Шмыгаль поручил ввести в каждом министерстве должность замминистра по вопросам цифрового развития

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение двух недель ввести в каждом министерстве должность заместителя министра по вопросам цифрового развития.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своем Telegram-канале.

"Сегодня провел совещание по вопросам цифровой трансформации. Сейчас возрастает актуальность и важность цифровых технологий во всех сферах. Автоматизация - это путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях: от принятия управленческих решений до предоставления услуг людям", - написал он.

Шмыгаль отметил, что по итогам совещания поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. А также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность.

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"Реформа любой сферы в современных условиях невозможна без применения цифровых технологий. Опыт многих стран ЕС показывает, что цифровые реформы позволили достичь значительного экономического и социального эффекта", - резюмировал премьер.