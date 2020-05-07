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Пройти Керченский пролив можно было без попадания в плен, - Соколов о деле против Воронченко, Турчинова и Порошенко

Пройти Керченский пролив можно было без попадания в плен, - Соколов о деле против Воронченко, Турчинова и Порошенко

И.о. главы ГБР Александр Соколов считает, что украинские моряки имели право идти через Керченский пролив, но попали в плен к россиянам из-за того, как отдавались приказы украинским командованием.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Наши моряки имели право проходить там, в этих территориальных водах. Законное. Согласно тому, что Крым – наш, территории – наши. А Россия захватила, аннексировала нашу территорию. И в этой ситуации нарушила нормы международного права. По этому поводу есть уголовное производство, которое расследует СБУ", - заявил Соколов.

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"Вопрос в том, как отдавались приказы, почему, что люди делали, кто корректировал какие решения. И что можно было сделать, чтобы избежать тех последствий, которые случились. Я о том, что наши моряки попали в плен. Вот суть проблемы. Существует мнение, что можно было сделать то же самое, только чтобы они не попали в плен", - добавил и.о. главы ГБР.

Он уточнил, что для точного выяснения причин произошедшего назначены экспертизы: "Они проводятся. Для того, чтобы принять конечное решение, надо дождаться результатов".

Ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что Офис генпрокурора планирует выдвинуть подозрения в государственной измене командующему ВМФ адмиралу Воронченко, экс-секретарю СНБО Турчинову и экс-президенту Порошенко за то, что они дали команду на проход украинских судов через Керченский пролив.

Полный текст интервью с Александром Соколовым читайте по ссылке.

моряки (1079) Порошенко Петр (19628) Турчинов Александр (3336) Воронченко Игорь (83) ГБР (3073) Соколов Александр (33)


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Топ комментарии
+88
Наступного разу його відправити через протоку. Хай покаже як не попадати в полон
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07.05.2020 14:36 Ответить
+69
Запомните это кацапское рыло. Это враг.
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07.05.2020 14:36 Ответить
+51
ему кто-нибудь показывал это фото?
Пройти Керченский пролив можно было без попадания в плен, - Соколов о деле против Воронченко, Турчинова и Порошенко - Цензор.НЕТ 5522
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07.05.2020 14:51 Ответить
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Страница 3 из 3
P.S. Якщо вважаєш Одесу та Маріуполь рашиньськими портами, то тобі НЕ МІСЦЕ в нашій УКРАЇНІ. Геть, будь ласка, в срашку.
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07.05.2020 15:59 Ответить
Тепер зато зрозуміло, шо щоб пройти потоку попереду повинні йти три торпеди
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07.05.2020 16:00 Ответить
протоку
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07.05.2020 16:01 Ответить
ШО ти МЕЛЕШ? Причому тут СП-2, причому ПОРОШЕНКО? Ти тему читав, чи щось ляпнуть закортыло? УКРАЇНА напала на срашкини корблі, чи кАраблі та авіація срашки на УКРАЇНЬСКІ кораблі в УКРАЇНЬСЬКИХ тереторіальних водах? Кораблі йшли з ОДЕСИ в МАРІУПОЛЬ і тебе не має хвилювати за якою надібностю, НАШІ порти, наші кораблі. Ти відслідковуєш які грузові, пасажирські, туристичні кораблі проходять Керченську протоку, кого блокують та затримують срашкини пАгранці? Назви поімнно назви кораблів. Не можеш? Ссилку дай. Не можеш? Тоді сиди та не базікай.
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07.05.2020 16:26 Ответить
Для всех на этой ветке, для анализа происшедшего надо четко определиться идет война с рашкой или нет, а уж потом делать выводы, а то ведь все рассуждения курам на смех. Если идет война то это одно дело, а если нет то совсем другое.
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07.05.2020 16:11 Ответить
а ты не вкурсе, с Марса?
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07.05.2020 16:16 Ответить
Ага. Соколов лично много раз проходил наверное.
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07.05.2020 16:14 Ответить
А як це можливо? Це можливо в минулому?
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07.05.2020 16:18 Ответить
Господи, скільки в державі ватних дебіл"в.Просто,жах.
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07.05.2020 16:19 Ответить
Значится так - еще при СССР корабли Керченским проливом проходили только с разрешения
службой управления движением судов (СУДС) морского порта Керчь. После распада СССР эта служба стала украинской. После аннексии Крыма - кацапской.
"Після https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E_(2014) окупації Криму Росією у 2014 році й переходу Керч-Єнікальського каналу під де-факто управління Росією його міжнародно-правовий статус і порядок проходження ним військових і цивільних суден іноземних країн, Росії й України формально не змінився: відповідно до п. 1 ст. 2 «Договору між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки» військові кораблі України і Росії користуються в Азовському морі та Керченській протоці свободою судноплавства, отже, можуть здійснювати прохід через Керченську протоку у будь-який час за умови дотримання безпеки судноплавства."

