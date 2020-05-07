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Россия стала пятой в мире по числу заражений COVID-19: за сутки более 11 тыс. новых случаев, всего 177,1 тыс. инфицированных
В РФ за последние сутки зарегистрировано 11 231 новый случай COVID-19.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
Общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в стране достигло 177 160. По этому показателю Россия вышла на пятое место в мире, обогнав за одни сутки Германию (168,1 тыс. случаев) и Францию (174,2 тыс.), согласно данным Университета Джона Хопкинса. Впереди остаются США (1 млн 228,6 тыс.), Испания (220,3 тыс.), Италия (214,4 тыс.) и Великобритания (202,3 тыс.).
Новые инфицированные появились в 84 регионах, больше всего в Москве - 6703.
За весь период от коронавируса погибли 1625 человек.
Полностью поправились и выписаны 23 803 пациента.
Топ комментарии
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+16 des_104
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+16 Oleg op
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В ЮК в 2015 была вспышка другого коронавирусного заболевания MERS-CoV. Поэтому они тест-системы на ковид-19 очень быстро разработали, а сеть сертифицированных лабораторий уже была. Поэтому массовое тестирование всех подозреваемых и групп риска в ЮК наладили в начальный период эпидемии.
УРА ТОВАРІЩІ !!!!!! ДЕДИ ВАІВАЛІ !!!!!!
При этом, Вы и Ваша семья заразились одними из первых в Украине. Стояли у истоков и при этом всей душой за игнорирование мер по ограничению передачи инфекции. Некрасивая картина вырисовывается.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-51974818 Коронавірус в Україні: видужав перший хворий 20 березня 2020
У рф несколько тысяч км границы с Китаем. На приграничных с Китаем землях живет сотни тысяч, если не миллионы китайцев. Карантин в рф ввели позже всех. За последние пару недель, в рф было три случая самоубийства врачей, работающих с больными короновирусом. Пуйло, при всей своей вертикали власти, спихнул борьбу с вирусом на губернаторов, а сам сидит в загородной резиденции и борьбой с вирусом не занимается Причем все почему-то выпадали с окон. Если это не показатель того, что больных в рф намного больше, чем говорят власти
У нас примерно на 10 миллионов населения 85 трупов, в рашке - 116. Разница 37%.
У нас примерно на 10 миллион населения 3422 инфицированных, в рашке - 12654. 366%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами?
Может дело в количестве тестов? У нас 151 тысяча, у них 4,8 миллиона. Или нет?
Вот тут они первые, а не пятые.
А,троли? Разгоняйте.
Просто в России проводится меньше всех тестов.
А то из космоса вернётся робот Фёдор и вжывит вам в голову дубовый наночип!
Щоб вам падли, ссикуни сраки всім порвало!
бабы ещё нарожают