючою формою вірусу. Його мутації здатні потенційно обмежувати ефективність розроблюваних вакцин.
Провідний автор роботи, біоінформатик Бетт Корбер заявив, що інформація про нові мутації COVID-19 є важкою новиною - дослідники виявили 14 мутацій. Вони стосуються змін у S-протеїні, який являє собою складну багатокомпонентну молекулу, що дозволяє коронавірусу проникати в клітини господаря.
Як відомо, спочатку йшлося про два різні типи нового коронавірусу. До більш агресивного належали приблизно 70% проаналізованих зразків, тоді як 30% виявилися пов'язані з менш агресивним типом.
Китайські вчені заявляли, що найбільш агресивний і смертельний штам поширювався на ранніх стадіях спалаху в Ухані.
https://www.youtube.com/watch?v=O8blMDXxHrw
"Це дуже прикро, що спроби захистити медиків, які сьогодні є в найгіршій ситуації серед медиків, напевно, не тільки Європи, а й цілого світу… Ми, на жаль, маємо близько 20% заражених медиків серед усієї кількості інфікованих, в той час як у цивілізованих країнах, зокрема, це є в районі 1%. Тобто в 20 разів більше медиків у нас не тільки захворіли, але й ми маємо вже, здається, 18 осіб-медиків, які померли від коронавірусу. Тобто ми маємо захистити. Бо сьогодні так, як бійці на передовій, вони є на передовій боротьби за наше здоров'я і за наше життя", - сказала Федина.
За її словами, законопроєкт щодо обов'язкового страхування медиків "Європейська Солідарність" просила розглянути на позачерговому засіданні вже понад два тижні.
"І я би сказала, що це найвищий рівень безвідповідальності з боку монобільшості, але і зневага до медиків. Те, що два тижні ми просили винести цей законопроєкт на будь-яке з позачергових засідань, було повне блокування. Ми просили підписні листи. І у нас уже була третя така ситуація, що ми просимо підписні листи, а їх просто не видають, хоча їх мають видавати на вимогу депутатів. І зараз, виявляється, все, що ми пробуємо зробити, те, що вдалося зараз скликати позачергове засідання Верховної Ради без "слуг народу", по суті, бо навіть якщо відняти їхніх п'ять депутатів, які підписалися, то все одно ми би мали 152 підписи, - я думаю, що це найбільше, що їх і зачепило. Як це так ми посміли без них щось робити? Як це так Петру Порошенку за його ініціативою вдалося зібрати підписи для позачергового засідання? Вони ж думали, що вони все контролюють, і без них жодне рішення не може прийматися", - зазначила нардеп.
"Насправді, коли йдеться про добробут держави, коли йдеться про виживання, про безпеку, про ліки, то слава богу, що всі опозиційні сили - від "Європейської солідарності" і завершуючи депутатськими групами - всі консолідувалися і підписали ці підписні листи. Для мене також є ще дуже важливий момент, що зараз вони намагаються терміново на коліні вродити свій якийсь альтернативний, аби тільки не від "Європейської солідарності", аби тільки не від Порошенка. Насправді ми про це говорили ще в березні місяці. Насправді про це вже заявляв також і президент, що це треба робити. Чому вони раніше цього не робили - я не можу зрозуміти", - сказала Федина.
- Папайя и коза "положительный результат теста" -
Он сказал, что тайно проверял животных, фрукты и автомобильное масло в лаборатории.
По словам Магуфули, папайя, перепел и коза дали положительный результат, и он подозревает «грязную игру» в лаборатории.
«Это означает, что есть вероятность технических ошибок или проблем с этими импортированными реагентами. Возможно, техников также вводят в заблуждение».
https://www.msn.com/en-us/news/world/tanzanias-magufuli-sees-sabotage-in-virus-numbers/ar-BB13xgh4?fbclid=IwAR1mbjmyhiAsknW0xjkokw7MAvhwzFLGlVLxtZJTmcRWmL8QY_h8pRJ7crA
Проблема в тому що, ві дискусії проходять без усвідомлення наскільки реально небезпечний данний вірус. Багато чому доводиться вірити на слово не завжди достовірним людям. Поки зрозуміло що, смертність від туберкульозу в Україні перевищує в рази смертність з діагнозом ковід.