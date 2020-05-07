Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"

7 мая 2020 года иностранные инвесторы из 17 стран направили коллективное письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой защитить их инвестиции. Подписанты письма обращают внимание на то, что Президент лично обещал такую защиту иностранным инвесторам в своем видеообращении в июле 2019.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инвесторы выражают свою обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в восстановлении строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд". Также они сообщили президенту, что согласно информации полученной от "Киевгорстрой", существует много бюрократических препятствий на пути к восстановлению строительства и практически полностью отсутствует поддержка органов государственной власти и местного самоуправления.

Один из инвесторов должен был получить свое жилье в ЖК "Шевченковский" еще в 2018 году, но до сих пор ожидает возобновления строительства.

"Мы с женой очень ожидаем скорейшего завершения строительства, так как у нас 3 детей и мы давно планировали переехать в Киев, так как нам нравится этот город", - отметил инвестор из Дании.

Также читайте: Дело о завладении имуществом Нацгвардии: ВАКС продлил срок действия обязательств Микитасю и другим фигурантам

Иностранные инвесторы ожидают, что президент Украины лично вмешается и поможет в решении бюрократических проблем, тем самым показав, что Украина имеет благоприятный инвестиционный климат.

Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеция.

По состоянию на апрель 2020 строительства все еще не были восстановлены и поэтому инвесторы "Укрбуд" были снова вынуждены обратиться к Президенту Украины с помощью электронной петиции с просьбой обеспечить выполнение его обещания и оказать содействие в снятии искусственных ограничений, которые устанавливают представители органов власти вообще и отдельные чиновники частности. По состоянию на 7 мая петиция набрала уже более 17 000 подписей из необходимых 25 000.

Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Недостроенные объекты "Укрбуда" стоят без продвижения. В ОП с нами больше не общаются, - представитель инициативной группы инвесторов ЖК Freedom Лунькова