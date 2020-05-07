Гендиректор "Нибулона" Вадатурский - Тищенко и Негулевскому: Вы временные люди. Мне жаль, что живу с ними в одной стране

Генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский готовит иск в суд против народных депутатов партии "Слуга народа" Игоря Негулевского и Николая Тищенко, которые обвинили его в попытке подкупа депутатов.

Об этом сообщил сам Вадатурский на своей странице в Facebook, комментируя обвинения Тищенко и Негулевского в адрес "Нибулон" в подкупе нардепов из-за законопроекта о речном транспорте, передает Цензор.НЕТ.

"Какая моя первая реакция на увиденное? Мне жаль, что я живу с этими людьми в одной стране, что законы в нашей стране принимают такие народные депутаты, что такие "хозяева" жизни стремятся сделать из нас дураков... Я вижу нездоровую и неадекватную реакцию на мою многолетнюю принципиальную позицию в борьбе за развитие украинского судостроения и судоходства. Реакцию без всякого понимания работы отрасли, экономики в целом. Я хочу обратиться к Офису Президента Украины, Председателю Верховной Рады Украины Дмитрию Разумкову , в Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины с просьбой дать оценку действиям этих народных депутатов. Это просто позор для властной команды и для Украины", - заявил Вадатурский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуги народа" Тищенко и Негулевский обвинили "Нибулон" в подкупе нардепов из-за законопроекта о речном транспорте: "Занес кругом денег". ВИДЕО

"Поймите, что вы не меня этим унижаете. Вы себя этим унижаете. И как после такого можно называться властью? Вы ничего не знаете о реальных проблемах судоходной и судостроительной отраслей. Вы не знаете историю деятельности нашей компании. Почитайте хотя бы мои последние публикации с критикой проекта закона "О внутреннем водном транспорте" 1182-1-д. Вы выступаете за то, чтобы в нашей стране работали грязные схемы, были узаконены контрабанда и сброс нечистот. А я борюсь за Украину и за ее будущее. Вы - временные люди. Поэтому какой бы закон вы ни приняли, "НИБУЛОН" был, есть и будет. Мы продолжим строить бизнес в Украине честно", - добавил он.

"Сегодня, когда в Украине беда, когда все сплотились в борьбе с эпидемией, вас ловят на нарушении карантина. Я делаю вывод: у вас нет ни совести, ни чести. Поэтому убежден, все, что пишут в комментариях под этим видео обычные люди, - недалеко от правды. Поэтому сейчас я готовлю материалы в суд. А через несколько дней я опубликую на своей странице отчет о колоссальной работе, которая была проведена мной для борьбы с коронавирусом. А что сделали, сидя в ресторане, вы?" - резюмировал Вадатурский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Принятый Радой за основу законопроект о речном транспорте угрожает нацбезопасности: нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию, - глава "Укрсудпрома" Лисицкий

Ранее "Слуги народа" Тищенко и Негулевский обвинили "Нибулон" в подкупе нардепов из-за законопроекта о речном транспорте.

Напомним, 24 апреля этого года Верховная Рада приняла за основу законопроект Украины "О внутреннем водном транспорте" № 1182-1-д. Этот законопроект открывает речной транспортный комплекс Украины для иностранного бизнеса. Вместе с тем, президент Ассоциации "Укрсудпром" Виктор Лисицкий заявил, что данный законопроект не учитывает интересы украинских предпринимателей, а также несет угрозу национальной безопасности: "Нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию".

"Нибулон" - аграрная компания Украины, один из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортёров. Основана в 1991 году. Основатель и генеральный директор - Алексей Вадатурский. Компания владеет двумя одноимёнными дочерними предприятиями: пароходством (создано в 2009 году) и судостроительно-судоремонтным заводом (с 2012 года). Судоходная компания "Нибулон" является одним из четырех крупнейших судовладельцев Украины. Она сосредотачивает свою деятельность на Днепре и Южном Буге.

Алексей Вадатурский - генеральный директор компании "Нибулон", Герой Украины (2007 г.). В рейтинге НВ за 2019 год занимает 14 место в ТОП-100 самых богатых украинцев. Его состояние оценено в $ 474 млн.



