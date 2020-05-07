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Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"

Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость

7 мая 2020 года иностранные инвесторы из 17 стран направили коллективное письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой защитить их инвестиции. Подписанты письма обращают внимание на то, что Президент лично обещал такую защиту иностранным инвесторам в своем видеообращении в июле 2019.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Инвесторы выражают свою обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в восстановлении строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд". Также они сообщили президенту, что согласно информации полученной от "Киевгорстрой", существует много бюрократических препятствий на пути к восстановлению строительства и практически полностью отсутствует поддержка органов государственной власти и местного самоуправления.

Один из инвесторов должен был получить свое жилье в ЖК "Шевченковский" еще в 2018 году, но до сих пор ожидает возобновления строительства.

"Мы с женой очень ожидаем скорейшего завершения строительства, так как у нас 3 детей и мы давно планировали переехать в Киев, так как нам нравится этот город", - отметил инвестор из Дании.

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Иностранные инвесторы ожидают, что президент Украины лично вмешается и поможет в решении бюрократических проблем, тем самым показав, что Украина имеет благоприятный инвестиционный климат.

Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеция.

По состоянию на апрель 2020 строительства все еще не были восстановлены и поэтому инвесторы "Укрбуд" были снова вынуждены обратиться к Президенту Украины с помощью электронной петиции с просьбой обеспечить выполнение его обещания и оказать содействие в снятии искусственных ограничений, которые устанавливают представители органов власти вообще и отдельные чиновники частности. По состоянию на 7 мая петиция набрала уже более 17 000 подписей из необходимых 25 000.

Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой".

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Автор: 

Зеленский Владимир (21057) недвижимость (821) инвесторы (334) Укрбуд (55)


