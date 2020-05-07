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Новости Скандалы в Слуге народа
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Гендиректор "Нибулона" Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране

Гендиректор

Генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский готовит иск в суд против народных депутатов партии "Слуга народа" Игоря Негулевского и Николая Тищенко, которые обвинили его в попытке подкупа депутатов.

Об этом сообщил сам Вадатурский на своей странице в Facebook, комментируя обвинения Тищенко и Негулевского в адрес "Нибулон" в подкупе нардепов из-за законопроекта о речном транспорте, передает Цензор.НЕТ.

"Какая моя первая реакция на увиденное? Мне жаль, что я живу с этими людьми в одной стране, что законы в нашей стране принимают такие народные депутаты, что такие "хозяева" жизни стремятся сделать из нас дураков... Я вижу нездоровую и неадекватную реакцию на мою многолетнюю принципиальную позицию в борьбе за развитие украинского судостроения и судоходства. Реакцию без всякого понимания работы отрасли, экономики в целом. Я хочу обратиться к Офису Президента Украины, Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову , в Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины с просьбой дать оценку действиям этих народных депутатов. Это просто позор для властной команды и для Украины", - заявил Вадатурский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуги народа" Тищенко и Негулевский обвинили "Нибулон" в подкупе нардепов из-за законопроекта о речном транспорте: "Занес кругом денег". ВИДЕО

"Поймите, что вы не меня этим унижаете. Вы себя этим унижаете. И как после такого можно называться властью? Вы ничего не знаете о реальных проблемах судоходной и судостроительной отраслей. Вы не знаете историю деятельности нашей компании. Почитайте хотя бы мои последние публикации с критикой проекта закона "О внутреннем водном транспорте" 1182-1-д. Вы выступаете за то, чтобы в нашей стране работали грязные схемы, были узаконены контрабанда и сброс нечистот. А я борюсь за Украину и за ее будущее. Вы - временные люди. Поэтому какой бы закон вы ни приняли, "НИБУЛОН" был, есть и будет. Мы продолжим строить бизнес в Украине честно", - добавил он.

"Сегодня, когда в Украине беда, когда все сплотились в борьбе с эпидемией, вас ловят на нарушении карантина. Я делаю вывод: у вас нет ни совести, ни чести. Поэтому убежден, все, что пишут в комментариях под этим видео обычные люди, - недалеко от правды. Поэтому сейчас я готовлю материалы в суд. А через несколько дней я опубликую на своей странице отчет о колоссальной работе, которая была проведена мной для борьбы с коронавирусом. А что сделали, сидя в ресторане, вы?" - резюмировал Вадатурский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Принятый Радой за основу законопроект о речном транспорте угрожает нацбезопасности: нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию, - глава "Укрсудпрома" Лисицкий

Ранее "Слуги народа" Тищенко и Негулевский обвинили "Нибулон" в подкупе нардепов из-за законопроекта о речном транспорте

Напомним, 24 апреля этого года Верховная Рада приняла за основу законопроект Украины "О внутреннем водном транспорте" № 1182-1-д. Этот законопроект открывает речной транспортный комплекс Украины для иностранного бизнеса. Вместе с тем, президент Ассоциации "Укрсудпром" Виктор Лисицкий заявил, что данный законопроект не учитывает интересы украинских предпринимателей, а также несет угрозу национальной безопасности: "Нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию".

"Нибулон" - аграрная компания Украины, один из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортёров. Основана в 1991 году. Основатель и генеральный директор - Алексей Вадатурский. Компания владеет двумя одноимёнными дочерними предприятиями: пароходством (создано в 2009 году) и судостроительно-судоремонтным заводом (с 2012 года). Судоходная компания "Нибулон" является одним из четырех крупнейших судовладельцев Украины. Она сосредотачивает свою деятельность на Днепре и Южном Буге. 

