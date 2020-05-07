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Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома

Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома

Во время обыска, который проводился утром сотрудниками Службы безопасности Украины, по месту жительства экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, ничего не было изъято.

 Об этом он заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Постановление на обыск выдано Житомирским судом, оно уже есть в Интернете, я разглашать не буду, поскольку с уважением отношусь к тайне следствия, - отметил Верланов. - Это старое, известное для меня дело, по которому ко мне приходили в Государственную налоговую службу, когда я был председателем. Там расследуются эпизоды, которые мне абсолютно понятны, все это свидетельствует о нашей борьбе с конвертаторами. Почему это на сегодняшний день перешло в такую ​​плоскость? На мой взгляд, это продолжение политического давления на команду реформаторов, такого же порядка, как уголовное производство против Рябошапки.

Обыск прошел профессионально, вопросов к следственно-оперативной группе у меня нет, все по закону. Адвокат сделал определенные замечания. Я не знаю, что искали, но ничего не изъято".

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Определение суда, о котором говорит Сергей Верланов, опубликовал на своей странице в фейсбуке бывший налоговик Юрий Атаманюк. Согласно этому документу, уголовное производство расследуется по ч.2 ст. 364, ч. 5 ст. 358-5, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

В документе говорится, что расследованием установлено, что служебные лица Государственной налоговой службы Украины совместно со служебными лицами Офиса крупных налогоплательщиков ГНС в Киевской, Львовской, Николаевской, Волынской, запорожской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и в г. Киеве, злоупотребляя служебным положением, действуя по предварительному сговору з организаторами транзитно-конвертационных групп, с целью получения неправомерной выгоды, в период с 2019 по 2020 год создали противоправный механизм, направленный на незаконное формирование сумм налогового кредита по НДС, а в дальнейшем его возмещение из государственного бюджета.

обыск (1906) СБУ (20116) Верланов Сергей (114)


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Топ комментарии
+6
Зеленые реформаторы
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07.05.2020 13:37 Ответить
+3
Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома - Цензор.НЕТ 8640квн так квн, що замовляли те й хавайте
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07.05.2020 13:36 Ответить
+3
Задолбали, любого тронь и поднимается крик о политических преследованиях честнейших людей.
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07.05.2020 13:39 Ответить
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Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома - Цензор.НЕТ 8640квн так квн, що замовляли те й хавайте
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07.05.2020 13:36 Ответить
She cut to LOOK
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07.05.2020 13:40 Ответить
Да, скорей всего то лук
... его как известно когда раздевают...
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07.05.2020 14:46 Ответить
Чудні. Спочатку кричали "сдєлаєм іх вмєстє" а тепер "політічєскоє давлєніє на коМанду рехворматоров"...
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07.05.2020 13:36 Ответить
Кто кричал?
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07.05.2020 14:20 Ответить
Зеленые реформаторы
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07.05.2020 13:37 Ответить
Своих это кого?
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07.05.2020 14:22 Ответить
Кто Зеленый реформатор? Уманский?
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07.05.2020 14:21 Ответить
Задолбали, любого тронь и поднимается крик о политических преследованиях честнейших людей.
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07.05.2020 13:39 Ответить
Вот мне просто интересно, кто оказывает политическое давление при помощи СБУ, на зеленую команду молодых реформаторов?
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07.05.2020 13:48 Ответить
а так то зеленые реформаторы были? а теперь власть захватили зеленые реакционеры?
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07.05.2020 13:49 Ответить
Если ничего не подбросили , то не переживай , а если в Пушку , - То переживай.
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07.05.2020 14:02 Ответить
что не вор то рехформатор))))
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07.05.2020 14:13 Ответить
Какой крутой реформатор!
Саакашвили нервно курит в стороне!
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07.05.2020 14:33 Ответить
 
 