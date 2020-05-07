"ПриватБанк" получил 4 постановления об открытии исполнительного производства по делу о вкладах Суркисов

5 мая 2020 "ПриватБанк" получил от государственного исполнителя Печерского отдела государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины четыре новые постановления об открытии исполнительного производства.

По информации Цензор.НЕТ новые постановления касаются принудительного исполнения "ПриватБанком" постановления Печерского районного суда от 09.02.2017 об обеспечении иска по делу № 757/7499/17-ц и выплату компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по прекращенным еще в декабре 2016 года депозитным договорам, обязательства по которым были обменены на акции допэмиссии "ПриватБанка" во время национализациии (bail in).

Учитывая, что государственным исполнителем продолжаются совершаться незаконные действия при принудительном исполнении решения Печерского райсуда от 09.02.2017 "ПриватБанк" обратился с заявлениями в правоохранительные органы, Печерский райсуд Киева и на имя министра юстиции с требованием дать правовую оценку действиям государственного исполнителя.

По странному стечению обстоятельств, несмотря на существование автоматизированной системы распределения дел, все исполнительные производства были открыты тем же государственным исполнителем Печерского ОГИС Минюста, который обратился в Печерский райсуд за разъяснением решения 2017 года. Определенные действия именно этого исполнителя стали основанием для многочисленных жалоб ПриватБанка, которые до сих пор проигнорированы.

Напомним, что 15 июня 2020 Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение дела № 826/20221/16 по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с АО КБ "ПриватБанк" лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на акции допэмиссии ПриватБанка (bail in) и взыскании с государственного "ПриватБанка" 1 миллиарда гривен.

Выводы Большой Палаты Верховного Суда по данному делу непосредственно будут влиять на исход всех дел, связанных с обжалованием национализации ПриватБанка".

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