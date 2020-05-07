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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Печерский - +2 (всего 361)
- Шевченковский - + 2 (125)
- Соломенский - + 1 (159)
- Днепровский - 0 (150)
- Святошинский - +2 (99)
- Деснянский - +6 (148)
- Подольский - 0 (79)
- Голосеевский - +3 (152)
- Оболонский - +1 (117)
- Дарницкий - +7 (285)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 24 новых случая COVID-19, один человек умер, всего 1675 заболевших, - Кличко

COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 01
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе 02

карантин (16729) Киев (25791) Кличко Виталий (4660) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
так, чисто интерестно, кто эти новые заболевшие? приехавшие очередные туристы/гастербайтеры, кассиры из эпицентров, врачи, курьеры глово, сотрудники "велюра", бомжи, полицейские - кто они? непонятно как можно было заразится если месяц народ сидел по-домам.
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07.05.2020 12:43 Ответить
+1
ага. "сидів"
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07.05.2020 12:47 Ответить
+1
в Украину с начала марта привезли 2 млн. туристов/заробитчан, из которых дай Бог половина соблюла самоизоляцию на 2 недели!
половина населения работает и гуляет, ходит по супермаркетам, церквям! какой карантин? какая эпидемия? если бы была эпидемия, уже бы сотнями тысяч украинцы умирали, а не 200-300 человек
каждый день в Украине умирает 1700 человек без всякого макароновируса
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07.05.2020 12:49 Ответить
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А ну Дарница не болеть!
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07.05.2020 12:41 Ответить
заражений не означає хворий, лише 1-2% з усіх заражених мають хоч якісь симптоми
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07.05.2020 12:43 Ответить
У нас не имеющих никаких симптомов тестируют только за из желанием и за их собственные деньги. Так что те, которые в официальной статистике - все сплошь с симптомами. Я слабо представляю себе ситуацию, когда ничего не ощущающий человек побежит тестироваться за две штуки гривен.
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07.05.2020 14:14 Ответить
так, чисто интерестно, кто эти новые заболевшие? приехавшие очередные туристы/гастербайтеры, кассиры из эпицентров, врачи, курьеры глово, сотрудники "велюра", бомжи, полицейские - кто они? непонятно как можно было заразится если месяц народ сидел по-домам.
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07.05.2020 12:43 Ответить
ага. "сидів"
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07.05.2020 12:47 Ответить
У меня на соседней улице несколько человек в подъезде заболело. Никто за границу не ездил. Все сидели дома на карантине. Ну, по крайней мере они так всем говорят, а что было на самом деле, никто же не скажет. Я тоже задолбался дома сидеть, пофиг на карантин. Уж лучше умереть, чем так жить.
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07.05.2020 14:17 Ответить
в Украину с начала марта привезли 2 млн. туристов/заробитчан, из которых дай Бог половина соблюла самоизоляцию на 2 недели!
половина населения работает и гуляет, ходит по супермаркетам, церквям! какой карантин? какая эпидемия? если бы была эпидемия, уже бы сотнями тысяч украинцы умирали, а не 200-300 человек
каждый день в Украине умирает 1700 человек без всякого макароновируса
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07.05.2020 12:49 Ответить
Тут народ поковырялся в законах, у нас по поводу эпидемий оказывается целый закон есть, остался со времен СССР и никто его не отменял. Так вот эпидемию в стране можно было объявить только при 100 тысячах заболевших (и близко нет) и главным санитарным врачом (которого у нас в момент объявления карантина и не было совсем) Так что всё это получается чистой воды беззаконие. С другой стороны, если бы у нас было сотня тысяч заболевших, то у нас бы уже точно трупы по улицам бы валялись, с нашей то беззалаберностью и пофигизмом.
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07.05.2020 14:29 Ответить
повинно бути зареєстровано одномоментно 178762 хворих на ГРЗ (МОЗ не розрізняє окремі хвороби), тому немає епідемії в Україні, а без епідемії не може бути оголошено карантин
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07.05.2020 14:42 Ответить
Не, там есть другая статья в законе, нужно только признать заболевание тяжким и неизлечимым. Поскольку коронавирус на данный момент неизлечим, лекарств и вакцин ведь нет, то под этот пункт подпадает. А там достаточно десяти заболевших на определенной территории и на ней объявляется чрезвычайная ситуация и более половины областей в стране с ЧС достаточно для объявления ЧС в стране.
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07.05.2020 16:04 Ответить
а можно статтю цю?
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07.05.2020 17:01 Ответить
в цифрах пандемия это что? Синоним паники или как? Шведы говорят к осени у нас у всех будет имунитет короновируса и нормальная экономика, все туристы гуляют у нас.А унас брарановирус по указанию с ОП и пастоновки, видосики . И Борьба пококой нам только снится, за счет барановирусных конечно.
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07.05.2020 13:03 Ответить
Шведы откровенно лоханулись со своей политикой и теперь просят помощи. У них смертность в расчете на миллион населения в 40 раз выше, чем в Украине. И это при их уровне медицины, нашу с шведской и сравнивать то неловко. Так что какую-то полезную роль карантин все же дает, вопрос только "дальше то что?" Никто не предлагает никаких путей, как из всего этого выходить.
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07.05.2020 14:24 Ответить
 
 