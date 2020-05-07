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Новости
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Обыски у Верланова проводятся в рамках производства о легализации средств и финансировании терроризма, - СБУ

Обыски у Верланова проводятся в рамках производства о легализации средств и финансировании терроризма, - СБУ

СБУ в четверг проводит более сотни обысков по всей Украине в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.

Об этом сообщили "Интерфакс-Украина" в СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма", - сказали в украинской спецслужбе, комментируя ситуацию с обысками у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

"По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков", - добавили в СБУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома

В СБУ подтвердили факт проведения следственных действий у Верланова, отметив, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому проходят еще обыски.

Сегодня стало известно, что СБУ провела обыск в квартире экс-главы Госналоговой службы Верланова. Сам Верланов заявил: "Это продолжение политического давления на команду реформаторов, - экс-глава ГНС Сергей Верланов об обыске у него дома".

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой. Верланов заявил, что считает свое увольнение ничем не обоснованным "политическим решением".

В итоге, главой налоговой назначили налоговика времен Януковича Алексея Любченко, который подлежит люстрации.

Позже глава Минфина Марченко заявил: "Есть основания для расследования деятельности Нефьодова и Верланова правоохранительными органами". Премьер-министр Шмыгаль, в свою очередь, отметил, что Кабмин поддерживает создание ВСК по проверке злоупотреблений на таможне и в налоговой за последние годы.

Вместе с тем, экс-глава Минэкомики Тимофей Милованов заявил, что Шмыгаль распространяет неправдивые ведомости про плохие показатели поступлений в бюджет при Верланове.

Автор: 

Госпогранслужба (6635) конвертцентр (401) обыск (1906) СБУ (20116) Госналогслужба (74) Верланов Сергей (114)


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Колядуют перед 9 мая, ничего с времен загнивающего совка у правоохранителей не поменялось.
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07.05.2020 14:54 Ответить
Понятно. Теперь СБУ будет курировать...
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07.05.2020 14:57 Ответить
Вот Видишь , а ты плакал , - а как финансировал , со слов СБУ , то не думал и положился на руссое Авось, а не на Украинское ,- Скільки вірйовкі не витись , - Кінець прийде скоро.
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07.05.2020 15:01 Ответить
Чего?
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07.05.2020 15:06 Ответить
портнов совсем офуел
https://gordonua.com/news/politics/venediktovu-mogut-otstranit-ot-dolzhnosti-iz-za-dela-surkisov-i-privatbanka-portnov-1498767.html Венедиктову могут отстранить от должности из-за дела Суркисов и "ПриватБанка" - Портнов
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07.05.2020 15:05 Ответить
у влади дах посунувся,
відкривають один на одного справи без жодної підстави..
акаків всіх заразив
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07.05.2020 15:10 Ответить
афигеть новые лица - половину уже разогнали, половина жулики и терористы
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07.05.2020 15:49 Ответить
А, СБУ может этих ребят проверять перед назначением на "посади"?
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07.05.2020 15:56 Ответить
 
 