Пройти Керченский пролив можно было без попадания в плен, - Соколов о деле против Воронченко, Турчинова и Порошенко

И.о. главы ГБР Александр Соколов считает, что украинские моряки имели право идти через Керченский пролив, но попали в плен к россиянам из-за того, как отдавались приказы украинским командованием.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Наши моряки имели право проходить там, в этих территориальных водах. Законное. Согласно тому, что Крым – наш, территории – наши. А Россия захватила, аннексировала нашу территорию. И в этой ситуации нарушила нормы международного права. По этому поводу есть уголовное производство, которое расследует СБУ", - заявил Соколов.

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"Вопрос в том, как отдавались приказы, почему, что люди делали, кто корректировал какие решения. И что можно было сделать, чтобы избежать тех последствий, которые случились. Я о том, что наши моряки попали в плен. Вот суть проблемы. Существует мнение, что можно было сделать то же самое, только чтобы они не попали в плен", - добавил и.о. главы ГБР.

Он уточнил, что для точного выяснения причин произошедшего назначены экспертизы: "Они проводятся. Для того, чтобы принять конечное решение, надо дождаться результатов".

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Офис генпрокурора планирует выдвинуть подозрения в государственной измене командующему ВМФ адмиралу Воронченко, экс-секретарю СНБО Турчинову и экс-президенту Порошенко за то, что они дали команду на проход украинских судов через Керченский пролив.

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте по ссылке.