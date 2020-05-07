В США убили профессора Питтсбургского университета Бинг Лю, который исследовал коронавирус и был на грани важного открытия

36-летний научный сотрудник Школы медицины Питтсбургского университета Бинг Лю, занимавшийся исследованием коронавируса, был убит в своем доме в пригороде Питтсбурга. Убийца покончил жизнь самоубийством.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом сообщает CNN.

Представитель полиции рассказал, что мужчины были знакомы, но пока не установили точные мотивы убийства. Полиция заявила, что преступление - это результат длительного спора личного характера. Участники расследования уверены, что событие не связано с работой университета или эпидемией коронавируса.

В сообщении Питтсбургского университета о смерти профессора сказано, что Бинг Лю был выдающимся исследователем. В университете считают, что он был близок к расшифровке клеточных механизмов коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

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Напомним, в Украине могут ввести так называемые "паспорта здоровья", если такие рекомендации странам пострадавшим от COVID-19 будут выданы ВОЗ.

Отметим, ранее ВОЗ отметила, что пока нет оснований для ввода имунных паспортов, поскольку нет подтвержденных исследований о том, что переболевший коронавирусом не сможет заразиться повторно.