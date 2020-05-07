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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав о высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков: Эта категория больше всего тестируется и больше всего выявляется

Минздрав о высокой заболеваемости COVID-19 среди медиков: Эта категория больше всего тестируется и больше всего выявляется

Высокая заболеваемость COVID-19, обнаружена среди медработников, связанная с наибольшим количеством их тестирования.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Большое количество заболевших медиков, их инфицирование, иногда - это бессимптомный процесс, связанный с несколькими причинами. Одна из причин этого то, что медики - это та категория населения, которая больше всего тестируется, поэтому и больше всего выявляется. С другой стороны, к сожалению, у нас в стране игнорировались принципы инфекционного контроля, и это не вина медицинских работников, это комплексная проблема", - сказала Микичак.

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Она отметила, что в Минздраве, проанализировав ситуацию относительно средств, которые выделялись больницам на средства индивидуальной защиты, установили, что на это было направлено из бюджетов разных уровней менее 1%.

Кроме того, добавила Микичак, медицинские работники иногда не придерживаются нормативных документов, действующих в Украине уже много лет.

Как сообщалось, в Украине на 7 мая зафиксировано 13691 случай коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксированы 507 новых случаев. За все время пандемии в Украине заболели 2660 медработников.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4905) врачи (1518) тест (285) COVID-19 (18608) Микичак Ирина (56) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Думка пліснявої влади - Просто потрібно перестати тестувати медиків і захворюваність серед них зникне, тож і закон від опозиції приймати не потрібно...
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07.05.2020 11:40 Ответить
+7
Це ж треба так спалитися!
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07.05.2020 11:45 Ответить
+5
И население перестать тестировать, и обьявить о победе над вирусом.
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07.05.2020 11:43 Ответить
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Думка пліснявої влади - Просто потрібно перестати тестувати медиків і захворюваність серед них зникне, тож і закон від опозиції приймати не потрібно...
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07.05.2020 11:40 Ответить
Можно кстати протестировать всех медиков на герпес и всех отправить по домам на самоизоляцию навсегда.
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07.05.2020 11:42 Ответить
Это была бы одна из лучших реформ.
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07.05.2020 11:50 Ответить
И население перестать тестировать, и обьявить о победе над вирусом.
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07.05.2020 11:43 Ответить
Це ж треба так спалитися!
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07.05.2020 11:45 Ответить
Це вже стало системним.
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07.05.2020 12:01 Ответить
Да уж! Власть в руках клоунов. Всем весело, кроме тех кого закапывают в специальном пластиковом кульке, и засыпают хлоркой.
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07.05.2020 11:46 Ответить
- чукча, як гадаєш: яка найтупіша нація у світі?
- зате в нас пісні файні, однако!
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07.05.2020 11:49 Ответить
А в інших країнах медиків не тестували? Не ліпіть горбатого! Зрозуміло, що ви, курви, не визнаєте те, що через вивіз з України Радуцьким і Ко засобів захисту з держ. резерву склалася ситуація, коли лікарі залишились без засобів захисту!
20%, курва! 20% хворих - лікарі!
Може це у вас, найвеличніших "новьіх ліц", продовження репресій тих, хто на передньому краї? Добровольці, волонтери, а тепер і лікарі... Щоб вам, падлам, все це вернулося сторицею!
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07.05.2020 11:51 Ответить
Так і лікарів не залишиться і медреформи продовжувати не треба буде. Відкотимося в середньовіччя, до гадалок, знахарів і т.д.
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07.05.2020 12:05 Ответить
Значить,якби населення тестували більше--то і статистика захворювань була б інша. Значить нам брешуть,коли говорять за кількість захворювань. Думаю .що і по лікарям --брехня
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07.05.2020 11:51 Ответить
Більшість наших лікарів- це і є брехня.
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07.05.2020 11:56 Ответить
Ви тільки тепер це зрозуміли?)
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07.05.2020 12:26 Ответить
МОЗ про високу захворюваність на COVID-19 серед медиків: Ця категорія найбільше тестується і найбільше виявляється - Цензор.НЕТ 3727
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07.05.2020 11:59 Ответить
А разве не от того ,что у них не было средств защиты? Разве вы не продали их зедебилы?Да их и сейчас ,практически нет.
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07.05.2020 12:06 Ответить
Л - логика ))
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07.05.2020 12:11 Ответить
Что удивительного?
Врач сам говорит пациенту "дышите глубже!"
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07.05.2020 12:19 Ответить
Сейчас нам объяснят, что это нормально и так и должно быть. Сравнивать процент заболевших медиков со странами ЕС конечно же не будут.
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07.05.2020 12:23 Ответить
Заспокійтесь люди ! Лікарям пообіцяли 300% до зарплати за участь у цій глобальній афері під назвою "барановірус" .Вони не на нашій стороні! І немає зовсім нічого дивного в тому .що вони пишуть фейкові діагнози хворим на тяжкі недуги.а також самі нібито "хворіють". Пробудіться і відкрийте вже очі нарешті!!!
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07.05.2020 12:25 Ответить
Добре, шо ще залишилися ті, хто на це не пішов. От тіки нащо Порох хоче страховку ввести?
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07.05.2020 12:49 Ответить
Тобто, якщо проводити більше тестів серед інших категорій населення, то Наша Епідемія виглядатиме ще переконливіше, а її пік ще пікантніше?
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07.05.2020 13:01 Ответить
Эпический самозакоп!!!
Они реально там - придурки, или это просто тренд, заданный Зеленским???!!!
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07.05.2020 13:10 Ответить
Брешуть.
Медиків не захистили як слід, от і результат.
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07.05.2020 13:21 Ответить
 
 