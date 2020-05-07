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Новости Коронавирус и карантин
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Съемочную группу российского "Первого канала" выслали из Беларуси из-за репортажа о ситуации с коронавирусом

Съемочную группу российского

Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации съемочную группу российского "Первого канала".

Информацию подтвердил пресс-секретарь министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая", - сообщил Глаз. Он уточнил, что речь идет о "двух сотрудниках корпункта". Причину лишения аккредитации в МИД не называют.

Как пишет издание Naviny.by, поводом послужил репортаж, в котором утверждалось, что "недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания" коронавирусом. Журналисты посетили районный центр Столбцы, где, по неофициальной информации, сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, и поговорили с местными жителями.

"На этом фоне становится понятно, почему многие не доверяют методикам подсчета, которые использует белорусский Минздрав. Но даже по опубликованной официальной статистике выходит, что Белоруссия по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе", - сделал вывод журналист.

Как сообщает "Интерфакс", "Первый канал" подтвердил, что их корреспондент уже покинул Беларусь.

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Беларусь (7937) карантин (16729) СМИ (3844) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Паміж ****** і Лукой ідуць іміджавыя войны.
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07.05.2020 10:43 Ответить
+15
Свино псов вернули в родную говень)))
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07.05.2020 10:30 Ответить
+10
В Кремле подумали, "Да как это так, наше "вяликое" ***** в бункере прячется, а Лука смело по улицам ходит, акции проводит и более того, даже наш сакральный военный парад пообедобесия, показывающий какие мы победители, а все остальные просто рядом стояли, смеет проводить?! Нужно указать его место" Срочно отправить в Беларусь наших пропагандонов, пусть нагнетают истерию, а то наш ботоксный карлик на фоне Луки неважно смотрится!".
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07.05.2020 10:42 Ответить
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Бацька дурантинщикам как кость в горле. Ведь очень не хочется отвечать за незаконные массовые нарушения прав людей. Кстати из свежих новостей: КС Румунії визнав неконституційним указ президента про надзвичайний стан
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/05/7/7109618/
Поэтому грязи на Бацьку будет много и разной.
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07.05.2020 10:28 Ответить
а ты уже коронавирусом переболел.кирюшка?
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07.05.2020 10:37 Ответить
откуда мне знать, вовочка?
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07.05.2020 10:39 Ответить
а ты в погребе сидишь или в подвале ждешь пока коронавирус пройдет что симптоиов не знаешь?
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07.05.2020 10:44 Ответить
в большинстве случаев, вованчик, проходит бессимптомно или практически неотличимо от простуды. не знало, несчастьечко? на помойках вас, что ли, собирают!
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07.05.2020 10:47 Ответить
а отчего тогда такая смертность,кирюшка? от обычной простуды?
симтомы есть только баранам вроде тебя не хотят их замечать
высокая температура сухой продолжительный кашель поражение легких-пневмония различные осложнения.
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07.05.2020 10:51 Ответить
где ты, бобик, увидел ТАКУЮ смерность? в Италии, например, за аналогичный период прошлого года людей умерло больше. не знало, несчастьечко?
про симптомы уже всё ответил. к врачам не хожу. простуды иногда случаются, но я не делаю из них трагедии.
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07.05.2020 10:58 Ответить
https://lb.ua/world/2020/05/05/456763_chislo_zhertv_koronavirusa_mire.html Число жертв коронавируса в мире превысило 250 тыс., более 1 млн человек выздоровели

есть такая фраза Аль Капоне "пуля очень много меняет в голове даже если попадает в задницу" желаю тебе поумнеть
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07.05.2020 11:05 Ответить
тупая ты промокашка. держи последние 11.80 на сегодня. ты тролль-просветитель. вы имитируете диалог, но цель диалога не спор, а пропаганда некой информации... для поддержания диалога вы умеренно хамите. ибо оставить хама без ответа - это ка-то не по-пацански...
кстати насчёт ума... держи тестик. за год хоть справишься?
тестик будет чуть позже - технические проблемы. или ну его?
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07.05.2020 11:14 Ответить
обещанный тестик на IQ

