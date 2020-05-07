За минувшие сутки количество активных больных COVID-19 снизилось в 10 областях Украины, - СНБО
Количество выздоровевших от коронавирусной болезни COVID-19 превысило за минувшие сутки количество новых выявленных случаев заболевания в 10 областях Украины из 24.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), за минувшие сутки:
в Винницкой области подтверждено 13 новых случаев заболевания и 3 - выздоровления (с начала пандемии – 485 заболевших, 5 умерших и 251 выздоровевший), сейчас в области болеет 229 человек (на 19 меньше, чем днем ранее) – область является единственной на данный момент в Украине, где количество выздоровевших от Covid-19 превысило количество активных случаев;
в Волынской области – 34 новых случая заболевания и 13 - выздоровления (393 заболевших, 9 умерших и 109 выздоровевших за все время), болеет 275 человек (за сутки на 21 больше);
в Днепропетровской области – 56 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления (с начала пандемии 624 заболели, 4 умерли и 73 выздоровели), болеет 547 человек (за сутки на 55 больше);
в Донецкой области - 4 новых заболевших и 2 человека выздоровели (за все время - 89 заболевших, 3 умерших и 16 выздоровевших), сейчас болеет 70 человек (за сутки на 2 больше);
в Житомирской области – 12 новых случаев заболевания и 6 - выздоровления (468 заболели, 11 умерли и 43 выздоровели с начала пандемии), сейчас болеет 414 человек (за сутки на 6 больше);
в Закарпатской области - 28 новых случаев заболевания и 13 - выздоровления (за все время 600 заболевших, 13 умерших и 86 выздоровевших), сейчас болеет 501 человек (за сутки на 15 больше);
в Запорожской области - 2 новых случая заболевания и 15 - выздоровления (всего 300 заболевших, 5 умерших и 104 выздоровевших), сейчас болеет 191 человек (на 13 меньше за сутки);
в Ивано-Франковской области за минувшие сутки подтверждено 18 новых случаев заболевания и 22 - выздоровления (1 055 заболевших, 59 умерших и 126 выздоровевших с начала пандемии), сейчас болеет 870 человек (на 4 меньше за сутки);
в г.Киеве за минувшие сутки 24 новых случая заболевания, 1 случай смерти и 11 случаев выздоровления (всего 1 675 случаев заболевания, 29 - смерти и 110 – выздоровления с начала пандемии), сейчас в столице болеет 1 536 человек (за сутки на 12 больше);
в Киевской области – 25 новых случаев заболевания, 2 – смерти и 14 - выздоровления (с начала пандемии – 916, 19 и 103 соответственно), сейчас болеет 794 человека (за сутки на 9 больше);
в Кировоградской области – 1 новый случай заболевания, 8 человек выздоровели (за все время 403 человек заболели, 19 умерли и 189 выздоровели), сейчас болеет 195 (на 7 меньше за сутки);
в Луганской области нет новых случаев заболевания и смерти, за сутки 3 человека выздоровели (с начала пандемии 42 заболели и 11 выздоровели, умерших не было), сейчас болеет 31 человек;
во Львовской области - 42 новых случая заболевания, 1 - смерти и 12 - выздоровления (за все время – 595, 17 и 128 соответственно), сейчас болеет 450 человек (на 29 больше, чем днем ранее);
в Николаевской области – по 6 новых случаев заболевания и выздоровления (с начала пандемии 171 человек заболел, 5 умерли и 35 выздоровели), болеет, как и днем ранее, 131 человек;
в Одесской области - 63 новых случая заболевания, 1 смерти и 3 - выздоровления (за все время – 568, 4 и 23 соответственно), сейчас болеет 541 человек (на 59 больше, чем днем ранее);
в Полтавской области - 4 новых случая заболевания и 26 - выздоровления (236 заболевших, 8 умерших и 81 выздоровевший за все время), болеет 147 человек (за сутки на 22 меньше);
в Ровенской области за сутки подтверждено 30 новых случаев заболевания и 20 - выздоровления (с начала пандемии 817 заболевших, 12 умерших и 120 выздоровевших), сейчас болеет 685 человек (за сутки на 10 больше);
в Сумской области - 1 новый случай заболевания за сутки, выздоровевших и умерших не было (за все время 131 человек заболели, 4 умерли и 63 выздоровели), сейчас болеет 64 человека;
в Тернопольской области - 16 новых случаев заболевания, 2 - смерти и 23 - выздоровления (за все время – 951, 17 и 211 соответственно), сейчас болеет 723 человека (за сутки на 9 меньше);
в Харьковской области - 45 новых случаев заболевания и 1 - выздоровления (за все время 448 заболевших, 10 умерших и 49 выздоровевших), сейчас болеет 389 человек (за сутки на 44 больше);
в Херсонской области - 3 новых случая заболевания и 5 - выздоровления (за все время 146 заболевших, 2 умерших и 62 выздоровевших), сейчас болеет 82 человека (на 2 меньше за сутки);
в Хмельницкой области – 4 новых случая заболевания и 5 - выздоровления (за все время 138 заболевших, 7 умерших и 35 выздоровевших), сейчас болеет 96 человек (на 1 меньше за сутки);
в Черкасской области за сутки подтверждено 10 новых случаев заболевания и 20 - выздоровления (с начала пандемии 324 заболевших, 10 умерших и 101 выздоровевший), сейчас в области болеет 213 человек (на 10 меньше за сутки);
в Черновицкой области за минувшие сутки 63 новых случая заболевания, 5 случаев смерти и 38 случаев выздоровления (2 048 заболевших, 62 умерших и 258 выздоровевших за все время), сейчас в области болеет 1 728 человек (на 20 больше, чем днем ранее);
в Черниговской области - 3 новых случая заболевания и 1 случай смерти за сутки (с начала пандемии было 68 заболевших, 6 умерших и 9 выздоровевших), сейчас болеет 53 человека (на 2 больше, чем днем ранее).
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"В Танзании произошло весьма спорное увольнение на высшем уровне. Глава национальной лаборатории здравоохранения страны, отвечающий за тестирование на коронавирус, был отстранен на следующий день после того, как президент Джон Магуфули усомнился в точности тестов.
В воскресенье президент Магуфули, который регулярно ставит под сомнение серьёзность вируса, потряс мир, когда он сказал, что животные, фрукты и автомобильное масло были в режиме секретности проверены в лаборатории.
Список объектов прошедших тестирование:
- плоды папайя,
- перепелка, и
- коза.
Все они, по его словам, оказались положительными для Covid-19.."
https://www.africanews.com/2020/05/06/tanzania-how-can-goat-papaya-pawpaw-test-positive-to-corona-morning-call//