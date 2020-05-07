В Украине с 2021 года начнут серийное производство ракетной системы "Вильха-М", - "Укроборонпром"

В государственном концерне "Укроборонпром" планируют начать серийное производство отечественного ракетного комплекса "Вильха-М" с 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба концерна, передает Цензор.НЕТ.

Для "Укроборонпрома" ракетная программа - в приоритете, говорится в сообщении. В частности, на 2020 год запланировано продолжение испытаний согласно календарному плану выполнения опытно-конструкторской работы.

"Испытания "Вильхи-М" проходят в рамках принятия новой системы на вооружение ВСУ. В апреле состоялись уже вторые успешные испытания ракеты. Во втором квартале 2020 года запланировано проведение завершающего этапа испытаний", - сообщили в "Укроборонпроме".

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Кроме того, Минобороны выделены средства для проведения указанных испытаний, а также расчета с ГП "Госккб "Луч" и его соисполнителями за выполненные работы. После проведения указанных испытаний Минобороны должно в кратчайший срок поставить системы "Вильха-М" на вооружение ВСУ.

"Прогнозируется, что с 2021 года начнется ее серийное производство", - отметили в концерне.