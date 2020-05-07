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Минздрав о медреформе: Мы не можем допустить, чтобы одна больница имела безумные поступления, а другая - не могла купить хлеба

Минздрав о медреформе: Мы не можем допустить, чтобы одна больница имела безумные поступления, а другая - не могла купить хлеба

Министерство здравоохранения аргументировало необходимость изменения второго этапа реформы здравоохранения тем, что многие больницы по программе медицинских гарантий получат кардинально меньше денег.

Об этом на брифинге в четверг сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

Она подчеркнула, что Минздрав "хорошо понимает" успехи первого этапа реформы и не планирует от них отказываться.

"Мы ценим всю эту проведенную работу, но вынуждены работать над тем, чтобы исправить ситуацию, скорректировать некоторые ошибки, внести правки. Ведь реформа - это не просто шаги, выписанные на бумаге. Реформа проводится для того, чтобы пациент получил самое лучшее качество помощи, чтобы наши пациенты не были вынуждены доплачивать, покупать, приносить в больницу медикаменты, чтобы не искали лучших клиник за пределами Украины. Реформа проводится для того, чтобы каждый медик получил достойную зарплату, чтобы его сложный труд, который сегодня является жертвенным, должным образом был оценен государством", - сказала Микичак.

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По ее словам, целью реформы должно быть не снижение, а справедливое финансирование больниц.

Она пояснила, что реформа в нынешнем виде приведет к сокращению финансирования не только психиатрической и фтизиатрической медицинской помощи, но и других специализированных больниц, например, детских. Если ничего не менять, они получат примерно на 20-50% меньше по сравнению с 2019 годом.

"Будет невозможной, например, полноценная кардиохирургическая помощь. Объем финансирования, предусмотренный пакетом хирургической помощи, не дает возможности проводить сложные реконструктивные операции деткам с пороками сердца. Это приведет к снижению объемов этих операций, а соответственно, к увеличению детской смертности", - сказала заместитель министра.

По ее оценкам, сокращение финансирования больницы на 1 млн гривен приведет к увольнению 15 медицинских работников, а, например, одна только детская больница Кировоградской области может недополучить 15 млн гривен.

Также намного меньше денег по программе медицинских гарантий будет положено госпиталям инвалидов войн и хосписно-паллиативной помощи.

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"Без сомнения, есть очень успешные больницы, которые получат в результате вхождения в программу медицинских гарантий около 100 миллионов плюс финансирования... Но мы не можем сделать так, что одна больница будет иметь безумные поступления и думать, какую еще VIP-палату открыть, а другая больница не сможет даже купить хлеб", - сказала она.

Напомним, что в начале мая президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второй этап медицинской реформы в ее нынешнем виде. После этого стало известно, что медучреждения в этом году получат столько же, сколько в 2019 году, то есть изменения системы финансирования не произойдет.

Второй этап реформы стартовал 1 апреля. Он предлагает, что пациент может выбирать, в каком медучреждении ему получить помощь, а НСЗУ платит медучреждениям за оказанные услуги. Ранее оплата производилась за койкоместо из субвенции. По данным НСЗУ, 954 учреждения из тех, которые подписали контракт, должны получить больше средств, чем в 2019 году из государственного бюджета. Разница составит от 4 тысяч грн до 277 миллионов. Еще 176 учреждений получат до 10% меньше, чем получили в прошлом году средств из субвенции. 107 учреждений - от 10 до 30% меньше. 331 учреждение - менее чем 50% от субвенции из госбюждета-2019.

Автор: 

больница (1444) здравоохранение (332) медицина (2529) Минздрав (4906) финансирование (1814) медреформа (122) Микичак Ирина (56)


