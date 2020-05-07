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28 нардепов внесли в Раду законопроект, который позволит чиновникам скрывать внебрачных детей. СПИСОК

28 нардепов внесли в Раду законопроект, который позволит чиновникам скрывать внебрачных детей. СПИСОК

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

На сайте ВР указано, что инициаторами законопроекта выступили 28 народных депутатов, из которых 20 - представители "Слуги народа".

Приводим список инициаторов:

  • Сергей Ионушас (Слуга народа)
  • Руслан Стефанчук (Слуга народа)
  • Галина Янченко (Слуга народа)
  • Иван Крулько (Батьківщина)
  • Григорий Мамка (ОПЗЖ)
  • Владлен Неклюдов (Слуга народа)
  • Владимир Кабаченко (Батьківщина)
  • Лариса Билозир (группа "За будущее")
  • Николай Кучер (группа "За будущее")
  • Андрей Николаенко (Батьківщина)
  • Николай Стефанчук (Слуга народа)
  • Сергей Алексеев (Европейская Солидарность)
  • Федор Вениславский (Слуга народа)
  • Сергей Шахов (группа "Доверие")
  • Ольга Совгиря (Слуга народа)
  • Денис Монастырский (Слуга народа)
  • Сергей Бабак (Слуга народа)
  • Андрей Костин (Слуга народа)
  • Михаил Радуцкий (Слуга народа)
  • Андрей Клочко (Слуга народа)
  • Сергей Кальченко (Слуга народа)
  • Евгения Кравчук (Слуга народа)
  • Марьяна Безуглая (Слуга народа)
  • Александр Ткаченко (Слуга народа)
  • Максим Павлюк (Слуга народа)
  • Алексей Леонов (Слуга народа)
  • Анатолий Костюх (Слуга народа)
  • Павел Фролов (Слуга народа)

Комитет уже поддержал законопроект. 

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил в Facebook, что законопроект позволит чиновникам скрывать внебрачных детей.

"Расскажу вам о приоритетах нашей политической элиты во время эпидемии. 28 депутатов (среди которых вице-спикер и несколько председателей комитетов) пять дней назад зарегистрировали законопроект. Его сразу начали пихать в повестку дня внеочередной сессии", - отметил Шабунин.

Он обратил внимание, что главная цель законопроекта - разрешить не декларировать имущество несовершеннолетних детей, которые не живут с родителями-декларантами.

"И дело здесь даже не в коррупции, потому что в случае пользования/управления этим имуществом, декларировать его все равно придется. Дело в нежелании кого-то из авторов засветить в декларации внебрачных детей. Чтобы не позориться только этой нормой, ее спрятали среди других изменений", - отметил Шабунин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей, - нардеп "Голоса" Юрчишин

Автор: 

брак (109) декларация (1366) дети (6605) имущество (350) Шабунин Виталий (541)


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Топ комментарии
+12
сексуальная революція очима "народних депутатів"?
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07.05.2020 13:57 Ответить
+11
В один момент все дети нардепов после этого станут внебрачными... и чрезвычайно богатыми на материальный достаток...
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07.05.2020 14:00 Ответить
+10
велико желание взять палку и перетянуть каждого через всю спину до самой ж... имею ввиду избирателей этой зеленой своры
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07.05.2020 13:56 Ответить
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велико желание взять палку и перетянуть каждого через всю спину до самой ж... имею ввиду избирателей этой зеленой своры
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07.05.2020 13:56 Ответить
А таких серед свори, станом на травень 2020 нема.
Свора розказує, що за Зє, 21.04.2019, проголосували порохоботи.
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07.05.2020 14:12 Ответить
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07.05.2020 15:00 Ответить
Не палку а спрвжню козацьку шаблю .
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07.05.2020 14:35 Ответить
сексуальная революція очима "народних депутатів"?
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07.05.2020 13:57 Ответить
Самый неотложный законопроект . У кого , что на уме и для этого они мечтали попасть в Раду.
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07.05.2020 13:57 Ответить
від слуг аж рябіє в очах...
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07.05.2020 13:58 Ответить
В стране тяжелая демографическая ситуация. Чиновники должны ее исправить за счет внебрачных детей .Сеятели так сказать .....
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07.05.2020 13:58 Ответить
Списки содомистов в открытом доступе.
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07.05.2020 13:59 Ответить
Это самое необходимое?*
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07.05.2020 13:59 Ответить
Простите, а эта мерзость вообще когда то была необходима?
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07.05.2020 14:01 Ответить
Нда... Мы уже в дупе, но по инерции думаем, что есть куда падать...
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07.05.2020 13:59 Ответить
Назвемо "Закон Бастардів"!!! Щоб красиво. І так от дізналися в яких нардепів позашлюбні діти.
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07.05.2020 13:59 Ответить
Бастарди їх мало хвилюють - під позашлюбними вони мають на увазі законних дітей після розлучення з їх матір'ю. Вангую, що після прийняття закону станеться епідемія розлучень серед слуг народу та всяких чиновників
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07.05.2020 15:07 Ответить
а дтей алигархов наших?
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07.05.2020 13:59 Ответить
правнуки, внебрачных детей лейтенанта Шмидта рулят...
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07.05.2020 13:59 Ответить
Капец! эти ...ляди из скотов уродов, если бы у них была возможность - все и всех бы запретили, и вели себя точно как *****- делаю что хочу, ответственности никакой, ворую миллиарды и все остальные идут на йух. Я себе только могу представить, как бы эти ушлепки тогда бы развернулись! Даже бы путлер сказал бы- а шо так можно было? Заниматься прелюбодияниями можно, но при этом всем остальным требовать запрета на аборты, и переписывать свои ворованные бабки на незаконорожденных детей, чтоб никто не знал, где спрятано)))). Во всей красе- "честные и неподкупные" скоты нарида!
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07.05.2020 14:00 Ответить
В один момент все дети нардепов после этого станут внебрачными... и чрезвычайно богатыми на материальный достаток...
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07.05.2020 14:00 Ответить
Ето на самом дєлє нєбивалий прорив в законодатєльствє. По суті, даний законопроект прізван положить конєц епохі ущємлєнія сєксуальних свобод народних ізбранніков.
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07.05.2020 14:01 Ответить
Гордіться,зе-дебіли,ви зробили це разом!
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07.05.2020 14:01 Ответить
"Сергей Алексеев (Европейская Солидарность)Источник: https://censor.net/n3194016"
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07.05.2020 14:46 Ответить
І чьо?
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07.05.2020 16:40 Ответить
Попробуй прочитать 2 поста подряд. Может быть дойдет.
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07.05.2020 21:21 Ответить
Какие дети от анала?
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07.05.2020 14:04 Ответить
Такие и дети
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07.05.2020 14:05 Ответить
Если верить пропорциям, 72% зебилов - байстрюки
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07.05.2020 14:05 Ответить
это не депутаты, это воры, пришедшие к власти грабить и скрывать наворованное
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07.05.2020 14:06 Ответить
Цікаво послухати коментарі нарітних інтелектуалів 73,22%, як до цього причетний Порошенко.
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07.05.2020 14:06 Ответить
Навіщо ? Щоб приховувати свої прибутки ?
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07.05.2020 14:07 Ответить
руслан стефанчук никак не нажрется? да уже вот вот лопнет, а детей уже давно делать не может, пипыску как отыскать?
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07.05.2020 14:07 Ответить
Эпидемия а эти шизики закон про банки и про байстрюков заботятся ...идиотизм
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07.05.2020 14:07 Ответить
!?!?!?!? Просто *********** новость!!!! Это именно то,что сегодня спасет страну, что самое злободневное! В стране одна проблема - как нардепам скрывать последствия того, об шо они чешут свой мудёж! Можете банить, но других слов нет!
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07.05.2020 14:08 Ответить
Тепер ми знаємо прізвища тих депутатів, які мають позашлюбних дітей!
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07.05.2020 14:09 Ответить
Очень важный и своевременный для СН законопроект! Сегодня будет важное правительственное сообщение о внебрачных детях на всех телеканалах .
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07.05.2020 14:10 Ответить
Тільки вчора з'явилася новина що:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий не декларировать имущество, если оно записано на внебрачных детей, - нардеп "Голоса" ЮрчишинИсточник: https://censor.net.ua/n3194016