А безпеку регулирует СУДС.
Поэтому нужно было дождаться разрешения кацапов, как в первый раз, и только после этого идти проливом, а не лезть напролом, видя, что кацапы морозятся и не дают дозволу.
Но видно таков был приказ, чтобы создать чрезвычайную ситуацию и ввести военное положение, и сорвать выборы.
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07.05.2020 16:20 Ответить
складно излагаешь мацковско-зеленские тезисы
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07.05.2020 16:29 Ответить
Так "Донбасс" и "Корец" так и поступили, поэтому и прошли спокойно.
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07.05.2020 16:33 Ответить
и ты тоже
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07.05.2020 16:36 Ответить
И тебе того же.
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07.05.2020 16:37 Ответить
действительно не понимаешь всю мерзость открытия этого дела?
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07.05.2020 16:39 Ответить
Правда не может быть мерзкой.
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07.05.2020 16:42 Ответить
двойная чушь. 1. здесь речь идёт не о фактах, а о московских домыслах 2. правда очень часто бывает мерзкой.
на сегодня заканчиваем. приходи завтра. лахтинских троллей кормлю по пятницам.
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07.05.2020 17:10 Ответить
Мерзкими бывают только поступки, а правда может быть только правдой.
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07.05.2020 17:12 Ответить
А причем тут "мацковско-зеленские тезисы"? В 2011 году Украина не пропустила БДК "Азов" через Керчь-Еникальский канал. Ну, кацапы его провели через вдоль своих берегов через мелководный Темрюкский залив, не используя Керчь-Еникальский судоходный канал.
А у Украины, сейчас своих берегов там нет.
И хоть Крым - это Украина, но оккупирован кацапстаном. Дошло?
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07.05.2020 17:04 Ответить
приходи завтра. лахтинских троллей я кормлю по пятницам.
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07.05.2020 17:07 Ответить
Нищеброд, тебе хотя бы объедков самому хватило. Кормить оно собралось, голозаде.
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07.05.2020 21:25 Ответить
кремлівські тролі брешуть в надії на нашу погану память. Наші кораблі не дождалися дозволу і повернулися йти зворотнім шляхом. Тобто під мостом вони і близько не були (перекритий танкером був прохід). Але якраз їх догнали вже в повністю нейтральних водах побіля узбережжя Криму. Їх би взагалі не догнали, якби не буксир був з ними.
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07.05.2020 23:28 Ответить
Какая-то избирательная у тебя память, шыкаладный. Наши корабли не дождались дозволу и поперли в пролив, (а не под мост, как ты тут гундосишь), вигукуючи, що ми нічого не порушуємо.
Чого ж ви усі такі брехливі, соєві?
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08.05.2020 09:08 Ответить
Вот суть проблемы. Существует мнение, что можно было сделать то же самое, только чтобы они не попали в плен", - добавил и.о. главы ГБР.
*****, что ж строем не ходите, если все знаете? И тельник флотский не носите!
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07.05.2020 16:20 Ответить
соколов-ти довба.**!! скільки рогаті тобі відбашляли??
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07.05.2020 16:20 Ответить
иваныч, да не волнуйся ты так))) Так распереживался за Хозяина, что на работу выскочил, даже трусы флажок не переодел, видно на других фронтах заработался
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07.05.2020 17:30 Ответить
арахамия тоже утверждает , что в Балаклее мы сами себя подорвали на складах с боеприпасами , скоро ждём новое - " вы сами себя на Майдане перестреляли "
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07.05.2020 16:36 Ответить
Не мы сами, украинцы, подорвали, а вы сами, шыкаладные. Разницу улавливаешь?
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07.05.2020 21:28 Ответить
сгинь , гэбнявое
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10.05.2020 15:34 Ответить
Соевое, это ж ваш хозяин из гб. Других в совке в ИМО не брали.
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10.05.2020 16:14 Ответить
что ещё от нулевого форумчанина ожидать , кроме брехни по методичке ?
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10.05.2020 16:21 Ответить
Ну еще бы, раз не из соевого цеха, то брехня.
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10.05.2020 16:23 Ответить
ты свою одну извилину подорвало , существо
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10.05.2020 16:25 Ответить
Ты то просто субстанция шыкаладного цвета из мест общего пользования
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10.05.2020 16:37 Ответить
12 минут думало единственной извилиной ниже пояса ? Прямо Нобелевский лауреат в области литературы , как впрочем и вся твоя смена
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10.05.2020 16:48 Ответить
покажите этому спецу юристу от зЕленого. с сайта государства совершившего акт агрессии в отношении кораблей ВМС Украины.
http://kremlin.ru/supplement/1795
Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
1. Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства
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07.05.2020 16:39 Ответить
Украинские правила 2011 года

11. При осуществлении мирного прохода в территориальном море Украины иностранным военным кораблям запрещается любой из следующих видов деятельности:
угроза силой или ее применения против суверенитета, территориальной целостности или политической независимости Украины или иным образом в нарушение принципов международного права, отраженных в Уставе Организации Объединенных Наций;
любые маневры или учения с оружием любого вида;
любой акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасности Украины;
любой акт пропаганды, имеющий целью посягательство на оборону или безопасность Украины;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/529-96-%D0%BF
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07.05.2020 16:44 Ответить
Добавлю

https://www.dw.com/uk/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0-%D1%96-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C/a-46458989
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5
https://glavcom.ua/publications/morska-sprava-ukrajini-proti-rosiji-arbitrazh-v-gaazi-oprilyudniv-pershiy-nakaz-641836.html
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07.05.2020 16:49 Ответить
скоро эту мразь впесте с портновым гнать будем палками
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07.05.2020 16:39 Ответить
В предыдущий раз корабли прошли проливом, потому что они запросили разрешение, дождались своей очереди и проплыли. Там мост, там просто так плавать небезопасно. Только под контролем.

