COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Дарницком районе. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве больше всего новых случаев коронавирусной болезни было выявлено в Дарницком районе.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

- Печерский - +2 (всего 361)

- Шевченковский - + 2 (125)

- Соломенский - + 1 (159)

- Днепровский - 0 (150)

- Святошинский - +2 (99)

- Деснянский - +6 (148)

- Подольский - 0 (79)

- Голосеевский - +3 (152)

- Оболонский - +1 (117)

- Дарницкий - +7 (285)

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 24 новых случая COVID-19, один человек умер, всего 1675 заболевших, - Кличко







