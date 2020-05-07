В США убили профессора Питтсбургского университета Бинг Лю, который исследовал коронавирус и был на грани важного открытия
36-летний научный сотрудник Школы медицины Питтсбургского университета Бинг Лю, занимавшийся исследованием коронавируса, был убит в своем доме в пригороде Питтсбурга. Убийца покончил жизнь самоубийством.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом сообщает CNN.
Представитель полиции рассказал, что мужчины были знакомы, но пока не установили точные мотивы убийства. Полиция заявила, что преступление - это результат длительного спора личного характера. Участники расследования уверены, что событие не связано с работой университета или эпидемией коронавируса.
В сообщении Питтсбургского университета о смерти профессора сказано, что Бинг Лю был выдающимся исследователем. В университете считают, что он был близок к расшифровке клеточных механизмов коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.
Напомним, в Украине могут ввести так называемые "паспорта здоровья", если такие рекомендации странам пострадавшим от COVID-19 будут выданы ВОЗ.
Отметим, ранее ВОЗ отметила, что пока нет оснований для ввода имунных паспортов, поскольку нет подтвержденных исследований о том, что переболевший коронавирусом не сможет заразиться повторно.
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Почему США обвиняют Китай в создании вирусаНа фоне пандемии COVID-19 быстро развивается еще один потенциально опасный для нашей планеты сюжет - противостояние США и Китая
Дональд Трамп в своего рода «темнике» велел республиканцам нападать на Поднебесную из-за распространения COVID-19. А еще президент США, чтобы усидеть в овальном кабинете, активно использует антикитайские настроения против своего оппонента на выборах - Джо Байдена.
На фоне коронавирусной пандемии, угрожающей благополучию и стабильности всего мира, быстро развивается еще один потенциально опасный для нашей планеты сюжет - противостояние США и Китая.
В последние дни эти страны обмениваются все более резкими заявлениями, что может привести к серьезному конфликту между ними.
Дональд Трамп и представители его администрации почти каждый день обвиняют Китай в том, что он стал источником коронавирусного заражения всего мира.
По словам государственного секретаря США Майка Помпео, «У Китая за спиной длинная история заражения нашей планеты, а также большой опыт использования плохо оборудованных биологических лабораторий». Помпео прямым текстом обвинил Китай в том, что вирус был создан в Ухане, и сказал, что в США есть «железные доказательства» этой теории, но он их не покажет.
Далее, по указанию Трампа, в австралийскую прессу был слит так называемый доклад «Пяти глаз», то есть разведок США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. В этом докладе сказано, что китайцы уничтожали улики, указывающие на их причастность к созданию вируса.
Потом, правда, в Великобритании появилась информация, что этот доклад был совсем о другом, что доказательств китайского участия нет. Но дело уже было сделано. Весь мир уже поверил первой новости о причастности китайцев.
Не дай бог, чтобы США и Китай вступили в физическое, военное противостояние
В какой-то момент Пекин попытался перехватить инициативу и заявить, что это американцы завезли в Ухань вирус, но их медиавозможности были намного меньше американских.
На этом фоне произошел еще один важный эпизод. Один из советников Трампа по Китаю - Мэтью Поттингер выступил с речью на китайском языке о так называемом «Движении Четвертого мая».
Для нас с вами это ничего не значит. Но для руководства КНР это то же самое, что для Виктора Януковича разговоры о Майдане. Более того, почти одновременно в акваторию ЮКМ, которое Пекин считает своим, зашли американские военные корабли.
После такого сигнала из США, Пекин решил, что Вашингтон пытается использовать пандемию для свержения Компартии Китая.
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Попались в ловушку. Куда нас заведет коронавирусная война Китая и США
Агентство «Рейтер» в начале недели опубликовало внутренний доклад китайского аналога КГБ, в котором сказано, что Китаю надо быть готовым к попытке мятежа и военному конфликту против США. Это уже очень серьезно.
Китайцы реагируют ускорением строительства военных баз на островах в ЮКМ. В конце апреля этим базам присвоили статус муниципальных образований. США на это ответили пролетом своих стратегических бомбардировщиков B-1 «Лансер» над островами.
Пока весь мир занят коронавирусом, уровень конфронтационной риторики нарастает. Причем отступить и сделать шаг назад сейчас не могут ни китайцы, ни (особенно) американцы.