Алексей Вадатурский - генеральный директор компании "Нибулон", Герой Украины (2007 г.). В рейтинге НВ за 2019 год занимает 14 место в ТОП-100 самых богатых украинцев. Его состояние оценено в $ 474 млн.

Гендиректор Нибулона Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране 01
Гендиректор Нибулона Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране 02

Автор: 

ВР (29302) Нибулон (52) Вадатурский Алексей (23) речной транспорт (14) Тищенко Николай (338) Негулевский Игорь (4)


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Топ комментарии
+117
Гендиректор "Нибулона" Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране - Цензор.НЕТ 7644
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07.05.2020 14:20 Ответить
+63
Майдан приближається))
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07.05.2020 14:17 Ответить
+61
Гендиректор "Нибулона" Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране - Цензор.НЕТ 4564
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07.05.2020 14:17 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Майдан приближається))
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07.05.2020 14:17 Ответить
Гендиректор "Нибулона" Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране - Цензор.НЕТ 7644
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07.05.2020 14:20 Ответить
Як кажуть московити - "не по Сеньке шапка".
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07.05.2020 14:27 Ответить
українською соковито не меньше : "не по Савці свитка"
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07.05.2020 15:52 Ответить
Уточню, не по Зельке шапка...
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07.05.2020 18:21 Ответить
Не по Бубке кипа...
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07.05.2020 19:28 Ответить
Не по рилу коровай.
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08.05.2020 03:42 Ответить
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07.05.2020 14:32 Ответить
Роні, він навіть до твоєї Ненсі не дотягує. Вона була розумнішою та сміливішою.
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07.05.2020 14:36 Ответить
Я думаю, Вова даже до домашней собачки Рейганов не дотягивает.
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07.05.2020 14:44 Ответить
оце точно
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07.05.2020 16:54 Ответить
Останній віслюк на його ранчо в Техасі був мудріший.
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07.05.2020 17:46 Ответить
А шо вы хотите с этой ЗЕленой кучки говна, притворяющейся приписдентом?
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07.05.2020 19:44 Ответить
земоника отсосный клоун
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07.05.2020 19:20 Ответить
Не сходи с ума по любому поводу.
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07.05.2020 14:42 Ответить
нет. Майдан отдалился в 2014-19 годах и уже не вернётся.
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07.05.2020 15:19 Ответить
Галопом .
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07.05.2020 15:22 Ответить
Свято приближается.
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07.05.2020 16:44 Ответить
Гендиректор "Нибулона" Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране - Цензор.НЕТ 4564
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07.05.2020 14:17 Ответить
Дубинский говорит, что в этом законопроекте помимо дноуглубительных работ компаниям на шару разрешается и добыча песка. Кто ж Николашке Велюрному заплатил за лобби этого закона?
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07.05.2020 14:18 Ответить
А что есть еще идиоты, которые слушают, что говорит мразь дубинский?
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07.05.2020 14:27 Ответить
а дело в том, что зеко-***** это все как на подбор мрази, каждый по своему. Но правда запомнил, что есть там пару депутатов более менее адекватных - Гео Лерос, Потураев, Чернев. Но исключения лишь подтверждают правило.
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07.05.2020 16:38 Ответить
"Дубинский говорит" дальше можно не читать.
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07.05.2020 14:28 Ответить
дубінському не підкинули премію за закон, то й триндить, або ціну набиває.
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07.05.2020 16:56 Ответить
по-моему, зеленые дно не только углубили, а уже и пробили.......
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07.05.2020 14:29 Ответить
Пробили дно еще шоколадные, а эти совместно с ними углубляют. Однозначно - углубляют.
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07.05.2020 20:20 Ответить
Молодец , - быстрая реакция , а Зашквар Тищенка и всей братвы приближается.
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07.05.2020 14:21 Ответить
Если какие-то наезды Вадатурский всегда имя свое в суде защищает..
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07.05.2020 14:21 Ответить
У кого есть деньги тот в суде желанный гость.
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07.05.2020 15:21 Ответить
не в том дело, многие в суд не идут.. у него принцип, чуть что - в суд...
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07.05.2020 15:31 Ответить
Я удивляюсь, как такой человек как Тищенко, который не может и двух слов связать, попал в политику?! Хотелось бы услышать его отчет о проделанной работе на своем округе, ЧТО он сделал конкретного для своих избирателей. Если ты народный депутат, это не дает права голословно кого-то обвинять. А уж если ты и говоришь что-то или обвиняешь, то только имея 100% доказательства и идешь с ними в правоохранительные органы.
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07.05.2020 14:21 Ответить
Не думаю, что он обустроил на Оболони меньше детских площадок, чем мер города во всем Киеве.
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07.05.2020 14:23 Ответить
ни одной площадки он не обустроил.

