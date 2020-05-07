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Новости Будни полиции
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9 мая полиция Киева усилит охрану правопорядка в связи с проведением акции в Парке Вечной Славы, - Крищенко

9 мая полиция Киева усилит охрану правопорядка в связи с проведением акции в Парке Вечной Славы, - Крищенко

Руководитель столичной полиции Андрей Крищенко сообщил, что 9 мая полицейские будут проводить разъяснительную работу с гражданами по соблюдению карантина и запрету использования символики тоталитарных режимов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

9 мая в столице запланировано проведение акции в Парке Вечной Славы. Поэтому в полиции Киева начал работу ситуационный центр, в состав которого вошли не только полицейские, но и представители других профильных служб и ведомств.

Как сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко, сотрудники ситуационного центра будут отслеживать ситуацию в режиме онлайн для немедленно принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций

"Чтобы не допустить провокаций и нарушений правопорядка, перед началом акции взрывотехники и кинологи тщательно проверят место, где состоится мероприятие. Кроме того, на специально установленных пропускных пунктах сотрудники будут проводить поверхностный осмотр посетителей. Поэтому просим с пониманием отнестись к превентивным мерам, ведь все это нужно для обеспечения безопасности", - сказал он.

Начальник полиции Киева в очередной раз обратил внимание граждан на запрет использования символики тоталитарных режимов. В частности за использование георгиевской (гвардейской) ленты, в соответствии со ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, правонарушителю грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображения. Согласно ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов предусмотрена уголовная ответственность - до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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"Чтобы не создавать конфликтных ситуаций с полицией и не провоцировать других граждан, призываем участников акции не использовать запрещенную символику. Любое правонарушение будет немедленно пресекаться, а действиям нарушителей - оказываться правовая оценка", - отметил Крищенко.

Кроме охраны публичной безопасности и порядка, полиция Киева будет контролировать и выполнение карантинных требований, определенных постановлением Кабинета Министров Украины. Поэтому правоохранители прежде всего будут проводить разъяснительную работу, а злостных нарушителей будут привлекать к административной (ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовной (ст. 325 Уголовного кодекса Украины) ответственности.

"Обращаюсь к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина. Также призываем участников и организаторов не нарушать законодательство и не создавать конфликтных ситуаций. Ведь от правосознания каждого из нас зависит не только порядок на улицах столицы, но и победа в борьбе с пандемией", - отметил Крищенко.

День Победы (1231) Нацполиция (16601) Крищенко Андрей (372)


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Топ комментарии
+10
Какая еще нах акция, во время карантина?
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07.05.2020 14:40 Ответить
+8
Какая "Вечная Слава"???
Когда уже страна очистится от этой совковой гнили?
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07.05.2020 14:38 Ответить
+8
акції що, не заборонені?!
Чи прорадянські заборонити влада не взмозі?
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07.05.2020 14:42 Ответить
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Какая "Вечная Слава"???
Когда уже страна очистится от этой совковой гнили?
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07.05.2020 14:38 Ответить
Какая еще нах акция, во время карантина?
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07.05.2020 14:40 Ответить
акції що, не заборонені?!
Чи прорадянські заборонити влада не взмозі?
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07.05.2020 14:42 Ответить
Так само, як і російську церкву в Україні.
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07.05.2020 14:45 Ответить
Це на карантін, а грьобаний сором. Які акції? Які служби? Чому влада так потурає московським попам і совкосапієнсам?
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07.05.2020 14:45 Ответить
Нет бы все акции запретить под предлогом карантина
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07.05.2020 14:45 Ответить
Пасху заборонили, а "вєчьная слава" - наше фсьо?
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07.05.2020 14:47 Ответить
Дидов поздравлять по 75-80 лет?

-Доброго дня, дідусю. А ви пройшли війну?
-Да, синок, я ваєвал.
-А скільки Вам років?
-78 лєт.
-Тобто Ви воювали в три роки?
-Пашол атсюда правакатар фашистскій!
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07.05.2020 14:49 Ответить
какая нах акция карантин....ляди прокацапленые вкрай окуели
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07.05.2020 14:58 Ответить
Эти кремляди любой праздник превратят в идолопоклонничество к своему режиму, только пускай не забывают сколько своего народа тогда утопили в крови советские узурпаторы.
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07.05.2020 14:59 Ответить
опять зебилы делают то, что им прикажут в кремле! сначала кацапы распоростняли короновирус через мракобесов печерской лавры на пасху, теперь победобесы будут распространять короновирус на 9-е мая. почему опять несоблюдение карантина только для избранных?!
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07.05.2020 15:01 Ответить
Это что? "бессмертный чпок" будет лазить по улицам с дедывоевалами на палках?
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07.05.2020 15:03 Ответить
9 травня поліція Києва посилить охорону правопорядку у зв'язку з проведенням акції в Парку Вічної Слави, - Крищенко - Цензор.НЕТ 203
https://www.youtube.com/watch?v=Iw6Li2ksSUY Бессмертное победобесие
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07.05.2020 15:13 Ответить
Т.е. ватная акция будет проведена, не смотря на карантин до 22 мая.
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07.05.2020 16:20 Ответить
 
 