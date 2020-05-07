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Спасатели продолжают дезинфекцию помещений в Киеве, где обнаружили вспышки коронавируса, - Кличко

Спасатели продолжают дезинфекцию помещений в Киеве, где обнаружили вспышки коронавируса, - Кличко

Киевские спасатели продолжают дезинфекцию домов и помещений столицы, где обнаружили вспышки заболеваний коронавирусом.

Об этом сказал Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что столичные спасатели продолжают специальную дезинфекцию помещений и зданий столицы, где обнаружили вспышки заболевания или такой риск. Это - общежития, церкви, жилые дома, где обнаружили больных коронавирусом", - сказал Кличко.

Он добавил, что учреждения, в которых фиксируют случаи заболевания, закрывают на карантин.

"В столице на карантин сегодня закрыты два общежития, Киево-Печерская Лавра и Ионинский монастырь", - отметил Кличко.

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Автор: 

Кличко Виталий (4660) дезинфекция (18)


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Водопроводный шланг постоянно срывает,поэтому операция-ликвидация затянулась.😁
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07.05.2020 13:02 Ответить
https://twitter.com/KyivOperativ/status/1257718744387895298 дезинфекция в Киеве И таких видео в Твиттере полно.
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07.05.2020 13:29 Ответить
Ляшко пенсионеров пугает, развлекается, геронтофил.
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07.05.2020 15:10 Ответить
 
 