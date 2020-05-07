Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы: один тоталитарный режим сменил другой, - заявление президентов Латвии, Литвы и Эстонии
Президенты Латвии, Литвы и Эстонии осудили тоталитарный советский режим, оккупировавший страны Балтии в 1939 году.
Совместное заявление Эгилса Левитса, Гитанаса Науседы и Керсти Кальюлайд приурочено к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Конец Второй мировой войны не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одного тоталитарного режима пришел другой, когда Балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза", - говорится в заявлении президентов.
"Два безжалостных диктатора – Гитлер и Сталин – разделили Европу на сферы влияния, подписав секретные протоколы пакта Молотова–Риббентропа между Советским Союзом и нацистской Германией. После начала Второй мировой войны 1 сентября 1939 года на основании этого соглашения и Советско–германского договора о границе и дружбе Советский Союз оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию", - отмечается в нем.
Президенты стран Балтии отметили, что после этого центральная и восточная части Европы почти полвека контролировались коммунистическими режимами, а СССР использовал подавляющее военное превосходство, репрессии, депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран.
Балтийские лидеры также предостерегли от забвения прошлого и искажения исторических событий, приведших ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны.
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является необходимым условием прочного мира в Европе"Доклад Председателя Совета Народных КомиссаровСССР и Народного Комиссара Иностранных дел тов. В. М.
Молотова о внешнейполитике Правительства. 31 октября 1939 года
http://doc20vek.ru/node/1397
А. Кузнецов. «Бабий яр» Стр. 265.
И все ето под молчаливое согласие всей Европы и всего мира. Как же повторяется история каждые 100 лет. Ведь сейчас происходит ровно то же самое что и тогда. И играки те же.
Параллельно АНглия организовала у себя тренировочные лагеря, где тренировались чешские, польские и сербские диверсанты, которые потом перебрасывались на оккупированную территорию и организовывали партизанскую войну. Также Англия снабжала их оружием и взрывчаткой.
_Спорить не надо, спорить тут не о чем. Это просто факт.
2. ПАосмотри в словаре как правильно писать слово "крючёк". Твой интеллект слишком мал чтобы я тратил время на споры с тобой. Сначала подучись.
Советы вторглись. Приказываю осуществить отход в Румынию и Венгрию кратчайшими путями. С Советами боевых действий не вести, только в случае попытки с их стороны разоружения наших частей. Задача для Варшавы и [Модлина], которые должны защищаться от немцев, без изменений. [Части], к расположению которых подошли Советы, должны вести с ними переговоры с целью выхода гарнизонов в Румынию или Венгрию.
Верховный Главнокомандующий
маршал Польши
Э. Рыдз-Смиглы
17 СЕНТЯБРЯ 1939 года. [КУТЫ].
https://www.youtube.com/watch?v=0Mqnc5tb8wk
Относись к людям так, как хотел бы ты чтоб относились к тебе.
А теперь вали к админу жаловаться СКОТ потомок никчемного совкового офицера. Удавись!
-Доброго дня, дідусю. А ви пройшли війну?
-Да, синок, я ваєвал.
-А скільки Вам років?
-78 лєт.
-Тобто Ви воювали в три роки?
-Пашол атсюда правакатар фашистскій!