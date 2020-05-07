Шмыгаль поручил ввести в каждом министерстве должность замминистра по вопросам цифрового развития
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение двух недель ввести в каждом министерстве должность заместителя министра по вопросам цифрового развития.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале.
"Сегодня провел совещание по вопросам цифровой трансформации. Сейчас возрастает актуальность и важность цифровых технологий во всех сферах. Автоматизация - это путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях: от принятия управленческих решений до предоставления услуг людям", - написал он.
Шмыгаль отметил, что по итогам совещания поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. А также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность.
"Реформа любой сферы в современных условиях невозможна без применения цифровых технологий. Опыт многих стран ЕС показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта", - резюмировал премьер.
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все узнаешь ты, мой сын!
Цікава фраза там є "а вы друзья как ни садитесь все в музыканты не годитесь"- її б при взді у Київ присобачити,на кабміні,верховній зраді і т.д.
Напоминалку хоть поставили в смартфоне?
Она же только у клоуна в голове. Не дай бог с ней что-то случится.
Все, конец дигитализации.
якщо начальник не шарить у цифрових технологіях,
то ніякий зам не врятує.. і нічого не зміниться..
головний керівник має сам запроваджувати нові технології,
якщо не здатен, то і посада міністра не для такого динозавра..