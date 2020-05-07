Сейчас в Украину поставляют лекарства, которые закупили в 2018 и 2019 годах, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что украинцы с орфанными и онкологическими заболеваниями будут обеспечены необходимыми лекарствами в этом году и следующем.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил во время онлайн-брифинга.

"Я могу заверить, что граждане Украины, которые больны орфанными заболеваниями, больны теми или иными онкологическими заболеваниями, и по другим формам, они все будут обеспечены лекарствами как в этом году, так и в следующем году", - подчеркнул Степанов.

Он опроверг информацию, что в Украине якобы не закупили лекарств для больных ВИЧ/СПИД, онкологическими и орфанными болезнями.

По словам Степанова, сейчас происходит поставка лекарств за средства, которые были переведены в 2018 и 2019 году.

"Обеспечение лекарственными средствами в 2020 году происходит именно за счет тех средств. Такие условия контракта были подписаны теми людьми, которые работали в тот период в Министерстве здравоохранения", - объяснил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Клинические испытания лекарств для борьбы с коронавирусом проводят только с согласия пациента, - Минздрав