Пройти Керченский пролив можно было без попадания в плен, - Соколов о деле против Воронченко, Турчинова и Порошенко
И.о. главы ГБР Александр Соколов считает, что украинские моряки имели право идти через Керченский пролив, но попали в плен к россиянам из-за того, как отдавались приказы украинским командованием.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Наши моряки имели право проходить там, в этих территориальных водах. Законное. Согласно тому, что Крым – наш, территории – наши. А Россия захватила, аннексировала нашу территорию. И в этой ситуации нарушила нормы международного права. По этому поводу есть уголовное производство, которое расследует СБУ", - заявил Соколов.
"Вопрос в том, как отдавались приказы, почему, что люди делали, кто корректировал какие решения. И что можно было сделать, чтобы избежать тех последствий, которые случились. Я о том, что наши моряки попали в плен. Вот суть проблемы. Существует мнение, что можно было сделать то же самое, только чтобы они не попали в плен", - добавил и.о. главы ГБР.
Он уточнил, что для точного выяснения причин произошедшего назначены экспертизы: "Они проводятся. Для того, чтобы принять конечное решение, надо дождаться результатов".
Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Офис генпрокурора планирует выдвинуть подозрения в государственной измене командующему ВМФ адмиралу Воронченко, экс-секретарю СНБО Турчинову и экс-президенту Порошенко за то, что они дали команду на проход украинских судов через Керченский пролив.
Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте по ссылке.
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службой управления движением судов (СУДС) морского порта Керчь. После распада СССР эта служба стала украинской. После аннексии Крыма - кацапской.
"Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014) окупації Криму Росією у 2014 році й переходу Керч-Єнікальського каналу під де-факто управління Росією його міжнародно-правовий статус і порядок проходження ним військових і цивільних суден іноземних країн, Росії й України формально не змінився: відповідно до п. 1 ст. 2 «Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки» військові кораблі України і Росії користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства, отже, можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства."
А безпеку регулирует СУДС.
Поэтому нужно было дождаться разрешения кацапов, как в первый раз, и только после этого идти проливом, а не лезть напролом, видя, что кацапы морозятся и не дают дозволу.
Но видно таков был приказ, чтобы создать чрезвычайную ситуацию и ввести военное положение, и сорвать выборы.
на сегодня заканчиваем. приходи завтра. лахтинских троллей кормлю по пятницам.
А у Украины, сейчас своих берегов там нет.
И хоть Крым - это Украина, но оккупирован кацапстаном. Дошло?
Чого ж ви усі такі брехливі, соєві?
*****, что ж строем не ходите, если все знаете? И тельник флотский не носите!
трусыфлажок не переодел, видно на других фронтах заработался
http://kremlin.ru/supplement/1795
Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства
11. При осуществлении мирного прохода в территориальном море Украины иностранным военным кораблям запрещается любой из следующих видов деятельности:
угроза силой или ее применения против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины или иным образом в нарушение принципов международного права, отраженных в Уставе Организации Объединенных Наций;
любые маневры или учения с оружием любого вида;
любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасности Украины;
любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство на оборону или безопасность Украины;
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529-96-%D0%BF
https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/a-46458989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5
https://glavcom.ua/publications/morska-sprava-ukrajini-proti-rosiji-arbitrazh-v-gaazi-oprilyudniv-pershiy-nakaz-641836.html
Во второй раз капитаны отказались запросить разрешение и постоять в очереди. И пёрли на пролом. Хотя их уговаривали вести себя адекватно. Кто дал капитанам такой приказ?
На яких підставах там стоять кацапи ?
По международным законам нет таких оснований, украинские корабли были в своём праве. Но разве нормальный человек отдал бы приказ двум катерам штурмовать пролив? В таких-то условиях? Это примерно тоже самое как отдать приказ двум катерам взять штурмом Севастополь. Это же чудо что там никто не погиб и даже не был тяжело ранен.
Україна продемонструвала протиправні дії росії, порушення морського законодавства, тощо.
А як інакше ?
А тут ты написала! Чудо чудесное.
В Ленинграде-городе,
У Пяти Углов,
Получил по моде,
Саня Соколов,
Пел немузыкально,
Скандалил.
Ну и ,значит ,правильно,
Что дали.
Блін, ЦН задовбеться інтерв*ю брати у цих кількамісячних зе-служок ...
По-перше, воно лише в.о., а тут уже розбіглися розпитувати його "авторитетну і експертну думку", яку воно озвучує на замовлення кагалу ...
Через кілька місяців пику поміняють ... побіжите до іншого "нового ліца" ...
Як вам? Нормально? Це ж ще реванш? Хужє, б....дь, не буде?!!