8 # 7=33
5#5=15
9 # 11 = 103
14 # 9 =?
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07.05.2020 11:19 Ответить
та не, он безнадёжен
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07.05.2020 11:24 Ответить
Ты, валенок, знаешь что в упомянутых беларуских Столбцах три этажа больницы + отдельное здание инфекционки отдали под "пневмании"? По официальным данным это 170 мест и при этом возили людей по другим районам - коек не хватало.
Надеюсь ты демонстративно и принципиально руки не моешь - может хоть дизентерия придурка приглушит.
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07.05.2020 11:06 Ответить
Когда, обмылок, человек начинает разговор с хамства, это верная примета, что более весомых аргументов у него нет. Попробуй пересказать свою сказочку сухим языком. Если сможешь, конечно.
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07.05.2020 11:22 Ответить
Когда долб@б изо дня - в день постит антинаучные вещи, свои дебильные измышления, берет в союзники Лукашенко...
Не вижу смысла смягчать выражения - долбо@б - есть долбо@б.
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07.05.2020 11:26 Ответить
мілие браняца-тока тешатся
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07.05.2020 10:28 Ответить
Свино псов вернули в родную говень)))
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07.05.2020 10:30 Ответить
КГБ Белоруси должно было проверить их на наличие заразы!)))
Может они везли с Московии бацылы для славян белорусов?
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07.05.2020 10:31 Ответить
КГБ? - Вы имеете в виду ФСБ?
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07.05.2020 11:07 Ответить
Ой не смеши.. "Демократ" Лука боится своего ручного суда за массовые нарушения прав людей??????????????
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07.05.2020 10:32 Ответить
Все страньше і страньше, сподіваюсь Лука підчистив свою армію від москальні.
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07.05.2020 10:37 Ответить
В Кремле подумали, "Да как это так, наше "вяликое" ***** в бункере прячется, а Лука смело по улицам ходит, акции проводит и более того, даже наш сакральный военный парад пообедобесия, показывающий какие мы победители, а все остальные просто рядом стояли, смеет проводить?! Нужно указать его место" Срочно отправить в Беларусь наших пропагандонов, пусть нагнетают истерию, а то наш ботоксный карлик на фоне Луки неважно смотрится!".
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07.05.2020 10:42 Ответить
Паміж ****** і Лукой ідуць іміджавыя войны.
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07.05.2020 10:43 Ответить
схоже на те.
Але зауваження: пишеться з маленької літери))
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07.05.2020 10:47 Ответить
Чаму гэта з маленькай лiтары?!
Х@йло гэта не назва дзяржаунай пасады - гэта гiстарычнае прозвiшча палiтычнага дзеяча. Усе правiльна беларус напiсау.
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07.05.2020 10:58 Ответить
щодо історичного прізвища - теж згоден, але в Україні історично склалося так, що цей нікчемний сцарь свинособакії пишеться з маленької літери, бо з великої він не заслуговує..
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07.05.2020 11:44 Ответить
москалики начинают капать под выборы преза Луки!!
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07.05.2020 10:47 Ответить
Чья корова б мычала...Сами по интересной методике летальные случаи подсчитывают. Сообщали бы реальные данные, уже были бы впереди планеты всей.
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07.05.2020 10:48 Ответить
Далековато заехали, репортаж из Москвы был бы более впечатляющим.
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07.05.2020 11:00 Ответить
За репортаж из Мацквы придется извиняться перед Рамзанкой Дыровым. Да и эти пропагандоны репортажи делать не умеют - только брехня и фэйки.
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07.05.2020 11:12 Ответить
Зачем впускали это быдло в Беларусь !
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07.05.2020 11:01 Ответить
Знімальну групу російського "Першого каналу" вислали з Білорусі через репортаж про ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 7674
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07.05.2020 11:58 Ответить
РПЦ в Бєларусі намагалося розповсюдити вірус, приїхала знімальна група пропагандонів це відзняти - а тут облом від бацьки!
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07.05.2020 12:07 Ответить
Картофельные бунты....
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07.05.2020 12:18 Ответить
Тут в комментах есть люди которые верят что батька говорит правду только правду и нечего кроме правды, уверен эти люди и в дед мороза верят.
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07.05.2020 14:26 Ответить
 
 