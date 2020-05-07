Инвесторы из 17 стран обратились к Зеленскому с просьбой защитить их инвестиции в недвижимость "Укрбуд"
7 мая 2020 года иностранные инвесторы из 17 стран направили коллективное письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой защитить их инвестиции. Подписанты письма обращают внимание на то, что Президент лично обещал такую защиту иностранным инвесторам в своем видеообращении в июле 2019.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Инвесторы выражают свою обеспокоенность по поводу отсутствия прогресса в восстановлении строительства жилых комплексов корпорации "Укрбуд". Также они сообщили президенту, что согласно информации полученной от "Киевгорстрой", существует много бюрократических препятствий на пути к восстановлению строительства и практически полностью отсутствует поддержка органов государственной власти и местного самоуправления.
Один из инвесторов должен был получить свое жилье в ЖК "Шевченковский" еще в 2018 году, но до сих пор ожидает возобновления строительства.
"Мы с женой очень ожидаем скорейшего завершения строительства, так как у нас 3 детей и мы давно планировали переехать в Киев, так как нам нравится этот город", - отметил инвестор из Дании.
Иностранные инвесторы ожидают, что президент Украины лично вмешается и поможет в решении бюрократических проблем, тем самым показав, что Украина имеет благоприятный инвестиционный климат.
Подписавшими письмо выступили граждане таких стран как Беларусь, Греция, Дания, Египет, Израиль, Испания, Италия, Канада, Латвия, Норвегия, Польша, Сербия, Сирия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Швеция.
По состоянию на апрель 2020 строительства все еще не были восстановлены и поэтому инвесторы "Укрбуд" были снова вынуждены обратиться к Президенту Украины с помощью электронной петиции с просьбой обеспечить выполнение его обещания и оказать содействие в снятии искусственных ограничений, которые устанавливают представители органов власти вообще и отдельные чиновники частности. По состоянию на 7 мая петиция набрала уже более 17 000 подписей из необходимых 25 000.
Напомним, ранее президент Зеленский заявлял, что объекты "Укрбуда" достроит "Киевгорстрой".
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И как мы еще с вами в общественном транспорте ездим -то же самое, что в психушке переночевать.
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Вы понимаете, что люди вложили свои деньги в инвестиции в Украине.
Но минобороны МАЛО!
И поэтому они тормозят переподписание контрактов в Киевгорстроем.
А Зеленский обещал, что Киевгорстрой достроит.
И вообще мне интересен список военных, нуждающихся в жилье в Киеве.
Где его можно найти?
Зеленский пообещал 12 декабря 2019.
Так он лох или нет?....)
Судебная система как раз и ОСТАНОВИЛА это строительство и делалось это намеренно, чтоб поменять собственника. Ну поменяли, так достраивайте, а не снимайте "сливки". У минобороны выросли новые кадры и соответственно появились новые аппетиты.
Про военных, которые тоже остаются без жилья, вообще никто не думает.
А Зеленский пообещал людям, что все будет достроено.
https://www.youtube.com/watch?v=AuKJjUsLgOU&feature=youtu.be Обещание президента 12 декабря 2019 достроить дома УКРБУДА
А умные и серьезные люди слов на ветер не бросают.
Зеля, срочно видос запили!!
зюзя - чмо
"Согласовывать" проекты до посинения. Требовать строить инфраструктуру, детские сады и школы и не принимать на баланс.
Вы представляете - городские власти, суки поганые, требуют от застройщика "строить инфраструктуру, детские сады и школы" вместо срубить бабки по лёгкому сады и школы строить городу за бюджет????
И бляхеры - это другое, это хитрожопые неплательщики налогов.
А тут инвесторы. Они заплатили все налоги в Украине.
На то так смеет киевская власть требовать "Требовать строить инфраструктуру, детские сады и школы и не принимать на баланс."
сплив як роса на сонці
Ничего?...
УВАЖЕНИЕ ИМЕЙТЕ!
Но теперь я не уверена, что этим инвесторам это надо. Через пару десятков лет некому будет платить налоги в пенсионный фонд. Кто тогда будет плакать?...)
это очень неблагодарная история
Вы не видите разницу между просителями и законными собственниками инвестиций которые обращаются к власти?
Скорее всего не хотите видеть. Поэтому я прекращаю этот диалог.
Я достаточно много времени тут поясняю что и как. Не хотите, не понимайте. Жилье все равно будет достроено. А вот останутся ли эти люди жить в этой стране, захотят ли вообще миллионы людей инвестировать в Украину - это вопрос.
За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна по договорам отсроченной реактивации (возврата с нового урожая) было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО.
про налоги вы смешно написали. отдельная тема )))) еще про коррупцию также можете?
Вот пусть зеленое полшестого и поработает инвестняней)))Либо компенсирует им убытки за СВОЙ счет--он зуб давал!