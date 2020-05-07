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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток, по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации уже четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, утром на луганском направлении российские оккупационные войска выпустили 18 мин 82-мм калибра, а также применяли станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы во время обстрела защитников Орехово.

В период с 10:45 по 11:00, противник выпустил 4 мины 120-мм калибра по опорным пунктам украинских защитников неподалеку от Новотошковского.

На донецком направлении из автоматических станковых гранатометов вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по защитникам Новоселовки-2, а из стрелкового оружия обстреляли позиции Объединенных сил рядом с Марьинкой.

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"По имеющейся информации, с начала текущих суток, в результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение.

Подразделения из состава Объединенных адекватно подавляли вражескую активность из дежурных огневых средств. Потери противника уточняются", - сказано в сообщении.

Как позже уточнили в пресс-центре ОС, украинский защитник получил осколочное ранение вследствие вражеского огня из автоматического станкового гранатомета. Воина доставили в медицинское учреждение и оперативно оказали квалифицированную помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.

Минобороны (9449) обстрел (28195) ранение (3404) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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С начала суток враг четыре раза обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранен один украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7332
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07.05.2020 13:23 Ответить
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Щоб було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських бидлотварюк на кшталт цієї.З початку доби ворог чотири рази обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, поранено одного українського воїна, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6903
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07.05.2020 16:36 Ответить
та той Донбас не потрiбен не нам нi москалям,нi хто не хоче годувати сепарiв.
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07.05.2020 17:28 Ответить
 
 