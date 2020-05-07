Обыски у Верланова проводятся в рамках производства о легализации средств и финансировании терроризма, - СБУ
СБУ в четверг проводит более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.
Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в СБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма", - сказали в украинской спецслужбе, комментируя ситуацию с обысками у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.
"По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков", - добавили в СБУ.
В СБУ подтвердили факт проведения следственных действий у Верланова, отметив, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому проходят еще обыски.
Сегодня стало известно, что СБУ провела обыск в квартире экс-главы Госналоговой службы Верланова. Сам Верланов заявил: "Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой. Верланов заявил, что считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".
В итоге, главой налоговой назначили налоговика времен Януковича Алексея Любченко, который подлежит люстрации.
Позже глава Минфина Марченко заявил: "Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова правоохранительными органами". Премьер-министр Шмыгаль, в свою очередь, отметил, что Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы.
Вместе с тем, экс-глава Минэкомики Тимофей Милованов заявил, что Шмыгаль распространяет неправдивые ведомости про плохие показатели поступлений в бюджет при Верланове.
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https://gordonua.com/news/politics/venediktovu-mogut-otstranit-ot-dolzhnosti-iz-za-dela-surkisov-i-privatbanka-portnov-1498767.html Венедиктову могут отстранить от должности из-за дела Суркисов и "ПриватБанка" - Портнов
відкривають один на одного справи без жодної підстави..
акаків всіх заразив