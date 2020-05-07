СБУ совместно с Нацполицией блокировали на Днепропетровщине незаконный сбыт оружия из района проведения ООС. ВИДЕО+ФОТО

На Днепропетровщине правоохранители не допустили нелегальный сбыт оружия из района проведения ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предупредила продажу уголовным кругам военных средств поражения из района проведения операции объединенных сил. Правоохранители задержали злоумышленника во время сбыта двух гранат Ф-1 и РГД-5 с запалом. Средства поражения мужчина хранил в собственном доме.

Сообщается, что во время обыска по месту жительства подозреваемого в сбыте оружия правоохранители изъяли противопехотную мину, 10 тротиловых шашек общим весом почти 2 килограмма, 3 боевые гранаты и более 100 патронов различных калибров, в том числе для крупнокалиберного авиационного пулемета. Обнаруженные средства поражения переданы на экспертизу.

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Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.



Фото: сайт Нацполиции

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры.