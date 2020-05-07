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Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, - заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии

Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, - заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим, оккупировавший страны Балтии в 1939 году.

Совместное заявление Эгилса Левитса, Гитанаса Науседы и Керсти Кальюлайд приурочено к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза", - говорится в заявлении президентов.

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"Два безжалостных диктатора – Гитлер и Сталин – разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова–Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и Советско–германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию", - отмечается в нем.

Президенты стран Балтии отметили, что после этого центральная и восточная части Европы почти полвека контролировались коммунистическими режимами, а СССР использовал подавляющее военное превосходство, репрессии, депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран.

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Балтийские лидеры также предостерегли от забвения прошлого и искажения исторических событий, приведших  ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны.

Автор: 

Вторая мировая война (428) Гитлер Адольф (165) история (2017) Латвия (1354) Литва (2520) СССР (813) Сталин Иосиф (568) Эстония (1464) Кальюлайд Керсти (62) Науседа Гитанас (288) Левитс Эгилс (29)


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Топ комментарии
+69
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07.05.2020 11:55 Ответить
+40
Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, - заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии - Цензор.НЕТ 2552

Диды зиговали )))
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07.05.2020 11:59 Ответить
+36
Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, - заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии - Цензор.НЕТ 9901
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07.05.2020 12:07 Ответить
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Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, - заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии - Цензор.НЕТ 8375
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07.05.2020 12:13 Ответить
"Мы всегда были того мнения, что сильная Германия
является необходимым условием прочного мира в Европе"Доклад Председателя Совета Народных КомиссаровСССР и Народного Комиссара Иностранных дел тов. В. М.
Молотова о внешнейполитике Правительства. 31 октября 1939 года

http://doc20vek.ru/node/1397
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07.05.2020 12:14 Ответить
«Священная» война СССР против Гитлера была всего-навсего душераздирающей борьбой за право сидеть не в чужеземном, а в собственном концлагере, питая надежды расширить именно его на весть мир.
А. Кузнецов. «Бабий яр» Стр. 265.
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07.05.2020 12:18 Ответить
Все верно...
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07.05.2020 12:19 Ответить
К Молдове это не относится,-до войны у нас не было тоталитарного режима. PS Ростовским ватникам -срочно приготовьте еще одно место в Ростове! (В данный момент идет заседание Конституционного Суда Молдовы относительно рассейского кредита,который был заключен "нашими" властями с нарушением Конституции Молдовы).
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07.05.2020 12:19 Ответить
та вже начасі вашого доЛдона відправляти до свинособакії
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07.05.2020 12:41 Ответить
"Два безжалостных диктатора - Гитлер и Сталин - разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова-Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией.
И все ето под молчаливое согласие всей Европы и всего мира. Как же повторяется история каждые 100 лет. Ведь сейчас происходит ровно то же самое что и тогда. И играки те же.
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07.05.2020 12:22 Ответить
"молчаливое согласие" это опять же совковая пропаганда. Англия объявила войну Германии 1 сентября 1939. Ввела войска во Францию, 10 дивизий. 3 сентября начались сражения на море. Если б СССР не напал на Польшу 17 сентября, вполне возможно что Англия успела бы завершить развертывание и ударить Германию с тыла. Но Польша после введения савецких войск перестала воевать.
Параллельно АНглия организовала у себя тренировочные лагеря, где тренировались чешские, польские и сербские диверсанты, которые потом перебрасывались на оккупированную территорию и организовывали партизанскую войну. Также Англия снабжала их оружием и взрывчаткой.
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07.05.2020 12:32 Ответить
_Мюн-хенс-кий сго-вор. Спусковой крючёк Второй Всемирной. Так что да, с одобрения Европы! Причём не молчаливого, а зафиксированного письменно.
_Спорить не надо, спорить тут не о чем. Это просто факт.
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07.05.2020 13:00 Ответить
1. "сговор" - это формулировка совков, которые готовились напасть на Европу но вели пропаганду что во всем виноваты Англия и Франция.
2. ПАосмотри в словаре как правильно писать слово "крючёк". Твой интеллект слишком мал чтобы я тратил время на споры с тобой. Сначала подучись.
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07.05.2020 13:07 Ответить
В. Сувовро обіцяв написати книжку про напад райху на Польщу і визначну роль совка в перемозі гітлера.
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07.05.2020 13:16 Ответить
Суворов
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07.05.2020 13:16 Ответить
Все известно и без Суворова. Пакт Молотова-Риббентропа. Договоренность одновременно встурить в Польшу 1 сентября. Гитлер вступил, Сталин телится. Гитлер шлет 4 телеграммы в которых требует чтобы СССР исполнял взятые на себя обязательства и вступил в войну. 17 сентября СССР входит в Польшу согласно пакту, но при этом трубит во все трубы что входит чтобы "защитить Польшу от порабощения Германией". Фюрер в ярости потому что теперь он выглядит как единственный виновник войны а Сталин весь в белом. Савецкие войска арестовывают цвет польской армии + добровольцев которые поднялись на войну, увозит в Рашу и там расстреливает. В Лондоне сформировано Польское правительство в изгнании, признанное всем миром как единственное легитимное правительство Польши. Англия финансирует, обучает и снабжает оружием и разведданными польских партизан - Армию Крайову, которая признает правительство Польши в Лондоне. Сталин формирует Армию Людову, в которую сгоняют всех кто имеет польские корни, но когда таких недоастаточно - просто русских по призыву, переодетых в польскую форму. Ну и т.п.
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07.05.2020 13:25 Ответить
ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ПОЛЬСКОЙ АРМИЕЙ Э. РЫДЗ-СМИГЛЫ В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ СОВЕТСКИХ ВОЙСК

Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы и [Модлина], которые должны защищаться от немцев, без изменений. [Части], к расположению которых подошли Советы, должны вести с ними переговоры с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию.

Верховный Главнокомандующий

маршал Польши

Э. Рыдз-Смиглы

17 СЕНТЯБРЯ 1939 года. [КУТЫ].
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07.05.2020 13:37 Ответить
Кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи: один тоталітарний режим змінив інший, - заява президентів Латвії, Литви та Естонії - Цензор.НЕТ 8872
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07.05.2020 12:28 Ответить
Гитлера победили,но фашизм гитлеровский мутировал ,и перевоплотился в мацковский рашизм ...
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07.05.2020 12:28 Ответить
как неожиданно. первомайский парад в москве 1941-го года. и кого мы видим среди гостей? о, боже, не может такого быть, вы все врете
https://www.youtube.com/watch?v=0Mqnc5tb8wk
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07.05.2020 12:35 Ответить
9 Мая 2020 г. 75 лет Победы, осталось крайне мало в живых, почтим ушедших, вечная им память. Мы все живём благодаря их подвигу и самопожертвованию.
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07.05.2020 12:36 Ответить
Может быть именно ты и живешь благодаря многим ушедшим, но я, сын офицера прошедшего войну "от и до"живу только благодаря моим родителям:папе и маме.
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07.05.2020 16:28 Ответить
Поздравляю, с маразмом старческим тоже.
Относись к людям так, как хотел бы ты чтоб относились к тебе.
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07.05.2020 20:16 Ответить
Пшел козе в трещину урод, зачатый твоей мамкой от неизвестно кого и неизвестно скольких )))
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07.05.2020 20:45 Ответить
Давно известно и ты подтвердил помоями своими против меня. Курсанты чистильщики городов, перед распределением выгребают всякое бл..во с улиц городов.
А теперь вали к админу жаловаться СКОТ потомок никчемного совкового офицера. Удавись!
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07.05.2020 22:03 Ответить
Кінець Другої світової війни не приніс свободу народам Центральної та Східної Європи: один тоталітарний режим змінив інший, - заява президентів Латвії, Литви та Естонії - Цензор.НЕТ 736
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07.05.2020 12:40 Ответить
А чому Україна не долучилась до спільної заяви ? Україна теж була окупована тоталітарним комуністичним режимом , аж до 1991 року .
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07.05.2020 12:45 Ответить
А могла б бути і Украіна поруч з прибалтами у цій заяві...
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07.05.2020 12:46 Ответить
могла б. та зараз сраний малорос виконує повноваження президента.
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07.05.2020 13:00 Ответить
Україна могла б бути поруч хіба що з балтами. Але занадто багато в Україні совка.
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07.05.2020 13:30 Ответить
"Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, - заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии" - То правда.
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07.05.2020 12:56 Ответить
Наша рубрика «Летопись #поБЕДЫ»😀😀

-Доброго дня, дідусю. А ви пройшли війну?
-Да, синок, я ваєвал.
-А скільки Вам років?
-78 лєт.
-Тобто Ви воювали в три роки?
-Пашол атсюда правакатар фашистскій!
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07.05.2020 12:56 Ответить
Все адекватные люди имеющие хоть какие-то исторические знания давно это знают. Приятно, что озвучили на самом высоком уровне.
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07.05.2020 13:54 Ответить
Раха своим фетишем к победобесию,як впрочем и в религиозном контексте,затронула историю и подняла её из глубины на поверхность.И теперь когда ей предъявляют по истории,как в пример недавний перенос Конева в Праге,верещить як та свиня.Тоже самое и с Томосом.Своим мракобесием и войной,вынудила Украину пересмотреть свою политику по религиозному вопросу,чем нанесла Рахе невосполнимые потери,доказав,що МП тпо секта созданная Сталиным.Тобто история догоняет Раху не так,как они хотели бы,а як расплата за многовековую ложь
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07.05.2020 14:33 Ответить
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