Минздрав о медреформе: Мы не можем допустить, чтобы одна больница имела безумные поступления, а другая - не могла купить хлеба

Министерство здравоохранения аргументировало необходимость изменения второго этапа реформы здравоохранения тем, что многие больницы по программе медицинских гарантий получат кардинально меньше денег.

Об этом на брифинге в четверг сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Она подчеркнула, что Минздрав "хорошо понимает" успехи первого этапа реформы и не планирует от них отказываться.

"Мы ценим всю эту проведенную работу, но вынуждены работать над тем, чтобы исправить ситуацию, скорректировать некоторые ошибки, внести правки. Ведь реформа - это не просто шаги, выписанные на бумаге. Реформа проводится для того, чтобы пациент получил самое лучшее качество помощи, чтобы наши пациенты не были вынуждены доплачивать, покупать, приносить в больницу медикаменты, чтобы не искали лучших клиник за пределами Украины. Реформа проводится для того, чтобы каждый медик получил достойную зарплату, чтобы его сложный труд, который сегодня является жертвенным, должным образом был оценен государством", - сказала Микичак.

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По ее словам, целью реформы должно быть не снижение, а справедливое финансирование больниц.

Она пояснила, что реформа в нынешнем виде приведет к сокращению финансирования не только психиатрической и фтизиатрической медицинской помощи, но и других специализированных больниц, например, детских. Если ничего не менять, они получат примерно на 20-50% меньше по сравнению с 2019 годом.

"Будет невозможной, например, полноценная кардиохирургическая помощь. Объем финансирования, предусмотренный пакетом хирургической помощи, не дает возможности проводить сложные реконструктивные операции деткам с пороками сердца. Это приведет к снижению объемов этих операций, а соответственно, к увеличению детской смертности", - сказала заместитель министра.

По ее оценкам, сокращение финансирования больницы на 1 млн гривен приведет к увольнению 15 медицинских работников, а, например, одна только детская больница Кировоградской области может недополучить 15 млн гривен.

Также намного меньше денег по программе медицинских гарантий будет положено госпиталям инвалидов войн и хосписно-паллиативной помощи.

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"Без сомнения, есть очень успешные больницы, которые получат в результате вхождения в программу медицинских гарантий около 100 миллионов плюс финансирования... Но мы не можем сделать так, что одна больница будет иметь безумные поступления и думать, какую еще VIP-палату открыть, а другая больница не сможет даже купить хлеб", - сказала она.

Напомним, что в начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде. После этого стало известно, что медучреждения в этом году получат столько же, сколько в 2019 году, то есть изменения системы финансирования не произойдет.

Второй этап реформы стартовал 1 апреля. Он предлагает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит медучреждениям за оказанные услуги. Ранее оплата производилась за койкоместо из субвенции. По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, должны получить больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составит от 4 тысяч грн до 277 миллионов. Еще 176 учреждений получат до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений - от 10 до 30% меньше. 331 учреждение - менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.