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Топ комментарии
+30
Хуже когда врачи одной больницы умеют лечить людей, а другой не умеют (но денег получают ровно столько же). Опять уравниловка, все как при совке ((
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07.05.2020 11:25 Ответить
+24
А кому нужна совковая уравниловка? Как это классно, ничего не делая получать на равне с теми, кто зарекомендовал себя и создал в больнице нормальные условия для медиков и пациентов. Практика "всем поровну" должна быть ликвидирована.
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07.05.2020 11:34 Ответить
+19
"безумные поступления" - это сколько?
Конкуренция - главный принцип отбора, совковую медицину (и все остальное) сгубила УРАВНИЛОВКА НИЗКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОВ!
Основной задачей медреформы как раз и является СОЗДАНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ, банкротство неэффективных бездельников и профанов и процветание трудяг-проффи!
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07.05.2020 11:37 Ответить
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Поэтому хлебы не могут купить все больницы......
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07.05.2020 12:05 Ответить
Опять совковая уравниловка? Сидит такая терапевт (таких 90 %), которая последний раз повышала квалификацию никогда и ждет зарплату только потому, что онажеврач. А сама не знает разницы между вакциной и сывороткой. Блин.
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07.05.2020 12:07 Ответить
Слушал мнение фтизиатора (лечение туберкулеза)
так вот - зеленые обрубки пытаются вернуться к советской медицине 60-х годов прошлого века. когда лечение тубика занимало 60-80 дней. Сейчас в этом нет никакой необходимости. фармакология шагнула далеко вперед и тубик лечится чуть ли не амбулаторно или на дневном стационаре за неделю.Что это значит? нет смысла держать старые больниц и стационары противотуберкулезные. в них просто нет необходимости. Это лишняя растрата денег.
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07.05.2020 12:07 Ответить
Дополню Ваш комментарий :"Туберкульозна лікарня А, місто Одеса. У попередні роки провели реорганізацію туберкульозної служби та перейшли на лікування за ********* стандартами. Мають багато пацієнтів. Працюють ефективно.Собівартість одного випадку - 9 373 грн.Туберкульозна лікарня В, місто Чернігів. Не проводили реорганізацію туберкульозної служби, лікують "по старінке". Жахливі умови перебування пацієнтів. Роздутий штат працівників. Мале навантаження: на 1 лікаря припадає 9 пацієнтів на рік.Собівартість одного випадку - 115 000 грн.Як було до реформи: медики в обох лікарнях мають однакові ставки. Лікарні отримують однакову суму коштів на свої ліжко-місця. Їм не вигідно лікувати краще, їм вигідно мати багато ліжко-місць. Але Одеська лікарня все-таки намагається лікувати як треба. А Чернігівській - все одно.Починається реформа, і НСЗУ починає платити за реально надані послуги. Тариф за пролікований випадок - 20 663 гривні.Лікарня А одразу отримує відчутно більше. Вони лікують багато пацієнтів, більш якісно і з меншою собівартістю. Вони піднімуть зарплати медикам і будуть розвивати лікарню. Пацієнтів будуть лікувати більш якісно.Лікарня В отримує відчутно менше. Це нарешті дає "чарівний пендель" місцевій владі, щоб вона провела реорганізацію туберкульозної служби, як в Одесі. Через один-два роки там теж стане нормальна лікарня.Але тут приходить МОЗ і https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/4/7250409/ "виправляє помилки" в реформі. Для цього міністерство забирає гроші у лікарні А і передає їх лікарні В.Бо в медіа негатив. Лікарі лікарні В (ті, в яких по 9 пацієнтів на рік) під загрозою скорочення.Після виправлення помилок. Лікарні А не вистачає грошей. Через несправедливо мале фінансування. Лікарні В також не вистачає грошей. Через недолуге керівництво.Ні одна, ні друга не мають причин щось робити краще. Перша: навіщо це їй? Зробиш краще, ще й заплатиш за це. Друга: навіщо це їй? Нічого не робиш - все одно платять.Всі в однакових умовах. Однаково поганих. Зате на день медика, може, премію дадуть.А пацієнт? Пацієнт закриває рот і далі отримує свою "безоплатну медичну допомогу".Павло Ковтонюк
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07.05.2020 12:24 Ответить
Супер пояснили!
Біда ще в тому, що Зеленські і Ко лікуються в приватних лікарнях, вони уявлення не мають, як і де лікуються прості смертні і їм чхати.

