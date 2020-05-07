Оскорблял, запугивал и угрожал физической расправой: киевлянин арестован на 3 месяца за психологическое насилие над матерью
Прокуратура добилась реального наказания для мужчины за домашнее насилие над матерью.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
Киевская местная прокуратура № 3 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 37-летнего мужчину, который систематически совершал психологическое насилие в семье (ст. 126-1 УК Украины).
"Установлено, что сын систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою мать, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако наложенные административные санкции не повлияли на мужчину и не изменили его поведение в отношении матери", - сказано в сообщении.
По результатам рассмотрения обвинительного акта Деснянским районным судом города Киева злоумышленник был признан виновным в совершении домашнего насилия и приговорен к 3 месяцам ареста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ну и дурантин выбивает из рук главное средство решение проблемы: разбежаться на время, хоть на пару часиков.