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Новости Скандалы в Слуге народа
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"Слуги народа" Тищенко и Негулевский обвинили "Нибулон" в подкупе нардепов из-за законопроекта о речном транспорте: "Занес кругом денег". ВИДЕО

Народные депутаты от "Слуги народа" Игорь Негулевский и Николай Тищенко обвинили компанию "Нибулон" якобы в попытке подкупа депутатов, чтобы помешать принятию законопроекта о внутреннем водном транспорте.

Об этом нардепы заявили в сторис в Instagram, передает Цензор.НЕТ.

Видео: НикВести

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Принятый Радой за основу законопроект о речном транспорте угрожает нацбезопасности: нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию, - глава "Укрсудпрома" Лисицкий

- Есть один момент! - сказал Николай Тищенко.

- Нибулон! - заявил Игорь Негулевский.

- Единичный монополист, друзья. Вдумайтесь. 30 лет Украина независимая, а у нас один монополист - Нибулон подсуетился... - заявил Николай Тищенко.

- Занес кругом денег во все международные ассоциации, во все фракции, во все области, - добавил Игорь Негулевский.

- Благо денежки есть, - отметил Николай Тищенко.

- И всячески пытается наш прекраснейший законопроект, - добавил Игорь Негулевский.

- О чем мы хотим сделать соответственный депутатский запрос, правильно, Игорь? - заявил Николай Тищенко.

- Правильно, - ответил Игорь Негулевский.

- Быть добру друзья, враг не пройдет. У нас все под контролем, - добавил Николай Тищенко.

24 апреля этого года Верховная Рада приняла за основу законопроект Украины "О внутреннем водном транспорте" № 1182-1-д. Этот законопроект открывает речной транспортный комплекс Украины для иностранного бизнеса. Вместе с тем, президент Ассоциации "Укрсудпром" Виктор Лисицкий заявил, что данный законопроект не учитывает интересы украинских предпринимателей, а также несет угрозу национальной безопасности: "Нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию".

"Нибулон" - аграрная компания Украины, один из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортёров. Основана в 1991 году. Основатель и генеральный директор - Алексей Вадатурский. Компания владеет двумя одноимёнными дочерними предприятиями: пароходством (создано в 2009 году) и судостроительно-судоремонтным заводом (с 2012 года). Судоходная компания "Нибулон" является одним из четырех крупнейших судовладельцев Украины. Она сосредотачивает свою деятельность на Днепре и Южном Буге.

Автор: 

ВР (29302) Нибулон (52) подкуп (600) река (111) речной транспорт (14) Тищенко Николай (338) Негулевский Игорь (4)


