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В Украине с 2021 года начнут серийное производство ракетной системы "Вильха-М", - "Укроборонпром"

В Украине с 2021 года начнут серийное производство ракетной системы

В государственном концерне "Укроборонпром" планируют начать серийное производство отечественного ракетного комплекса "Вильха-М" с 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

Для "Укроборонпрома" ракетная программа - в приоритете, говорится в сообщении. В частности, на 2020 год запланировано продолжение испытаний согласно календарному плану выполнения опытно-конструкторской работы.

"Испытания "Вильхи-М" проходят в рамках принятия новой системы на вооружение ВСУ. В апреле состоялись уже вторые успешные испытания ракеты. Во втором квартале 2020 года запланировано проведение завершающего этапа испытаний", - сообщили в "Укроборонпроме".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": КБ "Луч" досрочно отгрузило ВСУ 16 ракет "Вильха" в рамках выполнения гособоронзаказа на 2019 г.

Кроме того, Минобороны выделены средства для проведения указанных испытаний, а также расчета с ГП "Госккб "Луч" и его соисполнителями за выполненные работы. После проведения указанных испытаний Минобороны должно в кратчайший срок поставить системы "Вильха-М" на вооружение ВСУ.

"Прогнозируется, что с 2021 года начнется ее серийное производство", - отметили в концерне.

В Украине с 2021 года начнут серийное производство ракетной системы Вильха-М, - Укроборонпром 01

Автор: 

оборона (5252) оружие (10287) ракеты (3635) Укроборонпром (1239) ВСУ (6736)


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Топ комментарии
+23
В Украине с 2021 года начнут серийное производство ракетной системы "Вильха-М", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4974
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07.05.2020 10:48 Ответить
+22
Це буде вже при Петру. Доведе свою справу.
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07.05.2020 10:47 Ответить
+21
Даже если вы в очередной раз проголосуете "лишь бы не Порошенко" то Порошенко всиравно будит гадить вам в портки.
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07.05.2020 11:02 Ответить
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Це буде вже при Петру. Доведе свою справу.
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07.05.2020 10:47 Ответить
Хаха, даже если скинут Зелю у Порося все равно шансов нет, самый высокий антирейтинг никуда не делся.
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07.05.2020 10:50 Ответить
Коли Зелю скинуть?
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07.05.2020 10:52 Ответить
Воно саме скинеться.
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07.05.2020 10:56 Ответить
Даже если вы в очередной раз проголосуете "лишь бы не Порошенко" то Порошенко всиравно будит гадить вам в портки.
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07.05.2020 11:02 Ответить
И тебе в рот
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07.05.2020 11:20 Ответить
В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 6110