попал в политику он так, как все слуги: занес бубачке (или Богдану-дерьмаку-шефиру - кто там у них год назад баблом заведовал?).
те за бабки записали его в слуги.
а в прошлом году главное было сказать, что ты слуга - и тебя избирали с гарантией.
15 лет дуракам рассказывали, "как их апваровывають" - и дураки рванули искать "новых и честных"
ну, вот вам, бл...ям, "новые и честные"!
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07.05.2020 14:30 Ответить
Ото не надо свистеть.
Можно поехать и почитать таблички, прибитые на заборе площадок.
Это не делает его порядочным человеком, пиар, не более того.
Как и вся деятельность второго вора - Кличко на посту мера.
Достойные друг друга мрази.
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07.05.2020 14:33 Ответить
Пысы. Вчера прогуливаясь по городу нашел даже на одной спортплощадке табличку, что она оборудована на средства Шария.
Чуть не упал в обморок.
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07.05.2020 14:38 Ответить
вранье
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07.05.2020 15:11 Ответить
https://kmr.gov.ua/uk/users/shariyvolodymyr ни*уя ни враньё
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07.05.2020 17:29 Ответить
Дай адрес, перевірю і доложу який ти пи..ун.
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07.05.2020 16:13 Ответить
это такой пиар депутата Шарія Володимира Васильовича
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07.05.2020 17:31 Ответить
Будь яку табличку можна прибити будь де...
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07.05.2020 17:32 Ответить
Посмотри внимательней, может - на "шару."
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07.05.2020 18:35 Ответить
Никуя он не делает. Нет ни одной детской площадки, которую бы этот шелудивый обустроил на "свои" деньги.
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07.05.2020 15:11 Ответить
Всі питання до виборців які обрали таке падло.
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07.05.2020 14:54 Ответить
Шавки дзявкають, а караван іде.
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07.05.2020 18:32 Ответить
Вадатурский Конечно продвигает свой бизнес и это делал бы любой предприниматель. Но они занимаются делом причем стратегически А Котлета ну что Котлета. Он как говорится и в Африке ...
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07.05.2020 14:23 Ответить
на скока я знаю, Вадатурский очень негативно относится к разньім "заносам" в кабинетьі, очень...
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07.05.2020 14:47 Ответить
А налоги он платит? У него весь бизнес на грани рентабельности и все новое он строит за кредиты которые берет под залог своего имущества, так что если что то у него ничего своего нет. Примерно так же и Ахметов делает Метинвест все время с почти нулевой рентабельностью, а все новое покупают за кредиты под залог уже имеющегося. А то не дай Бог придет к власти такой как Саакашвили и тогда придется говорить где ключи от квартиры в которой деньги лежат.
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07.05.2020 15:26 Ответить
єта информация легко доступна в гугле, товарищ зепоклонник ...Нибулон - чуть ли не крупнейший налогоплательщик в Николаевской обл, да и в стране
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07.05.2020 15:33 Ответить
Борьба была равна
Сражались два...©
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07.05.2020 14:23 Ответить
только не за Украину ты борешься , вадатурский, а банально за бабло.
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07.05.2020 14:23 Ответить
https://www.google.com/search?source=hp&ei=I_GzXqSRIoSIlwTth53YDA&q=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9D%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD&oq=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B+%D0%9D%D0%B8%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD&gs_lcp=***************************************************************************************************************************&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjkrvOR06HpAhUExIUKHe1DB8sQ4dUDCAY&uact=5 ТАТЫШО?!
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07.05.2020 14:31 Ответить
если в борьбе за бабло создаются рабочие места, то дай Боже побольше такой борьбы.
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07.05.2020 14:34 Ответить
Я тебя наверное удивлю. Основная цель любого бизнеса увеличение прибыли. Иначе зачем заниматься бизнесом. Это его основа. Это основной столб на котором бизнес и стоит. А знаешь зачем увеличивать прибыль? Чтобы дальше развивать и расширять бизнес. Такова суть бизнеса.
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07.05.2020 14:43 Ответить
Мілко плаваєш, мандрівник, бізнес буває стоїть і на стовпі державницького патріотизму.
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07.05.2020 18:40 Ответить
Никогда не видел. Государственного бюджетного дерибана под прикрытием патриотических лозунгов - сколько угодно. А чистого патриотизма нет. Так устроена жизнь нету денег - нету бизнеса.
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07.05.2020 18:54 Ответить
Вы еще на "Нибулон" наедьте, инвестиционные няни, бл*дь.
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07.05.2020 14:25 Ответить
и наедут, не сомневайся. Щас СБУ найдет там нарушения на 1000 грн. на покраске лавочки и начнется цирк.
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07.05.2020 14:49 Ответить
Чтобы найти нарушения на Нибулоне - достаточно просто не закрывать глаза - ибо Нибулон работает в внаглую, игнорируя правила и законы.
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07.05.2020 21:25 Ответить
і тільки тіщенки чтять "правила и законы".. ))))))
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07.05.2020 23:14 Ответить
дак на табачников жеж наехали...какая им разница?
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07.05.2020 15:34 Ответить
Многим жаль, что они живут в одной стране с посредственным поваром Колею и полупрофессиональным клоуном Вовой
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07.05.2020 14:27 Ответить
Выбрали деб*лов в ВР.
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07.05.2020 14:29 Ответить
Ну прав же во всем,не поспоришь!
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07.05.2020 14:29 Ответить
Кроме того, что обращаться к зеленскому совершенно бесполезно. Тот еще хуже этих.
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07.05.2020 14:31 Ответить
Вадатурский много хорошего сделал и построил в Николаеве и области.
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07.05.2020 14:31 Ответить
и в Днепровской терминал строит рядом...
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07.05.2020 16:55 Ответить
кого наменял осел оманский