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Топ комментарии
+14
Колян мочи его. МакДональдс тоже суки в своих бургерах поганых используют твое погонялово Котлета. Подкупили сссуки всех ))))))
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07.05.2020 14:25 Ответить
+14
"Слуги народу" Тищенко і Негулевський звинуватили "Нібулон" у підкупі нардепів через законопроєкт про річковий транспорт: "Заніс кругом грошей" - Цензор.НЕТ 7330
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07.05.2020 14:46 Ответить
+13
Тебе верить себя не уважать.
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07.05.2020 14:21 Ответить
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Тебе верить себя не уважать.
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07.05.2020 14:21 Ответить
Все дело в том, что этот законопроект запрещает пускать русню во внутренние воды Украины... и все, ничего больше крамольного... Но козломордые высосали из пальцы то что у Нибулона самый большой ручной флот (который кстати работает исключительно на Нибулон) и на этом основании признали Нибулон монополистом - который не хочет конкурировать с речным флотом Московии - который кстати раз 500 больше чем у Нибулона...
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07.05.2020 15:48 Ответить
"Слуги народу" Тищенко і Негулевський звинуватили "Нібулон" у підкупі нардепів через законопроєкт про річковий транспорт: "Заніс кругом грошей" - Цензор.НЕТ 3960
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07.05.2020 17:03 Ответить
Колян мочи его. МакДональдс тоже суки в своих бургерах поганых используют твое погонялово Котлета. Подкупили сссуки всех ))))))
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07.05.2020 14:25 Ответить
Это полная лажа , - Кто бы говорил .Давайте всю Дурь на изнанку и чем далее , то все Тупее.
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07.05.2020 14:26 Ответить
Я думал Колясик котлеты врачам делает, а он видосики пилит.
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07.05.2020 14:30 Ответить
по такой цене будут работать только на котлеты.
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07.05.2020 15:14 Ответить
сколько вискаря они приняли - что , хотели с Нибулона срубить по-более...., потому и "волнУ" запустили...
борцуны херовы - за свои карманы...
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07.05.2020 14:35 Ответить
"Слуги народу" Тищенко і Негулевський звинуватили "Нібулон" у підкупі нардепів через законопроєкт про річковий транспорт: "Заніс кругом грошей" - Цензор.НЕТ 7330
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07.05.2020 14:46 Ответить
Тем более когда эти дебилы из секты Зе.
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07.05.2020 18:30 Ответить
сколько миллионов заплатил тищенко за работающие рестораны во время карантина?
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07.05.2020 15:04 Ответить
почему он не в паловке?
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07.05.2020 15:04 Ответить
когда говорят тищенко - подразумевается котлета
когда говорят котлета тищенко - подразумевается такое же овно как и тищенко...но дорого...
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07.05.2020 15:05 Ответить
Покушал котлету с чаем (велюр) и вылетел из Форбс.
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07.05.2020 15:12 Ответить
этот ваЗЕлиновский Сброд по ходу переплюнул ОПГ опущенного гопника вити хама.....гнать на Х,,,Й этот ******** бенин цырк!!!!
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07.05.2020 15:05 Ответить
и занес, всегда так было
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07.05.2020 15:09 Ответить
В "терариуме" украинских бариг началась травля друг друга!))
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07.05.2020 15:22 Ответить
Всем Вадатурский занес, а вот Коле Котлете нет...абідна, панимаешь)
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07.05.2020 15:27 Ответить
кухоный ушлепок прежде чем открывать пасть обзавелся бы доказательствами.. не удивляет что такое чмо в команде этой партии
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07.05.2020 16:00 Ответить
во слуге урода, в придачу к бородатой жопе каломойского бешеному дубинскому, завелись еще два бешеных пельменя - тищенко и ***********
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07.05.2020 16:46 Ответить
Слов просто нет.
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07.05.2020 16:47 Ответить
Дрищенко опять что-то рассказывает.
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07.05.2020 17:14 Ответить
Когда два таких дол**ба выступают за какой либо законопроект, то уже только это ну ооочень настораживает. Хотя, все может быть очень банально - им лично не досталось от Нибулона.
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07.05.2020 17:28 Ответить
Я смотрю в этом составе рады рекордное число долбо..бов
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07.05.2020 18:06 Ответить
😂😂😂😂😂вы сделали мой вечер))) таки да
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07.05.2020 19:33 Ответить
два дебила-это сила !
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07.05.2020 18:07 Ответить
"Котлета" решил чуть пошуметь, за "Велюр" и "праздник Чернобыля" отмывается.
Но тот Нибулон давно на плаву. Нет сомнений, что принципы работы с властью те же что и у Порошенка, Бойка, Тимошенко и прочих "опытных" товарищей.
Гнать всех в шею.
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07.05.2020 18:38 Ответить
С этими персонажами можно снять целый сериал "Собачье сердце".
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07.05.2020 22:17 Ответить
А, что УРКЕ - КОЛЕ ОБОЛОНСКОМУ ничего не досталось (он в это время в ВЕЛЮРЕ котлеты жарил), а теперь жаба давит???
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08.05.2020 20:46 Ответить
 
 