Более 470 украинцев эвакуировали на Родину из Канады, Индии и Норвегии, - Госпогранслужба

За прошедшие сутки в пункте пропуска "Борисполь" оформили на прилет более 470 пассажиров, прибывших тремя эвакуационными рейсами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Самолетами из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия) в Украину прибыли преимущественно наши соотечественники", - говорится в сообщении.

Пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" осуществили температурный скрининг прибывших пассажиров и опросили их о состоянии здоровья. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

"Все кроме одного человека, прилетевшие указанными рейсами, выбрали предусмотренный карантин с применением приложения "Дій дома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам. Один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в определенный обсерватор", - говорится в сообщении.

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