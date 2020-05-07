Минэкоэнерго разработает план по избежанию негативных последствий для окружающей среды от угольной энергетики, - Буславец

Некоторые тепловые электростанции начали сжигать уголь энергоблоками без фильтров, выбрасывая в атмосферу Днепра загрязняющие вещества.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН), замглавы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы в Экокомитете впервые встречали новоназначенную врио министра Ольгу Буславец. Рад, что мне удалось убедить госпожу Ольгу в приоритетности коммуникаций с комитетом. На прошлой неделе стало известно, что некоторые тепловые электростанции начали сжигать уголь энергоблоками без фильтров, выбрасывая в атмосферу Днепра загрязняющие вещества. Очевидна прямая зависимость назначения Ольги на должность и запуска "грязных" энергоблоков, которые уже давно не использовались", - зявил нардеп.

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"Ситуация, когда министр энергетики и защиты окружающей среды не заботится об окружающей среде - не приемлема. Ситуация, когда генерация электроэнергии становится более приоритетной, чем выбросы, отравляющие жителей городов и наносящие вред окружающей среде - не приемлема", - акцентировал "слуга народа".

"После публикации Ирины Черныш о "грязной генерации" ДТЭК Приднепровская ТЭС, удалось мгновенно поставить соответствующий вопрос на заседание комитета и провести единогласно принципиальные решения по ситуации. И вода таки камень точит. Во исполнение решения Экокомитета Ольга Буславец отчиталась по ситуации и отметила: "Энергетики должны выработать режимы работы таким образом, чтобы не наносить вреда окружающей среде. Я возьму этот вопрос под личный контроль и в следующий раз более подробно доложу вам, почему произошла такая ситуация, и представлю план мероприятий для того, чтобы избежать возможных негативных последствий для окружающей среды в будущем". Возможно мы этим создали себе нового союзника. Союзника окружающей среды", - резюмировал Мариковский.





