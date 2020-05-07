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Оскорблял, запугивал и угрожал физической расправой: киевлянин арестован на 3 месяца за психологическое насилие над матерью

Оскорблял, запугивал и угрожал физической расправой: киевлянин арестован на 3 месяца за психологическое насилие над матерью

Прокуратура добилась реального наказания для мужчины за домашнее насилие над матерью.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Киевская местная прокуратура № 3 поддержала государственное обвинение в уголовном производстве в отношении 37-летнего мужчину, который систематически совершал психологическое насилие в семье (ст. 126-1 УК Украины).

"Установлено, что сын систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою мать, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако наложенные административные санкции не повлияли на мужчину и не изменили его поведение в отношении матери", - сказано в сообщении.

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По результатам рассмотрения обвинительного акта Деснянским районным судом города Киева злоумышленник был признан виновным в совершении домашнего насилия и приговорен к 3 месяцам ареста.

Оскорблял, запугивал и угрожал физической расправой: киевлянин арестован на 3 месяца за психологическое насилие над матерью 01

арест (10465) Киев (25791) насилие (397) прокуратура (5039)


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Топ комментарии
+4
В таких делах самое интересное - доказательная база.
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07.05.2020 11:37 Ответить
+2
эти дела очень сложные для расследования. бабы обожают довести мужика до белого каления а потом звать свидетелей.
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07.05.2020 12:29 Ответить
+1
Їй вже й так від сина досталося.
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07.05.2020 12:24 Ответить
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В таких делах самое интересное - доказательная база.
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07.05.2020 11:37 Ответить
там всьо нє так однозначно. Мо' мать рукі послє туалєта нє мила і пісала в борщ
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07.05.2020 12:26 Ответить
эти дела очень сложные для расследования. бабы обожают довести мужика до белого каления а потом звать свидетелей.
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07.05.2020 12:29 Ответить
Вполне может быть, человеку требуется психиатрическая помощь, а у нас больницы психиатрические закрываются. Голая тетка , что ко улицам гуляла с пакетом с отрезанной головой внутри , тоже не сразу голову резала, а сперва била и издевалась.
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07.05.2020 12:34 Ответить
в этих домашних разборках всё очень мутно: интеллект даже очень продвинутого мента их не тянет.
ну и дурантин выбивает из рук главное средство решение проблемы: разбежаться на время, хоть на пару часиков.
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07.05.2020 12:38 Ответить
замєть - син ніразу мать нє ударіл, а псіхолохічєскойє насілійє мона накрутіть із чєго угодно
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07.05.2020 12:30 Ответить
в частности на нежелание переключить телевизор с футбольчика на сериальчик
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07.05.2020 12:33 Ответить
Ну и какой арест? Домашний?
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07.05.2020 11:40 Ответить
в погреб суку на 3 месяца.
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07.05.2020 11:55 Ответить
Їй вже й так від сина досталося.
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07.05.2020 12:24 Ответить
так вона вже наказана
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07.05.2020 12:28 Ответить
Почему она с ним живет? Если он не владеет частью недвижимости - выселить, если владеет, попробовать размен. Нельзя такое терпеть, не важно, ребенок это твой или чужой человек. Достиг 18 лет, не научился ужиться с остальными членами семьи - уходи и живи отдельно как хочется
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07.05.2020 12:29 Ответить
В стране полно дебилов которые, которые смелые только со слабыми. Это один пример из тысяч. Возможно у них однокомнатная квартира, там делить нечего, да еще и в Деснянском районе..самом дешевом.
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07.05.2020 14:28 Ответить
Це просто мамєнькін синок вийшов з під контролю. Який нормальний чоловік у 37 років буде жити з матір'ю, хіба що психічно хворий, фінансово залежний чи лузер.
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07.05.2020 12:46 Ответить
 
 