На жаль, прихильники реформи виявились у меншості. А противники злякалась зменшення фінансування або взагалі відсутність бабла. І недалекий пан Президент став на сторону переляканих противників реформи.
Вєрной дорогой ідьотє, товаріщі!
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07.05.2020 13:48 Ответить
це занадто складно для людей, що обрали клоуна своїм лідером
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07.05.2020 13:48 Ответить
Правильно!
Не должно быть богатых и бедных!
А то богатая больница сможет купить дорогое оборудование - а бедная - нет!
Пусть поровну и никто не покупает!
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07.05.2020 12:12 Ответить
Єслі я єзжу на трамває на адной нагє, а Вася рядом у Лєксусє, то ето нє мнє нада работать лучшє, а надо Васю тожє пєрєсадіть в трамвай.
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07.05.2020 13:50 Ответить
Но мы не можем сделать так, что одна больница будет иметь безумные поступления и думать, какую еще VIP-палату открыть, а другая больница не сможет даже купить хлеб"- если больница не может купить хлеба выгоните к у,,м главврача такой больницы ,который не то что ворует в больных хлеб,но и продает выделенные для лечения этих больных медикаменты в тридорога в собственной аптеке ,которая находится в той же больнице,,,
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07.05.2020 12:16 Ответить
Когда это Степанов успел стратегию развития медицины разработал. Во эрудит.
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07.05.2020 12:19 Ответить
ЗЕгондоны потеряли всякий стыд, а совести у них и так не было. Прикрываться детьми - это просто днище!
".больниц, например, детских. Если ничего не менять, они получат примерно на 20-50% меньше по сравнению с 2019 годом."Источник: https://censor.net/n3193964..
Для начала ******* посчитайте процентное соотношение больных взрослого населения и детей! А про госпитали инвалидов войн так вообще интересный вопрос. Я вот знаю один такой госпиталь в Клеване Ровенской обл., так туда путевки продаются как в санаторий.
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07.05.2020 12:42 Ответить
Wszystkim gówno, byle równo
tłumacząc - всем говно, просто равнo.

Back to USSR
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07.05.2020 12:43 Ответить
100%
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07.05.2020 13:52 Ответить
А безумные поступления можно перевести во всем понятные цифры ?
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07.05.2020 16:06 Ответить
Тоді почніть з Феофанії фінансування по кількості койкомість, генії.
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07.05.2020 13:23 Ответить
вони так і роблять я певен
Феофанія - 1млн койкомісць
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07.05.2020 13:53 Ответить
А що клініки не треба фінансувати? Чи хворих треба лікувати на вулиці. Так треба фінансувати койко-місця. Принцип фінансування "гроші ходять за пацієнтом" - є шляхом знищення медицини.
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07.05.2020 16:17 Ответить
Правильно! Отнять и поделить все поровну!!!!!
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07.05.2020 14:14 Ответить
Зедебилы, сегодня опять хотят вернуть в медицину уравниловку СССР. Как раз реформа Минздрава имени Супрун и должна ликвидировать те медучреждения, где врачи бездари и лентяи, к которым люди не хотят идти лечится. У нас в Украине сегодня такие почти все больницы и многие из них и на хрен не нужны! А вот хороших врачей и больниц действительно не хватает. Вот и получается, что и хороший врач и плохой врач сидят на одинаковой ставке, как при СССР. Реформа Минздрава, как раз и должна предусмотреть перевод плохих случайных врачей в медбраты или медсестры. Народ не такой уж и глупый!! Почему сегодня не заставишь, ни за какие деньги, идти лечить зубы к хреновому стоматологу, даже бесплатному! Так должно быть и с больницами!. Плохие больницы и плохие врачи должны будут самоликвидироваться из-за отсутствия финансов. Вопрос? Кому это выгодно??? Выгодно Минздраву и облздравам, которые всегда воровали у народа финансы и бесплатные лекарства, перепродавали лекарства и обогащались (пример министр Богатырёва), а также выгодно врачам -лентяям и врачам -двоечникам и которые ходили на работу ради галочки?? Конечно хороший врач должен много получать (не меньше банкира) и к нему всегда была и будет очередь больных! Чем плох социализм!! А тем, что если плохо мне, то пусть будет плохо и соседу. А вообще нужно значительно повышать зарплату всем категориям населения!! Чтобы каждый мог выбирать себе врача или судью, по своим возможностям и желаниям!
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07.05.2020 14:29 Ответить
Супрун знищила залишки української медицини. Закриття лікарень неприпустиме. Поганими лікарні стали через критичне недофінансування медицини за останні 30 років. Медицина в СРСР була одна з найкращих в світі.
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07.05.2020 16:22 Ответить
А безумные поступления можно перевести во всем понятные цифры ?
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07.05.2020 16:09 Ответить
Так ви ж це і зробили. А тепер робите здивований вигляд. Треба негайно скасувати цю кляту медреформу.
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07.05.2020 16:24 Ответить
Т.е. врачи, которые ЛЕЧАТ и "врачи", которые КАЛЕЧАТ должны получать одинаковую зарплату???

Гениально! Достойно зебилов!
А можно, чтобы зебилы обслуживались у второй категории "врачей"?
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07.05.2020 22:58 Ответить
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