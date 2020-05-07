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В пятницу "Мега Миллионы" разыграют $231 млн: как принять участие из Украины

В пятницу

На кону "Мега Миллионов" джекпот в $231 млн. Вы можете выиграть эту невероятную сумму не покидая Украины. Следующий тираж крупнейшей американской лотереи состоится в эту пятницу, 8 мая.

В 2019 году 7 выигрышных билетов лотереи Mega Millions принесли своим владельцам более 2 миллиардов долларов; в феврале нынешнего года один удачливый игрок выиграл джекпот в $202 млн. Такие щедрые призы привлекают игроков со всего мира.

Несомненно, фанаты лото из Украины также мечтают о крупном лотерейном выигрыше, но джекпоты местных лотерей меркнут по сравнению с призами, разыгрывающимися за океаном. $231-миллионный джекпот Мега Миллионов естественно манит, но ведь билеты на тиражи продаются только в США...

Не надо расстраиваться! У вас есть возможность играть в Мега Миллионы и побороться за огромный джекпот наравне с жителями Штатов, не покидая Украины!

Как играть в американские лотереи из Украины?

Самым простым вариантом для жителей Украины является сайт theLotter.com – ведущий сервис по доставке лотерейных билетов. Находящиеся в США представители компании покупают билеты от имени игроков сайта, проживающих по всему миру. Оплата этой услуги осуществляется за счет небольшой надбавки к цене при заказе билета. Сам билет принадлежит игроку, а не компании. Также, сервис никогда не берет комиссионные с выигрышей.

Ответим на часто задаваемый нам вопрос. Да, это действительно работает, как вы можете убедиться, прочитав истории 2 из многочисленных победителей на сайте – игроков из Панамы и Украины, выигравших огромные призы, не покидая своей страны.

Женщина из Панамы выиграла $30 млн в Лото Флориды

Несмотря на пенсионный возраст, Аура Д. из Панамы продолжала работать, чтобы помочь своим детям. Она начала играть на сайте theLotter всего за 2 месяца до её невероятной победы – джекпота Лото Флориды. Аура стала единственным победителем тиража, прошедшего в июле 2017 года, что принесло ей приз в $30 млн (до вычета налогов).

Украинка выигрывает второй приз Мега Миллионов

Наталия начала играть на сайте theLotter в 2015 году, и всего спустя два года осуществила свою заветную мечту стать миллионером. Это произошло 26 сентября 2017 – ей удалось угадать 5 из 6 выпавших в тираже номеров, что принесло ей второй приз в $1 млн. Кстати, Наталия продолжила успешно играть на сайте и после своей знаменательной победы. В 2019 она сорвала джекпот лото Чиспасо (Мексика).

Игра в лотерею онлайн может превратить ваши мечты в реальность. Но не тяните слишком долго, ведь приз может достаться кому-то другому. Купите билет на ближайший тираж Мега Миллионов на сайте theLotter.com, и, возможно, уже через несколько дней вы станете мультимиллионером.

 Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

джекпот (76) лотерея (215)


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Топ комментарии
+6
Та для дебильных 73% статья. Разводняк чистой воды. Заголовок по типу - "мамой клянусь, шо все чесна"
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07.05.2020 11:13 Ответить
+4
В лохотрон грайте без мене.
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07.05.2020 11:11 Ответить
+2
эта реклама ничем не отличается, от той которую крутили год назад перед вторым туром през выборов. тогда 73% повелись на рекламу и поставили свою судьбу и будущее своих детей на то, что в последствии оказалось пустышкой
теперь в стране разрушенная экономика и разграбленный бюджет
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07.05.2020 12:08 Ответить
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А где "РЕКЛАМА" в заголовке?
Бутусов. Денежки косишь?
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07.05.2020 11:09 Ответить
Внизу написано, что это реклама
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07.05.2020 11:25 Ответить
В лохотрон грайте без мене.
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07.05.2020 11:11 Ответить
Та для дебильных 73% статья. Разводняк чистой воды. Заголовок по типу - "мамой клянусь, шо все чесна"
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07.05.2020 11:13 Ответить
никак ...
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07.05.2020 11:13 Ответить
а где же история победителя Лёни Голубкова ?
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07.05.2020 11:33 Ответить
Хотів перейти на сайт цієї компанії, так сайт заблокований в Польщі. Висвітилося попередження, що ця організація не має права займатися букмекерством, тощо. І за участь можна дістати покарання. Отак от ...
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07.05.2020 11:38 Ответить
Стартовый джекпот был $40М. Мало?! Почему народ реагирует только на запредельные суммы?!
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07.05.2020 11:52 Ответить
эта реклама ничем не отличается, от той которую крутили год назад перед вторым туром през выборов. тогда 73% повелись на рекламу и поставили свою судьбу и будущее своих детей на то, что в последствии оказалось пустышкой
теперь в стране разрушенная экономика и разграбленный бюджет
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07.05.2020 12:08 Ответить
Я уже многократно писала, чтобы Бутусов обратил внимание, что это компания совершает противозаконные действия. И Мегамиллионс и Пауэрбол - это две большие лотерейные компании Америки и билеты нельзя купить в Интернете. Но дело даже не в этом, а в том, что если вам и купят билет те, кто физически находятся в Америке и он не дай Бог выиграет - то вы точно ничего не получите, так как выигрыш можно получить только тем, кто сможет доказать, что на момент покупки билета он официально находился в Америке и в штате продажи билета. Этот сайт - это мошенники и регулярная реклама данного ресурса говорит о многом о Бутусове. Он просто игнорирует все сообщения и вынуждает людей обращаться не к нему уже, а к американским источникам, что конечно, очень неприятно. Украину ещё и будут склонять как страну, которая помогает мошенникам. И история эта тянется уже много месяцев.
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07.05.2020 19:27 Ответить
 
 