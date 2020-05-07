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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве 24 новых случая COVID-19, один человек умер, всего 1675 заболевших, - Кличко

За сутки в Киеве 24 новых случая COVID-19, один человек умер, всего 1675 заболевших, - Кличко

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11 людей. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время онлайн брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 24 человека. Среди них - 5 медиков. Один случай - летальный. На сегодня в столице уже 1675 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Умерли в городе от этой болезни 29 человек", - рассказал он.

Среди заболевших 11 женщин в возрасте от 26 до 63 лет и 11 мужчин возрасте от 30 до 64 лет. А также два мальчика - 12 и 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

За прошедшие сутки в Киеве выздоровели 11 людей. Всего от коронавируса вылечились в столице 110 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко о причинах затоплений после дождей в Киеве: Стоковая канализация не обновлялась несколько десятилетий

Автор: 

карантин (16729) Киев (25791) Кличко Виталий (4660) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Новый "Левитан", прочитал по бумажке данные и свободен, пошел к груше. ( или Грушеньке)
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07.05.2020 12:13 Ответить
Этот дебилокличко показал что он чмо и тряпка
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07.05.2020 12:16 Ответить
Хєрова працюєте, зеботи, відосікі поцлідєра не надихають?
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07.05.2020 12:49 Ответить
А раньше было по 50 в день?
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07.05.2020 12:54 Ответить
 
 