Суд арештував чоловіка, якого виміняли у бойовиків: шахраював СМСками з донецької в'язниці
https://www.pravda.com.ua/news/2020/05/6/7250706/
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07.05.2020 14:31 Ответить
зеленський опікується лише шахраями, що на засраху відправляє злочинців, що з недореспублік сюди тягне біосміття.. "благодєтєль", пля.
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07.05.2020 23:18 Ответить
Вы несправедливы к Коле Оболонскому. Он тоже занимается судостроением. Только его судна совсем маленькие. Гендиректор "Нібулона" Вадатурський - Тищенку та Негулевському: Ви тимчасові люди. Мені шкода, що живу з ними в одній країні - Цензор.НЕТ 6724
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07.05.2020 14:31 Ответить
уроду и утки под кровать достаточно
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07.05.2020 16:06 Ответить
"Слуги народа", составьте, пожалуйста, поименный список того народа, которому вы служите.
Впрочем, это задача журналистов, предоставить всем нам этот список.
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07.05.2020 14:33 Ответить
А, СПИСОК ПРОСТОЙ - начинается с БЕНИ и включает в себя всех ЖИДОВСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ, которые успели "надеребанить" в Украине больше ЛИМОНА баксов.
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08.05.2020 21:00 Ответить
https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn


https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn
https://twitter.com/UAPopcorn
ЗЕвірус

