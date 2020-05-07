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Новости Коронавирус и карантин
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Клинические испытания лекарств для борьбы с коронавирусом проводят только с согласия пациента, - Минздрав

Клинические испытания лекарств для борьбы с коронавирусом проводят только с согласия пациента, - Минздрав

Клинические испытания лекарственного средства для борьбы с коронавирусом "Биовен" проходят исключительно с согласия пациента.

Об этом на брифинге 7 мая сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Минздрав, согласно действующим приказам, утверждает предложение Государственного экспертного центра. Для того чтобы было принято решение о клинических испытаниях, фирма-производитель обращается в Государственный экспертный центр с пакетом документов. Она определяет учреждения, где проводятся эти испытания. В пакет документов входит, собственно, согласование или согласие учреждения здравоохранения, также обязательное решение комиссии по этике в этом учреждении. Испытания проводятся исключительно с согласия пациента. Более того, пациент или доброволец страхуется перед испытанием", - сказала Микичак.

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Она подчеркнула, что лекарственное средство "Биовен" является препаратом украинского производителя. По ее словам, он уже показал свою эффективность при целом ряде сложных хронических заболеваний.

Микичак добавила, что учреждения, где будут испытывать препарат, определяет сама фирма-производитель в партнерстве с учреждениями здравоохранения.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения разрешило проведение клинического испытания украинского лекарственного средства "Биовен", предназначенного для лечения коронавирусной болезни (COVID-19).

Автор: 

испытания (380) карантин (16729) лекарства (1231) Минздрав (4906) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Свежие африканские новости.

"В Танзании произошло весьма спорное увольнение на высшем уровне. Глава национальной лаборатории здравоохранения страны, отвечающий за тестирование на коронавирус, был отстранен на следующий день после того, как президент Джон Магуфули усомнился в точности тестов.

В воскресенье президент Магуфули, который регулярно ставит под сомнение серьёзность вируса, потряс мир, когда он сказал, что животные, фрукты и автомобильное масло были в режиме секретности проверены в лаборатории.
Список объектов прошедших тестирование:
- плоды папайя,
- перепелка, и
- коза.
Все они, по его словам, оказались положительными для Covid-19.."
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07.05.2020 10:59 Ответить
"Магуфули поставил под сомнение достоверность лабораторного оборудования и технических специалистов, а также поставил под сомнение официальные данные о пандемии. Он призвал провести расследование того, что он подозревал в «грязной игре» в лаборатории. Откуда были импортированы комплекты, он не сказал. Директор лаборатории Ньямбура Мореми был уволен. Был сформирован комитет из 10 человек, чтобы исследовать деятельность лаборатории, включая процесс сбора и тестирования образцов. В настоящее время, то есть по состоянию на 5 мая в Танзании зарегистрировано около 480 случаев заболевания Covid-19, в том числе 16 смертей."

https://www.africanews.com/2020/05/06/tanzania-how-can-goat-papaya-pawpaw-test-positive-to-corona-morning-call//
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07.05.2020 10:59 Ответить
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07.05.2020 11:02 Ответить
Не рассказывайте только об этом зеленскому! Он же обосрется от страха и перестанет есть любые продукты и умрет. Слава Ковиду!
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07.05.2020 11:05 Ответить
Лекарства отрава - сосите х минздрава
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07.05.2020 11:00 Ответить
да... да.... да... и все взносы пациента в "благотворительные фонды" тоже исключительно с согласия:

- сдохнуть хочешь?
- не-а
- у нас есть традиция платить в фонд. ты же понимаИшь...
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07.05.2020 11:00 Ответить
 
 