Сьогодні вони вже хочуть заховати від людей своїх позашлюбних дітей. На яких звісно перепишуть все майно.

Ну що зебіли, це вже кінець епохи бідності, чи ще ні? Зебарани.
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07.05.2020 14:11 Ответить
У них одна думка: «Когда наконєц посадят Пороха !»
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07.05.2020 14:14 Ответить
Эпоха бедности пройдет когда люди забудут Пороха, Зелю, Юлю и все остальное порождение ворья и грабежей Украины.
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07.05.2020 14:17 Ответить
О так, їм вже ні чого не потрібно. Якщо раніше, волали що з приходом моніки не лоха, якій сорок два годіка. Зарплати зростуть, зменшення комунальних платежів буде, зростання економіки, посадка Пороха.
То сьогодні вже цього нема, окрім посади Пороха. Вони тільки волають, ну хоть Пороха посадить вже.
Що тут скажеш,зебіли.
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07.05.2020 14:26 Ответить
Для нашей"элиты" уже давно слова:честь , верность , порядочность утратили ценность , и используются только для пиара .С чего тогда эти лицемеры так забеспокоились ?
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07.05.2020 14:12 Ответить
Это прямая коррупция и возможность уклонения от уплаты налогов: на этих внебрачных детей будет записано, как на настоящих владельцев, большинство имущества депутатов и чиновников, и поэтому это имущество не будет отражаться в декларациях. "Голь" на выдумки хитра.
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07.05.2020 14:15 Ответить
Это мы платим им зарплату чтобы они от нас могли скрывать деньги и детей с деньгами. Хотя о чем это я, они слово народ забывают сразу после выборов.
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07.05.2020 14:15 Ответить
А вони ще кажуть що Порошенко і компанія корупціонери?! А Тут ЗЛОДІЙСТВО прямо нагло пре від слуг. Питання тільки слуги вони кого? Відповідь злочинців, корупціонерів, злодіїв державного майна, ВОРГІВ УКРАЇНИ.
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07.05.2020 14:41 Ответить
Без слів... Десь в світі ще є така маячня ?
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07.05.2020 14:46 Ответить
Да нет, такое лишь можно увидеть у нашего клоуна и у слуг народа.
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07.05.2020 14:50 Ответить
Твари, всё делают лишь на своё благо, и нахрен нам такие слуги народа???
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07.05.2020 14:47 Ответить
Гнать сраной метлой этих хитроопых вообще с Рады, таким тварям не место в Раде.
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07.05.2020 14:54 Ответить
самі чоловіки,
це як обдурити НАЗК і уникнути покарання за нетрудові доходи
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07.05.2020 15:19 Ответить
Даешь закон о скрывании внебрачных жен!
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07.05.2020 15:49 Ответить
И снова зашквар всех партий кроме Голоса. Голос рулит👍
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07.05.2020 17:05 Ответить
І ще не внесли туди 16 тис. правок? Чи ще внесуть? Цікаво.
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07.05.2020 20:40 Ответить
 
 