разговор между Денисом Комарницким и заместителем Кличко Вячеславом Непопом. Денис Комарницкий является смотрящим от Тищенко - главаря велюрового штаба. Ведет себя как хозяин жизни. В жесткой форме рассказывает заместителю столичного мэра, что и как он будет контролировать от ЗЕ

https://twitter.com/UAPopcorn/status/1258090901118889985
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07.05.2020 14:35 Ответить
пздц. Бедная страна...
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07.05.2020 14:50 Ответить
Кривой Рог уже "под кантроллем"...
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07.05.2020 22:53 Ответить
Закон этот несомненно афера и большая, потому что ни одна маломальски развитая страна мира у себя категорически не разрешает делать то,что разрешается в этом законе. Это несомненно удар по украинскому бизнесу, а значит и по Украине.
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07.05.2020 15:07 Ответить
Третий майдан и поименная без соплей чистка кахлячего отродья.
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07.05.2020 15:09 Ответить
Бык против барана.Исход известен.Деньги решают всё в нашем правосудии.Кругом одни монополисты.
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07.05.2020 15:12 Ответить
ці два довбні вже вибачились перед Вадатурським... однаковими текстами.
https://www.facebook.com/Sluganarodu.IhorNegulevskyi/photos/a.691541337963669/924084101376057/?type=3 зелайно-негулевський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3235743316458928&set=a.100645566635401&type=3&theater зелайно-тищенко
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07.05.2020 15:26 Ответить
А что сделали, сидя в ресторане, вы? Ну как что....сходили в туалет вдоем)
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07.05.2020 15:47 Ответить
Гендиректор "Нібулона" Вадатурський - Тищенку та Негулевському: Ви тимчасові люди. Мені шкода, що живу з ними в одній країні - Цензор.НЕТ 6274
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07.05.2020 16:25 Ответить
Хоч туди не лізьте дебіли! Одна людина почистила дно Південого Буга і перевозить зерно своїми баржами, ні копійки не бере від держпави, будеє річпорт в Миколаєві, хлібоприймальні пункти на березі річки в містах і райцентрах, щоб не возити машинами і бити дорогу. Ще влітку є два маршрути на "ракету" для пасажирів.
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07.05.2020 16:26 Ответить
так вроде немцы обещали бабло для ремонта шлюзов на Днепре...
А дороги зерновозами в хлам убили вообще-скоро проще вертолетом пользоваться будет...
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07.05.2020 16:54 Ответить
чувак, ты не один такой. мне тоже жаль делить страну с зелёными ублюдками
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07.05.2020 16:32 Ответить
Правильно, в дерьмо мордой эту Зелёную шушару подзаборную вместе с их ослом оманским. Ганьба зелёным скотам!
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07.05.2020 16:36 Ответить
Ну никак не может ресторатор, чтобы его не стегали ссаными тряпками!
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07.05.2020 18:38 Ответить
😂сама в шоке каждый день во что то вляпается
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07.05.2020 19:46 Ответить
тищенко это редкостный ублюдок, причем тупой от природы, как и его патрон
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07.05.2020 19:27 Ответить
"А что сделали, сидя в ресторане, вы?" Источник: https://censor.net/n3194022
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07.05.2020 21:12 Ответить
Не верю я в чистоплотность гендиректора Нибулона, ни не верю. Это ведь именно зерновозы Нибулона всегда ставят рекорды превышения максимально допустимого веса, возя по 120 тонн и просто уничтожая дороги!
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07.05.2020 21:23 Ответить
хорошо сказано,однако...
молодец вадатурский
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07.05.2020 22:44 Ответить
-" Вы - временные люди"...как замечательно отмечено... диагноз для большинства СН...и "тактика"...
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07.05.2020 22:50 Ответить
Слуги Ваше діло теляче-обісрався і стій.
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08.05.2020 01:34 Ответить
Певно віриш ЗЕленим опаришам? Ну-ну.
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08.05.2020 04:53 Ответить
 
 