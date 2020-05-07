Ермак о возвращении оккупированных территорий Донбасса: Хотели бы до конца года, но есть и проработанный план "Б"
Украинские власти хотели бы добиться мира на Донбассе и возвращения оккупированных территорий до конца этого года, но при этом существует и план "Б", если этого не удастся добиться.
Об этом на встрече с журналистами рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, украинские власти не будут ждать годами, если "та сторона не хочет прекращать войну".
"Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план Б: что мы делаем, если будет так; что делаем, если будет вот так", - сказал Ермак.
Он подчеркнул, что власти хотели бы проведения местных выборов в октябре в том числе и на территории ОРДЛО, но только при определенных условиях.
"Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институциями, нужна безопасность и только потом выборы", - отметил Ермак.
В то же время вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников уточнил, что кампания на местных выборах по законодательству начинается за 90 дней до даты их проведения, а перед этим международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ еще должны сделать вывод о принципиальной возможности проведения демократических выборов в ОРДЛО.
Напомним, ранее сообщалось, что Ермак предложил представителям "нормандской четверки" перезагрузить Контактную группу по Донбассу с привлечением переселенцев. Предполагается, что они могут выступить представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей и принимать участие в консультациях.
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Що ніби -то він проводить глибоку чистку ЛІВОохоронного блоку, активізує економіку та добробут населення і організовує нещадну боротьбу проти агресії Орди, захищає інтереси України перед олігархами та гарантує дотримання положень Конституції.. . Бо то - "чистої води" наклепи!
У ВСЕзеленського ЛАЙНА, ЩО ПЛАН *А*, ЩО ПЛАН *Б* ТО ТОЧКА *G* ДЛЯ ЗАДОВОЛЕННЯ
)(УЙЛА
https://twitter.com/dmitriypaut
Дмитрий
@dmitriypaut
·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1258279870657945601 4 ч
Вчера Зеленскай
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
признался,что не может уволить своего директора Ермака. Он назначен из центра,из Мацквы. У Зеленскага тупо нет таких полномочий.
Кто он такой вообще ? У него нет никакого народного мандата.
есть недоразумение какое то
***** на это не пойдёт,сто раз было сказано
нет,мля жуют всё ту-же жвачку
https://censor.net/news/3193906/********************************************************************************************************
Но тогда стоять им придётся на х*ю.
Никогда ни один "действующий" пенсионер не получал свою пенсию из кармана другого "действующего" пенсионера. Иначе можно тогда с уверенностью утверждать, что, к примеру, закарпатские пенсионеры получают свою пенсию из карманов харьковских пенсионеров ... только где-то я это уже слыхал ... кажется в " Донбасс кормит всю Украину" ....
А вдобавок еще и платит за комуналку считаные гроши в сравнении с тарифами украинскими.Даже не будем рассматривать опять таки из чьего кармана преференции.
Да нет, Миша, давай все-таки рассмотрим.
Так как тут официальная оплата проводится только в рублях, то нужно чтобы они откуда-то брались. А откуда они берутся, ну если тут нет ни более-менее приличной экономики, ни монетного двора, ни полномочий у "ЦРБ" на эмиссию российских денежных знаков? - правильно, Миша - из "белых камазов".
Поэтому вывод "из чьих карманов преференции", напрашивается сам собой - из карманов всех россиян, но благодаря тем дебильным россиянам, которые порвали три баяна оручи "Крым нааааш!!!"
Как именно "по-другому" распределялся ПФУ до весны 14-го, когда все "престарелые урки" были исключительно украинскими? Можешь, если хоть и не в мелких деталях, то хотя бы крупными мазками описать?
Да и сами пенсионеры покупая что угодно платят и включенный в товар налог с которого опять таки часть денег поступает в пенсионный фонд.
1. Пенсионные туристы, сняв, например в Бахмуте, гривни прут назад неподъемные сумки со жратвой и шмотьем - то бишь заплатив "налог включенный в товар".
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2. Наличные гривни, завезенные в дыру, никому кроме серых валютчиков и обменников не нужны(ну разве только на проезд в следующую поездку). Эти валютчики и обменники, выкупившие гривни у "туристов" , в свою очередь прикурив какую-то копеечку, продают эти гривни тем, кому они нужны будут после въезда на подконтрольную территорию, то есть тем, кто их снова так или иначе запустит в оборот в украинской экономике.
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3. Валютчики и обменники продадут эти гривни местным торгашам, которые потом отдадут их частично за товары закупаемые на подконтрольной территории, частично на взятки "подконтрольным" ментам и таможне при перемещении этих товаров через КПВВ(ну или козьими тропами). Итог - в любом случае наличка вывезенная пенсионными туристами, в итоге возвращается в "подконтрольный" оборот, так или иначе выполнив свою функцию "генератора" бюджетных поступлений в УКРАИНСКИЙ бюджет.
За счет той же безвозмездной подачи воды с с территории контролируемой Украиной.Безвозмездной потому что просто никто с той стороны за нее не платит ...
Конечные потребители, в подавляющем большинстве своем, оплачивают всё, что указано в выставленном им счёте.
В чём заключается вина конечных(розничных) потребителей (которые оплатили столько сколько с них затребовали) в том, что в схеме оптовый поставщик<=>оптовый потребитель отсутствует взаиморасчет?
Может вместо того чтобы сокрушаться тут о том, как тебя разоряют бабки с двумя пенсиями, ты выключишь комп, возьмешь вилы и пойдешь побеседуешь с теми "подконтрольными", кто курирует и обеспечивает работу этих "бесплатных поставок"? Не? Не пойдешь ибо ссыкотно?
Из обсуждения:
Опять дизайнеры не ту бабку сфотошопили. Российские пенсионеры выглядят вот так:
* * *
Даже если бы не было оригинальной картинки, которую сп.....или, реально видно, что ни бабка, ни пацан "не наши".
* * *
- Чо они там победили?
- авторские права (но это не точно)
https://pechal.d3.ru/3952-1975279/?sorting=rating
https://www.youtube.com/watch?v=n9Q1NGFXJdE
Пока жив этот ГОВНЮК - ПУТИН, ему можно только сдаться (без боя)
Но я , как старый офицер против этого. Его нужно УБИТЬ.
Если ты так тоже думаешь-тогда я - ЗА!
Юрий Яковлевич.
А план Б можете засунути собі в сраку, бо він приречений на такий же успіх як і план А.
Знаєте чому? Тому що ви слуги кого завгодно, але не Украіни та іі народу. Горіти вам в пеклі
Этой ЗЕленой стаи обезьян место не в правительстве, а в вольере, в зоопарке!
https://censor.net/comments/locate/3194006/019214f4-d18f-71b9-8455-55bd5739cd22
В РФ четко заявили, что "Мы один народ". А это подразумевает демонтаж государственности Украины. И уже давно были озвучены претензии минимум на 8 областей. Да экономика внесла свои коррективы, но от цели никто не отказывается
Не договорились..... И где ваш план Б?