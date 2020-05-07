Съемочную группу российского "Первого канала" выслали из Беларуси из-за репортажа о ситуации с коронавирусом

Министерство иностранных дел Беларуси лишило аккредитации съемочную группу российского "Первого канала".

Информацию подтвердил пресс-секретарь министерства иностранных дел Анатолий Глаз, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Комиссия МИД по аккредитации иностранных журналистов приняла соответствующее решение 6 мая", - сообщил Глаз. Он уточнил, что речь идет о "двух сотрудниках корпункта". Причину лишения аккредитации в МИД не называют.

Как пишет издание Naviny.by, поводом послужил репортаж, в котором утверждалось, что "недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания" коронавирусом. Журналисты посетили районный центр Столбцы, где, по неофициальной информации, сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, и поговорили с местными жителями.

"На этом фоне становится понятно, почему многие не доверяют методикам подсчета, которые использует белорусский Минздрав. Но даже по опубликованной официальной статистике выходит, что Белоруссия по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе", - сделал вывод журналист.

Как сообщает "Интерфакс", "Первый канал" подтвердил, что их корреспондент уже покинул Беларусь.

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