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Топ комментарии
+11
Что значит обращаются к Зеленскому о защите? Ето разве законно и президент имеет на ето право?У нас разве закон не один для всех? Обращайтесь в суд, куда вы всех украинцев отправляете.
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07.05.2020 11:55 Ответить
+11
Нашли к кому обратиться, он такой президент и толку от него, как с козла молока. Нехрен было вкладывать в Украину, где законы не соблюдается. Зеленский уже сколько плевал на законы, что на пожизненное хватит.
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07.05.2020 11:57 Ответить
+7
Да ты шо) выборцы зели клинические идиоты, причем все..
И как мы еще с вами в общественном транспорте ездим -то же самое, что в психушке переночевать.
.
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07.05.2020 11:59 Ответить
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Что значит обращаются к Зеленскому о защите? Ето разве законно и президент имеет на ето право?У нас разве закон не один для всех? Обращайтесь в суд, куда вы всех украинцев отправляете.
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07.05.2020 11:55 Ответить
Да ты шо) выборцы зели клинические идиоты, причем все..
И как мы еще с вами в общественном транспорте ездим -то же самое, что в психушке переночевать.
.
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07.05.2020 11:59 Ответить
Ето же вы крысы соевые натворили. Ето же вы из Ахметова царя енергетики сделали. Ето же вы льготы и Обленерго ему подарили.уроды, как же я вас ненавижу
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07.05.2020 12:02 Ответить
Это ты про то, что перешло от кацапов? Ты - молодец, защищаешь своих...
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07.05.2020 12:05 Ответить
К ветеринару обратись - он тебя усыпит. Бешенство, а также идиотизм, не лечат.
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07.05.2020 12:06 Ответить
Нда, как бы переиначить бюджет, чтоб ездить только на такси... да еще с не зебильным водителем...
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07.05.2020 12:08 Ответить
Інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 9412
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07.05.2020 13:07 Ответить
І навіть тепер, вже рік по тому, як соєвих усунули від влади, всі преференції в енергетиці кабміном "новьіх ліц 2.0" надані саме ахметівським ТЕЦам та його ж "зеленій" енергетиці! От клятий сивий соєвод! До сих пір сере в штанці найвеличнішому та його уряду! Мабуть, таки правда те, що він зробив дублікати від усіх ключів і тепер підроблює підписи і в ОПУ, і в КМУ, і в ВРУ... Аби тіко підставити самих чесних управлінців в історії **********! Так?
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07.05.2020 12:09 Ответить
зебоб ти дебіл?
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07.05.2020 12:15 Ответить
А що, серед Зевиборців нормальні є?
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07.05.2020 12:48 Ответить
ОНИ ИНВЕСТОРЫ.
Вы понимаете, что люди вложили свои деньги в инвестиции в Украине.
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07.05.2020 12:17 Ответить
А за акции МММ инвесторам тоже деньги вернут? Они же ИНВЕСТОРЫ.
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07.05.2020 13:37 Ответить
Вот веселуха)
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07.05.2020 11:55 Ответить
ничего веселого нет... некоторые объекты реально дают 7% своего построенного жилья ВОЕННЫМ...
Но минобороны МАЛО!
И поэтому они тормозят переподписание контрактов в Киевгорстроем.
А Зеленский обещал, что Киевгорстрой достроит.
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07.05.2020 12:19 Ответить
а в это время военные перебиваются по съемным квартирам....
И вообще мне интересен список военных, нуждающихся в жилье в Киеве.
Где его можно найти?
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07.05.2020 12:28 Ответить
Це справді весело. Інвестори просять захистити їх від інвестиційних нянь.
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07.05.2020 14:00 Ответить
Огласите список конкретных подписантов. Что то мне кажется что все ети инвесторы ето обычные аферисты- украинцы с двойными-тройными гражданствами.
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07.05.2020 11:56 Ответить
Микитась, вы?))))
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07.05.2020 12:05 Ответить
https://petition.president.gov.ua/petition/93638 Список подписавших петицию. Я тоже подписала.
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07.05.2020 12:16 Ответить
Нашли к кому обратиться, он такой президент и толку от него, как с козла молока. Нехрен было вкладывать в Украину, где законы не соблюдается. Зеленский уже сколько плевал на законы, что на пожизненное хватит.
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07.05.2020 11:57 Ответить
А к кому в стране нужно обращаться, если все... ко всем уже обращались... ВСЕ игнорят.
Зеленский пообещал 12 декабря 2019.
Так он лох или нет?....)
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07.05.2020 12:21 Ответить
обращайтесь в суды, как во всех странах...
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07.05.2020 12:56 Ответить
А знаете сколько судов у УКРБУДА было с минобороны?... Не? Поинтересуйтесь вопросом.
Судебная система как раз и ОСТАНОВИЛА это строительство и делалось это намеренно, чтоб поменять собственника. Ну поменяли, так достраивайте, а не снимайте "сливки". У минобороны выросли новые кадры и соответственно появились новые аппетиты.
Про военных, которые тоже остаются без жилья, вообще никто не думает.
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07.05.2020 13:00 Ответить
выбирайте людей, которые поменяют судебную систему...по любому президенты такие проблемы не решают
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07.05.2020 13:12 Ответить
Вы вообще когда-либо в суде бывали?
А Зеленский пообещал людям, что все будет достроено.
https://www.youtube.com/watch?v=AuKJjUsLgOU&feature=youtu.be Обещание президента 12 декабря 2019 достроить дома УКРБУДА
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07.05.2020 13:26 Ответить
Дурак может обещать что угодно, на то он и дурак.
А умные и серьезные люди слов на ветер не бросают.
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07.05.2020 13:37 Ответить
Если там есть интересы Ермака и гопкомпании - то им пыста...)
