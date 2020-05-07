В пятницу "Мега Миллионы" разыграют $231 млн: как принять участие из Украины
На кону "Мега Миллионов" джекпот в $231 млн. Вы можете выиграть эту невероятную сумму не покидая Украины. Следующий тираж крупнейшей американской лотереи состоится в эту пятницу, 8 мая.
В 2019 году 7 выигрышных билетов лотереи Mega Millions принесли своим владельцам более 2 миллиардов долларов; в феврале нынешнего года один удачливый игрок выиграл джекпот в $202 млн. Такие щедрые призы привлекают игроков со всего мира.
Несомненно, фанаты лото из Украины также мечтают о крупном лотерейном выигрыше, но джекпоты местных лотерей меркнут по сравнению с призами, разыгрывающимися за океаном. $231-миллионный джекпот Мега Миллионов естественно манит, но ведь билеты на тиражи продаются только в США...
Не надо расстраиваться! У вас есть возможность играть в Мега Миллионы и побороться за огромный джекпот наравне с жителями Штатов, не покидая Украины!
Как играть в американские лотереи из Украины?
Самым простым вариантом для жителей Украины является сайт theLotter.com – ведущий сервис по доставке лотерейных билетов. Находящиеся в США представители компании покупают билеты от имени игроков сайта, проживающих по всему миру. Оплата этой услуги осуществляется за счет небольшой надбавки к цене при заказе билета. Сам билет принадлежит игроку, а не компании. Также, сервис никогда не берет комиссионные с выигрышей.
Ответим на часто задаваемый нам вопрос. Да, это действительно работает, как вы можете убедиться, прочитав истории 2 из многочисленных победителей на сайте – игроков из Панамы и Украины, выигравших огромные призы, не покидая своей страны.
Женщина из Панамы выиграла $30 млн в Лото Флориды
Несмотря на пенсионный возраст, Аура Д. из Панамы продолжала работать, чтобы помочь своим детям. Она начала играть на сайте theLotter всего за 2 месяца до её невероятной победы – джекпота Лото Флориды. Аура стала единственным победителем тиража, прошедшего в июле 2017 года, что принесло ей приз в $30 млн (до вычета налогов).
Украинка выигрывает второй приз Мега Миллионов
Наталия начала играть на сайте theLotter в 2015 году, и всего спустя два года осуществила свою заветную мечту стать миллионером. Это произошло 26 сентября 2017 – ей удалось угадать 5 из 6 выпавших в тираже номеров, что принесло ей второй приз в $1 млн. Кстати, Наталия продолжила успешно играть на сайте и после своей знаменательной победы. В 2019 она сорвала джекпот лото Чиспасо (Мексика).
Игра в лотерею онлайн может превратить ваши мечты в реальность. Но не тяните слишком долго, ведь приз может достаться кому-то другому. Купите билет на ближайший тираж Мега Миллионов на сайте theLotter.com, и, возможно, уже через несколько дней вы станете мультимиллионером.
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