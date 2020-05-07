9 мая полиция Киева усилит охрану правопорядка в связи с проведением акции в Парке Вечной Славы, - Крищенко

Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что 9 мая полицейские будут проводить разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и запрету использования символики тоталитарных режимов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

9 мая в столице запланировано проведение акции в Парке Вечной Славы. Поэтому в полиции Киева начал работу ситуационный центр, в состав которого вошли не только полицейские, но и представители других профильных служб и ведомств.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, сотрудники ситуационного центра будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн для немедленно принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это нужно для обеспечения безопасности", - сказал он.

Начальник полиции Киева в очередной раз обратил внимание граждан на запрет использования символики тоталитарных режимов. В частности за использование георгиевской (гвардейской) ленты, в соответствии со ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, правонарушителю грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображения. Согласно ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусмотрена уголовная ответственность - до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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"Чтобы не создавать конфликтных ситуаций с полицией и не провоцировать других граждан, призываем участников акции не использовать запрещенную символику. Любое правонарушение будет немедленно пресекаться, а действиям нарушителей - оказываться правовая оценка", - отметил Крищенко.

Кроме охраны публичной безопасности и порядка, полиция Киева будет контролировать и выполнение карантинных требований, определенных постановлением Кабинета Министров Украины. Поэтому правоохранители прежде всего будут проводить разъяснительную работу, а злостных нарушителей будут привлекать к административной (ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовной (ст. 325 Уголовного кодекса Украины) ответственности.

"Обращаюсь к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина. Также призываем участников и организаторов не нарушать законодательство и не создавать конфликтных ситуаций. Ведь от правосознания каждого из нас зависит не только порядок на улицах столицы, но и победа в борьбе с пандемией", - отметил Крищенко.