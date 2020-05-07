Рада соберется на внеочередное заседание 13 мая, рассмотрим закон о банках, - "слуга народа" Арахамия
Следующее внеочередное заседание Верховной Рады состоится в среду, 13 мая.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил глава фракции "Слуга народа".
"Не во вторник, а в среду, потому что мы пообщались с депутатами, провели опрос не только среди нашей фракции. Нам необходимо присутствие почти целого парламента. В понедельник выходной и после понедельника будет определенное количество людей, которые не смогут приехать во вторник, и поэтому приняли решение сделать это в среду, потому что хотим собрать максимальное количество людей в парламенте", - рассказал он.
По словам председателя фракции, в повестке дня внеочередного заседания в среду будет 14 вопросов, среди которых помимо законопроекта о банках и других инициатив, которые предлагали к рассмотрению все парламентские комитеты, так и "Час вопросов к правительству", и заслушивание отчета руководителя Национального банка.
"Эта внеочередная сессия займет 10-12 часов. Минимум 4 часа потратим на закон о банках, потом есть еще 13 вопросов, среди которых "Час вопросов к правительству" займет час, потом отчет руководителя Нацбанка и ответ на вопросы - это минимум 45 минут-час и потом еще 10 законов с обсуждением это тоже 4-5 часов", - объяснил Арахамия.
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Helgi Sharp
Заголовок в УП: "Ермак предложил Германии, Франции и России перезагрузить переговоры в Минске."
Ещё один заголовок: "Ермак сказал, что команда президента всё ещё разгребают завалы, оставленные Порошенко."
ИЗВИНИТЕ, ВЫ ВООБЩЕ КТО?
Один, отставной козы барабанщик с зашкваренным братом, будучи обычным клерком для раздачи бумаг, что-то там предлагает Германии и Франции... Ладно, облобызанной им России, но какого чёрта со свинным рылом лезть что-то предлагать Германии и Франции? Какие полномочия? От кого? Такие заявления, согласно Конституции, могут делать только президент и глава МИД.
Другой чудак, исключительно за болтливость назначенный пионервожатым моностада, на голубом глазу называет Пятого президента "Петей". Человека, сохранившего Украину - Петей.
Завалы, оставленные Порошенко...
Как-будто раньше эти деятели жили в прекрасной Швейцарии без войны, без потери 20% промышленного потенциала, без разваленной армии и купленных Кремлём провокаторов. А теперь, отставив мизинчик, разбирают паутину и выметают мусор, оставленный Порошенко.
Я знаю, что делал ПАП последние 5 лет. А что делали вы, чтобы в чём-то его упрекать? Продюссировали певичек, бегали по телешоу и пивос по саунам тянули? А сейчас уничтожаете тот запас прочности, который был оставлен на апрель 2019-го?
Пусть говорят... И радуются дутым рейтингам. Янукович тоже радовался, но когда дошло до дела, на его защиту вышел только пьяный, проплаченный антимайдан. А за этих никто и не выйдет. И не заплатит. Так, "Сватов" на посошок охлос посмотрит, зевнёт и наутро забудет.
Германии и Франции он предложил...