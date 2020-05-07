2 778 13
COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.
Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:
- Печерский - +2 (всего 361)
- Шевченковский - + 2 (125)
- Соломенский - + 1 (159)
- Днепровский - 0 (150)
- Святошинский - +2 (99)
- Деснянский - +6 (148)
- Подольский - 0 (79)
- Голосеевский - +3 (152)
- Оболонский - +1 (117)
- Дарницкий - +7 (285)
Топ комментарии
+1 Ihor V
показать весь комментарий07.05.2020 12:43 Ответить Ссылка
+1 Alex #455380
показать весь комментарий07.05.2020 12:47 Ответить Ссылка
+1 Андрей Яковлев #174338
показать весь комментарий07.05.2020 12:49 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
половина населения работает и гуляет, ходит по супермаркетам, церквям! какой карантин? какая эпидемия? если бы была эпидемия, уже бы сотнями тысяч украинцы умирали, а не 200-300 человек
каждый день в Украине умирает 1700 человек без всякого макароновируса