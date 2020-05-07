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Новости Коронавирус и карантин
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Более 470 украинцев эвакуировали на Родину из Канады, Индии и Норвегии, - Госпогранслужба

Более 470 украинцев эвакуировали на Родину из Канады, Индии и Норвегии, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки в пункте пропуска "Борисполь" оформили на прилет более 470 пассажиров, прибывших тремя эвакуационными рейсами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Самолетами из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия) в Украину прибыли преимущественно наши соотечественники", - говорится в сообщении.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" осуществили температурный скрининг прибывших пассажиров и опросили их о состоянии здоровья. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

"Все кроме одного человека, прилетевшие указанными рейсами, выбрали предусмотренный карантин с применением приложения "Дій дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в определенный обсерватор", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Госпогранслужба (6641) Индия (426) Канада (2113) карантин (16729) Норвегия (723) украинцы (3880) эвакуация (2117) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ура!!!!!!!
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07.05.2020 10:42 Ответить
Нех шастать!!!
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07.05.2020 10:47 Ответить
ну из Индии понятно, но зачем сваливать из Канады?
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07.05.2020 10:51 Ответить
Так там тоже всё встало. И если ты в Канаде на "птичих правах", то про соцпомощь можешь забыть. Вообще в США и Канаде социальная защита рабочих очень слабая. В любой момент могут пинка под зад дать.
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07.05.2020 11:01 Ответить
изначально не эвакуировали бы отдыхателей и заробитчан, не было б такого количества зараженных. ну а мы с вами заплатим за их эвакуации. нафиг кому они нужны для лечения. ну разве, что в Канаде) там добрые люди
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07.05.2020 10:55 Ответить
Снова приехали, и что привезли? Другие приехали, заразили всех, полечились, на бирже труда получили помощь, и уехали снова на зароботки, так это будет вечный коронавирус.......
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07.05.2020 10:56 Ответить
Вот моя кошка также. Пришёл домой с магазина, сразу в пакет - что там для меня? Ничего?...А зачем выходил?
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07.05.2020 11:03 Ответить
 
 