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P.S. Можешь не благодарить.
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07.05.2020 11:30 Ответить
засунемо цей "анти-рейтинг" у дупу Г+Г з якого він виліз
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07.05.2020 12:38 Ответить
Мне так нравится - " даже если скинут Зелю", тоесть вы не уверены что вам это удастся?
Но вы били пятками себя в грудь - шо "если поц - то выгоним"
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07.05.2020 13:44 Ответить
це буде при Поросяті, свиня буде сидіти на нарах, а за його конфісковані гроші побудують купу ракетних систем, хоч таким чином, порося побудує армію
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07.05.2020 11:08 Ответить
В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1785
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07.05.2020 11:20 Ответить
Порошенко ще рік тому втік до Ростову з десятьма літаками грошей
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07.05.2020 11:34 Ответить
Это ты про зелю дебил кацарылый.? Ссытесь от одного упоминания про пороха и правильно!
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07.05.2020 11:46 Ответить
Так що там з ракетним паливом?
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07.05.2020 10:47 Ответить
В Украине с 2021 года начнут серийное производство ракетной системы "Вильха-М", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 4974
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07.05.2020 10:48 Ответить
Якщо це не брехня, то великий респект нашим інженерам. Але ж наскільки чув , що в армію вже ідуть серійні постачання "Вільхи", з дальністю 70 км.
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07.05.2020 10:50 Ответить
Все це дрібниці, Україні потрібні ОТРК з дальністю не менше 1,5 ткм.
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07.05.2020 10:53 Ответить
К сожалению про Гром уже года 2-3 полная тишина.
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07.05.2020 10:55 Ответить
тому що КБ Южнає всьо
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07.05.2020 12:42 Ответить
та не потрібо про це багато балакати.
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07.05.2020 12:59 Ответить
Цілком в Вами згоден, але і "Вільха М" це далеко не дрібниця.
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07.05.2020 10:57 Ответить
нещодавно пройшла інформація, що підприємство у Павлограді, яке саме виготовляло ракетне паливо закривають внаслідок відсутності фінансування.
Щодо наведеної публікації "Укроборонпрому", то це скоріш схоже на заспокоєння у дусі зелених жаб: "зробимо, розрахуємося, буде подовжено".
От коли зробите та профінансуєте цю програму, тоді й звітуйте.
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07.05.2020 10:56 Ответить
Я хотів почути цю інформацію від зебілів, але вони відмовчуються!
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07.05.2020 10:58 Ответить
вони не можуть, бо у них в роті повно зеленого смердючого лайна))
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07.05.2020 11:01 Ответить
100%
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07.05.2020 11:03 Ответить
оно нижче одно зебануте з Польщi вiдписалося.
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07.05.2020 11:12 Ответить
Ну вот 70- СССР
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07.05.2020 10:58 Ответить
Украинские ракеты считались в дохлом сссре лучшими,Сергей Палыч Королев знал куда заказы делать
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07.05.2020 10:59 Ответить
Крысы кремля боятся "Ольха" что лошади Будулая...,хряснет по мордасам копытом и будет комбикорм для скота...
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07.05.2020 11:01 Ответить
Так ведь при таких "раскладах" под ударом Ейск, Таганрог, Белгород и даже Ростов-на Дону...
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07.05.2020 13:15 Ответить
зебыдло с кремлевсой шавкой янелохом никогда не начнут.
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07.05.2020 11:05 Ответить
На голодный желудок рюсский чилавек ничего делать и думать не хочет,а на сытый не может.
Фаина Раневская.
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07.05.2020 11:07 Ответить
А так любителі поросятини тут скиглили про закриття ракетної програми ... Просто трагедію влаштувати. )))
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07.05.2020 11:08 Ответить
Це про таких зєбілів як ти - "Обіцянка цяцянка , а дурневі радість " .
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07.05.2020 11:18 Ответить
Мыкола,Порох в 2014-15 годах запустил даже ЮЖМАШ,дятел ТЫ ТУПОЙ...
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07.05.2020 11:29 Ответить
Да он и не останавливался. Делает движки для европейских ракет. Только при чем тут Порох?
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07.05.2020 12:16 Ответить
до Пороха теж робили?
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07.05.2020 12:44 Ответить
C 2004 года делают движки для ракеты Вега.
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07.05.2020 13:40 Ответить
"Лахта", ти штани одягаєш, коли по гілках бігаєш і "кактуси" кладеш? З тебе такий "українець" (як і "мешканець Польщі"), як з мене - балерина... Вчи українську... Гугл тобі не допоможе...
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07.05.2020 13:18 Ответить
тама ничё не напутали? точно всю систему будут в серии клепать? или только заряды к системе? если всю, то на базе какого автомобиля?
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07.05.2020 11:10 Ответить
В 1941-42 годах новые образцы запускались в производство намного быстрее.
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07.05.2020 11:16 Ответить
Ты отчет маршала Жюкова читал? Танков нет,Катюш всего 10 и те дохлые..,у т.д.,не вешай людям лапшу чугунную...
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07.05.2020 11:26 Ответить
А можно, чтобы нелюбитель лапши назвал дату этогго отчета? Скорее всего - конец 1941-го. Для спавки - нынешняя война с запоребриком идет уже 6-й год.
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07.05.2020 19:36 Ответить
Вильха должна достигать Камчатку и быть оснащённой ЯО. Наказ народа Украины. Исполнять.
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07.05.2020 11:17 Ответить
Самі передохнете... А на Камчатку нам розроблять нічого не треба - вона, скоро або китайцям, або японцям, разом з Курілами і Сахалянєм, дістанеться...
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07.05.2020 13:39 Ответить
Эрдоган без ракет мочит в сортире дронами крыс плешивого хмыря и в Сирии и в Ливии
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07.05.2020 11:24 Ответить
Зеля призедент не України а малоросів, йому пофіг Україна. Він не дбає і не буде дбати про ЗБРОЮ для ЗСУ. ПОТРІБЕН ПРИЗЕДЕНТ ПАТРІОТ.
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07.05.2020 11:47 Ответить
В Україні з 2021 року почнуть серійне виробництво ракетної системи "Вільха-М", - "Укроборонпром" - Цензор.НЕТ 1597
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07.05.2020 13:59 Ответить
Маємо державу мрій. Все обіцяють в майбутному. Що хоч є на сьогодні? Ця ракета дітище Порошенко і Турчинова? А що ваше і що є сьогодні?
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07.05.2020 15:31 Ответить
 
 