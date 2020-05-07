2 новых летальных случая от COVID-19 зафиксировано на Киевщине, за сутки 25 новых заболевших, всего 916 инфицированных, - ОГА

С начала пандемии на Киевщине коронавирус подтвержден у 84 детей и 108 медицинских работников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.

За прошедшие сутки зафиксировано 25 новых случаев COVID-19. Всего 916 заболевших.

Из них на стационарном лечении - 170 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 746 человек. Выздоровели 103 человека, в том числе 6 детей.

За время пандемии умерло - 19 человек. 2 новых летальных случая зафиксированы за прошедшие сутки (мужчина, 76 лет, с. Зазимье, житель пансионата для пожилых людей и женщина, 59 лет, с. Беспятное, Васильковского района).

За период с 14.03.2020 всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2829 подозрений на COVID-19. За последние сутки получено 30 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 4950 контактными лицами.

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