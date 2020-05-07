Спасатели продолжают дезинфекцию помещений в Киеве, где обнаружили вспышки коронавируса, - Кличко

Киевские спасатели продолжают дезинфекцию домов и помещений столицы, где обнаружили вспышки заболеваний коронавирусом.

Об этом сказал Кличко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Отмечу, что столичные спасатели продолжают специальную дезинфекцию помещений и зданий столицы, где обнаружили вспышки заболевания или такой риск. Это - общежития, церкви, жилые дома, где обнаружили больных коронавирусом", - сказал Кличко.

Он добавил, что учреждения, в которых фиксируют случаи заболевания, закрывают на карантин.

"В столице на карантин сегодня закрыты два общежития, Киево-Печерская Лавра и Ионинский монастырь", - отметил Кличко.

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