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07.05.2020 11:59 Ответить
Шутники! Мало что ли клоун кому что обещал? Он же клоун.
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07.05.2020 12:02 Ответить
Зеля вставай!
Зеля, срочно видос запили!!
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07.05.2020 12:02 Ответить
от вам і "інвестіціонниє няні"
зюзя - чмо
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07.05.2020 12:02 Ответить
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07.05.2020 12:21 Ответить
Блин, австралийцы, индусы в белых тюрбанах, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и, завидующие васюкинцам, - москвичи, ленинградцы и одесситы массово скупили квартиры в корпорации Укрбуд..
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07.05.2020 12:03 Ответить
Інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 9686
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07.05.2020 12:10 Ответить
Ну таперичя инвесторам нечего бояться!
Інвестори із 17 країн звернулися до Зеленського з проханням захистити їхні інвестиції в нерухомість "Укрбуд" - Цензор.НЕТ 6911
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07.05.2020 12:12 Ответить
А проблемы только у Укрбуда? Киевская власть их создает всем застройщикам, кроме "избранных" Дать разрешение на строительство, люди вложатся, забрать разрешение.
"Согласовывать" проекты до посинения. Требовать строить инфраструктуру, детские сады и школы и не принимать на баланс.
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07.05.2020 12:14 Ответить
Вот они, настоящие барцы за справидливость евробляхеры!
Вы представляете - городские власти, суки поганые, требуют от застройщика "строить инфраструктуру, детские сады и школы" вместо срубить бабки по лёгкому сады и школы строить городу за бюджет????
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07.05.2020 12:38 Ответить
Ха... Вы не в теме. Посмотрите, на всех объектах есть подземные парковки и детские садики, детские площадки.
И бляхеры - это другое, это хитрожопые неплательщики налогов.
А тут инвесторы. Они заплатили все налоги в Украине.
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07.05.2020 12:54 Ответить
Слышь, голый и вооружённый, чтобы быть в теме - смотри НА ЧТО ответ.
На то так смеет киевская власть требовать "Требовать строить инфраструктуру, детские сады и школы и не принимать на баланс."
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07.05.2020 13:07 Ответить
Программа "Инвестиционная няня" в действии.
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07.05.2020 12:15 Ответить
Похоже наши депутаты с иностранными гражданствами засуетились!
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07.05.2020 12:16 Ответить
Похоже Вы не понимаете, что инвестиционный рынок в Украине СХЛОПНЕТСЯ окончательно.
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07.05.2020 12:29 Ответить
Со скворечниками часто так, да вобщемто и не жалко - такая уж у спекулей работа пролетать фанерой время от времени.
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07.05.2020 12:38 Ответить
В смысле? Вы вообще про что тут написали? Какие такие птицы мимо вас просвистели?
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07.05.2020 12:45 Ответить
А при чем тут Зеля? Он теперь суд заменять будет? В Лигу сексуальных меньшинств, блд... За всеми такими коллективными "заявлениями" торчат всегда уши конкретных бизнес интересов. Думаю, что зеленых, судя по общему развитию ситуации...
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07.05.2020 12:22 Ответить
Так вроде коррупцию бубочка победил?
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07.05.2020 12:23 Ответить
Так он же #нелох
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07.05.2020 12:30 Ответить
Ну собсна поимел 73%зебилов, так шта нелох
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07.05.2020 13:18 Ответить
не имеет уже нет
сплив як роса на сонці
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07.05.2020 13:23 Ответить
Ну не знаю, из последнего - гуманитарка для Эпика. Такшта - оно ишо огого
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07.05.2020 13:36 Ответить
Иностранным инвесторам... в стране порядок навел бы и для начала своих защитил бы!
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07.05.2020 12:39 Ответить
Нехай щастить!
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07.05.2020 12:42 Ответить
Там украинских инвесторов - 13000.
Ничего?...
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07.05.2020 12:46 Ответить
И они заплатили все налоги в Украине и они работают в Украине. И они строят свое будущее тут. Это в основном молодые семьи. Они ни у кого никакие субсидии не выпрашивают.
УВАЖЕНИЕ ИМЕЙТЕ!
Но теперь я не уверена, что этим инвесторам это надо. Через пару десятков лет некому будет платить налоги в пенсионный фонд. Кто тогда будет плакать?...)
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07.05.2020 12:49 Ответить
Сначала пусть своим граджанам гарантирует!
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07.05.2020 12:53 Ответить
Вы читать умеете? 13000 украинских инвесторов. Иностранных инвесторов там немного. НО ОНИ ЕСТЬ и это уже международный скандал.
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07.05.2020 12:55 Ответить
Такие проблемы по всей Украине, и УБ ничем не особенные!
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07.05.2020 12:55 Ответить
нет, не такие.... Вы не переводите стрелки на взагали.
это очень неблагодарная история
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07.05.2020 12:56 Ответить
Проблема более масштабная чем только УБ! просто УБ этого еще непоняли и думают, что они "Богомизбранные" кинутые и помочь должны именно им!
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07.05.2020 13:14 Ответить
Кто Вам сказал что инвесторы что-то просят?
Вы не видите разницу между просителями и законными собственниками инвестиций которые обращаются к власти?
Скорее всего не хотите видеть. Поэтому я прекращаю этот диалог.
Я достаточно много времени тут поясняю что и как. Не хотите, не понимайте. Жилье все равно будет достроено. А вот останутся ли эти люди жить в этой стране, захотят ли вообще миллионы людей инвестировать в Украину - это вопрос.
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07.05.2020 13:21 Ответить
Он пошутил и просто попиарился
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07.05.2020 13:31 Ответить
07.05.2020 г.

