РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11096 посетителей онлайн
Новости
1 844 9

Сейчас в Украину поставляют лекарства, которые закупили в 2018 и 2019 годах, - Степанов

Сейчас в Украину поставляют лекарства, которые закупили в 2018 и 2019 годах, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что украинцы с орфанными и онкологическими заболеваниями будут обеспечены необходимыми лекарствами в этом году и следующем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

"Я могу заверить, что граждане Украины, которые больны орфанными заболеваниями, больны теми или иными онкологическими заболеваниями, и по другим формам, они все будут обеспечены лекарствами как в этом году, так и в следующем году", - подчеркнул Степанов.

Он опроверг информацию, что в Украине якобы не закупили лекарств для больных ВИЧ/СПИД, онкологическими и орфанными болезнями.

По словам Степанова, сейчас происходит поставка лекарств за средства, которые были переведены в 2018 и 2019 году.

"Обеспечение лекарственными средствами в 2020 году происходит именно за счет тех средств. Такие условия контракта были подписаны теми людьми, которые работали в тот период в Министерстве здравоохранения", - объяснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клинические испытания лекарств для борьбы с коронавирусом проводят только с согласия пациента, - Минздрав

Автор: 

лекарства (1230) Минздрав (4905) онкология (148) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сейчас в Украину поставляют лекарства, которые закупили в 2018 и 2019 годах, - дядя Степа. Это оно пердануло, типа как плохо работали папиредники? Нормальную мебель на заказ нужно ждать месяц-два, а ты хотел, что бы для тебя вне очереди наштамповали таблеток или ампул? С каких заслуг? Покупай у посредников в 3 раза дороже....
показать весь комментарий
07.05.2020 11:43 Ответить
так вони самі щось закуповують?
показать весь комментарий
07.05.2020 11:46 Ответить
Денег в бюджете НЕТ!!! Все спионерили!!!
показать весь комментарий
07.05.2020 11:57 Ответить
Похоже, что нет. Все с откатами никак не решат.
показать весь комментарий
07.05.2020 13:00 Ответить
То есть новых лекарств можно ждать только через пару лет??? Сейчас в медицине каждые полгода куча новых лекарств разрабатывается... А лечиться значит бабушкиным пирамидоном?
показать весь комментарий
07.05.2020 12:01 Ответить
А где то что вы якобы закупили на охелиард денег?
показать весь комментарий
07.05.2020 12:01 Ответить
Хинина.
показать весь комментарий
07.05.2020 12:37 Ответить
НУ так разрешите и организовывайте тендера на три года ВПЕРЁД, мать вашу!
показать весь комментарий
07.05.2020 12:59 Ответить
Запевнивши хворих, що вони забезпечені ліками на два роки вперед пан міністр, хотів того чи не хотів, показав що це досягнення папєрєдніков і Уляни Супрун, яку вони змішали з брудом коли рвались до влади. А що професіанали із зеко-манди залишать після себе, відчують хворі на собі за два роки, як відчувають на собі громадяни України через рік діяльності преЗЕдента-відосіка, який у Канаді також вихвалявся досягненнями барігі-папєредніка.

Зараз в Україну постачають ліки, які закупили в 2018 і 2019 роках, - Степанов - Цензор.НЕТ 6395
показать весь комментарий
07.05.2020 13:26 Ответить
 
 