Гриценко о возможном повышении бытовых тарифов на электроэнергию: 12 млрд хозяевам "зеленой" энергетики заплатит средний класс

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко убежден, что в случае роста тарифов на электроэнергию, в первую очередь заплатит украинский "средний класс".

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Гриценко отмечает, что тариф за первые 100 кВт повышается для самых бедных слоев населения, ведь именно они потребляют в пределах этой цифры.

"Но мы знаем, что самые бедные за электричество не платят, они получают субсидии. Так кто же будет платить и чьими деньгами? Платить будет государство из бюджета. А наполняет бюджет кто? Верно, налогоплательщики, предприниматели и работники, основа среднего класса. Предлагаемым повышением тарифа среднему классу наносят очередной удар - удар стоимостью в 12 млрд гривен!" - заключает он.

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Он подчеркивает, что эту сумму у украинцев отберут ради "зеленой" энергетики и ее владельцев.

"Той самой "зеленой", для которой еще во времена Януковича, с подачи Клюева, была установлена заоблачная, невиданная даже в самых богатых странах Европы, стоимость электроэнергии.

Той самой "зеленой", ради владельцев которой и нынешнее/новое правительство останавливает энергоблоки АЭС, которые предоставляют нам энергию не на проценты, а многократно дешевле!" - отмечает Гриценко.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявил о том, что НКРЭКУ как один из вариантов развития событий рассматривает отмену льготного тарифа для населения на первые 100 кВт электроэнергии для решения проблем с "зеленым" тарифом.

Позже регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения.



