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"ПриватБанк" получил 4 постановления об открытии исполнительного производства по делу о вкладах Суркисов

5 мая 2020 "ПриватБанк" получил от государственного исполнителя Печерского отдела государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины четыре новые постановления об открытии исполнительного производства.

По информации Цензор.НЕТ новые постановления касаются принудительного исполнения "ПриватБанком" постановления Печерского районного суда от 09.02.2017 об обеспечении иска по делу № 757/7499/17-ц и выплату компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по прекращенным еще в декабре 2016 года депозитным договорам, обязательства по которым были обменены на акции допэмиссии "ПриватБанка" во время национализациии (bail in).

Учитывая, что государственным исполнителем продолжаются совершаться незаконные действия при принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 09.02.2017 "ПриватБанк" обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерский райсуд Киева и на имя министра юстиции с требованием дать правовую оценку действиям государственного исполнителя.

По странному стечению обстоятельств, несмотря на существование автоматизированной системы распределения дел, все исполнительные производства были открыты тем же государственным исполнителем Печерского ОГИС Минюста, который обратился в Печерский райсуд за разъяснением решения 2017 года. Определенные действия именно этого исполнителя стали основанием для многочисленных жалоб ПриватБанка, которые до сих пор проигнорированы.

Напомним, что 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение дела № 826/20221/16 по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с АО КБ "ПриватБанк" лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на акции допэмиссии ПриватБанка (bail in) и взыскании с государственного "ПриватБанка" 1 миллиарда гривен.

Выводы Большой Палаты Верховного Суда по данному делу непосредственно будут влиять на исход всех дел, связанных с обжалованием национализации ПриватБанка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После нового закона о финмониторинге максимальная сумма пополнения карт Приватбанка через терминалы без идентификации клиента будет 5 тыс. грн в день

Автор: 

Минюст (1760) Суркис (338) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+11
Игорь Валерьевич,перелогиньтесь
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07.05.2020 13:22 Ответить
+11
Малюська тихонечко слил интересы государства Бене и подельникам.
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07.05.2020 13:24 Ответить
+10
А не беня денюшку украл а?
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07.05.2020 13:21 Ответить
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"ПриватБанк" получил 4 постановления об открытии исполнительного производства по делу о вкладах Суркисов - Цензор.НЕТ 6346
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07.05.2020 13:19 Ответить
Ленка и надувные гандоны? к возрасту останеца толька один - зільоний)))))
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07.05.2020 13:34 Ответить
Отжали банк вместе с деньгами вкладчиков, а когда те предъявляют свои права на СВОИ деньги, обижаются и орут о патриотизме. Патриотизм это прежде всего честность и уважение собственных граждан. А если ты их грабишь каждый день, хоть пять вышиванок одень и пять икон с себя напиши, 3% уважения как были так и будут.
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07.05.2020 13:20 Ответить
А не беня денюшку украл а?
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07.05.2020 13:21 Ответить
Игорь Валерьевич,перелогиньтесь
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07.05.2020 13:22 Ответить
Назови вклоадчиков которым не вернули деньги? Эти братия пархатые, отжали клуб Динамо, незаконно им владеют 25 лет и наживаются. Как будем? Они же-совладельцы банка, причастны к махинациям, поэтому отвечают своим имуществом, как и фиКало,мойксий!
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07.05.2020 13:26 Ответить
Разжигание национальной ненависти внутри Украины, пустые, ничем не подтвержденные обвинения, украденные деньги разве это признак патриотизма? Похоже что так и есть, "патриот" другого языка просто не знает.
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07.05.2020 13:39 Ответить
перелогинился
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07.05.2020 14:46 Ответить
Был под французским флагом,стал под немецким
ПЕРЕЛОГИНИЛСЯ
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07.05.2020 15:23 Ответить
Малюська тихонечко слил интересы государства Бене и подельникам.
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07.05.2020 13:24 Ответить
Думается без верхоглавкома не обошлось. Договеренности с Акционером превыше любых интересов,тем более интересов "продажной девки из Юрмалы"
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07.05.2020 13:32 Ответить
Не осилил статью да? Решение суда когда было? Ой, Петя слил интересы государства Бене и подельникам, айяйяй не красиво.
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07.05.2020 13:34 Ответить
Боты из-за поребрика, наверное, не в курсе, что решение по апелляции на 7 млрд., бездарно просранная Малюськой и его людьми была 2 недели назад.
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07.05.2020 16:09 Ответить
Порохоботы правду спамят, вы понимаете что показываете себя ссыкунами?) хотя у вас нет чести, вам все равно))
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07.05.2020 13:51 Ответить
Вас, ботов запоребриковых, за ваши тупые фейки не спамить, а в шею поганую гнать мало.
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07.05.2020 16:10 Ответить
Тобто такими справами хочуть збанкрутувати ПриватБанк і також знищити фінансову систему України.
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07.05.2020 13:32 Ответить
А можно Суркисам и прочим платить будет одичалая отара 73%,ведь это их выбор!?
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07.05.2020 13:33 Ответить
У тебя удивительная особенность гадить себе в штаны, то врачи у тебя болеют(я тебе намекнул, а ниже в ленте тебе популярно объяснили почему такой процент) то теперь решение суда от 2017 года это оказывается выбор избирателей Зеленского. Тебе нормально живётся без мозга? 🤣
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07.05.2020 13:43 Ответить
как будто суды в 17 и сейчас - это разные суды
в 17 они хоть чего то боялись,а сейчас распоясались при зеленой власти окончательно
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07.05.2020 15:26 Ответить
Суды одни и те-же, отреформированные Петей. Разговор о том, с чего это должны платить избиратели Зеленского, как предлагает хомоэректус выше?
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07.05.2020 15:34 Ответить
Хомоэректус из-за поребрика только проснулся из летаргического сна или потерялся совсем и не знает кто у нас уже год президентом?
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07.05.2020 16:12 Ответить
Кошти офшорним компаніям, які пов'язують із Суркісами в медіа, Приватбанк зараз не поверне. Це неможливо. І власне, цього постанова не вимагає", - повідомив міністр юстиції. Джерело: https://censor.net/ua/n3191414
отак https://censor.net/ua/news/3191414/pryvatbank_ne_povertatyme_250_mln_surkisam_nezvajayuchy_na_rishennya_sudu_malyuska а точніше вся ця зеленська шобла вчергове сцуть всім в очі.
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07.05.2020 13:34 Ответить
"ПриватБанк" отримав 4 постанови про відкриття виконавчого провадження у справі про вклади Суркісів - Цензор.НЕТ 4551
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07.05.2020 13:47 Ответить
Прийшло покращення. От той олігарх Порошенко, десь крав, крав і все в казну. А ось прийшов новий, чистий, не "мародер" і не "барига" олігарх Беня і все з казни і з казни. А ще один олігарх Ахметка - все з казни і з казни, і свої послуги все дорожче і дорожче продає лохам. Ще один олігарх Пінчук - все бере до своїх рук, і пан Новінський для новиї свійський. Це ж свої олагірхи? Ще непогано себе почуває Герега, виплив не на крові, а на масках від крові і пока всі стоять він біжить і в правильному напрямку.
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07.05.2020 14:42 Ответить
А можно обанкротить уже этот Приватбанк, скажем раздать весь капитал невозвратными кредитами разным заводам укроборонпрома(который скоро реорганизуют, сами же говорили, да так, чтоб все концы в воду) и вернуть его в таком виде бене с суркисами? И пусть вкладчики и трясут беню за свои вклады...
Шутка.
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07.05.2020 15:59 Ответить
 
 