За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
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07.05.2020 14:11 Ответить
НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, ИНВЕСТОРЫ))) ЗЕЛЕНСКИЙ ВСЕ ОТДАСТ - ИЗ БЮДЖЕТА! ОН ЖЕ Ж ПРЕЗИДЕНТ-БЛАГОДЕТЕЛЬ (поппулист) ВСЕ МОЖЕТ ЗА СЧЕТ ЛОХОВ-НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ)))
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07.05.2020 14:50 Ответить
а разве кто-то просит что-то из бюджета?
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07.05.2020 15:58 Ответить
Тогда вы ничего не получите))
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07.05.2020 17:52 Ответить
Хотелось бы профессионализма от журналистов. "Инвесторы" "УкрБуда", как правило, заключали Договора участия в ФФС. С юридической точки зрения, они передавали свои средства в Доверительное управления с целью получения в собственность недвижимости. Деньги передавали в Доверительное управление частной компании. Риски таких "инвестиций" должны были оценивать самостоятельно или привлекать консультантов. Да, Нацкомфинуслуг и ГАСИ должны были следить за наличием разрешительных документов. Но, в Украине отсутствуют законодательные условия гарантирования потерь при таких "инвестициях". Чем Президент должен помочь. Кто мешал этим "инвесторам" приобрести готовую недвижимость? И про налоги уплаченные "инвесторами" отдельная интересная тема...
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07.05.2020 15:38 Ответить
вообще-то инвесторы не просят денег, они просто просят не мешать им достроить дома. читайте: просят не требовать е-ных взяток.

про налоги вы смешно написали. отдельная тема )))) еще про коррупцию также можете?
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07.05.2020 16:01 Ответить
Классно гринпоца за язык поймали! Всем наобещал ЛИЧНЫЕ гарантии по защите инвесторов на международном форуме, красовался и рисовался, недоумок!
Вот пусть зеленое полшестого и поработает инвестняней)))Либо компенсирует им убытки за СВОЙ счет--он зуб давал!
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07.05.2020 22:54 Ответить
Корупція і бюрократія на всіх рівнях перешкоджає зробити елементарні речі . 40 тисяч українців віддали останні гроші на житло , чи не держава повинна піклуватись за добробут громади. Як іноземні так і відчизняні інвестиції повинні бути захищені і гарантовані як в Європі .
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10.05.2020 00:18 Ответить
 
 