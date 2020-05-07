Минздрав о высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков: Эта категория больше всего тестируется и больше всего выявляется
Высокая заболеваемость COVID-19, обнаружена среди медработников, связанная с наибольшим количеством их тестирования.
Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Большое количество заболевших медиков, их инфицирование, иногда - это бессимптомный процесс, связанный с несколькими причинами. Одна из причин этого то, что медики - это та категория населения, которая больше всего тестируется, поэтому и больше всего выявляется. С другой стороны, к сожалению, у нас в стране игнорировались принципы инфекционного контроля, и это не вина медицинских работников, это комплексная проблема", - сказала Микичак.
Она отметила, что в Минздраве, проанализировав ситуацию относительно средств, которые выделялись больницам на средства индивидуальной защиты, установили, что на это было направлено из бюджетов разных уровней менее 1%.
Кроме того, добавила Микичак, медицинские работники иногда не придерживаются нормативных документов, действующих в Украине уже много лет.
Как сообщалось, в Украине на 7 мая зафиксировано 13691 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксированы 507 новых случаев. За все время пандемии в Украине заболели 2660 медработников.
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- зате в нас пісні файні, однако!
20%, курва! 20% хворих - лікарі!
Може це у вас, найвеличніших "новьіх ліц", продовження репресій тих, хто на передньому краї? Добровольці, волонтери, а тепер і лікарі... Щоб вам, падлам, все це вернулося сторицею!
Врач сам говорит пациенту "дышите глубже!"
Они реально там - придурки, или это просто тренд, заданный Зеленским???!!!
Медиків не захистили як слід, от і результат.