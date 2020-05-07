"Слуги народа" Тищенко и Негулевский обвинили "Нибулон" в подкупе нардепов из-за законопроекта о речном транспорте: "Занес кругом денег". ВИДЕО

Народные депутаты от "Слуги народа" Игорь Негулевский и Николай Тищенко обвинили компанию "Нибулон" якобы в попытке подкупа депутатов, чтобы помешать принятию законопроекта о внутреннем водном транспорте.

Об этом нардепы заявили в сторис в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

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- Есть один момент! - сказал Николай Тищенко.

- Нибулон! - заявил Игорь Негулевский.

- Единичный монополист, друзья. Вдумайтесь. 30 лет Украина независимая, а у нас один монополист - Нибулон подсуетился... - заявил Николай Тищенко.

- Занес кругом денег во все международные ассоциации, во все фракции, во все области, - добавил Игорь Негулевский.

- Благо денежки есть, - отметил Николай Тищенко.

- И всячески пытается наш прекраснейший законопроект, - добавил Игорь Негулевский.

- О чем мы хотим сделать соответственный депутатский запрос, правильно, Игорь? - заявил Николай Тищенко.

- Правильно, - ответил Игорь Негулевский.

- Быть добру друзья, враг не пройдет. У нас все под контролем, - добавил Николай Тищенко.

24 апреля этого года Верховная Рада приняла за основу законопроект Украины "О внутреннем водном транспорте" № 1182-1-д. Этот законопроект открывает речной транспортный комплекс Украины для иностранного бизнеса. Вместе с тем, президент Ассоциации "Укрсудпром" Виктор Лисицкий заявил, что данный законопроект не учитывает интересы украинских предпринимателей, а также несет угрозу национальной безопасности: "Нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию".

"Нибулон" - аграрная компания Украины, один из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортёров. Основана в 1991 году. Основатель и генеральный директор - Алексей Вадатурский. Компания владеет двумя одноимёнными дочерними предприятиями: пароходством (создано в 2009 году) и судостроительно-судоремонтным заводом (с 2012 года). Судоходная компания "Нибулон" является одним из четырех крупнейших судовладельцев Украины. Она сосредотачивает свою деятельность на Днепре и Южном Буге.