Во второй раз капитаны отказались запросить разрешение и постоять в очереди. И пёрли на пролом. Хотя их уговаривали вести себя адекватно. Кто дал капитанам такой приказ?
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07.05.2020 17:09 Ответить
Антоне, а чому наші кораблі мали питатись дозволу ?
На яких підставах там стоять кацапи ?
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07.05.2020 18:13 Ответить
Вiтаю, прекрасная Ксения. Соскучился.

По международным законам нет таких оснований, украинские корабли были в своём праве. Но разве нормальный человек отдал бы приказ двум катерам штурмовать пролив? В таких-то условиях? Это примерно тоже самое как отдать приказ двум катерам взять штурмом Севастополь. Это же чудо что там никто не погиб и даже не был тяжело ранен.
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07.05.2020 21:14 Ответить
Прямо таки і скучив )
Україна продемонструвала протиправні дії росії, порушення морського законодавства, тощо.
А як інакше ?
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07.05.2020 21:39 Ответить
Конечно, скучал, великолепная Ксюша. Даже думал что тебе написать, ну ты понимаешь на какую тему. Просто думал, что тебе не очень интересно, а что-то необычное придумать было тяжело. Да и утомило всё это сидение дома.

А тут ты написала! Чудо чудесное.
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08.05.2020 23:42 Ответить
кремлівські тролі брешуть в надії на нашу погану память. Наші кораблі не дождалися дозволу і повернулися йти зворотнім шляхом. Тобто під мостом вони і близько не були (перекритий танкером був прохід). Але якраз їх догнали вже в повністю нейтральних водах побіля узбережжя Криму. Їх би взагалі не догнали, якби не буксир був з ними.
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07.05.2020 23:26 Ответить
Какой же этот соколов феерический дол...б! Да что там феерический? Мегафеерический!
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07.05.2020 17:09 Ответить
В . Висоцький
В Ленинграде-городе,
У Пяти Углов,
Получил по моде,
Саня Соколов,
Пел немузыкально,
Скандалил.
Ну и ,значит ,правильно,
Что дали.
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07.05.2020 17:14 Ответить
О, сталінський Сокіл.. У нас тепер законом має бути чиєсь - "есть мнение" чи Закони України? Тобто, якщо москалі біля його маєточку захоплять його авто з його дітьми і відправлять їх до Сибіру, то в цьому може бути винен сам Соколов. Бо є точка зору, що він міг якось по іншому пояснити жінці як їхати додому.. Нехай озвучує автора "есть мнение" і свого власника.
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07.05.2020 17:32 Ответить
Як таких сук,як цей соколов наша земля терпить?Засланці розпоясались!!!!!
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07.05.2020 17:41 Ответить
Пройти Керченську протоку можна було без потрапляння в полон, - Соколов про справу проти Воронченка, Турчинова та Порошенка - Цензор.НЕТ 4097
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07.05.2020 19:54 Ответить
Он сам понимает что наплёл ?
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07.05.2020 20:27 Ответить
Лоцман придурковатый!
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07.05.2020 20:45 Ответить
А шо делать-то?
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07.05.2020 20:50 Ответить
есть мнение что освободить всех украинских пленных можно было не отдавая осужденных преступников на обмен. монику в тюрьму !!!!
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07.05.2020 20:53 Ответить
Соколов сепар.
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07.05.2020 20:57 Ответить
Коли Україна припине взагалі з росією повне навіть авто споллучення??? Я не розумію, як можна з російськими вбивцями і окупантами не перекривати кордони.
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07.05.2020 21:31 Ответить
І воно ще обіжається, що його називають ватою. Та це ще ніжно називають
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07.05.2020 21:52 Ответить
Нове чучало вилізло і розпатякує.
Блін, ЦН задовбеться інтерв*ю брати у цих кількамісячних зе-служок ...
По-перше, воно лише в.о., а тут уже розбіглися розпитувати його "авторитетну і експертну думку", яку воно озвучує на замовлення кагалу ...
Через кілька місяців пику поміняють ... побіжите до іншого "нового ліца" ...
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08.05.2020 07:28 Ответить
петики принялись рьяно возвеличивать *****! Какое оно всесильное и всемогущее. Аж бридко від цього
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08.05.2020 07:59 Ответить
Ну що, білопальтошники, патрійоти недороблені, усі ті кому абинепорох?
Як вам? Нормально? Це ж ще реванш? Хужє, б....дь, не буде?!!
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08.05.2020 12:49 Ответить
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