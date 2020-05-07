Рада поддержала законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус и защите медиков

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения дееспособности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19".

Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 336 народных депутатов.

Законопроект инициировала народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина.

Как сообщает "Голос", документ предусматривает:

возможность развернуть широкомасштабное тестирование по всей стране и тестировать больше людей;

постоянное и регулярное тестирование врачей;

прозрачную отчетность правительства о количестве тестов, средств защиты, распределении закупок и гуманитарной помощи в каждой области;

сохранение 100% зарплаты для медиков, находящихся на самоизоляции;

обязательное обучение врачей, как пользоваться средствами индивидуальной защиты.

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