Более чем у 90 тыс. медиков в мире диагностирован COVID-19, умерли 260 медсестер

С начала пандемии коронавируса заболели по меньшей мере 90 тысяч медицинских работников по всему миру, умерли 260 медсестер.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом говорится в заявлении Международного совета медицинских сестер (ICN), пишет Reuters.

Основной причиной инфицирования медицинского персонала является дефицит средств индивидуальной защиты.

В ICN призвали правительства вести более точные записи, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди медицинского персонала и пациентов.

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Ранее в ICN сообщили, что в условиях пандемии COVID-19 миру не хватает около 5,9 млн медицинских сестер.

Напомним, что в Украине COVID-19 заболели уже 2660 медработников.

Распространение коронавируса началось в декабре 2019 года в Китае. С тех пор число инфицированных превысило 3,6 млн человек во всем мире. Более 257 тысяч пациентов умерли.

В пятерке наиболее пострадавших от пандемии стран - США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. В США коронавирусом заразились свыше 1,2 млн человек, умерли более 70 тысяч человек.