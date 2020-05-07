Зеленский: Транспорт - прямой способ распространения COVID-19, выходить из карантина нужно умеренно и плавно

В Украине за сутки от коронавируса выздоровело рекордное количество людей - 299. В то же время заразилось больше граждан, чем в предыдущие дни, - 507.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом сообщили на традиционном совещании по противодействию распространения COVID-19.

Президенту Зеленскому также доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, которая якобы загружена на семь-восемь дней вперед и собиралась сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус. Главный санитарный врач Виктор Ляшко уже пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования.

На совещании также поднимался вопрос запуска транспорта, в том числе - метрополитена. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по плану, который создало правительство, открытие метрополитена не может произойти до 22 мая. Ведь ранней запуск общественного транспорта грозит распространением эпидемии коронавируса, ситуация с которой еще не стабилизировалась.

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина - это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться беспечно к эпидемии. Сегодня количество зараженных - более полутысячи. Транспорт - это прямой способ распространения этой опасности", - отметил Зеленский.

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