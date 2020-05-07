Необходимо начать тотальное тестирование на COVID-19, иначе карантин будет губительным для экономики, - Порошенко

Верховная Рада законодательно должна обеспечить массовое тестирование на коронавирус, иначе карантин будет не только неэффективными, но и губительными для экономики, малого и среднего бизнеса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины и лидер политсилы Петр Порошенко.

Он призвал поддержать на внеочередном заседании Верховной Рады законопроект 3380.

"Я говорил сегодня с Виктором Ляшко (главный санврач Украины. - Ред.), потому что вы знаете, сейчас очень критическая ситуация с тестами на коронавирус. ... Законопроект, который нами был внесен в повестку дня внеочередного заседания - о совершенствовании системы тестирования. Прошу, чтобы мы его рассмотрели и приняли в первом чтении и в целом. Я уже дал поручение, мы связались для того, чтобы определить, в каких именно областях требуется установка автоматических лабораторий. Найдены две автоматические лаборатории, не требующие высокой квалификации лаборантов", - рассказал Порошенко.

По словам лидера "Европейской солидарности", пока предлагается, чтобы это были Черновицкая, или Тернопольская, или Ивано-Франковская области.

"Мы готовы полностью отдать это на усмотрение главного санитарного врача или министерства здравоохранения. Я также призываю, чтобы совместными усилиями мы выполнили рекомендацию ВОЗ. Есть только три доказанных рекомендации по преодолению коронавируса. Первая - это тесты. Вторая - это тесты. И третья - это тесты", - подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что нужно перейти на полное тестирование и сегодня изолировать людей, которые заболели. А также спокойно восстанавливать экономику и нормальную жизнь.

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