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Шмыгаль поручил ввести в каждом министерстве должность замминистра по вопросам цифрового развития

Шмыгаль поручил ввести в каждом министерстве должность замминистра по вопросам цифрового развития

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение двух недель ввести в каждом министерстве должность заместителя министра по вопросам цифрового развития.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Сегодня провел совещание по вопросам цифровой трансформации. Сейчас возрастает актуальность и важность цифровых технологий во всех сферах. Автоматизация - это путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях: от принятия управленческих решений до предоставления услуг людям", - написал он.

Шмыгаль отметил, что по итогам совещания поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. А также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность.

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"Реформа любой сферы в современных условиях невозможна без применения цифровых технологий. Опыт многих стран ЕС показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта", - резюмировал премьер.

Шмыгаль поручил ввести в каждом министерстве должность замминистра по вопросам цифрового развития 01

Кабмин (14041) технологии (679) реформы (3956) Шмыгаль Денис (2735)


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Топ комментарии
+10
Скільки ж тих квартальщиків ще без роботи?
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07.05.2020 12:53 Ответить
+6
надо еще больше замов и секретарей к ним.. не понянут такое тяжкое бремя одни..
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07.05.2020 12:53 Ответить
+6
цифрового розвитку чого? схем януковича?
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07.05.2020 12:54 Ответить
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Изучение чисел Фибоначчи станет обязательным.
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07.05.2020 12:52 Ответить
Джілізація наше всьо!
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07.05.2020 12:55 Ответить
пальцев три да пальцев семь -
десять пальцев будет всем!
к ним прибавь всего один -
все узнаешь ты, мой сын!
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07.05.2020 12:56 Ответить
Скільки ж тих квартальщиків ще без роботи?
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07.05.2020 12:53 Ответить
надо еще больше замов и секретарей к ним.. не понянут такое тяжкое бремя одни..
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07.05.2020 12:53 Ответить
цифрового розвитку чого? схем януковича?
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07.05.2020 12:54 Ответить
Якщо є заступники з цифрового розвитку, то треба зробити заступників з аналового розвитку. І взагалі треба кожному міністру тисячі заступників, секретарів, повій та лазню з повіями🧞
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07.05.2020 12:56 Ответить
Був такий байкар Крилов ,написав чудову байку "Квартет"!
Цікава фраза там є "а вы друзья как ни садитесь все в музыканты не годитесь"- її б при взді у Київ присобачити,на кабміні,верховній зраді і т.д.
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07.05.2020 13:13 Ответить
"Урезание" зарплатных сумм бездельникам будут компенсировать количеством безполезных должностей скорей всего на одно рыло. Схема просматривается.
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07.05.2020 12:57 Ответить
В Минэке это будет уже 9-й зам. И под каждого зама служба обеспечения работы зама (от 2-х до 5 чел.)... Нафигаааа?
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07.05.2020 13:02 Ответить
Так нада.
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07.05.2020 13:04 Ответить
Так если бы хоть разбирающегося в IT, а то будет из разряда "Мама любит кушать". Да еще в карантин: приедь настрой комп, сеть, покажи, раскажи, научи...
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07.05.2020 13:09 Ответить
А давайте назначим каждому министру штук по двести замов. Во веселуха начнётся!
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07.05.2020 13:04 Ответить
Є люди, яким треба високі посади. Одного міністерства діджіталізації вже не вистачає? Може просто не брати на посади безграмотних міністрів та їх замів. Тоді їм не будуть потрібні цифрові няньки.
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07.05.2020 13:06 Ответить
Интересно, они пользуются системой управления проектами или все на словах и в блокнотике?
Напоминалку хоть поставили в смартфоне?
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07.05.2020 13:18 Ответить
Они по-началу сокращали министерства, потом поняли, что погорячились и похвастаться сокращением гос. аппарата не удасться. Теперь ещё и новые должности в министерствах организовывают.
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07.05.2020 13:23 Ответить
Трудно понять, как можно без какой либо концепции и ее обсуждения внедрять дигитализацию?
Она же только у клоуна в голове. Не дай бог с ней что-то случится.
Все, конец дигитализации.
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07.05.2020 13:25 Ответить
про какое млять "цифровое развитие" вы чешите, если при наличии пластикового паспорта везде требуют СПРАВКУ О ПРОПИСКЕ????
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07.05.2020 13:32 Ответить
где нашли этого шмыгу?????????
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07.05.2020 13:32 Ответить
Браво !!!! Реально круто !!!!
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07.05.2020 13:34 Ответить
Реальна пліснява. Пожирає і множиться
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07.05.2020 13:46 Ответить
дурня і відмазка..
якщо начальник не шарить у цифрових технологіях,
то ніякий зам не врятує.. і нічого не зміниться..

головний керівник має сам запроваджувати нові технології,
якщо не здатен, то і посада міністра не для такого динозавра..
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07.05.2020 13:53 Ответить
наверное родичей никуда пристроить не смог поэтому нужны новые должности. а у ермака дороговато наверное.
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07.05.2020 14:08 Ответить
Це буде передовий загін чіпізаторів в Україні. Почнуть як завжди з трахання тих хто має нещастя бути безправним державним службовцем в глибинній країні.
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07.05.2020 15:20 Ответить
Я готов после карантина. $15k + соц пакет
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07.05.2020 17:22 Ответить
 
 