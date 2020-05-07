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Рада поддержала законопроект о массовом тестировании украинцев на коронавирус и защите медиков
Верховная Рада поддержала в целом законопроект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения дееспособности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни COVID-19".
Как сообщает Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 336 народных депутатов.
Законопроект инициировала народный депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина.
Как сообщает "Голос", документ предусматривает:
- возможность развернуть широкомасштабное тестирование по всей стране и тестировать больше людей;
- постоянное и регулярное тестирование врачей;
- прозрачную отчетность правительства о количестве тестов, средств защиты, распределении закупок и гуманитарной помощи в каждой области;
- сохранение 100% зарплаты для медиков, находящихся на самоизоляции;
- обязательное обучение врачей, как пользоваться средствами индивидуальной защиты.
Топ комментарии
+11 Baden
показать весь комментарий07.05.2020 14:53 Ответить Ссылка
+8 Александр Иванов #442761
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+5 Ali Hasan
показать весь комментарий07.05.2020 14:51 Ответить Ссылка
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Они и правда сделали всё это вместе. По умыслу ли, по дурости или ещё от чего. Лично мне просто смешно от происходящего.
А если ты такой умный, иди в волонтеры и помогай врачам лечить людей, раз тебе, придурок, смешно от закона по защите врачей. Верю, такие как ты не заболеют, зараза к заразе не пристанет.
Заодно и целку проверь у себя
ну после открытых рынков будет мнооого вирусных больных
ну и кто-то из чиновников завез 100500 миленов тестов,
счас будут ловить на улицах мерять,
ну и все за госсчет
потом, когда после меряния отправят лечить в больницы - 86 тыс на лечение 1 чел с госбюджета!!
да оные там готовы все 40 миленов укрнаселения перелечить за такие бабки
чем больше больных, тем больше бальнички заработают на лечении ентих больных
и того цепочка:
открытые рынки-метро -- зараза у всех--завозтестов через свои конторы--лечение за госчет--- дачи на кончазаспе и в италии
ахахаха