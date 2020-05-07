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Минэкоэнерго разработает план по избежанию негативных последствий для окружающей среды от угольной энергетики, - Буславец

Минэкоэнерго разработает план по избежанию негативных последствий для окружающей среды от угольной энергетики, - Буславец

Некоторые тепловые электростанции начали сжигать уголь энергоблоками без фильтров, выбрасывая в атмосферу Днепра загрязняющие вещества.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп (СН), замглавы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Александр Мариковский, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера мы в Экокомитете впервые встречали новоназначенную врио министра Ольгу Буславец. Рад, что мне удалось убедить госпожу Ольгу в приоритетности коммуникаций с комитетом. На прошлой неделе стало известно, что некоторые тепловые электростанции начали сжигать уголь энергоблоками без фильтров, выбрасывая в атмосферу Днепра загрязняющие вещества. Очевидна прямая зависимость назначения Ольги на должность и запуска "грязных" энергоблоков, которые уже давно не использовались", - зявил нардеп.

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"Ситуация, когда министр энергетики и защиты окружающей среды не заботится об окружающей среде - не приемлема. Ситуация, когда генерация электроэнергии становится более приоритетной, чем выбросы, отравляющие жителей городов и наносящие вред окружающей среде - не приемлема", - акцентировал "слуга народа".

"После публикации Ирины Черныш о "грязной генерации" ДТЭК Приднепровская ТЭС, удалось мгновенно поставить соответствующий вопрос на заседание комитета и провести единогласно принципиальные решения по ситуации. И вода таки камень точит. Во исполнение решения Экокомитета Ольга Буславец отчиталась по ситуации и отметила: "Энергетики должны выработать режимы работы таким образом, чтобы не наносить вреда окружающей среде. Я возьму этот вопрос под личный контроль и в следующий раз более подробно доложу вам, почему произошла такая ситуация, и представлю план мероприятий для того, чтобы избежать возможных негативных последствий для окружающей среды в будущем". Возможно мы этим создали себе нового союзника. Союзника окружающей среды", - резюмировал Мариковский.

Минэкоэнерго разработает план по избежанию негативных последствий для окружающей среды от угольной энергетики, - Буславец 01
Минэкоэнерго разработает план по избежанию негативных последствий для окружающей среды от угольной энергетики, - Буславец 02
Минэкоэнерго разработает план по избежанию негативных последствий для окружающей среды от угольной энергетики, - Буславец 03

Автор: 

ВР (29302) Днепр (4457) ТЭС (280) экология (1610) энергетика (2579) уголь (1001) ДТЭК (524) Министерство энергетики и защиты окружающей среды (43) Буславец Ольга (71) Мариковский Александр (15)


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Топ комментарии
+11
Спочатку відключають блоки АЕС, а потім псують екологію вугільними ТЕС без фільтрів. Говорите, що ви їх не обирали, зебіли?
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07.05.2020 10:41 Ответить
+5
Так що там, ціни на електрику потихому підняли?
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07.05.2020 10:37 Ответить
+5
кабмін розпочав епопею: врятувати рядового олігарха ахмєтова, яка включає наступні серії:
1. зупинити максимальну кількість енергоблоків АЕС, що виробляють найдешевшу електрику;
2. запустити брудні ТЕС, яким вже виповнилося по 50-60 років, таким чином забезпечивши споживання вугілля енергетичних марок;
3. підвищити ціни не електроенергію населенню.
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07.05.2020 10:51 Ответить
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Так що там, ціни на електрику потихому підняли?
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07.05.2020 10:37 Ответить
Спустить с поводка Егорку Фирсова пускай полает
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07.05.2020 10:39 Ответить
А це хто такий?
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07.05.2020 10:42 Ответить
псюк зрадливий з фірташевського вольєру
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07.05.2020 11:20 Ответить
Спочатку відключають блоки АЕС, а потім псують екологію вугільними ТЕС без фільтрів. Говорите, що ви їх не обирали, зебіли?
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07.05.2020 10:41 Ответить
ахмєт-хану пофуй наша з вами атмосфера, в нього нерухомість у Лондоні та на Лазурному березі...
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07.05.2020 10:44 Ответить
Нет на них зелёных из Европы.Надо Грете позвонить😁
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07.05.2020 10:46 Ответить
кабмін розпочав епопею: врятувати рядового олігарха ахмєтова, яка включає наступні серії:
1. зупинити максимальну кількість енергоблоків АЕС, що виробляють найдешевшу електрику;
2. запустити брудні ТЕС, яким вже виповнилося по 50-60 років, таким чином забезпечивши споживання вугілля енергетичних марок;
3. підвищити ціни не електроенергію населенню.
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07.05.2020 10:51 Ответить
Між призначенням Буславець і запуском "брудних" енергоблоків ТЕС, що спалюють вугілля без фільтрів, є пряма залежність, - "слуга народу" Мариковський - Цензор.НЕТ 4508

https://mi100.info/2019/12/08/burshtynska-tes-sered-lideriv-v-spysku-************-zabrudnyuvachiv-povitrya-v-********/ Бурштинська ТЕС серед лідерів в списку підприємств-забруднювачів повітря в Україні
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07.05.2020 10:52 Ответить
Щось не бачу тут гнівних дописів прихільників найвеличнішого про те, що винний Порошенко тому, що не посадив Ахметова. А нинішні преференції ДТЕКу - то закулісна гра Петі, а не рішення уряду "новьіє ліца 2.0"
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07.05.2020 10:59 Ответить
Порошенко украл ключи от бюджета и продолжает воровать.
Порошенко придумал зеленую энергетику и отдал ее на откуп Ахметову, чтобы зарабатывать.
Офшоры, Липецкая фабрика абырвалг.
Продолжает торговлю на крови.
Мешает величайшему остановить войну.
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07.05.2020 11:11 Ответить
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07.05.2020 11:19 Ответить
Между вьіборами мандьізека и полнейшей задницей в гос-ве связь еще яснее...или нет?😄
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07.05.2020 11:03 Ответить
Отключение энергоблоков АЭС,в пользу других источников электроэнергии является преступлением.У АЭС и других источников разные технические свойства.Кроме экологии,более существенным является экономическая составляющая.Если беспредельно перераспределять народные деньги в ущерб Украины то удивляться не стоит.Сами выбрали себе такую власть.
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07.05.2020 11:16 Ответить
Звоните Грете Тумберг , пусть разберется с этими чертями.
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07.05.2020 11:23 Ответить
Тумберг по экологии,а я по экономике.
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07.05.2020 11:54 Ответить
Если ахметка так открыто грабит Украину, то зеленскому не занесли? Он оказывается на лапу не берёт? Берёт аж гай шумит, ибо суди о нём по делам его. Библия.
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07.05.2020 11:19 Ответить
ой, а як же ваші мертвечуки брали...
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07.05.2020 11:21 Ответить
Мои? Мертвечук бизнес партнёр потроха.
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07.05.2020 11:51 Ответить
а між обранням клована замість президента і призначенням Буславець є пряма залежність?
ви зробили це разом, зебіли?
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07.05.2020 11:23 Ответить
Эти временные жители Украины, зелёные твари уничтожают Украину и ее народ. Их можно сравнить только с фашистами!
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07.05.2020 11:33 Ответить
 
 