Дело в том, что в США сейчас идет предвыборная кампания. Так называемая «китайская угроза» стала одной из главных ее тем. Суть дела вот в чем.
Спасение Трампа от коронавируса
Президент США весь февраль не хотел принимать хоть какие-то меры борьбы против коронавируса, поскольку боялся навредить росту экономики. Ведь рост экономики считался главным достижением Дональда Трампа на посту президента.
Но вирус не исчез. В марте американцам все же пришлось закрывать свои города и ограничивать перемещение людей. Экономика пострадала. Но из-за того, что Трамп целый месяц бездействовал, пострадали и люди - по числу зараженных и умерших США вышли на первое место в мире.
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Китай или США? Кто получит мировое лидерство после Covid-19
Общество начало обвинять президента в том, что он плохой лидер, так как не увидел в коронавирусе угрозы для населения и для экономики. Трамп понял, что это очень серьезное обвинение. Если все осознают, что весь февраль-месяц он вообще ничего не делал, то в ноябре он не сможет переизбраться в президенты.
Раздавленная экономика и сотни тысяч умерших американцев не позволят ему выйти на второй срок. Надо было срочно что-то делать. И он придумал выход.
Новый план Трампа был таким. Надо обвинить китайцев в том, что вирус - это их работа и их ответственность. Американский народ должен быть уверен, что во всех коронавирусных бедах виноваты китайцы.
А следующий шаг - обвинить своего конкурента на выборах, демократа Джо Байдена в том, что он фактически является китайским агентом. Надо сказать, что китайцы и Байден сами здорово помогли осуществлению плана Трампа.
Когда эпидемия только начиналась, Пекин тщательно скрывал от мира информацию о том, что происходило в городе Ухань. Простые американцы Китаю не верят, и думают, что там точно что-то нечисто.
А Джо Байден всю свою политическую карьеру продвигал идею сотрудничества, торговли и даже дружбы с Китаем. В архивах полно видеозаписей того, как он встречался с китайскими руководителями, читал в Китае лекции, проводил семинары для бизнеса и желал всего самого лучшего Китаю.
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Китай во всем виноват?
В обычное время ничего ужасного в этом не было бы. Конечно же, с Китаем лучше торговать, чем воевать и лучше дружить, чем враждовать. Но сейчас время - очень необычное. Я бы даже сказал, что мир стал абсолютно безумным. Поэтому у Байдена начались проблемы.
«Китайский вирус и китайский агент»
Еще 24 апреля издание «Политико» опубликовало инструкцию для руководителей и спикеров Республиканской партии. Там сказано, что они не должны защищать Трампа, когда его ругают за медленную реакцию на вирус.
Их задача сводится к одному: без остановки ругать Китай и обвинять его в распространении вируса и гибели огромного числа людей. Популярность Китая среди американцев должна уйти на дно.
Остальную часть работы делает сам Трамп. Его задача - намертво привязать своего соперника к Китаю, как к камню, который идет на дно.
Президент США придумал для Джо Байдена новую кличку - Beijing Biden («Пекинский Байден»). Раньше он его называл Sleepy Joe («Сонный Джо»). Но теперь для Трампа важно, чтобы все думали о связи Байдена и Китая.
Белый дом снова начал говорить о Хантере Байдене. Нам он известен по мутным сделкам в Киеве, но вообще-то он подписывал огромные, но очень сомнительные контракты и в Пекине.
По интернету гуляют видеоролики, на которых Джо Байден выступает в Китае на фоне красных флагов и иероглифов. Есть видео, на котором Байден хвалит Китай и ругает Трампа за запрет на авиасообщение с Китаем. А есть еще и ролик, на котором Байден чокается с китайским лидером Си Цзиньпином. В общем, пропаганда пошла работать.
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Коронавирус: как все начиналось. Что скрывает Китай
Кстати, я жду и от демократов таких же роликов с Трампом, который и хвалил Китай, и заключал с китайцами сделки, а его дочка Иванка даже свой бизнес там ведет.
Однако пока Трамп наступает. Он пользуется президентской трибуной, пока Байден сидит в подвале своего дома в штате Делавэр и даже ответить толком не может.
Трамп исп
хмани. Но причём тут излучатели 5G?
клеточные механизмы ?в вирусе? а он точно ученый,если ковырялся в клетках вируса?