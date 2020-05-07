28 нардепов внесли в Раду законопроект, который позволит чиновникам скрывать внебрачных детей. СПИСОК

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который позволит чиновникам не показывать в декларациях внебрачных детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт парламента.

На сайте ВР указано, что инициаторами законопроекта выступили 28 народных депутатов, из которых 20 - представители "Слуги народа".

Приводим список инициаторов:

Сергей Ионушас (Слуга народа)

Руслан Стефанчук (Слуга народа)

Галина Янченко (Слуга народа)

Иван Крулько (Батьківщина)

Григорий Мамка (ОПЗЖ)

Владлен Неклюдов (Слуга народа)

Владимир Кабаченко (Батьківщина)

Лариса Билозир (группа "За будущее")

Николай Кучер (группа "За будущее")

Андрей Николаенко (Батьківщина)

Николай Стефанчук (Слуга народа)

Сергей Алексеев (Европейская Солидарность)

Федор Вениславский (Слуга народа)

Сергей Шахов (группа "Доверие")

Ольга Совгиря (Слуга народа)

Денис Монастырский (Слуга народа)

Сергей Бабак (Слуга народа)

Андрей Костин (Слуга народа)

Михаил Радуцкий (Слуга народа)

Андрей Клочко (Слуга народа)

Сергей Кальченко (Слуга народа)

Евгения Кравчук (Слуга народа)

Марьяна Безуглая (Слуга народа)

Александр Ткаченко (Слуга народа)

Максим Павлюк (Слуга народа)

Алексей Леонов (Слуга народа)

Анатолий Костюх (Слуга народа)

Павел Фролов (Слуга народа)

Комитет уже поддержал законопроект.

Руководитель "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин сообщил в Facebook, что законопроект позволит чиновникам скрывать внебрачных детей.

"Расскажу вам о приоритетах нашей политической элиты во время эпидемии. 28 депутатов (среди которых вице-спикер и несколько председателей комитетов) пять дней назад зарегистрировали законопроект. Его сразу начали пихать в повестку дня внеочередной сессии", - отметил Шабунин.

Он обратил внимание, что главная цель законопроекта - разрешить не декларировать имущество несовершеннолетних детей, которые не живут с родителями-декларантами.

"И дело здесь даже не в коррупции, потому что в случае пользования/управления этим имуществом, декларировать его все равно придется. Дело в нежелании кого-то из авторов засветить в декларации внебрачных детей. Чтобы не позориться только этой нормой, ее спрятали среди других изменений", - отметил Шабунин.

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