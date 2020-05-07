РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7997 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 693 2

2 новых летальных случая от COVID-19 зафиксировано на Киевщине, за сутки 25 новых заболевших, всего 916 инфицированных, - ОГА

2 новых летальных случая от COVID-19 зафиксировано на Киевщине, за сутки 25 новых заболевших, всего 916 инфицированных, - ОГА

С начала пандемии на Киевщине коронавирус подтвержден у 84 детей и 108 медицинских работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

За прошедшие сутки зафиксировано 25 новых случаев COVID-19. Всего 916 заболевших.

Из них на стационарном лечении - 170 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 746 человек. Выздоровели 103 человека, в том числе 6 детей.

За время пандемии умерло - 19 человек. 2 новых летальных случая зафиксированы за прошедшие сутки (мужчина, 76 лет, с. Зазимье, житель пансионата для пожилых людей и женщина, 59 лет, с. Беспятное, Васильковского района).

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2829 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 30 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 4950 контактными лицами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банду из 5 человек, в которую входили сотрудники Нацполиции и СБУ, ликвидировали на Киевщине, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

карантин (16729) Киевская область (4238) ОГА (2394) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это ПАНДЕМИЯ однозначно! Всем в бункеры и не вылазить два года!
показать весь комментарий
07.05.2020 11:37 Ответить
Тим часом на расіє за добу:
+11231 нових заражених кіз, папай та чогось там ще
+88 вмерло від діареї але всіх лікарів примушують писати що від коронавіруса
пішов 30 день переховування сцаря від неіснуючого вірусу.

Завдяки ко-ідіотам ми потроху підтягуємось:
+507 заражених
+13 смертей

А тим часом у Молдові:
+0
Корея: +4
Чехія, Литва: +5
Естонія: +7
показать весь комментарий
07.05.2020 13:04 Ответить
 
 